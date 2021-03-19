Типографию, изготовлявшую паспорта для нелегалов, разоблачили на Житомирщине, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины заблокировала на Житомирщине деятельность организованной группировки, которая обеспечивала иностранцев фальшивыми документами для выезда в ЕС. Среди клиентов злоумышленников были нелегалы из стран с повышенной террористической угрозой.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ, участники группы изготавливали в подпольной типографии поддельные паспорта граждан Украины для выезда за границу, а также документы строгой отчетности.
Среди них: свидетельства о рождении ребенка, водительские и пенсионные удостоверения, атестаты и дипломы об образовании, а также техпаспорта на транспортные средства.
Стоимость "пакета" документов составляла 2 тыс. долларов. По оперативным данным, ежемесячно к злоумышленникам обращалось до десяти заказчиков.
Своим клиентам злоумышленники также предлагали "сопровождение" при оформлении документов для выезда за границу в подразделениях Государственной миграционной службы региона.
По предварительным данным следствия, противоправную схему наладил житель областного центра, который уже привлекался к ответственности за организацию незаконной переправки лиц через госграницу. К незаконной деятельности он также привлек двух сообщников. Правоохранители задержали организатора группы в одном из местных отделений Государственной миграционной службы при попытке оформления для клиента "иностранных" документов. Во время обысков в подпольной типографии и по адресам проживания злоумышленников правоохранители обнаружили:
оборудование для изготовления поддельных паспортов;
штампы и печати госучреждений;
большое количество фальшивых документов;
компьютерную технику с базой заказчиков "услуг";
бланки и шаблоны документов;
Изъятые материалы и предметы направлены на экспертизу.
В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в схеме. Проверяется причастность к противоправной деятельности должностных лиц госучреждений.
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