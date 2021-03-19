Глава ОТГ на Киевщине вместе с замом вымогали $25 тыс. и 700 тыс. грн взятки за "победу" в земельном аукционе, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины задержала руководство одной из крупнейших объединенных территориальных громад Киевщины. Чиновники вымогали взятку и "гарантировали победу" коммерсантам в земельном аукционе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Установлено, что глава ОТГ и его заместитель требовали неправомерную выгоду от предпринимателей-застройщиков. Сотрудники спецслужбы, в частности, задокументировали, что за $ 25 тыс. и 700 тыс. гривен чиновники гарантировали коммерсантам победу в земельном аукционе. За эту сумму чиновники обещали подписание договора аренды земельного участка общей площадью 12 га для строительства многоквартирных жилых домов.
Злоумышленники также содействовали в уменьшении оценочной стоимости земельных участков более чем в 10 раз. Из-за действий чиновников, бюджеты разных уровней могли недополучить сотни тысяч гривен.
Правоохранители задокументировали получение должностными лицами "аванса" и задержали их после получения основной части неправомерной выгоды.
Сейчас в рамках начатого уголовного производства продолжаются обыски по местам работы и проживания чиновников. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
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Немає другого Дніпра,
А ви претеся на чужину
Шукати доброго добра,
Добра святого. Волі! волі!
Братерства братнього! Найшли,
Несли, несли з чужого поля
І в Україну принесли
Великих слов велику силу,
Та й більш нічого. Кричите,
Що Бог создав вас не на те,
Щоб ви неправді поклонились!..
І хилитесь, як і хилились!
І знову шкуру дерете
З братів незрящих, гречкосіїв,
І сонця-правди дозрівать
В німецькі землі, не чужії,
Претеся знову!.. Якби взять
І всю мізерію з собою,
Дідами крадене добро,
Тойді оставсь би сиротою
З святими горами Дніпро!
(с)