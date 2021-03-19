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Президент Литвы Науседа посетил раненых украинских воинов в Главном военном клиническом госпитале. ФОТОрепортаж

Сегодня, 19 марта, президент Литовской Республики Гитанас Науседа вместе с министром национальной обороны Арвидасом Анушаускасом и министром обороны Украины Андреем Тараном посетил раненых украинских военнослужащих в Национальном военно-медицинском клиническом центре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Президент Литвы Науседа посетил раненых украинских воинов в Главном военном клиническом госпитале 01

Науседа пообщался с военнослужащими, поинтересовался их самочувствием и настроением, услышал историю их боевых ранений, расспросил кто откуда родом, за какие футбольные команды кто болеет. Президент Литовской Республики пожелал скорейшего выздоровления защитникам Украины и вручил им ценные подарки.

Президент Литвы Науседа посетил раненых украинских воинов в Главном военном клиническом госпитале 02
Президент Литвы Науседа посетил раненых украинских воинов в Главном военном клиническом госпитале 03
Президент Литвы Науседа посетил раненых украинских воинов в Главном военном клиническом госпитале 04

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Президент Литвы Науседа посетил раненых украинских воинов в Главном военном клиническом госпитале 05

"Литва всегда будет с вами, ребята!" - обратился Науседа к украинским военнослужащим.

Президент Литвы Науседа посетил раненых украинских воинов в Главном военном клиническом госпитале 06

Таран обратил внимание литовских партнеров, что несмотря на мирные инициативы Украины, на Донбассе не прекращаются враждебные провокации и обстрелы.

Президент Литвы Науседа посетил раненых украинских воинов в Главном военном клиническом госпитале 07

Смотрите: Президент Литвы Науседа выступил на украинском языке в Раде: "Крим - це Україна". ВИДЕО

"Вчера мы потеряли еще одного нашего защитника. С момента режима прекращения огня зафиксировано уже более тысячи нарушений вооруженными формированиями Российской Федерации. Для нас - каждое ранение, каждая потеря - это личная ответственность и тяжелый груз. Поэтому международная поддержка, работа в составе дипломатических и политических форматов является важной составляющей прекращения агрессии и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины", - отметил министр.

Автор: 

Литва (2461) ранение (3384) Науседа Гитанас (263) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+40
Президент відвідав поранених.
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19.03.2021 19:18
+38
так, Президент, та не преЗЕдент...той боїться поранених, як чорт ладану...
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19.03.2021 19:29
+30
Капец,зекретин даже не пошел...
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19.03.2021 19:19
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Президент відвідав поранених.
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19.03.2021 19:18 Ответить
так, Президент, та не преЗЕдент...той боїться поранених, як чорт ладану...
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19.03.2021 19:29 Ответить
Я за Тарана хвилююся. Можуть і звільнити..
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19.03.2021 19:45 Ответить
Сумніваюсь. Це ж найцінніші кадри для Бубачки. Татарова відбили, демченка відмазали, врятують і тарана.
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19.03.2021 19:59 Ответить
tut Litvi ministr oboroni on toze jest na foto,ocen normalni knigi piset pro partizan lesnix bratjev.Vot foto ego i ego zeniПрезидент Литви Науседа відвідав поранених українських воїнів у Головному військовому клінічному госпіталі - Цензор.НЕТ 8695
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19.03.2021 21:32 Ответить
Žmona gražuole
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20.03.2021 11:23 Ответить
Не помню, чтобы наше недоразумение или его сожительница хоть раз посетили госпиталь и вручили покалеченным героям хоть какие-то подарки....Как стыдно за выбор нашего "мудрого народа"....
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19.03.2021 20:23 Ответить
Таран зрадник і ворожий агент.
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19.03.2021 19:18 Ответить
Капец,зекретин даже не пошел...
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19.03.2021 19:19 Ответить
Там же не солдатська їдальня.
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19.03.2021 19:24 Ответить
Он отбывает . Ему ещё три года .
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19.03.2021 19:34 Ответить
Он не смог бы смотреть в глаза покалеченным героям, после того, как четыре раза прятался от военкомата, а сегодня называет себя "главнокомандующим". Клоунское чмо - такой же враг для этих раненых героев, как и кремлёвская крыса.... Мне сложно даже представить , как уклониста презирают украинские воины....
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19.03.2021 20:29 Ответить
Армія в більшості проголосувала за уклоніста ..(
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20.03.2021 13:52 Ответить
И за это уже два года выгребает сполна....
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20.03.2021 15:36 Ответить
А де в цей час був найвеличніший? Чи супроводжувати Президента іншої держави (до того ж до поранених захистників власної лержави) йому "впадло"? Не було червоної стрічки та ножиць? Так най звільняє дЄрмака - то його робота забезпечувати постраждалого всім необхідним!
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19.03.2021 19:21 Ответить
Засцав Янелох...
Але зовсім трішки!
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19.03.2021 20:00 Ответить
а зетварь на велике катается
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19.03.2021 19:22 Ответить
Дійсно що Президент. а не в.о.!
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19.03.2021 19:22 Ответить
Дійсно, а де президент України?! Це просто сором!
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19.03.2021 19:23 Ответить
вова, ау. Ты де, ****.
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19.03.2021 19:24 Ответить
Президент Литвы Науседа посетили раненых украинских воинов в Главном военном клиническом госпитале - Цензор.НЕТ 7157
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19.03.2021 19:48 Ответить
Цю фотографію зроблено в той час, коли від спраги помирав покинутий поранений воїн Журавель. На фотографії президент України тримає справу під особистим контролем
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19.03.2021 20:01 Ответить
USA уже сровняли бы периметр 10#10 миль и своего вытащили бы!
Зеполководец - недостоин грязи на берцах солдат.
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19.03.2021 20:16 Ответить
Президент Литви Науседа відвідав поранених українських воїнів у Головному військовому клінічному госпіталі - Цензор.НЕТ 5018
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19.03.2021 20:44 Ответить
А солнцеликий не посетил. Стыдно в глаза бойцам смотреть.
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19.03.2021 19:29 Ответить
Он не переносит отрицательных эмоций. От слова - совсем.
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20.03.2021 07:34 Ответить
Таран коротышка смотрится на фоне ПРЕЗИДЕНТА провинившимся гномом.
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19.03.2021 19:36 Ответить
у Зе война уже давно закончилась
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19.03.2021 19:37 Ответить
У зе война идёт полным ходом, только враг его УКРАИНСКИЙ НАРОД.
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19.03.2021 19:42 Ответить
Президент Украины такими глупостями не занимается.
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19.03.2021 19:53 Ответить
Уже два года в Украине нет президента. А украинских воинов посетил истинный президент, мудрый политик.... Литовский президент не поехал с клоуном любоваться киевскими красотами и достопримечательностями. Он понимает, что для украинцев война сейчас занимает главное место в их жизнях.... Поэтому , посещение раненых героев - самый уместный, в данное время, жест уважения к стране и украинскому народу..... Спасибо пану президенту Литвы. Храни, Господь, его и его страну!
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19.03.2021 20:18 Ответить
Ну что же, время ВКЛ было не худшим в истории Украины.
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19.03.2021 20:05 Ответить
така Унiя? це було б чудово.


паРашу повнiстю iзолювати...

Президент Литви Науседа відвідав поранених українських воїнів у Головному військовому клінічному госпіталі - Цензор.НЕТ 4477
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19.03.2021 21:10 Ответить
Гундявый не посетитель госпиталей, гундявый посетитель гудвайнов
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19.03.2021 20:26 Ответить
Наркопритонів.

Президент Литви Науседа відвідав поранених українських воїнів у Головному військовому клінічному госпіталі - Цензор.НЕТ 42
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19.03.2021 23:02 Ответить
А где наш "народный" президент? Почему он не посещает госпитали, не подбадривает раненых солдат? Поздравляю, "мудрый нарид"!
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19.03.2021 21:10 Ответить
Это точно
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20.03.2021 08:40 Ответить
Президент Литви Науседа відвідав поранених українських воїнів у Головному військовому клінічному госпіталі - Цензор.НЕТ 3147
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19.03.2021 21:13 Ответить
Бо це ЛЮДИНА.....
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19.03.2021 21:31 Ответить
Дякую,пане президенте!Дякую,брати литовці!Браття,швидкого одужання!
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19.03.2021 21:53 Ответить
Президент Литви Науседа відвідав поранених... ©
А Потерпілий України на відвідав.
Яке все ж таки лайно обрали!

Президент Литви Науседа відвідав поранених українських воїнів у Головному військовому клінічному госпіталі - Цензор.НЕТ 4385
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19.03.2021 23:11 Ответить
Оно и к лучшему, что гундосая саранча не осквернил своим присутствием общение уважаемого европейского политика с украинскими воинами - героями....Оно скоро будет бегать на открытия и презентации новых казино по всей стране - это и веселее. и прибыльнее....
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20.03.2021 00:22 Ответить
Литве везет с Президентами, нам бы таких!
Президент Литви Науседа відвідав поранених українських воїнів у Головному військовому клінічному госпіталі - Цензор.НЕТ 4253
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20.03.2021 00:32 Ответить
Везет тому, кто везет, а не живет по принципу "хорошо поесть и хорошо поржать".
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20.03.2021 07:36 Ответить
Це справжній Президент свого народу і великий Друг України!
Дякую!
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20.03.2021 08:44 Ответить
Як і його попередниця! Дякую!
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20.03.2021 08:45 Ответить
Ačiū,Herb.Prezidente
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20.03.2021 11:21 Ответить
 
 