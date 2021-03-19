19-летний парень на Киевщине заказал убийство отца, чтобы получить наследство, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
В селе Гнедин Бориспольского района мужчина проник в один из частных домов и убил его хозяина. Как выяснилось, злоумышленник вместе с сыном погибшего заранее спланировали это преступление.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Несмотря на то, что в доме в то время находились жена и дети погибшего, молодой человек зашел в дом и нанес 47-летнему хозяину более 25 ножевых ранений, после чего скрылся.
Меньше суток понадобилось правоохранителям, чтобы воспроизвести все обстоятельства происшествия.
Правоохранители провели ряд следственных действий и розыскных мероприятий и установили местонахождение и личность злоумышленника. Им оказался 19-летний киевлянин. Его задержали в Броварском районе столичной области, где он скрывался от правоохранителей в дачном доме.
Полицейские выяснили, что молодой человек предварительно обсудил с 19-летним сыном погибшего детали убийства отца. Парень сообщил товарищу план дома, а также местоположение всех членов семьи. После смерти отца парень хотел получить его наследство. Часть полученных денег молодой человек планировал заплатить товарищу за совершенное убийство, а остальные потратить на собственные нужды.
Парней задержали. По данному факту открыто уголовное производство по п. 6, п. 11 ч. 2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос об объявлении подозрения задержанным. Меру пресечения изберет суд.
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Романтика.
З вікіпедії: Суддя Алекс Козинський та Юджин Волок приводять пояснення вживання слова "хуцпа" на прикладі анекдоту: хлопець, винний у вбивстві своїх батьків, просить у судді поблажливості на тій підставі, що він сирота )))
какое на хер наследство??
Або йди в гастроном, закупай весь вінпром!
(ніт)