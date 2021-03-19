"Скажи, что ты живая!": на столичном Подоле полицейским и спасателям пришлось выламывать двери квартиры, чтобы спасти 6-летнюю девочку от матери. ВИДЕО+ФОТО
Соседи услышали крики ребенка и сообщили в полицию о жестоком обращении с 6-летней девочкой. Чтобы спасти ребенка, полицейским и сотрудникам ГСС пришлось выламывать двери квартиры.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Вчера на спецлинию "102" от жильцов дома на улице Осиповского поступило сообщение о том, что в соседней квартире на четвертом этаже слышны крики ребенка.
По информации старшего инспектора сектора ювенальной превенции Подольского управления полиции Евгения Пастухова, правоохранители попытались пообщаться с матерью ребенка, но женщина в категорической форме отказалась открывать дверь. Кроме того, в помещении были настежь открыты все окна, что создавало угрозу для жизни и здоровья ребенка.
"После нескольких попыток попасть в квартиру и получения отказа мы вместе с работниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям решили принудительно открыть дверь. Когда мы зашли внутрь и пообщались с девочкой, то выяснили, что она уже несколько дней не посещала школу и в течение дня ничего не ела. На место вызвали врачей, которые осмотрели малолетнего ребенка и в удовлетворительном состоянии госпитализировали в больницу. Дальнейшую судьбу ребенка будут решать социальные службы", - добавил правоохранитель.
32-летнюю местную жительницу специализированная медицинская бригада госпитализировала в медицинское учреждение для оказания помощи в условиях стационара. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
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Конечно дурка. Что ж ещё?
Именно для таких "мам" и "пап" есть законодательство, которое объясняет этим ушлепкам, что ребенок с момента рождения - не их собственность. Это гражданин, и он имеет права.
И если в твои понятия любви к ребенку входит битье и унижения - у тебя ребенка отберут и отдадут тому, кто будет о нем заботиться по-настоящему, и вырастит личность и нормального члена общества.
В ...младенец погиб из-за безразличия матери-алкоголички. Женщина оставила малышку без должного присмотра.
Как рассказали в областной прокуратуре, С.А. - родила двух девочек. В отношении старшей дочери она была лишена родительских прав. Младшая, которой не было и года, проживала с ней. Однако женщина не заботилась о ребенке, рекомендации врача-педиатра по уходу за ней не принимала. Когда девочка серьезно заболела, мать ее отказалась госпитализировать и в принципе лечить ее не стала. Потом и вовсе перестала показывать ребенка врачам. При этом она постоянно меняла места жительства.
В суде доказано, что 18-летняя женщина содержала малышку в непригодных для нормального развития и проживания условиях, не соблюдала гигиенические нормы ухода за ребенком. Взрослые часто распивали алкоголь, курили в его присутствии. Мать частенько оставляла дочь с пьяными посторонними мужчинами, не имеющими навыков ухода за грудным ребенком. У нее отсутствовала одежда, еда, спальное место. Девочка спала на грязном диване без постельного белья вместе с посторонними пьяными мужчинами
- Когда в очередной раз А. бросила ребенка с сожителем, находившимся в состоянии алкогольного опьянения и не имеющим навыков ухода за грудным ребенком, девочка была обнаружена на утро без признаков жизни.
А в интернат не хочешь? К воспитателям-педофилам и старшакам-насильникам. К голоду и холоду. А потом на стройку или в тюрьму.
Ты в какой стране живешь?
И на счет "вероятностей" не надо фантазировать. Ты не нострадамус для того чтобы определить будущее и мамы и ребенка. Есть факты. Факт №1 - родная мать. Факт № 2 - ты понятия не имеешь что она за мать была "вчера" и будет "завтра". "Сегодня" - да, негодная. Но "сегодня" - это не вся жизнь. Факт № 3 - интернаты это ДНО.
В этой ситуации нет простого решения: отдать/оставить. Мой пост был именно об этом. Для решения проблемы надо менять очень многое в нашей стране.
По поводу интернатов: проблемы интернатов нужно решать отдельно, это уже проблема всего общества и государства.
И насчет твоих "фактов". Если есть решение суда - ребенка отбирают, а если его жизни угрожает опасность, то отбирают временно и без такого решения. Решение на месте принимают работники полиции и службы защиты детей - на то они законом облечены соответствующими полномочиями. Не нравятся законы - вперед в Раду и меняй их там на "мать всегда права, даже если убивает своего ребенка".
Хотя тебе с такими приоритетами все-таки лучше в какую-нибудь Думу, а не ВР.
1. Я ничего не "предлагаю". Это твои слова "запрещать ...", а не мои.
2. При чем тут "мордор", "скрепно" ... Жить без "мордора" не можешь?
3. Нет "проблемы интернатов". Есть одна большая проблема в Украине. Это коррупция. Не решив эту проблему, за остальное можно даже не браться. Итог предсказуем - полный провал. Что мы и наблюдаем с нашими, якобы, "реформами".
4. Ты не опроверг не одного моего факта. К чему ты тут приплел суды, я не понял.
5. "мать всегда права, даже если убивает своего ребенка" - это твои слова, а не мои. С твоим мнением не согласен.
6. Насчет твоего "предсказания". Конкурс на "капитана очевидность" не здесь.
7. Поздравляю с годовалым ребенком. Дети от первого брака уже самостоятельные?
2. Мордор здесь очень даже при чем. Про закон Димы Яковлева слышал? Логика его составителей очень похожа на твою.
3. Ну давай обобщим теперь, что проблема это коррупция и размоем суть. Можно еще поговорить об исторических предпосылках коррупции, человеческой натуре и т.п. Все это уводит от сути выбора, который ты зацепил: оставить ребенка родителям, которые относятся к нему хуже, чем к собаке или отдать ребенка в интернат. Даже при нашей коррупции второе часто означает спасти ребенку жизнь.
4."интернаты это ДНО" - интересно ты факты излагаешь, с эпитетами. Тебе бы поэмы писать. Вот бы так все споры решались: один сказал "Интернаты - дно", а другой: "Родители - ниже дна". Если первое по-твоему - факт, то второе - тоже факт. Вот тебе и опровержение, в рамках твоей логики.
А суды - это способ решить спор о том, кому должен достаться ребенок - биологическим родителям, опекунам или государству. Суда нет в том случае, если родители не оспаривают изъятие ребенка, а это значит, что ты зря за таких родителей впрягаешься.
5. Интересно, с каким именно мнением ты не согласен? С тем, что я считаю фразу "мать всегда права, даже если убивает своего ребенка" полным бредом? Мне просто интересны границы категоричности твоих суждений. Допускаешь ли ты, что бывают ситуации, когда детей банально нужно забирать у матери, чтиобы спасти им жизнь и здоровье.
6. Для меня все, что я перечислил - очевидно. Но, к сожалению, сложно предсказать, что из очевидных вещей окажется чем-то неправильным для таких людей как ты.
7. Спасибо за поздравление, если это не сарказм. Брак у меня был и есть единственный.
Что-то законтачило - шизофрения.
Беда.
Большая.
Хорошо, что дите вытащили.
безперечно дівчинку шкода.
але душевна хвороба то страшна річ.
увімкніть трохи поміркованості та краще промовчати в даній темі.
А открытое окно в плюсовую температуру - это вообще уже преступление в Украине? Все рехнулись?
А мать ребёнка возможно нужно просто к хорошему эндокринологу и через год ёё не узнают. В пост-Чернобыльской стране это повальное явление.
тут орудуют серьёзные братки, они покупают эл.энергию у ***** и продают лохам, голосовсвшим за клована