Активисты пикетировали офис СММ ОБСЕ в Киеве с требованием ввести в оккупированный Крым мониторинговую миссию. ФОТОрепортаж

Активисты провели под офисом Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ акцию "Крым - это Украина", чтобы напомнить о преступных действиях РФ по оккупации полуострова

Об этом сообщает агентство ASPI news, передает Цензор.НЕТ.

Участники мероприятия держали плакаты с надписями "Крым - неотъемлемая часть Украины", "Крым - это Украина", "Печальная годовщина оккупации" и другие.

Активисты заявили, что целью акции является привлечение внимания к тому, что РФ использует незаконные методы для решения собственных агрессивных геополитических целей на международной арене.

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"Было бы целесообразно начать специальную мониторинговую миссию в Крыму. Мы не понимаем, почему до сих пор этого не было сделано. Я понимаю, что усилий нашей общественной организации для этого недостаточно, но кто-то должен начать об этом говорить, и мы надеемся, что сегодняшняя акция станет началом этой дискуссии ", - сказал Юрий Федоренко - руководитель организации "Ардис", которая организовала мероприятие, пишет Укринформ.

Организаторы передали представителям миссии ОБСЕ в Украине документы с предложением об открытии в Крыму специальной мониторинговой миссии.

Участники акции пришли с плакатами "Реальные сроки организаторам", "Мы восстановим Крым после путинской разрухи", "Крым - неотъемлемая часть Украины", "Печальная годовщина оккупации", "Путин, отвечать придется", "Гаага - ждет".





















