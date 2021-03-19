Семеро раненых военнослужащих самолетом санавиации эвакуированы из Днепра в Киев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Из Днепра санитарным самолетом Ан-26 осуществлена плановая эвакуация в Киев семерых больных и раненых военнослужащих, нуждающихся в специализированном лечении.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
После эвакуации из района проведения операции Объединенных сил они проходили лечение в Днепре, где военные и гражданские медики стабилизировали их состояние и подготовили к следующему этапу оказания медицинской помощи в Киеве. "Сегодня состоялась аэромедицинская эвакуация семерых пациентов - двух раненых, двух травмированных и трех больных. Всех их направили в госпиталь в городе Киеве", - сообщил начальник медицинской службы Военно-медицинского клинического центра Восточного региона Анатолий Иващенко.
По его словам, все семеро военных находятся в стабильном состоянии, им оказана квалифицированная медицинская помощь, проведены необходимые хирургические вмешательства. Пациенты подготовлены к дальнейшему лечению и реабилитации.
Самолет прибыл на военную площадку аэродрома "Борисполь". Впоследствии военных специализированным транспортом доставили в Национальный военно-медицинского клинического центра "ГВКГ" в столице.
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И душа и уста и молитвы творят, и стихи,
Но с красным крестом всё идут, и идут, и идут эшелоны,
А вроде по сводкам потери не так велики. (c)
ось продають кацапи, на масквабадi iх повно...а в Українi вiд 400 гривень.
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Горіть у пеклі кляті москалі 😡
перемирие от зеленого в деле