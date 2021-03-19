Преступная группа, которая "специализировалась" на похищении сжиженного газа из трубопровода, разоблачена на Полтавщине, - Нацполиция. ФОТО

Деятельность преступной группировки разоблачили оперативники управления стратегических расследований в Полтавской области и следователи полиции области. Ее участники сделали "врезку" к трубопроводу и занимались похищением сжиженного газа.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе областной полиции.

В сообщении отмечается: "Установлено, что организовал незаконный "бизнес" 42-летний местный житель и привлек к противоправной деятельности трех сообщников, которые уже имели проблемы с законом. Фигуранты осуществили несанкционированную "врезку" к трубопроводу филиала АО "Укргаздобыча" на территории Лохвицкого района. Для конспирации своих действий проложили под землей 750 метров шлангов высокого давления и с организованного отвода выкачивали газ в подготовленные технические средства. Похищенный сжиженный газ реализовывался через сеть АЗС на территории области, а средства распределялись между участниками группы.

В пятницу, 19 марта, полицейские по силовой поддержки КОРД задержали организатора и двух участников преступной схемы во время похищения очередной партии газа. Они задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По результатам проведения 23 санкционированных обысков изъяли более 13 000 литров сжиженного газа и 14 000 литров бензина и дизельного топлива. Также изъяты технические средства для похищения сжиженного газа, средства, "черновые" записи и средства связи.

Решается вопрос об уведомлении всем злоумышленникам о подозрении по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы от трех до шести лет.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Полтавская областная прокуратура. Мероприятия по разоблачению группировки происходили при содействии подразделения безопасности Филиалы УПГГК АО "Укргаздобыча" и Департамента безопасности НАК "Нафтогаз Украины".

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