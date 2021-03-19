"Пленки Суркова - Медведчука": Контракты с РФ о поставках электроэнергии в оккупированный Крым признавали полуостров российским. ДОКУМЕНТЫ

Контракты на поставку российской электроэнергии во временно оккупированный Крым, которые обсуждают в телефонном разговоре Сурков-Медведчук, - реализовались на практике с участием высших должностных лиц государства, в частности, руководства Министерства энергетики и угольной промышленности.

Об этом свидетельствуют документы служебного расследования, которые получил в свое распоряжение Цензор.НЕТ.

Назначенное по распоряжению тогдашнего премьер премьера Арсения Яценюка расследования остановило реализацию этого плана и выявило в деятельности должностных лиц, причастных к подготовке контрактов, признаки преступлений по статьям "государственная измена", "финансирование терроризма", "подделка документов", "злоупотребление служебным положением" и другие.

"Следовательно, в действиях причастных к заключению контрактов должностных лиц содержатся признаки преступлений, предусмотренных статьями 111 (государственная измена), 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и 258-5 (финансирование терроризма) ...", - отмечается в материалах расследования.

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Также было установлено, что подписание контракта украинской стороной означало "фактическое признание временно оккупированных территорий Украины территориями Российской Федерации" из-за признания "правосубъектности созданного оккупантами предприятия".

Таким образом, как следует из документа, контракт, который обсуждают в телефонном разговоре Сурков с Медведчуком, мог поставить точку в борьбе Украины за возвращение Крыма, юридически закрепив его как территорию России. В тексте контракта упоминалась такая административная единица как "Крымский федеральный округ".

По результатам служебного расследования, Яценюк требовал увольнения тогдашнего министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина.

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Материалы расследования были направлены в Генеральную прокуратуру. В ответ Генеральный прокурор Виктор Шокин сообщил об открытии уголовного досудебного расследования, - об этом свидетельствует еще один документ, которым владеет Цензор.НЕТ.

В то же время, несмотря на установление признаков "государственной измены" и других преступлений, до сих пор неизвестно ни о каких результатах расследования ГПУ, что может свидетельствовать о сознательном блокировании такого расследования.

Напомним, ранее "Цензор.НЕТ" опубликовал запись телефонного разговора бывшего помощника президента России Владислава Суркова с Виктором Медведчуком, где собеседники обсуждают схему поставки в временно оккупированный Крым российской электроэнергии.



































