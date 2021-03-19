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Новости Фото Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Учения оккупантов в Крыму: на полуостров перебросили сотни военных, самолеты и боевые машины. ФОТОрепортаж

Россия перебросила в оккупированный Крым для участия в учениях 350 военнослужащих, боевые машины, самолеты Ил-76мд военно-транспортной авиации российских военно-космических сил.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

Указывается, что учения проходили на крымском полигоне "Опук".

"Погрузка в самолеты прошла скрытно рано утром на аэродроме "Кировское" в Крыму. Разведку объекта условного противника вел расчет БпЛА "Орлан-10", передававший разведывательные данные на мониторы пункта управления в режиме реального времени. Затем на площадку приземления был десантирован усиленный парашютно-десантный батальон и боевая техника", – рассказали в Минобороны РФ.

Военнослужащие страны-агрессора также выполняли стрельбы из автоматов, пулеметов и гранатометов.

Также на Цензор.НЕТ: В преддверии учений НАТО Черноморский флот РФ вывел в море все подлодки

Всего оккупанты задействовали в учениях более 2000 военнослужащих и 500 единиц боевой и специальной техники, 7 самолетов Ил-76мд военно-транспортной авиации, а также самолеты и вертолеты штурмовой и армейской авиации.

Учения оккупантов в Крыму: на полуостров перебросили сотни военных, самолеты и боевые машины 01
Учения оккупантов в Крыму: на полуостров перебросили сотни военных, самолеты и боевые машины 02
Учения оккупантов в Крыму: на полуостров перебросили сотни военных, самолеты и боевые машины 03
Учения оккупантов в Крыму: на полуостров перебросили сотни военных, самолеты и боевые машины 04
Учения оккупантов в Крыму: на полуостров перебросили сотни военных, самолеты и боевые машины 05

Автор: 

Крым (26389) россия (95546) военные учения (3457)


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Топ комментарии
+20
Дуракам покоя нет. Ипанутый народ, сам в дерьме и другим жить не даёт. А все ради одного плешивооо куска дерьма, и его хотелок.
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19.03.2021 17:24
+15
А воды нема
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19.03.2021 17:18
+13
Учения оккупантов в Крыму: на полуостров перебросили сотни военных, самолеты и боевые машины - Цензор.НЕТ 2256
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19.03.2021 17:29
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А воды нема
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19.03.2021 17:18 Ответить
да идиоты
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19.03.2021 17:19 Ответить
Отвєтка на оскарблєнія ***.ла
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19.03.2021 17:20 Ответить
Так воронеж не там!
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19.03.2021 17:22 Ответить
))) як можно оскарбіть х@йло?
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19.03.2021 17:28 Ответить
Дуракам покоя нет. Ипанутый народ, сам в дерьме и другим жить не даёт. А все ради одного плешивооо куска дерьма, и его хотелок.
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19.03.2021 17:24 Ответить
Ошибаешься. х-йло - это не персональное х-йло, а концентрированное выражение х-йла, содержащегося внутри каждого кацапа.
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19.03.2021 17:49 Ответить
Ждём ответного хода от спецназа Вейшнории
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19.03.2021 17:27 Ответить
Учения оккупантов в Крыму: на полуостров перебросили сотни военных, самолеты и боевые машины - Цензор.НЕТ 2256
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19.03.2021 17:29 Ответить
Бомжи и металлолом.
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19.03.2021 17:29 Ответить
В Украине есть вообще 7 транспортников типа Ила . способных одновременно подняться в воздух?
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19.03.2021 21:18 Ответить
Источник близкий к Мавзолейным хмырям передал такую инфу...самолетостроение на РАБссии издыхает,объединение Сухого и Мига дало трещину, в этот гнилой трест хотят войти и оставшиеся авиакомпании Путлера...Денег нет,но вы держитесь там,сказал Ведмедев Димон...
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19.03.2021 17:29 Ответить
Крым выполняет задание Госдепа и ЦРУ,развалить РАБссию... до нитки...
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19.03.2021 17:32 Ответить
так не интересно ... рейхстаг из фанеры , ну или хотя бы сортир полевой адольфа захватили и доблестно уничтожили
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19.03.2021 17:34 Ответить
Навчання окупантів у Криму: на півострів перекинули сотні військових, літаки і бойові машини - Цензор.НЕТ 2286 Мавзолей я разрушу,мистер Порошенко
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19.03.2021 17:34 Ответить
Навчання окупантів у Криму: на півострів перекинули сотні військових, літаки і бойові машини - Цензор.НЕТ 9613 скакун Путлера 28 махов,аналоГовнет
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19.03.2021 17:39 Ответить
Куда ломанулись, Вы ж фанерный Рейхстаг взять забыли!
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19.03.2021 17:40 Ответить
Офицеры и солдаты армии РФ при достойном отпоре бросят на.хуй путину свои винтовки и свалят!!! Никто за х...ло померать не хочет!!!!Просто нам надо в НАТО!!!!!! Пока они верят в силу путина и его шайки они ХЕРОИ!!!
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19.03.2021 17:41 Ответить
В армии РФ есть винтовки?
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19.03.2021 21:19 Ответить
СВД?
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20.03.2021 12:30 Ответить
Навчання окупантів у Криму: на півострів перекинули сотні військових, літаки і бойові машини - Цензор.НЕТ 1756
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19.03.2021 17:43 Ответить
АК 12 Навчання окупантів у Криму: на півострів перекинули сотні військових, літаки і бойові машини - Цензор.НЕТ 8523
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19.03.2021 17:46 Ответить
Навчання окупантів у Криму: на півострів перекинули сотні військових, літаки і бойові машини - Цензор.НЕТ 580"
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19.03.2021 17:47 Ответить
И шо?
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19.03.2021 17:51 Ответить
ГОВРИЛИ -ВАНЕ. СПИЛИ МУШКУ Навчання окупантів у Криму: на півострів перекинули сотні військових, літаки і бойові машини - Цензор.НЕТ 8345
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19.03.2021 17:57 Ответить
Навчання окупантів у Криму: на півострів перекинули сотні військових, літаки і бойові машини - Цензор.НЕТ 6351
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19.03.2021 17:51 Ответить
Подствольний гранатомет на АК??? Це диво в 21 віці??????? Чи "планка Пікатінні"???
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19.03.2021 17:52 Ответить
Володя ГУЛАГович Путлер огент Госдепа по развалу РАБссии
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19.03.2021 18:04 Ответить
Навчання окупантів у Криму: на півострів перекинули сотні військових, літаки і бойові машини - Цензор.НЕТ 8275
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19.03.2021 18:07 Ответить
Прям репортаж из передачи Служу Советскому союзу. Один в один. Летят транспортники, прыгают десантники, по полю, выстроившись в одну линию едут танки, БТРы, за ними цепью бежит пехота с криком ура, впереди знаменосец со знаменем, все строчат и пуляют куда попало, дым, грохот. То, что так уже лет семьдесят никто не воюет, им пох. Главное создать картинку для прессы и тв.)
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19.03.2021 18:23 Ответить
А чем. интересно воюют? На Донбассе разве было инасе?
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19.03.2021 21:20 Ответить
Ни чем, а как
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19.03.2021 23:21 Ответить
ПЛЕШИВЫЙ ДЕД СНОВА ОБОСРАЛСЯ В БУНКЕРЕ...
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19.03.2021 18:59 Ответить
ПОЛЕЙТЕ ИХ НОВИЧКОМ С КОРОНОВИРУСОМ !)
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19.03.2021 19:07 Ответить
 
 