"Жизнь и смерть рядом, разделенные занавеской", - ФОТО дня из ковидной больницы в Коломые

Фотограф Kyiv Post Владимир Петров сделал в коронавирусной больнице Коломыи на Ивано-Франковщине уникальные снимки.

Об этом написала на своей странице в соцсети Фейсбук журналист Ольга Руденко, информирует Цензор.НЕТ.









"Жизнь и смерть рядом. Разделенные занавеской. Этот снимок фотограф Kyiv Post Volodymyr Petrov сделал в больнице города Коломыя несколько дней назад. Здесь лечатся 170 пациентов с ковидом. Максимальная вместимость - 175, но недавно приходилось лечить и 190 пациентов сразу. Один из пациентов лежит уже почти три месяца. Его нос начал гнить от кислородной маски, ее пришлось заменить шлемом", - подчеркивает она.

Журналист также отметила, что у одного пациента на тумбочке стоит кружка "Лучший папа". У него пятеро детей.

"Люди идут в больницу волонтерами, чтобы помогать ухаживать за близкими. Я довольно стойкий к трагедиям человек, но этот репортаж читала и смотрела на грани слез",- подчеркивает Руденко.

"За шесть лет мы привыкли к войне на Донбасе. А за последний год привыкли к тому, что рядом идет война за жизни людей. И, давайте признаемся, немного зачерствели. Нужно иногда напоминать себе, что у каждой цифры в статистике есть лицо, имя и семья", - подытожила она.

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