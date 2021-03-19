РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9246 посетителей онлайн
Новости Фото
15 848 111

Легковушка влетела под фуру на трассе Киев-Одесса, водитель погиб на месте. ФОТОрепортаж

24-летний водитель в районе Умани не справился с управлением и въехал под припаркованный на обочине грузовик с прицепом.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области, информирует Цензор.НЕТ.

Трагедия произошла около 6 часов утра.

"Предварительно следователи установили, что водитель автомобиля Scoda, двигаясь по 203 км. автодороги "Киев-Одесса" в направлении города Одесса, не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем "Renault Magnum" с полуприцепом "Schwarzmuller", который был припаркован на правой обочине автодороги с включенными аварийными маячками. Вследствие ДТП водитель легковушки, 1997 года рождения, скончался на месте", - сказано в сообщении полиции.

Следователи открыли дело по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения).

Также на Цензор.НЕТ: Два человека погибли в ДТП с участием военного грузовика на Хмельнитчине, - Нацполиция. ФОТО

Последствия ДТП ликвидировали спасатели, сообщили в ГСЧС. Они потушили пожар и разгрузили прицеп, чтобы при помощи автокрана вытащить из него автомобиль.

Легковушка влетела под фуру на трассе Киев-Одесса, водитель погиб на месте 01
Легковушка влетела под фуру на трассе Киев-Одесса, водитель погиб на месте 02
Легковушка влетела под фуру на трассе Киев-Одесса, водитель погиб на месте 03
Легковушка влетела под фуру на трассе Киев-Одесса, водитель погиб на месте 04
Легковушка влетела под фуру на трассе Киев-Одесса, водитель погиб на месте 05
Легковушка влетела под фуру на трассе Киев-Одесса, водитель погиб на месте 06
Легковушка влетела под фуру на трассе Киев-Одесса, водитель погиб на месте 07
Легковушка влетела под фуру на трассе Киев-Одесса, водитель погиб на месте 08
Легковушка влетела под фуру на трассе Киев-Одесса, водитель погиб на месте 09

Автор: 

ДТП (7673) Нацполиция (16468) смерть (9223) Черниговская область (1134)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+23
та хоть посреди дороги может стоять кто угодно, хоть яма двухметровая, а водитель ОБЯЗАН
придерживаться скорости обеспечивающую безопасность движения. За рулем нет такого слова "не видел"
показать весь комментарий
19.03.2021 17:46
+19
Не тормозил ВООООООБЩЕ!!!!
показать весь комментарий
19.03.2021 17:37
+13
Значит водитель шкоды слепой, нечего слепому делать за рулем
показать весь комментарий
19.03.2021 17:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Когда то и о тебе такое скажут
показать весь комментарий
19.03.2021 22:59 Ответить
возможно, а может и нет... а єтот дебилок уже гниет
показать весь комментарий
26.03.2021 08:41 Ответить
Scoda?!
показать весь комментарий
19.03.2021 19:03 Ответить
____Фуры продолжают собирать "урожаи". Без опозн.знаков,без аварийных сигналов...Так просто ехал автоПоезд и, решил перекурить на трассе. Ситуации перестроения и движения на скоростной трассе бывают разные. Нах останавливать такой паровоз?!
показать весь комментарий
19.03.2021 19:11 Ответить
какой раз уже..ппц
показать весь комментарий
19.03.2021 19:17 Ответить
как они там остатки еще горелые отделяют ппц 24 года..
показать весь комментарий
19.03.2021 19:18 Ответить
що не кажіть а правила таки кровю писані ..як сказано їхати 50 км на год ..то треба їхати 50
показать весь комментарий
19.03.2021 19:30 Ответить
Премію Дарвіна гонщику! Посмертно...
показать весь комментарий
19.03.2021 20:19 Ответить
офигеть! шо то фуры разбушевались за последние трое суток !
показать весь комментарий
19.03.2021 21:04 Ответить
Заколебали эти фуры, что они вообще на дорогах делают, для перевозки грузов есть поезда!
показать весь комментарий
19.03.2021 22:02 Ответить
Де б фура не стояла, а по крайньо-правій смузі легковик з камікадзе просто дуже низько летів, маючи намір вибити мости причепа. То ж, в подібних випадках, я десь навіть відчуваю якусь моральну компенсацію в тому що, "літун" здибав фуру, а не автобусну зупинку.
показать весь комментарий
20.03.2021 10:48 Ответить
Страница 2 из 2
 
 