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"А за что жить?": предприниматели пикетируют КГГА из-за ужесточения карантинных ограничений. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 19 марта, под зданием Киевской городской государственной администрации (КГГА) проходит акция протеста представителей малого бизнеса против карантинных ограничений.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня предприниматели-ФОПы пикетируют КГГА в знак протеста против усиления карантинных ограничений. 

"Бизнес должен работать весь без исключения! Микропредприниматели - это основа экономики, которую должны сохранить!" - заявили организаторы акции. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: С 20 марта Киев вводит строгие карантинные ограничения, - Кличко. ВИДЕО

Митингующие озвучивают в микрофон свои требования. Также они развернули баннер с надписью: "Кличко! Объявил локдаун! А за что жить?" Протестующие держат плакаты, в частности, со следующими лозунгами: "Нет работы - нет налогов", "Нет избирательному карантину".

А за что жить?: предприниматели пикетируют КГГА из-за ужесточения карантинных ограничений 01
А за что жить?: предприниматели пикетируют КГГА из-за ужесточения карантинных ограничений 02
А за что жить?: предприниматели пикетируют КГГА из-за ужесточения карантинных ограничений 03
А за что жить?: предприниматели пикетируют КГГА из-за ужесточения карантинных ограничений 04
А за что жить?: предприниматели пикетируют КГГА из-за ужесточения карантинных ограничений 05
А за что жить?: предприниматели пикетируют КГГА из-за ужесточения карантинных ограничений 06
А за что жить?: предприниматели пикетируют КГГА из-за ужесточения карантинных ограничений 07
А за что жить?: предприниматели пикетируют КГГА из-за ужесточения карантинных ограничений 08
А за что жить?: предприниматели пикетируют КГГА из-за ужесточения карантинных ограничений 09
А за что жить?: предприниматели пикетируют КГГА из-за ужесточения карантинных ограничений 10
А за что жить?: предприниматели пикетируют КГГА из-за ужесточения карантинных ограничений 11

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

карантин (16729) КГГА (2982) Киев (25521) пикет (697) протест (5858) малый бизнес (123) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+24
Сьогодні ви живете так, як голосували вчора.
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19.03.2021 10:10
+22
в 19 г. большинство было за зелупу.
хоть и не подавляющее, как на югах - но за зелупу.

Если б не зелупа, все просравший и раскравший, то - вероятно - спокойно б сейчас вакционировались Пфайзером, и не было б такой жопы и безысходности.
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19.03.2021 10:24
+15
Предприниматели, срочно включайте телеканал "квартал95", там для вас пища благотворная - нею и питайтесь. Вы ж такого довольствия хотели, когда ходили на выборы по-приколу
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19.03.2021 10:15
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Правила форума Совет форумчан
Сьогодні ви живете так, як голосували вчора.
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19.03.2021 10:10 Ответить
Ну так киевляни то как раз за ЕС и Удар голосовали
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19.03.2021 10:13 Ответить
Прям все???
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19.03.2021 10:17 Ответить
Большинство. А остальные... Умные всегда страдают из-за глупых.
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19.03.2021 10:30 Ответить
ето тебе шарий расказа с ютубчика ?
откуда тогда зеленский взялся и 95 квартал в Думе
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19.03.2021 14:15 Ответить
Карту результатов 1 и 2 тура по Киеву посмотри.
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19.03.2021 10:19 Ответить
в 19 г. большинство было за зелупу.
хоть и не подавляющее, как на югах - но за зелупу.

Если б не зелупа, все просравший и раскравший, то - вероятно - спокойно б сейчас вакционировались Пфайзером, и не было б такой жопы и безысходности.
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19.03.2021 10:24 Ответить
Тссс! зачем подсказываешь? Люди вышли протестовать против карантинных ограничений - пусть протестуют против карантинных ограничений. Не доходит через голову - дойдет через ноги!
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19.03.2021 11:31 Ответить
Работать нельзя,но налоги,которые резко повысили,платить обязаны,чисто бандитизм.
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19.03.2021 10:11 Ответить
При том, что и так, продажи упали примерно в раза 4 по сравнению с тем, что было раньше, так и то не дают заработать)
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19.03.2021 10:14 Ответить
Так, а кто вам виноват, что вы любите приколы
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19.03.2021 10:16 Ответить
Кто? Я, который за ЕС голосовал?
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19.03.2021 10:18 Ответить
Я не имею ввиду тебя лично, я о тех преславутых "предпринимателях" у которых голова, чтобы ложить в нее еду
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19.03.2021 10:27 Ответить
Законы войны. Ты страдаешь из-за того, что твой сосед - *******.
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19.03.2021 10:28 Ответить
определись, ты с кем: ты с ес или большой единой командой фоп, которая за сн голосовала?...
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19.03.2021 11:28 Ответить
Предприниматели, срочно включайте телеканал "квартал95", там для вас пища благотворная - нею и питайтесь. Вы ж такого довольствия хотели, когда ходили на выборы по-приколу
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19.03.2021 10:15 Ответить
Всё по Клаусу Швабу. Уничтожение малого и среднего бизнеса с целью увеличения бедных. Ведь бедными и нищими легче управлять.
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19.03.2021 10:15 Ответить
У хозяевов и спонсоров зеленского - каломойше, ахметова, фирташа и мертведчука - только за прошедший год более 10 млрд прироста доходов на четверых. И не нужно винить их в том, что они наживаются на лохах. Нищета лохов - это их выбор в апреле 2019-го
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19.03.2021 10:25 Ответить
И уверен, что большинство протестующих - "сметуны"
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19.03.2021 10:16 Ответить
Даю підказку- в інфекційках море вакансій санітарів
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19.03.2021 10:18 Ответить
Там зарплату не платят. А лечиться людям приходится за свой счет.
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19.03.2021 10:26 Ответить
"А за що жити?": Підприємці пікетують КМДА через жорсткість карантинних обмежень - Цензор.НЕТ 2157
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19.03.2021 10:29 Ответить
А руководство страны решило - "Жить и не должны"!
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19.03.2021 10:22 Ответить
Локдауны можно вводить только в условиях черезвычайного положения. Тогда люди будут иметь право на компенсацию. Но денег у клоунов нет, клоуны деньги украли. И потому черезвычайное положение не вводят. А это значит, что локдаун - незаконный.

И незаконный, и неправильный, т.к. лечиться людям предстоит за свой счет, а деньги зарабоать не дают.
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19.03.2021 10:22 Ответить
Ну Виталька ярый поклонник коронавируса так шо придётся локдаунить.😔
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19.03.2021 10:22 Ответить
Лапша двухгодичной давности с ушей съедена?
Так вроде преЗедент постоянно набрасывает новую.
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19.03.2021 10:25 Ответить
"Кличко! Оголосив локдаун! А за що жити?"
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19.03.2021 10:28 Ответить
Про це зобов'язаний думати, перш за все, КАБМІН із преЗедентом усіх зубажілих.
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19.03.2021 10:32 Ответить
Про децентрализацию слышала?
Отож.
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19.03.2021 11:28 Ответить
Київ не всі гроші залишає собі, а перераховує і державний бюджет.
І саме КАБМІН вводить локдауни і вимагав від місцевої влади регіонів дотримуватись локдаунів.
Не чув про стички Кабміну з мерами міст?
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19.03.2021 11:40 Ответить
человек без вреда для здоровья может прожить без еды 2 месяца.
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19.03.2021 10:26 Ответить
жрать, срать, ржать !! а в морзі полежати не хо?
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19.03.2021 10:27 Ответить
а шо, все денежки ушли на Буковель? А тут нежданчик!
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19.03.2021 10:28 Ответить
"А за що жити?": Підприємці пікетують КМДА через жорсткість карантинних обмежень - Цензор.НЕТ 4030
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19.03.2021 10:29 Ответить
За что жить? Вагоны, блд, иди разгружай!
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19.03.2021 10:29 Ответить
Да потерпите пару дней. На днях эти жалкие ублюдки примут законы по разворовыванию земли и сразу локдаун снимут. А сама эпидемия пойдет резко сокращаться.
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19.03.2021 10:31 Ответить
Ща Педалик и его подельники поделятся скрысенным за 7 лет.
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19.03.2021 10:36 Ответить
Кантин завжди мав і має якісь обмеження. Тому потрібно вибірати--хліб з маслом, чи сухарик з чаєм.А головне --життя і здоровья людец.Думаю що краще пожити з чаєм і сухариком,чим в домовині ,або хворим на все життя. До чого ж нація стала і бездумна і тупа
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19.03.2021 10:39 Ответить
Карантин
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19.03.2021 10:40 Ответить
Краще бастуйте щоб вони нарешті закупили вакцини й почали вакцинацію, от якби ті "по 8 тисяч" пустили на закупку вакцини то вже й не потрібен би був локдаун, а так закривають не останній раз.
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19.03.2021 10:44 Ответить
Предпринимательство - минимальная возможность заражения, и Кличко его прикрыл. А вот главный рассадник заразы - детские садики - не прикрыл!!!!!. Почему?!!!
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19.03.2021 10:47 Ответить
Ненавидите детей?
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19.03.2021 11:02 Ответить
Качановская дева? Стиль оформления не пропьёшь!
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19.03.2021 10:56 Ответить
Ментов больше чем пикетувальныкив. Флажки в колоре Матькивщины. ЛОзунги "за всё хорошее против всего плохого".

Если это за деньги ВОНОЙ, то ВОНА уже не торт...
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19.03.2021 10:59 Ответить
тебе везде вона мерещится. это те же самые https://babel.ua/ru/texts/56532-mne-zvonili-lyudi-predlagali-kachat-govorit-chto-my-snosim-bandu-zelenskogo-koordinator-akcii-savefop-ketino-ravlyuk-intervyu-i-nemnogo-reportazha-c-maydana
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19.03.2021 13:29 Ответить
Народ і так стає все менш і менш платоспроможним, а затягування ще й локдаунами робить його взагалі бідним.
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19.03.2021 11:02 Ответить
Школ и метро было бы достаточно. Всеобщий локдаун - дорогое удовольствие, которое люди просто не могут себе позволить.
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19.03.2021 11:02 Ответить
Чиновников не волнует простой народ! Главное, что чиновникам есть за что жить, вот к примеру вчера Запорожский облсовет установил размеры окладов и премий руководителю и его замам: посадовый оклад+90%оклада "за особливий характер і інтенсивність праці"+100% премії на всі складові фонду оплати праці+надбавка за ранг+надбавка за вислугу років+надбавка за науковий ступінь+оклад на оздоровлення+оклад на вирішення соціально-побутових питань!!! А ви там собі мітингуйте, дурні підприємці...
http://panoptikon.org/articles/132434-rukovodstvu-zaporozhskogo-oblsoveta-ustanovili-razmer-okladov-i.html
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19.03.2021 11:09 Ответить
"А за що жити?": Підприємці пікетують КМДА через жорсткість карантинних обмежень - Цензор.НЕТ 3015
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19.03.2021 11:20 Ответить
 
 