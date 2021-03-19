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19-летний парень на Киевщине заказал убийство отца, чтобы получить наследство, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В селе Гнедин Бориспольского района мужчина проник в один из частных домов и убил его хозяина. Как выяснилось, злоумышленник вместе с сыном погибшего заранее спланировали это преступление.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Несмотря на то, что в доме в то время находились жена и дети погибшего, молодой человек зашел в дом и нанес 47-летнему хозяину более 25 ножевых ранений, после чего скрылся.

Меньше суток понадобилось правоохранителям, чтобы воспроизвести все обстоятельства происшествия.

Читайте: Фигурантов дела об убийстве Окуевой выпустили из-под стражи, - СМИ

Правоохранители провели ряд следственных действий и розыскных мероприятий и установили местонахождение и личность злоумышленника. Им оказался 19-летний киевлянин. Его задержали в Броварском районе столичной области, где он скрывался от правоохранителей в дачном доме.

Полицейские выяснили, что молодой человек предварительно обсудил с 19-летним сыном погибшего детали убийства отца. Парень сообщил товарищу план дома, а также местоположение всех членов семьи. После смерти отца парень хотел получить его наследство. Часть полученных денег молодой человек планировал заплатить товарищу за совершенное убийство, а остальные потратить на собственные нужды.

Парней задержали. По данному факту открыто уголовное производство по п. 6, п. 11 ч. 2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос об объявлении подозрения задержанным. Меру пресечения изберет суд.

Также читайте: Сегодня Киево-Святошинский райсуд начнет рассмотрение дела об убийстве Окуевой: будут рассматривать ходатайство о возвращении обвиняемых под стражу

19-летний парень на Киевщине заказал убийство отца, чтобы получить наследство, - Нацполиция 01
19-летний парень на Киевщине заказал убийство отца, чтобы получить наследство, - Нацполиция 02
19-летний парень на Киевщине заказал убийство отца, чтобы получить наследство, - Нацполиция 03

Автор: 

заказное убийство (163) Киевская область (4135) Нацполиция (16463)


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Топ комментарии
+14
Какой предприимчивый молодой человек . Подрастающая замена в ОП.
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19.03.2021 11:11
+11
хорошего сына воспитали...благодарного...
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19.03.2021 11:27
+9
Стратег!
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19.03.2021 11:17
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Какой предприимчивый молодой человек . Подрастающая замена в ОП.
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19.03.2021 11:11 Ответить
Украл...убил...тюрьма. Потом опять украл...убил...тюрьма.
Романтика.
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19.03.2021 11:17 Ответить
самое прикольное что заказчик (сын наследник по закону) будет отстранен по Гражданскому Кодексу Украины от наследства от слова вообще...
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19.03.2021 12:03 Ответить
Стратег!
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19.03.2021 11:17 Ответить
Тот случай когда надо было в детстве лопатой. Да и просто лопатой.
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19.03.2021 11:20 Ответить
Ношпой лучше.
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19.03.2021 11:23 Ответить
Пёрышки сбросить надо было. Эх, жадность...
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19.03.2021 11:22 Ответить
хорошего сына воспитали...благодарного...
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19.03.2021 11:27 Ответить
Тепер треба по класиці зробити - замовник на суді має попрохати про пом'якшення вироку на тій підставі, що він сиротинушка...

З вікіпедії: Суддя Алекс Козинський та Юджин Волок приводять пояснення вживання слова "хуцпа" на прикладі анекдоту: хлопець, винний у вбивстві своїх батьків, просить у судді поблажливості на тій підставі, що він сирота )))
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19.03.2021 11:47 Ответить
На первом фото видна такая халупа, что и слова доброго не стоит. Из-за такой этого Леона-киллера явно не стоило нанимать.
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19.03.2021 11:29 Ответить
тоже сразу подумал...что точно не миллионера заказал сынок...
какое на хер наследство??
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19.03.2021 11:53 Ответить
наверное, домик для прислуги
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19.03.2021 12:35 Ответить
Та це дача, де вбивця переховувався.
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20.03.2021 13:34 Ответить
Биба и Боба...
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19.03.2021 11:47 Ответить
какой горячій і нетєпєлівий отприск нє мог дождаться єстєствєнного хода собитій...срочно дєньгі нужни билі на "абразаваніє"
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19.03.2021 12:00 Ответить
тепер закінчить інші інститути
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22.03.2021 12:10 Ответить
это просто животное. Усыпить и на перегной пустить.
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19.03.2021 12:12 Ответить
пилять и что у людей в голове за тараканы живут!? ПИПЕЦ, ЧОБСТВЕННОГО ОТЦА, ЗА БАБКИ...НАХЕР СРАЗУ ОБОИХ ЧЕТВЕРТОВАТЬ И ДЕЛО СКОНЦОМ!
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19.03.2021 12:15 Ответить
У-у-у, дыкая жизнь, хоч під поїзд лягай!
Або йди в гастроном, закупай весь вінпром!
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19.03.2021 12:27 Ответить
Я - порохофоб. Досвидос!
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19.03.2021 12:44 Ответить
Ойц. Нам буде тебе дуже не вистачати. Сумуватимемо
(ніт)
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19.03.2021 14:34 Ответить
Гадский папа воспитал гадёныша.
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19.03.2021 12:45 Ответить
Возможно он сам по себе воспитался, насмотрелся разной гадости и решился воплотить её в реальности.
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30.04.2021 21:40 Ответить
Как можно быть таким долбодятелом? Потом он планировал убить еще и жену, но более гуманным способом. Идиот. Наговорил еще на несколько лет.
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19.03.2021 12:52 Ответить
Або така спроба "відкосити на дуріка".
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19.03.2021 14:53 Ответить
да уж ! молодежь щас это лютый писец ,....что у них в бошках у етих 15-20 летних?
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19.03.2021 12:59 Ответить
Хм. Что-то подобное в семьи пьётра случилось.
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19.03.2021 13:26 Ответить
Мріяв стати головою сім'ї. Там ще й мати була на черзі. Напевно на наркоту грошей не вистачало.
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19.03.2021 15:27 Ответить
ДВА ДЕБИЛА-ЭТО...
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19.03.2021 15:46 Ответить
 
 