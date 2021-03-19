Глава ОТГ на Киевщине вместе с замом вымогали $25 тыс. и 700 тыс. грн взятки за "победу" в земельном аукционе, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задержала руководство одной из крупнейших объединенных территориальных громад Киевщины. Чиновники вымогали взятку и "гарантировали победу" коммерсантам в земельном аукционе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что глава ОТГ и его заместитель требовали неправомерную выгоду от предпринимателей-застройщиков. Сотрудники спецслужбы, в частности, задокументировали, что за $ 25 тыс. и 700 тыс. гривен чиновники гарантировали коммерсантам победу в земельном аукционе. За эту сумму чиновники обещали подписание договора аренды земельного участка общей площадью 12 га для строительства многоквартирных жилых домов.

Злоумышленники также содействовали в уменьшении оценочной стоимости земельных участков более чем в 10 раз. Из-за действий чиновников, бюджеты разных уровней могли недополучить сотни тысяч гривен.

Правоохранители задокументировали получение должностными лицами "аванса" и задержали их после получения основной части неправомерной выгоды.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства продолжаются обыски по местам работы и проживания чиновников. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

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