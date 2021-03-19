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Кто так обзывается, тот над убогим издевается. Ответ Путина Байдену в ФОТОжабах

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Кто так обзывается, тот над убогим издевается. Ответ Путина Байдену в ФОТОжабах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин - Байдену о словах об убийце: "Кто обзывается, тот так и сам называется". ВИДЕО

Кто так обзывается, тот над убогим издевается. Ответ Путина Байдену в ФОТОжабах 02

Кто так обзывается, тот над убогим издевается. Ответ Путина Байдену в ФОТОжабах 03

Кто так обзывается, тот над убогим издевается. Ответ Путина Байдену в ФОТОжабах 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден не жалеет, что признал Путина убийцей, - Псаки

Кто так обзывается, тот над убогим издевается. Ответ Путина Байдену в ФОТОжабах 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявления Байдена о Путине являются сигналом к более жесткой позиции США в отношении России, - МИД Германии

Кто так обзывается, тот над убогим издевается. Ответ Путина Байдену в ФОТОжабах 06

Кто так обзывается, тот над убогим издевается. Ответ Путина Байдену в ФОТОжабах 07

Кто так обзывается, тот над убогим издевается. Ответ Путина Байдену в ФОТОжабах 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": США будут внедрять меры на каждый вид злонамеренной деятельности РФ. Некоторые будут заметны, а некоторые - "невидимы", - Псаки

Кто так обзывается, тот над убогим издевается. Ответ Путина Байдену в ФОТОжабах 09

Кто так обзывается, тот над убогим издевается. Ответ Путина Байдену в ФОТОжабах 10

Кто так обзывается, тот над убогим издевается. Ответ Путина Байдену в ФОТОжабах 11

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Байден Джо (2790) Медведев Дмитрий (4101) политика (6967) путин владимир (31267) россия (95526) санкции (11291) фотожаба (14389) Захарова Мария (375)


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Топ комментарии
+38
Кто так обзывается, тот над убогим издевается. Ответ Путина Байдену в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2912
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19.03.2021 12:59
+21
- скажи "клей"
- клей
- выпей баночку соплей!
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19.03.2021 13:03
+18
Процишин Богдан:
росія пройшла довгий шлях від "Кто к нам с мечем придет - от меча и погибнет!" до "Кто как обзывается - тот так и называется!"
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19.03.2021 13:04
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Кто так обзывается, тот над убогим издевается. Ответ Путина Байдену в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2912
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19.03.2021 12:59 Ответить
- скажи "клей"
- клей
- выпей баночку соплей!
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19.03.2021 13:03 Ответить
-Я убийца?! А-ну докаж!!!
-Сьешь какаш...
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19.03.2021 13:25 Ответить
повторуха-муха, старая старуха!
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19.03.2021 13:04 Ответить
честное ленинское, красная звезда - Ленина обманывать никогда нельзя!
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19.03.2021 13:07 Ответить
Скажи кукуруза
Кукуруза
Поцелуй цыганке пузо
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19.03.2021 13:17 Ответить
да интересно вообще.. я вот попытался ...вспомнить Историю Цивилизации и честно говоря так на память без рытья архивов монографий учебников не нашел чтобы царь император владыка одного государства назвал -УБИЦА-владыку иного государства.. походу Байден вносит современный нормальный без эзоповых экивоков и эвфемизмов и гротесков слова отвечающие сути убийца подонок враг мразь.. может реально пора в политике называть вещи своими словами а не искать культуру политической поносной словесности...
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19.03.2021 13:17 Ответить
кто сомной - тот герой!
кто без меня - тот фашистская свинья!
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19.03.2021 13:24 Ответить
https://twitter.com/luiza4kaLova_

https://twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова https://twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1372871746462773255 40 мин

Кипиани выиграл суд у Медведчука.
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19.03.2021 14:06 Ответить
З цього приводу треба випускати єнота
(дідько, коли вже буде нормальна мобільна версія Цензора, щоб можна було додавати картинки і все інше...)
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19.03.2021 17:07 Ответить
Хто так обзивається, той з убогого знущається. Відповідь Путіна Байдену в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 8777
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19.03.2021 23:14 Ответить
Дуже дякую! ))
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19.03.2021 23:22 Ответить
Бачу Єнота - ставлю вподобайку.
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19.03.2021 23:54 Ответить
Певно, ведмедчук примудрився роздратувати якогось лихого парфума ( ), коли зійшло на пси його везіння .
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19.03.2021 17:40 Ответить


Кто так обзывается, тот над убогим издевается. Ответ Путина Байдену в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2752
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19.03.2021 13:02 Ответить
Жадный человек подобен мясу коровы,
Барабану далёкой Турции,
Солёному плоду огурца.

(хокку)
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19.03.2021 13:19 Ответить
Благословен тот день,
Когда хвостатого Адольфа
Под мостом поймали...
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19.03.2021 13:43 Ответить


Лишённый храбрости лётчик
Увидел пулемёты Перл-Харбора -
Окончательно потерял лицо.
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19.03.2021 16:28 Ответить
Процишин Богдан:
росія пройшла довгий шлях від "Кто к нам с мечем придет - от меча и погибнет!" до "Кто как обзывается - тот так и называется!"
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19.03.2021 13:04 Ответить
"Кто к нам с мечом придет - тот в орало и получит" )))))
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19.03.2021 13:16 Ответить
Кто так обзывается, тот над убогим издевается. Ответ Путина Байдену в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 8450
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19.03.2021 13:05 Ответить
на савченку схожа
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19.03.2021 13:20 Ответить
конечно она. если фото сделано в 60м году
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19.03.2021 13:45 Ответить
Кто так обзывается, тот над убогим издевается. Ответ Путина Байдену в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2294
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19.03.2021 13:06 Ответить
Кто так обзывается, тот над убогим издевается. Ответ Путина Байдену в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 786
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19.03.2021 13:08 Ответить
Геббельс відпочиває.
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19.03.2021 13:49 Ответить
кацапскую пропаганду ни с чем не спутать
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19.03.2021 14:03 Ответить
А́нгела Дороте́я Ме́ркель (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA нем. Angela Dorothea Merkel, урождённая Каснер (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA нем. Kasner); род. https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F 17 июля https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1954 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Гамбург , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_(1949%E2%80%941990) ФРГ )
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19.03.2021 18:04 Ответить
Нэка скончалась.
Мех на хвосте уж не тот.
Помалкивай или отведай.

(японське дитяче хокку)
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19.03.2021 13:15 Ответить
Хто так обзивається, той з убогого знущається. Відповідь Путіна Байдену в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2055
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19.03.2021 13:15 Ответить
Чомусь ніхто не звернув увагу на слова путіна: «Я бы сказал ему: «будьте здоровы», желаю ему здоровья, это без иронии". В цих словах прозвучала приховала погроза. Путін труїв не тільки опозиціонерів, він отруїв Ющенка, збив літак з Качинським...
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19.03.2021 13:22 Ответить
На фоні бункерного діда наш дурник ще ого-го.
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19.03.2021 13:24 Ответить
Зелений огірок.
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19.03.2021 14:09 Ответить
Зелений огірок - це у нашого дурника медіатор для клавішних 😂😂😂
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19.03.2021 17:36 Ответить
Хто так обзивається, той з убогого знущається. Відповідь Путіна Байдену в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7064
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19.03.2021 13:24 Ответить
Байден сказав, що не буде дзвонити *****.
Відповідь *****:
- Кто спора боится - тот в какашках копошится! Байден-шмайден-колбаса, на веревочке оса!
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19.03.2021 13:24 Ответить

Хто так обзивається, той з убогого знущається. Відповідь Путіна Байдену в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 969
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19.03.2021 13:33 Ответить
Хто так обзивається, той з убогого знущається. Відповідь Путіна Байдену в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 8123
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19.03.2021 13:43 Ответить
Западные нах,нах,нах, -нахлебники.Ху,ху,-***** Путина.
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19.03.2021 14:57 Ответить
Хто так обзивається, той з убогого знущається. Відповідь Путіна Байдену в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 360
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19.03.2021 15:10 Ответить
Хто так обзивається, той з убогого знущається. Відповідь Путіна Байдену в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6964
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19.03.2021 15:11 Ответить
Хто так обзивається, той з убогого знущається. Відповідь Путіна Байдену в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7393
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19.03.2021 21:10 Ответить
Убийца хорек-царек ,хоть и хорохорится,а видно засцал,Байден молодец.
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20.03.2021 09:10 Ответить
Убийца хорек-царек ,хоть и хорохорится,а видно засцал,Байден молодец.
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20.03.2021 09:11 Ответить
 
 