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Контрабанда психотропных медпрепаратов из РФ блокирована в Одессе, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины блокировала в Одессе незаконную переправку из РФ в нашу страну несертифицированных лекарственных средств, содержащих психотропы. Во время обысков обнаружены запрещенные препараты на сумму в более 1 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задокументированы несколько фактов продажи фальсифицированных лекарственных средств в Киеве, Одессе и Мариуполе. Злоумышленники реализовывали товар сомнительного качества под видом качественных оригинальных препаратов без разрешительных документов и сертификатов качества.

По предварительным данным следствия, в состав группировки входили двое граждан Украины и гражданин РФ. Они организовали нелегальную переправку из России незарегистрированных медпрепаратов, психотропных и других фальсифицированных лекарственных средств для продажи через аптечные сети. Обнаруженные медпрепараты не имеют государственной регистрации в Украине и запрещены к использованию в нашей стране. Продукцию злоумышленники нелегально доставляли железнодорожным транспортом и дальнобойщиками.

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Во время обысков по месту жительства участников группы и хранения контрафактного товара правоохранители изъяли запрещенные к реализации на территории Украины лекарственные средства на общую сумму более 1 млн грн.

По оценкам экспертов, изъятая продукция представляла опасность для здоровья населения и содержала психотропные вещества, свободный оборот которых ограничен на территории Украины.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 321-1 (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности. Сейчас двум участникам группы уже сообщено о подозрении.

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Контрабанда психотропных медпрепаратов из РФ блокирована в Одессе, - СБУ 01
Контрабанда психотропных медпрепаратов из РФ блокирована в Одессе, - СБУ 02
Контрабанда психотропных медпрепаратов из РФ блокирована в Одессе, - СБУ 03

Автор: 

контрабанда (2409) лекарства (1224) Одесса (7885) россия (95526) СБУ (19898)


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Примут такие таблеточки неуравновешенные индивидумы и устраивают пропаРашкинские митинги, как 2 мая 2014...
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19.03.2021 12:38 Ответить
это могут быть лекарства принимаемые при онкологии, почечной недостаточности, гормоны, которые дешевле в рф в разы. Кто то возит и продаёт. Кому нужны какие то психотропные лекарства,- в офис ***********, разве только
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19.03.2021 12:47 Ответить
"это могут быть" - експерДна думка експерДа! Вітя ти на кавовій гуща гадав, чи ти там в долі?
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19.03.2021 13:58 Ответить
я в доле, Гаврилюк
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19.03.2021 14:03 Ответить
 
 