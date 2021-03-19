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Преступная группа, которая "специализировалась" на похищении сжиженного газа из трубопровода, разоблачена на Полтавщине, - Нацполиция. ФОТО

Деятельность преступной группировки разоблачили оперативники управления стратегических расследований в Полтавской области и следователи полиции области. Ее участники сделали "врезку" к трубопроводу и занимались похищением сжиженного газа.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе областной полиции.

В сообщении отмечается: "Установлено, что организовал незаконный "бизнес" 42-летний местный житель и привлек к противоправной деятельности трех сообщников, которые уже имели проблемы с законом. Фигуранты осуществили несанкционированную "врезку" к трубопроводу филиала АО "Укргаздобыча" на территории Лохвицкого района. Для конспирации своих действий проложили под землей 750 метров шлангов высокого давления и с организованного отвода выкачивали газ в подготовленные технические средства. Похищенный сжиженный газ реализовывался через сеть АЗС на территории области, а средства распределялись между участниками группы.

В пятницу, 19 марта, полицейские по силовой поддержки КОРД задержали организатора и двух участников преступной схемы во время похищения очередной партии газа. Они задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По результатам проведения 23 санкционированных обысков изъяли более 13 000 литров сжиженного газа и 14 000 литров бензина и дизельного топлива. Также изъяты технические средства для похищения сжиженного газа, средства, "черновые" записи и средства связи.

Решается вопрос об уведомлении всем злоумышленникам о подозрении по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы от трех до шести лет.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Полтавская областная прокуратура. Мероприятия по разоблачению группировки происходили при содействии подразделения безопасности Филиалы УПГГК АО "Укргаздобыча" и Департамента безопасности НАК "Нафтогаз Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацполиция открыла производство против "Донецкоблгаза" за самоуправство с прекращением подачи газа для теплоснабжения области, - глава ОГА Кириленко

Преступная группа, которая специализировалась на похищении сжиженного газа из трубопровода, разоблачена на Полтавщине, - Нацполиция 01
Преступная группа, которая специализировалась на похищении сжиженного газа из трубопровода, разоблачена на Полтавщине, - Нацполиция 02
Преступная группа, которая специализировалась на похищении сжиженного газа из трубопровода, разоблачена на Полтавщине, - Нацполиция 03

Автор: 

Газ (10225) Полтавская область (1152)


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Топ комментарии
+3
Наказание - это как пломба отпала от счётчика .
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19.03.2021 19:12
+2
Преступная группа, которая "специализировалась" на похищении сжиженного газа из трубопровода, разоблачена на Полтавщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6632
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19.03.2021 19:16
+2
Скільки платять за подібні висери?
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19.03.2021 19:27
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Наказание - это как пломба отпала от счётчика .
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19.03.2021 19:12 Ответить
Преступная группа, которая "специализировалась" на похищении сжиженного газа из трубопровода, разоблачена на Полтавщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6632
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19.03.2021 19:16 Ответить
Скільки платять за подібні висери?
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19.03.2021 19:27 Ответить
А Укргаздобича чьїх буде? Не медведчукова?
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19.03.2021 19:28 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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19.03.2021 23:08 Ответить
Преступная группа, которая "специализировалась" на похищении сжиженного газа из трубопровода, разоблачена на Полтавщине

Нефтегаз?
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19.03.2021 19:38 Ответить
Понять,простить и отпустить...
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19.03.2021 20:36 Ответить
"...группа, которая "специализировалась" на похищении сжиженного газа из трубопровода ", который использовался группой лиц, специализировавшихся на похищении газа из недр, принадлежащих украинскому народу.
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19.03.2021 21:12 Ответить
Такая операция простым селюкам не под силу.
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19.03.2021 21:27 Ответить
пацаны к успеху шли. а тут такое...
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19.03.2021 21:29 Ответить
и что сроки им рисуют что то маленькие. там видимо уже за деньги забыли добавить статью 292 от 5 до 12лет.
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19.03.2021 21:32 Ответить
Полтавская область это газовый Кувейт Украины, только нищий. Потому что скважины уже давно чьи-то из бывших при госкорыте. При чем там украинский народ ?

Объемы изьятого смехотворные. Треть газовой автоцистерны и меньше половины а/цистерны по светлым нефтепродуктов.
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19.03.2021 21:51 Ответить
 
 