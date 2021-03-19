Три тайника террористов выявлены на Луганщине, изъяты боевые элементы РСЗО "Смерч", гранаты и свыше 30 кг взрывчатки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины выявила в Луганской области три тайника, которые принадлежали участникам незаконных вооруженных формирований. Среди изъятого: боевые элементы реактивной системы залпового огня "Смерч" и более 30 кг взрывчатых веществ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В Спецслужбе не исключают, что к одному из тайников имеет отношение диверсионно-разведывательная группа боевиков, причастная к подрыву двух мостов в поселках Подгоровка и Евсуг в июле 2014 года.

В тайнике, обустроенном в лесополосе возле поселка Терновое Старобельского района, сотрудники СБУ обнаружили: 7 боевых элементов реактивной системы залпового огня "Смерч", которые содержат почти 10 кг гексогена; 12 гранат РГД-5 и Ф-1.

По предварительным данным, схрон оборудовали участники незаконных вооруженных формирований после обстрела позиций сил антитеррористической операции в 2014 году.

Из другого тайника, вмурованного в стену заброшенного здания вблизи поселка Кринички Старобельского района, изъяты: 20 кг тротила; взрыватель; гранатомет РПГ-22; 5 боевых гранат; 3 гранатометные выстрелы; более 200 патронов.

Еще в одном тайнике, обнаруженном в лесополосе вблизи предприятия в городе Рубежном, находились: 6 противотанковых гранат РПГ-26; 9 тротиловых шашек, 3 противопехотные мины МОН-50; 43 гранаты РКГ, Ф-1 и РГД-5 с запалами; 1 упаковка пластида; капсюль-детонаторы; осветительные ракеты.

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"Продолжаются мероприятия по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности", - добавили в СБУ.













