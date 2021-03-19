"Пленки Суркова - Медведчука": Контракты с РФ о поставках электроэнергии в оккупированный Крым признавали полуостров российским. ДОКУМЕНТЫ
Контракты на поставку российской электроэнергии во временно оккупированный Крым, которые обсуждают в телефонном разговоре Сурков-Медведчук, - реализовались на практике с участием высших должностных лиц государства, в частности, руководства Министерства энергетики и угольной промышленности.
Об этом свидетельствуют документы служебного расследования, которые получил в свое распоряжение Цензор.НЕТ.
Назначенное по распоряжению тогдашнего премьер премьера Арсения Яценюка расследования остановило реализацию этого плана и выявило в деятельности должностных лиц, причастных к подготовке контрактов, признаки преступлений по статьям "государственная измена", "финансирование терроризма", "подделка документов", "злоупотребление служебным положением" и другие.
"Следовательно, в действиях причастных к заключению контрактов должностных лиц содержатся признаки преступлений, предусмотренных статьями 111 (государственная измена), 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и 258-5 (финансирование терроризма) ...", - отмечается в материалах расследования.
Также было установлено, что подписание контракта украинской стороной означало "фактическое признание временно оккупированных территорий Украины территориями Российской Федерации" из-за признания "правосубъектности созданного оккупантами предприятия".
Таким образом, как следует из документа, контракт, который обсуждают в телефонном разговоре Сурков с Медведчуком, мог поставить точку в борьбе Украины за возвращение Крыма, юридически закрепив его как территорию России. В тексте контракта упоминалась такая административная единица как "Крымский федеральный округ".
По результатам служебного расследования, Яценюк требовал увольнения тогдашнего министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина.
Материалы расследования были направлены в Генеральную прокуратуру. В ответ Генеральный прокурор Виктор Шокин сообщил об открытии уголовного досудебного расследования, - об этом свидетельствует еще один документ, которым владеет Цензор.НЕТ.
В то же время, несмотря на установление признаков "государственной измены" и других преступлений, до сих пор неизвестно ни о каких результатах расследования ГПУ, что может свидетельствовать о сознательном блокировании такого расследования.
Напомним, ранее "Цензор.НЕТ" опубликовал запись телефонного разговора бывшего помощника президента России Владислава Суркова с Виктором Медведчуком, где собеседники обсуждают схему поставки в временно оккупированный Крым российской электроэнергии.
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"...В то же время, несмотря на установление признаков "государственной измены" и других преступлений, до сих пор неизвестно ни о каких результатах расследования ГПУ, что может свидетельствовать о сознательном блокировании такого расследования...."Источник: https://censor.net/ru/p3254431
Та история известна и лавочку прикрыли.
А так бы ууууххх.
ЧукчиЗелики как обычно не читатели, а писатели.
В статье речь идет о том, что руководство минэнерго (подчиненные Яценюка), пытались продавить нужные Мертвечуку формулировки. Но Яценюк это же и пресек.
Знал ли пятый президент? Наверное знал, потому и не получилось.
А підірвали бо хтось таки злив інфу що подача енергії планується ... Злив же інфу хтось з ким не поділитися... Забули поділитися бо думали що той нічого не вирішує...
Ну і тд....
По-друге, ви повторюєте російську пропаганду, бо саме Петро Олексійович перепиляв дроти єлектропередач в оккупований Крим, а потім сам ліг на залізничні рейки, щоб зупинити "торгівлю на крові" за схемою Ротердам-ххх...
Вот еще материал: https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2014/12/2/7046083/ Владимир Демчишин, министр энергетики, квота БПП
Как и статьи "за оплату комуналки оккупантам"
А Сеня молодец. Все бумажки сохранил. Знал, что потом разборки будут. А нары с о "Святым Петром" делить не хотелось.....
Нет уж, https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2014/12/2/7046083/ Демчишин - это ставленник Барыги , порохоботы!
Если не согласен, тогда давай свою ссылку, что Демчишина по квоте Тиошенко назначали.
Но вы такие, что правда глазки колет и поэтому спамите правду трусливо, а отвечать за свою ложь не принято у октябрят сивочолого брехуна.
До назначения в НКРЭ Демчишин занимал должность директора отдела инвестиционно-банковских услуг ICU - компании, соучредителем которой является нынешний глава НБУ Валерия Гонтарева.
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https://www.youtube.com/watch?v=G03OYPP1U2I