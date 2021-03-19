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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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"Пленки Суркова - Медведчука": Контракты с РФ о поставках электроэнергии в оккупированный Крым признавали полуостров российским. ДОКУМЕНТЫ

Контракты на поставку российской электроэнергии во временно оккупированный Крым, которые обсуждают в телефонном разговоре Сурков-Медведчук, - реализовались на практике с участием высших должностных лиц государства, в частности, руководства Министерства энергетики и угольной промышленности.

Об этом свидетельствуют документы служебного расследования, которые получил в свое распоряжение Цензор.НЕТ.

Назначенное по распоряжению тогдашнего премьер премьера Арсения Яценюка расследования остановило реализацию этого плана и выявило в деятельности должностных лиц, причастных к подготовке контрактов, признаки преступлений по статьям "государственная измена", "финансирование терроризма", "подделка документов", "злоупотребление служебным положением" и другие.

"Следовательно, в действиях причастных к заключению контрактов должностных лиц содержатся признаки преступлений, предусмотренных статьями 111 (государственная измена), 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и 258-5 (финансирование терроризма) ...", - отмечается в материалах расследования.

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Также было установлено, что подписание контракта украинской стороной означало "фактическое признание временно оккупированных территорий Украины территориями Российской Федерации" из-за признания "правосубъектности созданного оккупантами предприятия".

Таким образом, как следует из документа, контракт, который обсуждают в телефонном разговоре Сурков с Медведчуком, мог поставить точку в борьбе Украины за возвращение Крыма, юридически закрепив его как территорию России. В тексте контракта упоминалась такая административная единица как "Крымский федеральный округ".

По результатам служебного расследования, Яценюк требовал увольнения тогдашнего министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина.

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Материалы расследования были направлены в Генеральную прокуратуру. В ответ Генеральный прокурор Виктор Шокин сообщил об открытии уголовного досудебного расследования, - об этом свидетельствует еще один документ, которым владеет Цензор.НЕТ.

В то же время, несмотря на установление признаков "государственной измены" и других преступлений, до сих пор неизвестно ни о каких результатах расследования ГПУ, что может свидетельствовать о сознательном блокировании такого расследования.

Напомним, ранее "Цензор.НЕТ" опубликовал запись телефонного разговора бывшего помощника президента России Владислава Суркова с Виктором Медведчуком, где собеседники обсуждают схему поставки в временно оккупированный Крым российской электроэнергии.

Пленки Суркова - Медведчука: Контракты с РФ о поставках электроэнергии в оккупированный Крым признавали полуостров российским 01

Пленки Суркова - Медведчука: Контракты с РФ о поставках электроэнергии в оккупированный Крым признавали полуостров российским 02
Пленки Суркова - Медведчука: Контракты с РФ о поставках электроэнергии в оккупированный Крым признавали полуостров российским 03
Пленки Суркова - Медведчука: Контракты с РФ о поставках электроэнергии в оккупированный Крым признавали полуостров российским 04
Пленки Суркова - Медведчука: Контракты с РФ о поставках электроэнергии в оккупированный Крым признавали полуостров российским 05
Пленки Суркова - Медведчука: Контракты с РФ о поставках электроэнергии в оккупированный Крым признавали полуостров российским 06
Пленки Суркова - Медведчука: Контракты с РФ о поставках электроэнергии в оккупированный Крым признавали полуостров российским 07
Пленки Суркова - Медведчука: Контракты с РФ о поставках электроэнергии в оккупированный Крым признавали полуостров российским 08
Пленки Суркова - Медведчука: Контракты с РФ о поставках электроэнергии в оккупированный Крым признавали полуостров российским 09
Пленки Суркова - Медведчука: Контракты с РФ о поставках электроэнергии в оккупированный Крым признавали полуостров российским 10
Пленки Суркова - Медведчука: Контракты с РФ о поставках электроэнергии в оккупированный Крым признавали полуостров российским 11
Пленки Суркова - Медведчука: Контракты с РФ о поставках электроэнергии в оккупированный Крым признавали полуостров российским 12
Пленки Суркова - Медведчука: Контракты с РФ о поставках электроэнергии в оккупированный Крым признавали полуостров российским 13
Пленки Суркова - Медведчука: Контракты с РФ о поставках электроэнергии в оккупированный Крым признавали полуостров российским 14
Пленки Суркова - Медведчука: Контракты с РФ о поставках электроэнергии в оккупированный Крым признавали полуостров российским 15
Пленки Суркова - Медведчука: Контракты с РФ о поставках электроэнергии в оккупированный Крым признавали полуостров российским 16
Пленки Суркова - Медведчука: Контракты с РФ о поставках электроэнергии в оккупированный Крым признавали полуостров российским 17
Пленки Суркова - Медведчука: Контракты с РФ о поставках электроэнергии в оккупированный Крым признавали полуостров российским 18
Пленки Суркова - Медведчука: Контракты с РФ о поставках электроэнергии в оккупированный Крым признавали полуостров российским 19Пленки Суркова - Медведчука: Контракты с РФ о поставках электроэнергии в оккупированный Крым признавали полуостров российским 20

Автор: 

контракт (424) Крым (26384) Медведчук Виктор (1789) оккупация (10143) Яценюк Арсений (8006) Сурков (290) Демчишин Владимир (368) Шокин Виктор (731) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+30
И пятый президент об этом ничего не знал ))))
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19.03.2021 14:58
+20
Зебилы а шо там с покупкой енергии у оккупантов сегодня.
Та история известна и лавочку прикрыли.
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19.03.2021 15:08
+14
Медведчук не один. "Квартал-95" продал франшизу на "Лигу смеха" российской компании. 20.01.21./ Марионетка Кремля Аксенов: Жена Зеленского регулярно оплачивает коммуналку за квартиру на ЮБК. 27.02.21
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19.03.2021 15:05
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И пятый президент об этом ничего не знал ))))
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19.03.2021 14:58 Ответить
Знал, конечно, и "принял меры":
"...В то же время, несмотря на установление признаков "государственной измены" и других преступлений, до сих пор неизвестно ни о каких результатах расследования ГПУ, что может свидетельствовать о сознательном блокировании такого расследования...."Источник: https://censor.net/ru/p3254431
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19.03.2021 15:03 Ответить
)))) Ага
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19.03.2021 15:04 Ответить
Кацапи, ваш путін )(уйло!
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19.03.2021 15:06 Ответить
О требе Медведчука тоже знал и боролся, но что-то пошло не так
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19.03.2021 15:05 Ответить
* трубе
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19.03.2021 15:06 Ответить
Зебилы а шо там с покупкой енергии у оккупантов сегодня.
Та история известна и лавочку прикрыли.
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19.03.2021 15:08 Ответить
Это потому, что кто-то не смог подключится к энергосистеме Европы, об Путин нападе А теперь процесс пойдет
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19.03.2021 15:12 Ответить
Ну а что ж вы ,зесрань ,не подключились за два года?)
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19.03.2021 15:16 Ответить
Уже в процессе. Скоро будет, не переживай
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19.03.2021 15:22 Ответить
У вас налажен только один процесс -слив секретных операций кацапам
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19.03.2021 15:24 Ответить
пять лет как-то обходились без твоего *****, -шо случилось теперь?
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19.03.2021 15:17 Ответить
Уже в сеть новые пленки выкинули, там сивочный зашкваривается, но это не он, это опять фейк Пять лет с фейком жили с Петей -фейком
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19.03.2021 15:44 Ответить
автор деркач?
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19.03.2021 16:51 Ответить
Даже не догадывался.
А так бы ууууххх.
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19.03.2021 15:04 Ответить
А шо ,что то из этого воплотилось в жизнь ,зесрань?
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19.03.2021 15:12 Ответить
22.08.17 Завод Фирташа в оккупированном Крыму получает сырье и электроэнергию с материковой Украины, - https://censor.net/ru/video_news/452590
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19.03.2021 21:05 Ответить
Чукчи Зелики как обычно не читатели, а писатели.
В статье речь идет о том, что руководство минэнерго (подчиненные Яценюка), пытались продавить нужные Мертвечуку формулировки. Но Яценюк это же и пресек.

Знал ли пятый президент? Наверное знал, потому и не получилось.
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19.03.2021 15:16 Ответить
Не получилося бо ЛЕП підірвали...
А підірвали бо хтось таки злив інфу що подача енергії планується ... Злив же інфу хтось з ким не поділитися... Забули поділитися бо думали що той нічого не вирішує...
Ну і тд....
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19.03.2021 18:13 Ответить
По-перше, треба писати з великої літери - "п*ятий Президент і шостий Олігарх!"
По-друге, ви повторюєте російську пропаганду, бо саме Петро Олексійович перепиляв дроти єлектропередач в оккупований Крим, а потім сам ліг на залізничні рейки, щоб зупинити "торгівлю на крові" за схемою Ротердам-ххх...
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19.03.2021 15:41 Ответить
))) смешно... помним "и как пилил и как ложился"... - во всех случаях спецназ на людей бросал, которые мешали барыге торговать в кацапами и поставлять то, что не положено !
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19.03.2021 22:10 Ответить
Отож..... Загалом, це була іронія))))
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20.03.2021 02:28 Ответить
А должен был? Обязанности президента четко прописаны,и там нет не строительства дорог,туалетов ,приемных отделений и другой зарытой мути. Ты спроси у нелоха ,почему он сейчас покупает электричество у кацарылых ,уничтожая энергетику Украины? Оно про это знает!?
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19.03.2021 15:48 Ответить
дебіли, прогугліть, Демчишин, міністр енергетики, в тому коаліційному уряді - був за квотою матьківщини. Це юдька так нахомутала. Саме нахомутала, тому що потім вона віднєкувалась, що Демчишина їй "хтось підсунув". І там справді було: хтось дав їй бабла за те, що вона Демчишина просунула за своєю квотою.
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19.03.2021 16:16 Ответить
Ну ты и брехло! http://kyiv-heritage.com/sites/default/files/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE.pdf Демчишин ставленник Порошенко!
Вот еще материал: https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2014/12/2/7046083/ Владимир Демчишин, министр энергетики, квота БПП
"Плівки Суркова - Медведчука": Контракти з РФ про постачання електроенергії в окупований Крим визнавали півострів російським - Цензор.НЕТ 34
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19.03.2021 21:23 Ответить
Нет кашешна! Да и потом, сывочолый "ГЕТЬман" "был готов подписывать любые контракты даже с самим чертом", патаму шта "там же наши люде!"
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19.03.2021 17:12 Ответить
Лаптеногий - здесь водку не подают, иди на йух
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19.03.2021 19:13 Ответить
Сам туда иди, лапоть.
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19.03.2021 19:23 Ответить
надо просто начинать стрелять
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19.03.2021 14:59 Ответить
Медведчук не один. "Квартал-95" продал франшизу на "Лигу смеха" российской компании. 20.01.21./ Марионетка Кремля Аксенов: Жена Зеленского регулярно оплачивает коммуналку за квартиру на ЮБК. 27.02.21
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19.03.2021 15:05 Ответить
Іван, я ж не сторонник зебілів і головного клована, але хто повинен оплачувати ЖКХ за квартиру? От, приміром була б в тебе квартира в Криму до 2014, півострів став окупований, ти туди не їздиш, шо б ти зробив зі своєю квартирую? Кацапні подарував би?
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19.03.2021 19:13 Ответить
Зеленский стал президентом на обвинениях Порошенко в офшорах и в наличии собственности на территории РФ. Как выяснилось: Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского Перед национализацией Приватбанка на счета фирм Зеленского было выведено $47 млн, 17.01.20. И у Зеленского есть собственность в РФ. Это обман украинцев. Это не правильно./ окупований, ти туди не їздиш, шо б ти зробив зі своєю квартирую? Кацапні подарував би?- Когда то донецкая контора приглашала Ивана Петровича Сидорова на работу. Если бы он согласился, то сейчас был бы беженцем с брошенной в Донецке квартирой.
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19.03.2021 19:59 Ответить
Та це все зрозуміло, мені не треба розповідати хто як прийшов та на яких звинуваченнях. Ми зараз не про це. Лєнка ж оплачує не клован. А хто по твоєму повинен оплачувати? У мене є друг, живе в Києві, а в 2011-му купив квартиру в Феодосії. Він шо повинен її кацапам віддавати? Сплачує звісно рахунки ЖКХ його сестра котра там в свій час заміж вийшла і жеве там. А як він туди гроші пересилає, чи передає я в нього не запитував.
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19.03.2021 22:56 Ответить
Бутусов знову переобувся в кульбіті, кидаючи гівно на вентилятор.
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19.03.2021 15:05 Ответить
Вентилятор після інтерв,ю з бутусовим рейтінг собі підтягнув, бо інакше ніж гондрдоном і не називали)))
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19.03.2021 15:15 Ответить
История известная. После скандала поставки прекратили, дятла уволили.Каких еще "последствий" ждали не понятно - в УК нет статьи "за поставки енергии в Крым".
Как и статьи "за оплату комуналки оккупантам"
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19.03.2021 15:14 Ответить
Когда опоры начали взрывать
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19.03.2021 15:21 Ответить
бобек, почему зеленский торгует електрикой с оккупантами СЕЙЧАС?
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19.03.2021 15:23 Ответить
Опори були вже знеструмлені. А то вийшов би велиичезний бабахххх і всіх учасників шоу збирали б по часткам ! А так вийшла гарна картинка для зрадоботів!
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19.03.2021 18:36 Ответить
Вместо того чтобы сказать - "молодец Яценюк, не то что Шмыгали всякие, покупающие электроэнергию в рашке, и мямлящие про воду на Крым", вата снова вспомнила пятого президента, который не дал им шоколадку...

"Плівки Суркова - Медведчука": Контракти з РФ про постачання електроенергії в окупований Крим визнавали півострів російським - Цензор.НЕТ 83
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19.03.2021 15:20 Ответить
Лови Рошенку и не ной !
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19.03.2021 15:26 Ответить
Вы с картинкой разговариваете?
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19.03.2021 15:34 Ответить
А Яценюка за це - "развели, как котенка"...... а не, то казав пан Чечетов і зовсім про іньше, але сенс той же самий))))
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19.03.2021 15:49 Ответить
Так вот почему петинговый Барна Сеню ангажировал в Раде на парочку кругов танго...
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19.03.2021 16:52 Ответить
Фамилия "Яценюк" вызывает у ваты и рашиских ботов, приступы паранойи на ботодроме. Вылечим. Побольше Яценюков... и всяко разных!
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19.03.2021 16:55 Ответить
Ща на порохоферме заполхает
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19.03.2021 16:57 Ответить
Це не зрада, то е перемога!!!
А Сеня молодец. Все бумажки сохранил. Знал, что потом разборки будут. А нары с о "Святым Петром" делить не хотелось.....
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19.03.2021 17:14 Ответить
И в каком месте там упоминается Порох?) Наверное это он роль юлькиного Демчишина играл?)
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19.03.2021 17:58 Ответить
Как они Юльку то боятся!
Нет уж, https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2014/12/2/7046083/ Демчишин - это ставленник Барыги , порохоботы!
Если не согласен, тогда давай свою ссылку, что Демчишина по квоте Тиошенко назначали.
Но вы такие, что правда глазки колет и поэтому спамите правду трусливо, а отвечать за свою ложь не принято у октябрят сивочолого брехуна.
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19.03.2021 21:27 Ответить
Опять Порох... Ты без него жить не можешь? Так убейся об зеленую стену.
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19.03.2021 19:15 Ответить
Лови, и сделай то, что ты пожелал мне.
До назначения в НКРЭ Демчишин занимал должность директора отдела инвестиционно-банковских услуг ICU - компании, соучредителем которой является нынешний глава НБУ Валерия Гонтарева.
Есть ещё вопросы?
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19.03.2021 22:21 Ответить
А як, що до поставок електроенергії і води в ОРДЛО, то є добре?
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19.03.2021 17:43 Ответить
"Плівки Суркова - Медведчука": Контракти з РФ про постачання електроенергії в окупований Крим визнавали півострів російським - Цензор.НЕТ 99"
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19.03.2021 17:51 Ответить
Володимир Демчишин - інтерв'ю - 23.10.2015 , про поставки електроенергії в Крим, щось по датам не співпадає .
https://www.youtube.com/watch?v=G03OYPP1U2I
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19.03.2021 18:03 Ответить
Якби не підірвали опори, невідомо що було б.
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19.03.2021 20:33 Ответить
так я не пойму порох шкура, который торговал на крови или нет?
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19.03.2021 21:36 Ответить
Шкура.
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19.03.2021 23:34 Ответить
 
 