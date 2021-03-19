Учения оккупантов в Крыму: на полуостров перебросили сотни военных, самолеты и боевые машины. ФОТОрепортаж
Россия перебросила в оккупированный Крым для участия в учениях 350 военнослужащих, боевые машины, самолеты Ил-76мд военно-транспортной авиации российских военно-космических сил.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".
Указывается, что учения проходили на крымском полигоне "Опук".
"Погрузка в самолеты прошла скрытно рано утром на аэродроме "Кировское" в Крыму. Разведку объекта условного противника вел расчет БпЛА "Орлан-10", передававший разведывательные данные на мониторы пункта управления в режиме реального времени. Затем на площадку приземления был десантирован усиленный парашютно-десантный батальон и боевая техника", – рассказали в Минобороны РФ.
Военнослужащие страны-агрессора также выполняли стрельбы из автоматов, пулеметов и гранатометов.
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Всего оккупанты задействовали в учениях более 2000 военнослужащих и 500 единиц боевой и специальной техники, 7 самолетов Ил-76мд военно-транспортной авиации, а также самолеты и вертолеты штурмовой и армейской авиации.
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