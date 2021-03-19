"Право на працю!": предприниматели вышли на протесты против ужесточения карантина во Львове, Николаеве, Полтаве, Днепре и Краматорске. ФОТОрепортаж

Сегодня, 19 марта, в ряде городов Украины прошли протесты против ужесточения карантинных ограничений для бизнеса.

Как сообщал Цензор.НЕТ, под зданием Киевской городской государственной администрации (КГГА) прошла акция протеста представителей малого бизнеса против карантинных ограничений.

Они требуют отменить решение об усилении карантина в столице. Как известно, с завтрашнего дня в городе вводят жесткие карантинные ограничения.

"Бизнес должен работать весь без исключения! Микропредприниматели - это основа экономики, которую должны сохранить!" - заявили организаторы акции. Митингующие развернули баннер с надписью: "Кличко! Объявил локдаун! А за что жить?".

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Также устроили протест во Львове, пишет местное издание "Форпост". С аналогичным требованием люди собрались на площади Рынок.

Сегодня, 19 марта, на площади возле Днепропетровской областной государственной администрации предприниматели собрались на акцию протеста против введения локдауна, пишет издание "49000". Предприниматели отметили, что из-за карантина множество работников увольняются, закрываются магазины.





Небольшие акции протеста прошли и в других городах. В частности, как сообщает "Кременчугская газета", такое мероприятие прошло в Кременчуге. Кроме того, как передает полтавское издание "Змист", что акция прошла и в областном центре под зданием Полтавской ОГА.











Несколько десятков предпринимателей вышли на протест и в Краматорске, где в настоящее время располагается Донецкая областная администрация, пишет "Суспильне".

На акцию протеста из-за ужесточения карантинных ограничений вышли и в Николаеве, сообщают "Новости N".





