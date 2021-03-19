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Глава ОТГ на Киевщине вместе с замом вымогали $25 тыс. и 700 тыс. грн взятки за "победу" в земельном аукционе, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задержала руководство одной из крупнейших объединенных территориальных громад Киевщины. Чиновники вымогали взятку и "гарантировали победу" коммерсантам в земельном аукционе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что глава ОТГ и его заместитель требовали неправомерную выгоду от предпринимателей-застройщиков. Сотрудники спецслужбы, в частности, задокументировали, что за $ 25 тыс. и 700 тыс. гривен чиновники гарантировали коммерсантам победу в земельном аукционе. За эту сумму чиновники обещали подписание договора аренды земельного участка общей площадью 12 га для строительства многоквартирных жилых домов.

Злоумышленники также содействовали в уменьшении оценочной стоимости земельных участков более чем в 10 раз. Из-за действий чиновников, бюджеты разных уровней могли недополучить сотни тысяч гривен.

Правоохранители задокументировали получение должностными лицами "аванса" и задержали их после получения основной части неправомерной выгоды.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства продолжаются обыски по местам работы и проживания чиновников. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

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Глава ОТГ на Киевщине вместе с замом вымогали $25 тыс. и 700 тыс. грн взятки за победу в земельном аукционе, - СБУ 01
Глава ОТГ на Киевщине вместе с замом вымогали $25 тыс. и 700 тыс. грн взятки за победу в земельном аукционе, - СБУ 02
Глава ОТГ на Киевщине вместе с замом вымогали $25 тыс. и 700 тыс. грн взятки за победу в земельном аукционе, - СБУ 03
Глава ОТГ на Киевщине вместе с замом вымогали $25 тыс. и 700 тыс. грн взятки за победу в земельном аукционе, - СБУ 04

Автор: 

взятка (6159) Киевская область (4135) СБУ (19898) ОТГ (117)


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Интересно, на древнем ржавом Лачетти ето ето голова громады ездит, или застройщик?
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19.03.2021 10:29 Ответить
...паСрєдНік
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19.03.2021 10:42 Ответить
Не на Київщині в главах отг тим же самим займаються,і не в найкрупніших також,повсюди.
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19.03.2021 10:30 Ответить
ОПГ - так правильно писать цензор
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19.03.2021 10:36 Ответить
.. то Що Українці - пішла СвЗемля з молотка ... ? .. Ви цього хотіли .. ? ....
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19.03.2021 10:37 Ответить
Нема на світі України,
Немає другого Дніпра,
А ви претеся на чужину
Шукати доброго добра,
Добра святого. Волі! волі!
Братерства братнього! Найшли,
Несли, несли з чужого поля
І в Україну принесли
Великих слов велику силу,
Та й більш нічого. Кричите,
Що Бог создав вас не на те,
Щоб ви неправді поклонились!..
І хилитесь, як і хилились!
І знову шкуру дерете
З братів незрящих, гречкосіїв,
І сонця-правди дозрівать
В німецькі землі, не чужії,
Претеся знову!.. Якби взять
І всю мізерію з собою,
Дідами крадене добро,
Тойді оставсь би сиротою
З святими горами Дніпро!
(с)
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19.03.2021 10:46 Ответить
Глава ОТГ на Киевщине вместе с замом вымогали $25 тыс. и 700 тыс. грн взятки за "победу" в земельном аукционе/ Схема продажи украинской земли израильскому и российскому капиталу будет организована по примеру "хлопкового дела" в СССР , где взятки шли снизу вверх до генсека.
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19.03.2021 10:43 Ответить
...по вертикалі влади
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19.03.2021 10:48 Ответить
И не только на Киевщине! Это ж нужно было придумать такой идиотизм, как передачу земель в ОТГ! Сегодня у селян последние клаптики огородов отбирают, или заноси денежку старосте и землеустроителю, или выставим твой надел на аукцион!
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19.03.2021 10:58 Ответить
 
 