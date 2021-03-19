"А за что жить?": предприниматели пикетируют КГГА из-за ужесточения карантинных ограничений. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 19 марта, под зданием Киевской городской государственной администрации (КГГА) проходит акция протеста представителей малого бизнеса против карантинных ограничений.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сегодня предприниматели-ФОПы пикетируют КГГА в знак протеста против усиления карантинных ограничений.
"Бизнес должен работать весь без исключения! Микропредприниматели - это основа экономики, которую должны сохранить!" - заявили организаторы акции.
Митингующие озвучивают в микрофон свои требования. Также они развернули баннер с надписью: "Кличко! Объявил локдаун! А за что жить?" Протестующие держат плакаты, в частности, со следующими лозунгами: "Нет работы - нет налогов", "Нет избирательному карантину".
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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откуда тогда зеленский взялся и 95 квартал в Думе
хоть и не подавляющее, как на югах - но за зелупу.
Если б не зелупа, все просравший и раскравший, то - вероятно - спокойно б сейчас вакционировались Пфайзером, и не было б такой жопы и безысходности.
И незаконный, и неправильный, т.к. лечиться людям предстоит за свой счет, а деньги зарабоать не дают.
Так вроде преЗедент постоянно набрасывает новую.
Отож.
І саме КАБМІН вводить локдауни і вимагав від місцевої влади регіонів дотримуватись локдаунів.
Не чув про стички Кабміну з мерами міст?
Если это за деньги ВОНОЙ, то ВОНА уже не торт...
http://panoptikon.org/articles/132434-rukovodstvu-zaporozhskogo-oblsoveta-ustanovili-razmer-okladov-i.html