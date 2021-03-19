Три тайника террористов выявлены на Луганщине, изъяты боевые элементы РСЗО "Смерч", гранаты и свыше 30 кг взрывчатки, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины выявила в Луганской области три тайника, которые принадлежали участникам незаконных вооруженных формирований. Среди изъятого: боевые элементы реактивной системы залпового огня "Смерч" и более 30 кг взрывчатых веществ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
В Спецслужбе не исключают, что к одному из тайников имеет отношение диверсионно-разведывательная группа боевиков, причастная к подрыву двух мостов в поселках Подгоровка и Евсуг в июле 2014 года.
В тайнике, обустроенном в лесополосе возле поселка Терновое Старобельского района, сотрудники СБУ обнаружили: 7 боевых элементов реактивной системы залпового огня "Смерч", которые содержат почти 10 кг гексогена; 12 гранат РГД-5 и Ф-1.
По предварительным данным, схрон оборудовали участники незаконных вооруженных формирований после обстрела позиций сил антитеррористической операции в 2014 году.
Из другого тайника, вмурованного в стену заброшенного здания вблизи поселка Кринички Старобельского района, изъяты: 20 кг тротила; взрыватель; гранатомет РПГ-22; 5 боевых гранат; 3 гранатометные выстрелы; более 200 патронов.
Еще в одном тайнике, обнаруженном в лесополосе вблизи предприятия в городе Рубежном, находились: 6 противотанковых гранат РПГ-26; 9 тротиловых шашек, 3 противопехотные мины МОН-50; 43 гранаты РКГ, Ф-1 и РГД-5 с запалами; 1 упаковка пластида; капсюль-детонаторы; осветительные ракеты.
"Продолжаются мероприятия по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности", - добавили в СБУ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ага,
верим,
мы же лохи,
то ли дело зеленский и шмендель ...
Для чего, умники их Службы Бестолковых Уродов, замазали (в электронном виде) маркировку боеприпаса?
Вот, зачем это делать? Для того, чтобы не показывать индивидуальную маркировку боеприпаса. Они уже "светились".
Когда?
А ещё с сентября 2014 года, когда на месте поражения базового лагеря сектора "А" в с. Победа Новоайдарского района, обнаружили не сработавшие "игрушки". Точно такие нашли и после поражения базового лагеря 1 отбр в с. Дмитровка, того же района. Потом, ещё, после применения "Смерч" по аэродрому Краматорска и самому городу.
Так что, лапшу, вешают знатно. Убогой зелени, которой в принципе на это наплевать.
Ещё обращаем внимание. Практически все найденный боеприпасы и СВ (средства взрывания), имеют осколочное поражающее действие и фугасное поражение (тротил), (кроме РКГ-3ЕМ и РПГ-22 и -26).