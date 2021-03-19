Активисты пикетировали офис СММ ОБСЕ в Киеве с требованием ввести в оккупированный Крым мониторинговую миссию. ФОТОрепортаж
Активисты провели под офисом Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ акцию "Крым - это Украина", чтобы напомнить о преступных действиях РФ по оккупации полуострова
Об этом сообщает агентство ASPI news, передает Цензор.НЕТ.
Участники мероприятия держали плакаты с надписями "Крым - неотъемлемая часть Украины", "Крым - это Украина", "Печальная годовщина оккупации" и другие.
Активисты заявили, что целью акции является привлечение внимания к тому, что РФ использует незаконные методы для решения собственных агрессивных геополитических целей на международной арене.
"Было бы целесообразно начать специальную мониторинговую миссию в Крыму. Мы не понимаем, почему до сих пор этого не было сделано. Я понимаю, что усилий нашей общественной организации для этого недостаточно, но кто-то должен начать об этом говорить, и мы надеемся, что сегодняшняя акция станет началом этой дискуссии ", - сказал Юрий Федоренко - руководитель организации "Ардис", которая организовала мероприятие, пишет Укринформ.
Организаторы передали представителям миссии ОБСЕ в Украине документы с предложением об открытии в Крыму специальной мониторинговой миссии.
Участники акции пришли с плакатами "Реальные сроки организаторам", "Мы восстановим Крым после путинской разрухи", "Крым - неотъемлемая часть Украины", "Печальная годовщина оккупации", "Путин, отвечать придется", "Гаага - ждет".
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