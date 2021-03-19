"Скажи, что ты живая!": на столичном Подоле полицейским и спасателям пришлось выламывать двери квартиры, чтобы спасти 6-летнюю девочку от матери. ВИДЕО+ФОТО

Соседи услышали крики ребенка и сообщили в полицию о жестоком обращении с 6-летней девочкой. Чтобы спасти ребенка, полицейским и сотрудникам ГСС пришлось выламывать двери квартиры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Вчера на спецлинию "102" от жильцов дома на улице Осиповского поступило сообщение о том, что в соседней квартире на четвертом этаже слышны крики ребенка.

По информации старшего инспектора сектора ювенальной превенции Подольского управления полиции Евгения Пастухова, правоохранители попытались пообщаться с матерью ребенка, но женщина в категорической форме отказалась открывать дверь. Кроме того, в помещении были настежь открыты все окна, что создавало угрозу для жизни и здоровья ребенка.

"После нескольких попыток попасть в квартиру и получения отказа мы вместе с работниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям решили принудительно открыть дверь. Когда мы зашли внутрь и пообщались с девочкой, то выяснили, что она уже несколько дней не посещала школу и в течение дня ничего не ела. На место вызвали врачей, которые осмотрели малолетнего ребенка и в удовлетворительном состоянии госпитализировали в больницу. Дальнейшую судьбу ребенка будут решать социальные службы", - добавил правоохранитель.

32-летнюю местную жительницу специализированная медицинская бригада госпитализировала в медицинское учреждение для оказания помощи в условиях стационара. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

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Фото: сайт полиции