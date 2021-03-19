Президент Литвы Науседа посетил раненых украинских воинов в Главном военном клиническом госпитале. ФОТОрепортаж

Сегодня, 19 марта, президент Литовской Республики Гитанас Науседа вместе с министром национальной обороны Арвидасом Анушаускасом и министром обороны Украины Андреем Тараном посетил раненых украинских военнослужащих в Национальном военно-медицинском клиническом центре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Науседа пообщался с военнослужащими, поинтересовался их самочувствием и настроением, услышал историю их боевых ранений, расспросил кто откуда родом, за какие футбольные команды кто болеет. Президент Литовской Республики пожелал скорейшего выздоровления защитникам Украины и вручил им ценные подарки.







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"Литва всегда будет с вами, ребята!" - обратился Науседа к украинским военнослужащим.

Таран обратил внимание литовских партнеров, что несмотря на мирные инициативы Украины, на Донбассе не прекращаются враждебные провокации и обстрелы.

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"Вчера мы потеряли еще одного нашего защитника. С момента режима прекращения огня зафиксировано уже более тысячи нарушений вооруженными формированиями Российской Федерации. Для нас - каждое ранение, каждая потеря - это личная ответственность и тяжелый груз. Поэтому международная поддержка, работа в составе дипломатических и политических форматов является важной составляющей прекращения агрессии и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины", - отметил министр.