Контрабанда психотропных медпрепаратов из РФ блокирована в Одессе, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины блокировала в Одессе незаконную переправку из РФ в нашу страну несертифицированных лекарственных средств, содержащих психотропы. Во время обысков обнаружены запрещенные препараты на сумму в более 1 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задокументированы несколько фактов продажи фальсифицированных лекарственных средств в Киеве, Одессе и Мариуполе. Злоумышленники реализовывали товар сомнительного качества под видом качественных оригинальных препаратов без разрешительных документов и сертификатов качества.

По предварительным данным следствия, в состав группировки входили двое граждан Украины и гражданин РФ. Они организовали нелегальную переправку из России незарегистрированных медпрепаратов, психотропных и других фальсифицированных лекарственных средств для продажи через аптечные сети. Обнаруженные медпрепараты не имеют государственной регистрации в Украине и запрещены к использованию в нашей стране. Продукцию злоумышленники нелегально доставляли железнодорожным транспортом и дальнобойщиками.

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Во время обысков по месту жительства участников группы и хранения контрафактного товара правоохранители изъяли запрещенные к реализации на территории Украины лекарственные средства на общую сумму более 1 млн грн.

По оценкам экспертов, изъятая продукция представляла опасность для здоровья населения и содержала психотропные вещества, свободный оборот которых ограничен на территории Украины.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 321-1 (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности. Сейчас двум участникам группы уже сообщено о подозрении.

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