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"Право на працю!": предприниматели вышли на протесты против ужесточения карантина во Львове, Николаеве, Полтаве, Днепре и Краматорске. ФОТОрепортаж

Сегодня, 19 марта, в ряде городов Украины прошли протесты против ужесточения карантинных ограничений для бизнеса.

Как сообщал Цензор.НЕТ, под зданием Киевской городской государственной администрации (КГГА) прошла акция протеста представителей малого бизнеса против карантинных ограничений.

Они требуют отменить решение об усилении карантина в столице. Как известно, с завтрашнего дня в городе вводят жесткие карантинные ограничения.

"Бизнес должен работать весь без исключения! Микропредприниматели - это основа экономики, которую должны сохранить!" - заявили организаторы акции. Митингующие развернули баннер с надписью: "Кличко! Объявил локдаун! А за что жить?".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "А за что жить?": предприниматели пикетируют КГГА из-за ужесточения карантинных ограничений. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Также устроили протест во Львове, пишет местное издание "Форпост". С аналогичным требованием люди собрались на площади Рынок.

Сегодня, 19 марта, на площади возле Днепропетровской областной государственной администрации предприниматели собрались на акцию протеста против введения локдауна, пишет издание "49000". Предприниматели отметили, что из-за карантина множество работников увольняются, закрываются магазины.

Право на працю!: предприниматели вышли на протесты против ужесточения карантина во Львове, Николаеве, Полтаве, Днепре и Краматорске 01
Право на працю!: предприниматели вышли на протесты против ужесточения карантина во Львове, Николаеве, Полтаве, Днепре и Краматорске 02

Небольшие акции протеста прошли и в других городах. В частности, как сообщает "Кременчугская газета", такое мероприятие прошло в Кременчуге. Кроме того, как передает полтавское издание "Змист", что акция прошла и в областном центре под зданием Полтавской ОГА.

Право на працю!: предприниматели вышли на протесты против ужесточения карантина во Львове, Николаеве, Полтаве, Днепре и Краматорске 03
Право на працю!: предприниматели вышли на протесты против ужесточения карантина во Львове, Николаеве, Полтаве, Днепре и Краматорске 04
Право на працю!: предприниматели вышли на протесты против ужесточения карантина во Львове, Николаеве, Полтаве, Днепре и Краматорске 05
Право на працю!: предприниматели вышли на протесты против ужесточения карантина во Львове, Николаеве, Полтаве, Днепре и Краматорске 06
Право на працю!: предприниматели вышли на протесты против ужесточения карантина во Львове, Николаеве, Полтаве, Днепре и Краматорске 07

Несколько десятков предпринимателей вышли на протест и в Краматорске, где в настоящее время располагается Донецкая областная администрация, пишет "Суспильне".

Право на працю!: предприниматели вышли на протесты против ужесточения карантина во Львове, Николаеве, Полтаве, Днепре и Краматорске 08

На акцию протеста из-за ужесточения карантинных ограничений вышли и в Николаеве, сообщают "Новости N".

Право на працю!: предприниматели вышли на протесты против ужесточения карантина во Львове, Николаеве, Полтаве, Днепре и Краматорске 09
Право на працю!: предприниматели вышли на протесты против ужесточения карантина во Львове, Николаеве, Полтаве, Днепре и Краматорске 10
Право на працю!: предприниматели вышли на протесты против ужесточения карантина во Львове, Николаеве, Полтаве, Днепре и Краматорске 11

Автор: 

Днепр (4418) Киев (25521) Краматорськ (2275) Кременчуг (350) Львов (4582) Николаев (2152) Тахтаулове (767) протест (5858) малый бизнес (123)


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Топ комментарии
+5
Эти люди, как раз налоги платят, чтоб в лекарнях тебя лечили...
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19.03.2021 13:45
+4
Щось вас малувато на фотках. Ідіть смокчвть лапу!
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19.03.2021 12:53
+4
Может и на чай с сухарями не быть денег, да и посидеть будет негде. Оплату коммуналки никто не отменял. А если не работаешь, то денег брать негде. Выбор: сдохнуть от голода и холода или от короновируса.
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19.03.2021 13:14
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БарИги!
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19.03.2021 12:47 Ответить
порохоботи
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19.03.2021 12:48 Ответить
Барыги - это скупщики краденного... За клевету, тебя можно и нужно штрафануть, чтоб не обсырал предпринимателей!
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19.03.2021 13:39 Ответить
Начните с Саакашвили, Ягория Соболева-Хорькова, разного рода МРАЗИЙчучек и ПАДЛАвок с Г+Г и т.д. За клевету штрафаните их. За барИгу и клевету. Но вы можите только тут пукать в лужу. Вы ведь за фигляра из криворожской самодеятельности на выборах голосовали? Теперь ешьТе, пока очи не повылазять.
Купил на оптовом, или в секенде, накрутил минимум 100%, выставил у себя в ларьке или магазинчике и говорит, что он предпринематель.
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19.03.2021 15:34 Ответить
Колхозный коммунизм в твоей черепушке не лечится..
Та хоть миллиард накрутил, кому какое дело... Он за свои бабки купил и продает тому, кому надо... Он же никого не насилует... Поедь ты купи на оптовом и перепродай с наценкой! Узнаешь, что такое торговля..
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19.03.2021 15:50 Ответить
Так, что, к ответственности Сааку с Хорьковым и присными превлекать за "барИгу" уже не будите? Оно и понятно, ваши любимцы, как и ЗЕ. Или кишка тонкая не позволяет?
А я не барИга, что бы заниматься перепродажей. Ну не нравиться вам барИга, тогда используем синомим слова "барыга" - СПЕКУЛЯНТ. Так больше нравиться? Значеение этого слова знаете?
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19.03.2021 15:56 Ответить
Спекулянт? Это совкодрочеры так считают!
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22.03.2021 11:56 Ответить
Так вы ещё и совкодрочер? Вам мало быть жуликом, барыгой и спекулянтом?
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22.03.2021 16:54 Ответить
Ты спалился колхозный коммуно-фашист!
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22.03.2021 17:21 Ответить
Езжай в северную коррею там нет "спекулянтов, барыг, жуликов"!
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22.03.2021 17:22 Ответить
Зачем мне туда ехать если я вас тут вижу по вонючим ларькам сидящих с мордами не отмеченными печатью интелекта?
Да, а на чём, по вашему странному и лишонному логики мнению, я типа "спалился" и почему я должен непременно "спалиться"?
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22.03.2021 17:24 Ответить
К слову, я в колхозе был всего один раз в жизни, это когда школьниками нас повезли на сбор клубники. Уж не в ваше ли родной село было в том колхозе? Вы из какого села?
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22.03.2021 17:27 Ответить
Спалился, потому что точь в точь цитируешь пупкина-мракобеса...
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22.03.2021 21:13 Ответить
# 12 марта ТАСС https://vc.ru/flood/111960-vladimir-putin-o-malom-biznese-v-rossii-v-treh-predlozheniyah опубликовало двенадцатый выпуск интервью Владимира Путина журналисту агентства Андрею Ванденко. Среди прочего президент отметил, что в «нулевые» весь малый бизнес в России был связан с торговлей, а торгаш «в сознании народа» ассоциируется с «жуликом».«Знаете, я же тоже часть этого народа. Поэтому, если по-честному сказать, ну если по-честному сказать, ну так… Мы все так думаем», - сказал Путин, добавив, однако, что сейчас структура малого бизнеса изменилась.#
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22.03.2021 21:14 Ответить
Короче, иди гуляй совок дремучий...
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22.03.2021 21:15 Ответить
Закрывать либо все либо ничего.а то одни работают другие йух сосус
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19.03.2021 12:49 Ответить
Пусть вообще все сидят без работы и денег на жизнь, да? Ааатличный план! Молодца.
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19.03.2021 12:52 Ответить
Лучше, конечно, когда все лежат и им уже не надо ни жрать, ни работать.
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19.03.2021 12:54 Ответить
_Ну похоже где-то так вышеотписавшийся пан и мыслит: пусть корова сдохнет у всех! Сгорела хата - гори и сарай! "Право на працю!": предприниматели вышли на протесты против ужесточения карантина во Львове, Николаеве, Полтаве, Днепре и Краматорске - Цензор.НЕТ 4260
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19.03.2021 12:58 Ответить
Ну, бачили очи шо выбирали, ешТЕ.
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19.03.2021 12:54 Ответить
Да, нормальные от3,14здили бы!!!!
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19.03.2021 13:01 Ответить
Уточните, кого?
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19.03.2021 13:02 Ответить
Недовольных....
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19.03.2021 13:05 Ответить
Щось вас малувато на фотках. Ідіть смокчвть лапу!
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19.03.2021 12:53 Ответить
Ты наверное чинуша... Из бюджетика сосеш...
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19.03.2021 13:41 Ответить
Ага, я - нова постать в політиці. Не впізнали?
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19.03.2021 20:16 Ответить
Вишли баригі, для яких життя і здоровья людей нічого не коштує. Краще посидіти на чаю з сухарями,ніж лежати в домовині, чи залишитися довго хворим і кволим після закінчення хвороби Тупість і жадність замість тверезого мислення.
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19.03.2021 13:04 Ответить
Вышли настоящие "предприниматели" мешочники и лоточники... Без них стране смерть!
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19.03.2021 13:12 Ответить
Может и на чай с сухарями не быть денег, да и посидеть будет негде. Оплату коммуналки никто не отменял. А если не работаешь, то денег брать негде. Выбор: сдохнуть от голода и холода или от короновируса.
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19.03.2021 13:14 Ответить
Головне, що транспоранти у всіх однакові...
А як по хорошому, то варто було б цих "незадоволених" на екскурсію до лікарні звозити...
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19.03.2021 13:17 Ответить
Эти люди, как раз налоги платят, чтоб в лекарнях тебя лечили...
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19.03.2021 13:45 Ответить
А ничего, что эти кормильцы скрывают доходы?
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19.03.2021 14:09 Ответить
Снова балабольство бездоказательное!
Скажи спасибо, что они не воруют и не сосут с бюджетика!
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19.03.2021 15:51 Ответить
Всё давно доказано - фопики не хотят фискализироваться, потому что им удобно дурить общество и сдавать пустые декларации.
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19.03.2021 17:55 Ответить
не воруют

==
Ага, неуплата налогов и есть воровство.
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19.03.2021 18:15 Ответить
От тебя ?
А тебе зачем Их доходы ? за свои беспокойся !!!
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19.03.2021 20:24 Ответить
Тебе надо ты и беспокойся.
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19.03.2021 20:47 Ответить
С чего бы !? Я не пытаюсь украсть из их кармана ! А если ты беспокоишься о бюджте - то лучше убери от бюжета свиные рыла !
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19.03.2021 20:49 Ответить
Тебе надо, ты и убери.
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19.03.2021 22:59 Ответить
Ребята, чего спорить, откройте конституцию. Что идет первое? Правильно
Кожна людина має невід'ємне право на життя. И эта статья идет намного высшее чем право на работу. Помните это.
И не надо кричать что все, больше денег негде взять. Я прошел 90-тые, все можно если захотеть
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19.03.2021 14:00 Ответить
А как предприниматели угрожают твоей жизни? (Тем более, что у нас чиновники вакцину закупили, лечение бесплатное...)...
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19.03.2021 15:53 Ответить
Распространяют заразу. Локдаун - это локдаун!

Я в пятой линии на вакцинацию, т.е. никогда по большому счету
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19.03.2021 17:02 Ответить
То есть вопросы должны быть к ЧИНОВНИКАМ, а не к предпринимателям???
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19.03.2021 21:56 Ответить
а в 90х у тебя к кому вопросы были? Если конечно ты жил в них
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22.03.2021 10:12 Ответить
Коли у Франківську,Чернівцях і т.д. оголосили карантин,то ці раділи,що можуть заробляти,а тепер і їх зачепило, і вони згадали про обмеження.
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19.03.2021 14:42 Ответить
Сегодня, 19 марта, в ряде городов Украины прошли протесты против ужесточения карантинных ограничений для бизнеса. Источник: https://censor.net/ru/p3254390

От як би таке влада придумала при "свиному"і "пташиному" грипу, то вся Україна пальцем
у скроні крутила на дії влади, а зараз нічого - ЗМІ переконали людство що короновірус і
вірус ***** це синоніми

"Право на працю!": підприємці вийшли на протести проти посилення карантину у Львові, Миколаєві, Полтаві, Дніпрі та Краматорську - Цензор.НЕТ 3015
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19.03.2021 18:27 Ответить
Сегодня разговривал с знакомой , у нее брат работает врачём больние Николаева. Так она говорит, что с его слов больницы полупустые...
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19.03.2021 20:22 Ответить
правильно
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20.03.2021 15:22 Ответить
 
 