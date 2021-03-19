На Хмельнитчине на взятке 900 долл. попался офицер военкомата, при задержании он наехал на полицейского, - военная прокуратура. ФОТО

В Хмельницкой области правоохранители задержали на взятке старшего офицера отделения воинского учета и бронирования сержантов и солдат запаса одного из объединенных городских территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.

По данным следствия, 18 марта офицер получил 900 долларов взятки за положительное решение вопроса по отбору гражданина, как кандидата на военную службу по контракту в ВСУ и распределения его для прохождения военной службы в заранее определенной воинской части.

При задержании указанный старший лейтенант оказал сопротивление. Пытаясь покинуть на автомобили Volvo место преступления, он умышленно совершил наезд на сотрудника полиции, который был в форменной одежде.

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Полицейского с тупой травмой живота доставили в хирургическое отделение больницы, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. По факту причинения телесных повреждений полицейскому начато уголовное производство.

Продолжаются следственные действия. По результатам их проведения военнослужащему будет сообщено о подозрении, избрана мера пресечения и отстранение от занимаемой должности.

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