РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9983 посетителя онлайн
Новости Фото Взяточники
6 676 13

На Хмельнитчине на взятке 900 долл. попался офицер военкомата, при задержании он наехал на полицейского, - военная прокуратура. ФОТО

В Хмельницкой области правоохранители задержали на взятке старшего офицера отделения воинского учета и бронирования сержантов и солдат запаса одного из объединенных городских территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.

На Хмельнитчине на взятке 900 долл. попался офицер военкомата, при задержании он наехал на полицейского, - военная прокуратура 01

По данным следствия, 18 марта офицер получил 900 долларов взятки за положительное решение вопроса по отбору гражданина, как кандидата на военную службу по контракту в ВСУ и распределения его для прохождения военной службы в заранее определенной воинской части.

При задержании указанный старший лейтенант оказал сопротивление. Пытаясь покинуть на автомобили Volvo место преступления, он  умышленно совершил наезд на сотрудника полиции, который был в форменной одежде.

На Хмельнитчине на взятке 900 долл. попался офицер военкомата, при задержании он наехал на полицейского, - военная прокуратура 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харьковщине офицер военкомата задержан на взятке 600 долл., - военная прокуратура. ФОТО

Полицейского с тупой травмой живота доставили в хирургическое отделение больницы, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. По факту причинения телесных повреждений полицейскому начато уголовное производство.

На Хмельнитчине на взятке 900 долл. попался офицер военкомата, при задержании он наехал на полицейского, - военная прокуратура 03

Продолжаются следственные действия. По результатам их проведения военнослужащему будет сообщено о подозрении, избрана мера пресечения и отстранение от занимаемой должности.

Также смотрите: Сотрудник военкомата на Хмельнитчине задержан на взятке 1,1 тыс. долл. , - военная прокуратура. ФОТО

Автор: 

взятка (6159) Нацполиция (16468) Хмельнитчина (896) военкомат (458)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Человека, дело которого призывать в армию, взяли на взятке за то, что он призывал в армию, нонсенс
показать весь комментарий
19.03.2021 18:09
+3
Раньше взятки давали чтобы отмазаться от армии, а сейчас чтобы попасть...
показать весь комментарий
19.03.2021 16:10
+2
А почему старшего офицера не застрелили при попытке наехать на полицейского? Хоть бы умер геройски, а не жил с позором.
показать весь комментарий
19.03.2021 16:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Раньше взятки давали чтобы отмазаться от армии, а сейчас чтобы попасть...
показать весь комментарий
19.03.2021 16:10 Ответить
Там одни герои! Во как.
показать весь комментарий
19.03.2021 16:56 Ответить
А почему старшего офицера не застрелили при попытке наехать на полицейского? Хоть бы умер геройски, а не жил с позором.
показать весь комментарий
19.03.2021 16:13 Ответить
В тылу нет героев.
показать весь комментарий
19.03.2021 16:36 Ответить
этот сталей никогда не будет старшим офицером...)))
показать весь комментарий
19.03.2021 18:51 Ответить
ЗНОВУ ХАБАР.ЯКА ДИВИНА...
показать весь комментарий
19.03.2021 16:42 Ответить
Вредительство. В армию не попасть никак, только в короткий список частей, в основном это 93-я, 72-я, 55-я, 17-я, 54-я и т.п. бригады. В 121 полк связи, допустим, нужно отправлять бумажку аж в Киев, чтобы призвать солдата. Потом, раньше можно было взять человека с улицы и обучать, а захочет сержанта - отправить в учебку. Сейчас сразу летишь в учебку, пляшешь там на плацу, как клоун, СТРУНКО на тумбочке кричишь и выполняешь подобные полезные действия. Какой уважающий себя человек, допустим, из Житомира, пойдет служить в 17-ю танковую в Кривой Рог только потому, что так сказал военком и других частей поблизости в списке нет, и поехать туда служить за 10 тыщ? Скажите нацгвардейцу или полицейскому, что он должен служить в 300 км от дома, и он рассмеётся вам в глаза. Человек - не собака, солдат - не ребенок, а складывается впечатление, что наверху думают иначе. Кстати, при злочинной владе в армию такого недобора не было, даже при мизерной зарплате
показать весь комментарий
19.03.2021 18:04 Ответить
Человека, дело которого призывать в армию, взяли на взятке за то, что он призывал в армию, нонсенс
показать весь комментарий
19.03.2021 18:09 Ответить
да у нас постоянно кто-то на кого-то наезжает - то налоговая на честных бизнесменов, то НАБУ на ДБР, то Зеленский на Богдана...
показать весь комментарий
19.03.2021 21:04 Ответить
Полицейские умеют изображать жертв. Наехал на ногу- результат : ушиб головного мозга. Спецкурсы помогают.
показать весь комментарий
19.03.2021 22:59 Ответить
Бред какой-то....Человек может просто написать заявление - ему сделают дело - дадут на руки - и он с этим делом сам едит в воинскую часть на собеседование к командиру....Возьмут - хорошо не возьмут - сам виноват....За что он плтил 900 баксов???? Старший офицер - он тут при чем? Есть начальник отдела - можно к нему обратиться...Есть военком...Тут просто какая-то ПОДСТАВА....Как в Украине любят "работать" СБУ и прокуратура....Найдут слабое звено и подставят, а им работа зачтется...
показать весь комментарий
20.03.2021 07:53 Ответить
Да? Серьезно? Приди к нам служить, попробуй, в/ч А0355. Мы НЕ МОЖЕМ тебя взять, потому что ТЦК та СП (военкомат по-старому) не может тебя призвать в нашу часть, ну никак, только переводом из другой
показать весь комментарий
20.03.2021 16:13 Ответить
 
 