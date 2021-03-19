Легковушка влетела под фуру на трассе Киев-Одесса, водитель погиб на месте. ФОТОрепортаж

24-летний водитель в районе Умани не справился с управлением и въехал под припаркованный на обочине грузовик с прицепом.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области, информирует Цензор.НЕТ.

Трагедия произошла около 6 часов утра.

"Предварительно следователи установили, что водитель автомобиля Scoda, двигаясь по 203 км. автодороги "Киев-Одесса" в направлении города Одесса, не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем "Renault Magnum" с полуприцепом "Schwarzmuller", который был припаркован на правой обочине автодороги с включенными аварийными маячками. Вследствие ДТП водитель легковушки, 1997 года рождения, скончался на месте", - сказано в сообщении полиции.

Следователи открыли дело по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения).

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Последствия ДТП ликвидировали спасатели, сообщили в ГСЧС. Они потушили пожар и разгрузили прицеп, чтобы при помощи автокрана вытащить из него автомобиль.

















