"Право на працю!": предприниматели вышли на протесты против ужесточения карантина во Львове, Николаеве, Полтаве, Днепре и Краматорске. ФОТОрепортаж
Сегодня, 19 марта, в ряде городов Украины прошли протесты против ужесточения карантинных ограничений для бизнеса.
Как сообщал Цензор.НЕТ, под зданием Киевской городской государственной администрации (КГГА) прошла акция протеста представителей малого бизнеса против карантинных ограничений.
Они требуют отменить решение об усилении карантина в столице. Как известно, с завтрашнего дня в городе вводят жесткие карантинные ограничения.
"Бизнес должен работать весь без исключения! Микропредприниматели - это основа экономики, которую должны сохранить!" - заявили организаторы акции. Митингующие развернули баннер с надписью: "Кличко! Объявил локдаун! А за что жить?".
Также устроили протест во Львове, пишет местное издание "Форпост". С аналогичным требованием люди собрались на площади Рынок.
Сегодня, 19 марта, на площади возле Днепропетровской областной государственной администрации предприниматели собрались на акцию протеста против введения локдауна, пишет издание "49000". Предприниматели отметили, что из-за карантина множество работников увольняются, закрываются магазины.
Небольшие акции протеста прошли и в других городах. В частности, как сообщает "Кременчугская газета", такое мероприятие прошло в Кременчуге. Кроме того, как передает полтавское издание "Змист", что акция прошла и в областном центре под зданием Полтавской ОГА.
Несколько десятков предпринимателей вышли на протест и в Краматорске, где в настоящее время располагается Донецкая областная администрация, пишет "Суспильне".
На акцию протеста из-за ужесточения карантинных ограничений вышли и в Николаеве, сообщают "Новости N".
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Купил на оптовом, или в секенде, накрутил минимум 100%, выставил у себя в ларьке или магазинчике и говорит, что он предпринематель.
Та хоть миллиард накрутил, кому какое дело... Он за свои бабки купил и продает тому, кому надо... Он же никого не насилует... Поедь ты купи на оптовом и перепродай с наценкой! Узнаешь, что такое торговля..
А я не барИга, что бы заниматься перепродажей. Ну не нравиться вам барИга, тогда используем синомим слова "барыга" - СПЕКУЛЯНТ. Так больше нравиться? Значеение этого слова знаете?
Да, а на чём, по вашему странному и лишонному логики мнению, я типа "спалился" и почему я должен непременно "спалиться"?
А як по хорошому, то варто було б цих "незадоволених" на екскурсію до лікарні звозити...
Скажи спасибо, что они не воруют и не сосут с бюджетика!
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Ага, неуплата налогов и есть воровство.
А тебе зачем Их доходы ? за свои беспокойся !!!
Кожна людина має невід'ємне право на життя. И эта статья идет намного высшее чем право на работу. Помните это.
И не надо кричать что все, больше денег негде взять. Я прошел 90-тые, все можно если захотеть
Я в пятой линии на вакцинацию, т.е. никогда по большому счету
От як би таке влада придумала при "свиному"і "пташиному" грипу, то вся Україна пальцем
у скроні крутила на дії влади, а зараз нічого - ЗМІ переконали людство що короновірус і
вірус ***** це синоніми