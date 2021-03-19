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Семеро раненых военнослужащих самолетом санавиации эвакуированы из Днепра в Киев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Из Днепра санитарным самолетом Ан-26 осуществлена плановая эвакуация в Киев семерых больных и раненых военнослужащих, нуждающихся в специализированном лечении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Семеро раненых военнослужащих самолетом санавиации эвакуированы из Днепра в Киев 01

После эвакуации из района проведения операции Объединенных сил они проходили лечение в Днепре, где военные и гражданские медики стабилизировали их состояние и подготовили к следующему этапу оказания медицинской помощи в Киеве. "Сегодня состоялась аэромедицинская эвакуация семерых пациентов - двух раненых, двух травмированных и трех больных. Всех их направили в госпиталь в городе Киеве", - сообщил начальник медицинской службы Военно-медицинского клинического центра Восточного региона Анатолий Иващенко.

Семеро раненых военнослужащих самолетом санавиации эвакуированы из Днепра в Киев 02

Семеро раненых военнослужащих самолетом санавиации эвакуированы из Днепра в Киев 03
Семеро раненых военнослужащих самолетом санавиации эвакуированы из Днепра в Киев 04

Также смотрите: "Война без выходных": в Днепр на вертолете эвакуировали двух военнослужащих с минно-взрывными травмами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По его словам, все семеро военных находятся в стабильном состоянии, им оказана квалифицированная медицинская помощь, проведены необходимые хирургические вмешательства. Пациенты подготовлены к дальнейшему лечению и реабилитации.

Семеро раненых военнослужащих самолетом санавиации эвакуированы из Днепра в Киев 05
Семеро раненых военнослужащих самолетом санавиации эвакуированы из Днепра в Киев 06

Самолет прибыл на военную площадку аэродрома "Борисполь". Впоследствии военных специализированным транспортом доставили в Национальный военно-медицинского клинического центра "ГВКГ" в столице.

Семеро раненых военнослужащих самолетом санавиации эвакуированы из Днепра в Киев 07

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Семеро раненых военнослужащих самолетом санавиации эвакуированы из Днепра в Киев 08

Автор: 

Днепр (4418) ранение (3384) военнослужащие (6139) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+13
Одужання нашим бійцям і здоров'я !!

Горіть у пеклі кляті москалі 😡
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19.03.2021 17:40
+13
Одужання хлопцям. Нехай рани швидко зцілюються.
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19.03.2021 17:59
+12
это спец.борт...медицинский...лучше видимо нет...
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19.03.2021 17:32
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їх же не з поля бою евакуюють, могли б щось більш комфортабельне організувати
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19.03.2021 17:26 Ответить
это спец.борт...медицинский...лучше видимо нет...
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19.03.2021 17:32 Ответить
Лучше може бути тільки борт зі скрєпними медицинськими відходами...))) Слава Україні! Байден понадусе!)))
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19.03.2021 19:30 Ответить
А вот бы хрипатого из Омана или додика с Мальдив... твари зельоные!
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19.03.2021 17:27 Ответить
а кто такой додик с Мальдив?
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19.03.2021 18:22 Ответить
Тю! Додік араХАМія тікі що з мальдівів припхалося! Ти чьо, в натурі нє знал?!)))
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19.03.2021 18:35 Ответить
понятно, пропустил как-то))
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19.03.2021 18:59 Ответить
Вот уже очищают от копоти свечек иконы,
И душа и уста и молитвы творят, и стихи,
Но с красным крестом всё идут, и идут, и идут эшелоны,
А вроде по сводкам потери не так велики. (c)
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19.03.2021 17:28 Ответить
Блин,ну когда нибудь исчезнут с глаз эти позорные одеяла? Ну можно же что то повеселее на них нарисовать? Как только увижу их так сразу Насирова вспоминаю.
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19.03.2021 17:38 Ответить
А шо ви хотіли там побачити, італійські кашемірові пледи за 1000€?
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19.03.2021 17:40 Ответить
для чого iталiйськi? повно теплих гарних ковдр з вовни українського бренду Vladi
ось продають кацапи, на масквабадi iх повно...а в Українi вiд 400 гривень.

https://tekstilno3d.ru/pokryvala-i-pledy/kartochka-tovara-brend_vladi

Сімох поранених військовослужбовців літаком санавіації евакуйовано з Дніпра до Києва - Цензор.НЕТ 7900
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19.03.2021 19:44 Ответить
До речі, ковдри на хлопцях - це теж Vladi. Коштує ця ковдра 170 гривень. Їх виробляють з високоякісної вовни, там її 60%, ці ковдри закуповують для лікарень, гуртожитків та інших бюджетних закладів. Це дешева, але дуже тепла ковдра. Поки наша влада нас грабує, то у лікарнях будуть самі дешеві ковдри і очікувати на італійський кашемір не варто. А той, що ви виклали - це не ковдра, а тоненький плед.
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19.03.2021 20:19 Ответить
в мене є i така стара ковдра, як на хлопцях, є i такий "плєд", вiн набагато теплiший, того, чим вкритi хлопцi, мягкiший, пухнатiший...набагато кращий. вiн не тонкий.




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19.03.2021 21:00 Ответить
Тоді вибачайте, бо у мене нема а ні першого, а ні другого. Залишилось знайти гроши та закупити для наших поранених захисників теплі та пухнасті ковдри.
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19.03.2021 21:09 Ответить
Одужання нашим бійцям і здоров'я !!

Горіть у пеклі кляті москалі 😡
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19.03.2021 17:40 Ответить
Скорейшего выздоровления бойцам.
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19.03.2021 17:50 Ответить
"потерь нет" а борта не останавливаются
перемирие от зеленого в деле
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19.03.2021 17:50 Ответить
Швидкого видужання героям.
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19.03.2021 17:52 Ответить
Але ж ми "нєправакуємо"! ***...
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19.03.2021 17:53 Ответить
Одужання хлопцям. Нехай рани швидко зцілюються.
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19.03.2021 17:59 Ответить
Швидкого одужання Українським Героям !
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19.03.2021 18:03 Ответить
Скорейшего выздоровления!
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19.03.2021 19:31 Ответить
 
 