РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11100 посетителей онлайн
Новости Фото
18 330 39

"Скажи, что ты живая!": на столичном Подоле полицейским и спасателям пришлось выламывать двери квартиры, чтобы спасти 6-летнюю девочку от матери. ВИДЕО+ФОТО

Соседи услышали крики ребенка и сообщили в полицию о жестоком обращении с 6-летней девочкой. Чтобы спасти ребенка, полицейским и сотрудникам ГСС пришлось выламывать двери квартиры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Вчера на спецлинию "102" от жильцов дома на улице Осиповского поступило сообщение о том, что в соседней квартире на четвертом этаже слышны крики ребенка. 

По информации старшего инспектора сектора ювенальной превенции Подольского управления полиции Евгения Пастухова, правоохранители попытались пообщаться с матерью ребенка, но женщина в категорической форме отказалась открывать дверь. Кроме того, в помещении были настежь открыты все окна, что создавало угрозу для жизни и здоровья ребенка.

"После нескольких попыток попасть в квартиру и получения отказа мы вместе с работниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям решили принудительно открыть дверь. Когда мы зашли внутрь и пообщались с девочкой, то выяснили, что она уже несколько дней не посещала школу и в течение дня ничего не ела. На место вызвали врачей, которые осмотрели малолетнего ребенка и в удовлетворительном состоянии госпитализировали в больницу. Дальнейшую судьбу ребенка будут решать социальные службы", - добавил правоохранитель.

Скажи, что ты живая!: на столичном Подоле полицейским и спасателям пришлось выламывать двери квартиры, чтобы спасти 6-летнюю девочку от матери 01

32-летнюю местную жительницу специализированная медицинская бригада госпитализировала в медицинское учреждение для оказания помощи в условиях стационара. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года в Киеве зафиксировано 22,6 тыс. обращений относительно домашнего насилия - в три раз больше, чем в прошлом году, - КГГА

Скажи, что ты живая!: на столичном Подоле полицейским и спасателям пришлось выламывать двери квартиры, чтобы спасти 6-летнюю девочку от матери 02
Фото: сайт полиции

дети (6492) насилие (394) Нацполиция (16463)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
Чергова довбанута мати-одиначка. Коли шизофренічки починають розмножуватись, то саме діти стають їхніми жертвами.
показать весь комментарий
19.03.2021 11:16
+9
А чого так званій мамі рило запікселили? Таких тварюк треба знати людям...
показать весь комментарий
19.03.2021 11:15
+7
Удобненькую формулу ты придумал: " ... ребенка отберут и отдадут тому, кто будет о нем заботиться по-настоящему, и вырастит личность и нормального члена общества".
А в интернат не хочешь? К воспитателям-педофилам и старшакам-насильникам. К голоду и холоду. А потом на стройку или в тюрьму.
Ты в какой стране живешь?
показать весь комментарий
19.03.2021 11:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
специализированная медицинская бригада Это дурка штоль так заковыристо названа?
показать весь комментарий
19.03.2021 11:11 Ответить
Вот это девочка!
показать весь комментарий
19.03.2021 11:13 Ответить
Не, на минеральные воды отправили.

Конечно дурка. Что ж ещё?
показать весь комментарий
19.03.2021 11:15 Ответить
Именно.
показать весь комментарий
19.03.2021 11:18 Ответить
да
показать весь комментарий
19.03.2021 12:00 Ответить
Так кто над кем издевался, если в больницу попала мама? Теперь ремни запретят продавать.
показать весь комментарий
19.03.2021 11:11 Ответить
А чого так званій мамі рило запікселили? Таких тварюк треба знати людям...
показать весь комментарий
19.03.2021 11:15 Ответить
Ну якщо в неї кукуха поїхала, то якось некоректно.
показать весь комментарий
19.03.2021 21:12 Ответить
Нічого там не їхало, там немає чому їхати. Воно таке й було від народження.
показать весь комментарий
19.03.2021 22:50 Ответить
Чергова довбанута мати-одиначка. Коли шизофренічки починають розмножуватись, то саме діти стають їхніми жертвами.
показать весь комментарий
19.03.2021 11:16 Ответить
А потом становятся такими же шизофреничками. И голосуют за клоунов. Генетика...
показать весь комментарий
19.03.2021 11:19 Ответить
Мама не может не любить. Мать - это святое.
показать весь комментарий
19.03.2021 11:22 Ответить
она и любит. Как может. Только многие "люди" считают что бить своих детей, не кормить их, не одевать нормально, не давать им ходить в школу - это норм, это такие проявления любви.

Именно для таких "мам" и "пап" есть законодательство, которое объясняет этим ушлепкам, что ребенок с момента рождения - не их собственность. Это гражданин, и он имеет права.
И если в твои понятия любви к ребенку входит битье и унижения - у тебя ребенка отберут и отдадут тому, кто будет о нем заботиться по-настоящему, и вырастит личность и нормального члена общества.

В ...младенец погиб из-за безразличия матери-алкоголички. Женщина оставила малышку без должного присмотра.
Как рассказали в областной прокуратуре, С.А. - родила двух девочек. В отношении старшей дочери она была лишена родительских прав. Младшая, которой не было и года, проживала с ней. Однако женщина не заботилась о ребенке, рекомендации врача-педиатра по уходу за ней не принимала. Когда девочка серьезно заболела, мать ее отказалась госпитализировать и в принципе лечить ее не стала. Потом и вовсе перестала показывать ребенка врачам. При этом она постоянно меняла места жительства.
В суде доказано, что 18-летняя женщина содержала малышку в непригодных для нормального развития и проживания условиях, не соблюдала гигиенические нормы ухода за ребенком. Взрослые часто распивали алкоголь, курили в его присутствии. Мать частенько оставляла дочь с пьяными посторонними мужчинами, не имеющими навыков ухода за грудным ребенком. У нее отсутствовала одежда, еда, спальное место. Девочка спала на грязном диване без постельного белья вместе с посторонними пьяными мужчинами
- Когда в очередной раз А. бросила ребенка с сожителем, находившимся в состоянии алкогольного опьянения и не имеющим навыков ухода за грудным ребенком, девочка была обнаружена на утро без признаков жизни.

"Скажи, що ти жива!": На столичному Подолі поліцейським і рятувальникам довелося виламувати двері квартири, щоб врятувати 6-річну дівчинку від матері - Цензор.НЕТ 2643
показать весь комментарий
19.03.2021 11:30 Ответить
Удобненькую формулу ты придумал: " ... ребенка отберут и отдадут тому, кто будет о нем заботиться по-настоящему, и вырастит личность и нормального члена общества".
А в интернат не хочешь? К воспитателям-педофилам и старшакам-насильникам. К голоду и холоду. А потом на стройку или в тюрьму.
Ты в какой стране живешь?
показать весь комментарий
19.03.2021 11:40 Ответить
То есть оставить ребенка биологической родительнице, у которой минимальна вероятность того, что этот ребенок станет нормальным членом общества, а то и вообще выживет, это по-твоему более правильно, чем отдать этого ребенка в интернат? Интересная логика. Я уже не говорю о том, что в мире огромное количество нормальных в морально-этическом смысле пар, которые не могут иметь детей даже с помощью ЭКО. И они платят огромные деньги за возможность иметь ребенка. А у тебя все воспитатели - педофилы и насильники ? Ну так я тебе отвечу, что в семье намного проще скрыть и педофилию и насилие, чем в том же интернате, и в таких вот неблагополучных семьях как раз мамашки частенько зарабатывают на эксплуатации детей. Что на это ответишь, умник?
показать весь комментарий
19.03.2021 14:34 Ответить
Не надо тут заливать про "нормальные пары в мире". Мы не про "мир" говорим, а про Украину. Или ты предлагаешь Украине вместе с "почетным" званием "мирового поставщика проституток" добавить "мировой поставщик детей"?
И на счет "вероятностей" не надо фантазировать. Ты не нострадамус для того чтобы определить будущее и мамы и ребенка. Есть факты. Факт №1 - родная мать. Факт № 2 - ты понятия не имеешь что она за мать была "вчера" и будет "завтра". "Сегодня" - да, негодная. Но "сегодня" - это не вся жизнь. Факт № 3 - интернаты это ДНО.
В этой ситуации нет простого решения: отдать/оставить. Мой пост был именно об этом. Для решения проблемы надо менять очень многое в нашей стране.
показать весь комментарий
19.03.2021 14:55 Ответить
По-моему у тебя проблемы с логикой. Ты предлагаешь как в мордоре запрещать психически здоровым людям, прошедшим кучу проверок, забирать детей, отобранных у алкашей, проситуток, наркоманов, садистов и педофилов, лишенных родительских прав по решению суда? Пусть эти дети лучше станут такими же как их родители или сдохнут, но сдохнут скрепно, а проклятым басурманам не позволим из них делать нормальных граждан, пусть не украинского, но западного общества.

По поводу интернатов: проблемы интернатов нужно решать отдельно, это уже проблема всего общества и государства.

И насчет твоих "фактов". Если есть решение суда - ребенка отбирают, а если его жизни угрожает опасность, то отбирают временно и без такого решения. Решение на месте принимают работники полиции и службы защиты детей - на то они законом облечены соответствующими полномочиями. Не нравятся законы - вперед в Раду и меняй их там на "мать всегда права, даже если убивает своего ребенка".

Хотя тебе с такими приоритетами все-таки лучше в какую-нибудь Думу, а не ВР.
показать весь комментарий
19.03.2021 15:22 Ответить
И, кстати, не надо быть Нострадамусом, чтобы предсказать, что из 100 детей, у которых родители относятся к критически неблагополучной социальной группе, нормальными и успешными станет меньше, чем у 100 детей тех, кто о них скурпулезно заботится и вкладывает силы и средства в развитие. Это я тебе как 46-летний отец годовалого ребенка говорю.
показать весь комментарий
19.03.2021 15:41 Ответить
У меня проблемы с логикой? А ничего, что твой текст - это набор каких-то клише и дешевых лозунгов, не имеющих никакого отношения к мной сказанному. Какой-то набор слов при полном запоре мысли.
1. Я ничего не "предлагаю". Это твои слова "запрещать ...", а не мои.
2. При чем тут "мордор", "скрепно" ... Жить без "мордора" не можешь?

3. Нет "проблемы интернатов". Есть одна большая проблема в Украине. Это коррупция. Не решив эту проблему, за остальное можно даже не браться. Итог предсказуем - полный провал. Что мы и наблюдаем с нашими, якобы, "реформами".
4. Ты не опроверг не одного моего факта. К чему ты тут приплел суды, я не понял.

5. "мать всегда права, даже если убивает своего ребенка" - это твои слова, а не мои. С твоим мнением не согласен.
6. Насчет твоего "предсказания". Конкурс на "капитана очевидность" не здесь.

7. Поздравляю с годовалым ребенком. Дети от первого брака уже самостоятельные?
показать весь комментарий
19.03.2021 16:15 Ответить
1. А где я написал, что ты что-то предлагаешь? Это был вопрос с моей стороны, а не утверждение.
2. Мордор здесь очень даже при чем. Про закон Димы Яковлева слышал? Логика его составителей очень похожа на твою.
3. Ну давай обобщим теперь, что проблема это коррупция и размоем суть. Можно еще поговорить об исторических предпосылках коррупции, человеческой натуре и т.п. Все это уводит от сути выбора, который ты зацепил: оставить ребенка родителям, которые относятся к нему хуже, чем к собаке или отдать ребенка в интернат. Даже при нашей коррупции второе часто означает спасти ребенку жизнь.
4."интернаты это ДНО" - интересно ты факты излагаешь, с эпитетами. Тебе бы поэмы писать. Вот бы так все споры решались: один сказал "Интернаты - дно", а другой: "Родители - ниже дна". Если первое по-твоему - факт, то второе - тоже факт. Вот тебе и опровержение, в рамках твоей логики.
А суды - это способ решить спор о том, кому должен достаться ребенок - биологическим родителям, опекунам или государству. Суда нет в том случае, если родители не оспаривают изъятие ребенка, а это значит, что ты зря за таких родителей впрягаешься.
5. Интересно, с каким именно мнением ты не согласен? С тем, что я считаю фразу "мать всегда права, даже если убивает своего ребенка" полным бредом? Мне просто интересны границы категоричности твоих суждений. Допускаешь ли ты, что бывают ситуации, когда детей банально нужно забирать у матери, чтиобы спасти им жизнь и здоровье.
6. Для меня все, что я перечислил - очевидно. Но, к сожалению, сложно предсказать, что из очевидных вещей окажется чем-то неправильным для таких людей как ты.
7. Спасибо за поздравление, если это не сарказм. Брак у меня был и есть единственный.
показать весь комментарий
12.04.2021 19:51 Ответить
мамаша явно не в себе.
показать весь комментарий
19.03.2021 11:25 Ответить
представляю, какая она когда "в себе".
показать весь комментарий
19.03.2021 11:31 Ответить
такое часто случается. Человеческий мозг не изучен. Километры нейронных связей.
Что-то законтачило - шизофрения.
Беда.
Большая.
Хорошо, что дите вытащили.
показать весь комментарий
19.03.2021 11:35 Ответить
судячи з усього жінка хвора, відповідно вона не усвідомлювала своїх дій.

безперечно дівчинку шкода.
але душевна хвороба то страшна річ.
увімкніть трохи поміркованості та краще промовчати в даній темі.
показать весь комментарий
19.03.2021 11:44 Ответить
Определяющий фактор психопатии - скука.
показать весь комментарий
19.03.2021 11:49 Ответить
о Видал квартиры значительно хуже. Если ребенка не отдадут в хорошую семью то еще попроситься к маме. Орущая мама это еще не повод забирать ребёнка.

А открытое окно в плюсовую температуру - это вообще уже преступление в Украине? Все рехнулись?

А мать ребёнка возможно нужно просто к хорошему эндокринологу и через год ёё не узнают. В пост-Чернобыльской стране это повальное явление.
показать весь комментарий
19.03.2021 12:16 Ответить
https://censor.net/ru/user/311591 Открытое окно-это возможное намерение выбросить ребёнка через окно или вдвоём выпрыгуть,были случаи.Вам такое в голову не пришло.А полиции пришло , потому как -это полиция, а не обыватели.
показать весь комментарий
20.03.2021 11:21 Ответить
по сути да, но в целом Украина не место для выращивания детей,
тут орудуют серьёзные братки, они покупают эл.энергию у ***** и продают лохам, голосовсвшим за клована
показать весь комментарий
19.03.2021 12:23 Ответить
с чего решили, что она психически больна? там все может быть гораздо хуже любой шизофрении. православие головного мозга, например, либо какая другая секта, но с единственно верной дорогой к богу, бесов могла изгонять. да мало ли вариантов? у истинно верующих список такой, куда там психиатрии.
показать весь комментарий
19.03.2021 12:29 Ответить
так это одно и тоже.
показать весь комментарий
19.03.2021 12:43 Ответить
э нет. не одно и тоже. та же шизофрения это болезнь, от человека никак не зависит тот факт, что он страдает этим недугом. а православие головного мозга - результат исключительно личного выбора.
показать весь комментарий
19.03.2021 13:56 Ответить
РПЦ подбирает шизофреников. Нормальній ведь человек в секту не пойдет.
показать весь комментарий
19.03.2021 15:08 Ответить
мда уж, не повезло ей с родителем, бедное дитя, нормальная девочки и абсолютно не нормальная мамаша, парадокс.
показать весь комментарий
19.03.2021 20:53 Ответить
Как совсем нет продуктов. Может у матери крыша поехала от бедности?
показать весь комментарий
20.03.2021 11:18 Ответить
Я вам скажу, если даже эта женщина не опасна, а только вот так вот орёт постоянно, как она орала на видео - всё равно это очень плохо для психики ребёнка. Вырастет с покорёженной психикой. Но раз в жизни так поорать, если доведут - тоже норм. Но если это не постоянно.
показать весь комментарий
20.03.2021 23:54 Ответить
От нахрена этой тётке нужен был ребёнок,если она не может этому дитю минимально нормальную жизнь обеспечить? чем такие бабы думают-не понятно.
показать весь комментарий
22.03.2021 21:11 Ответить
 
 