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Типографию, изготовлявшую паспорта для нелегалов, разоблачили на Житомирщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины заблокировала на Житомирщине деятельность организованной группировки, которая обеспечивала иностранцев фальшивыми документами для выезда в ЕС. Среди клиентов злоумышленников были нелегалы из стран с повышенной террористической угрозой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ, участники группы изготавливали в подпольной типографии поддельные паспорта граждан Украины для выезда за границу, а также документы строгой отчетности.

Среди них: свидетельства о рождении ребенка, водительские и пенсионные удостоверения, атестаты и дипломы об образовании, а также техпаспорта на транспортные средства.

Стоимость "пакета" документов составляла 2 тыс. долларов. По оперативным данным, ежемесячно к злоумышленникам обращалось до десяти заказчиков.

Своим клиентам злоумышленники также предлагали "сопровождение" при оформлении документов для выезда за границу в подразделениях Государственной миграционной службы региона.

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По предварительным данным следствия, противоправную схему наладил житель областного центра, который уже привлекался к ответственности за организацию незаконной переправки лиц через госграницу. К незаконной деятельности он также привлек двух сообщников. Правоохранители задержали организатора группы в одном из местных отделений Государственной миграционной службы при попытке оформления для клиента "иностранных" документов. Во время обысков в подпольной типографии и по адресам проживания злоумышленников правоохранители обнаружили:

оборудование для изготовления поддельных паспортов;
штампы и печати госучреждений;
большое количество фальшивых документов;
компьютерную технику с базой заказчиков "услуг";
бланки и шаблоны документов;

Изъятые материалы и предметы направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в схеме. Проверяется причастность к противоправной деятельности должностных лиц госучреждений.

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Типографию, изготовлявшую паспорта для нелегалов, разоблачили на Житомирщине, - СБУ 01
Типографию, изготовлявшую паспорта для нелегалов, разоблачили на Житомирщине, - СБУ 02
Типографию, изготовлявшую паспорта для нелегалов, разоблачили на Житомирщине, - СБУ 03
Типографию, изготовлявшую паспорта для нелегалов, разоблачили на Житомирщине, - СБУ 04
Типографию, изготовлявшую паспорта для нелегалов, разоблачили на Житомирщине, - СБУ 05

Автор: 

нелегалы (452) паспорт (1180) подделка (437) СБУ (19901) Житомирская область (1390)


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Что-то дешево 2000.
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19.03.2021 16:34 Ответить
Типографию, изготовлявшую паспорта для нелегалов, разоблачили на Житомирщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 3026
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19.03.2021 16:36 Ответить
смешно..прикрыли какую-то одну конторку..., загуглите запрос "купить права" и вам выскочит куча сылок на разные конторки
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19.03.2021 17:35 Ответить
конкурентов закрыли...
фриланс в этой теме не приветствуют...
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19.03.2021 19:52 Ответить
 
 