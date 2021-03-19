"А за что жить?": предприниматели пикетируют КГГА из-за ужесточения карантинных ограничений. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 19 марта, под зданием Киевской городской государственной администрации (КГГА) проходит акция протеста представителей малого бизнеса против карантинных ограничений.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня предприниматели-ФОПы пикетируют КГГА в знак протеста против усиления карантинных ограничений.

"Бизнес должен работать весь без исключения! Микропредприниматели - это основа экономики, которую должны сохранить!" - заявили организаторы акции.

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Митингующие озвучивают в микрофон свои требования. Также они развернули баннер с надписью: "Кличко! Объявил локдаун! А за что жить?" Протестующие держат плакаты, в частности, со следующими лозунгами: "Нет работы - нет налогов", "Нет избирательному карантину".























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ