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Новости Фото Коронавирус и карантин
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"Жизнь и смерть рядом, разделенные занавеской", - ФОТО дня из ковидной больницы в Коломые

Фотограф Kyiv Post Владимир Петров сделал в коронавирусной больнице Коломыи на Ивано-Франковщине уникальные снимки.

Об этом написала на своей странице в соцсети Фейсбук журналист Ольга Руденко, информирует Цензор.НЕТ.

Жизнь и смерть рядом, разделенные занавеской, - ФОТО дня из ковидной больницы в Коломые 01
Жизнь и смерть рядом, разделенные занавеской, - ФОТО дня из ковидной больницы в Коломые 02
Жизнь и смерть рядом, разделенные занавеской, - ФОТО дня из ковидной больницы в Коломые 03
Жизнь и смерть рядом, разделенные занавеской, - ФОТО дня из ковидной больницы в Коломые 04

"Жизнь и смерть рядом. Разделенные занавеской. Этот снимок фотограф Kyiv Post Volodymyr Petrov сделал в больнице города Коломыя несколько дней назад. Здесь лечатся 170 пациентов с ковидом. Максимальная вместимость - 175, но недавно приходилось лечить и 190 пациентов сразу. Один из пациентов лежит уже почти три месяца. Его нос начал гнить от кислородной маски, ее пришлось заменить шлемом", - подчеркивает она.

Журналист также отметила, что у одного пациента на тумбочке стоит кружка "Лучший папа". У него пятеро детей.

"Люди идут в больницу волонтерами, чтобы помогать ухаживать за близкими. Я довольно стойкий к трагедиям человек, но этот репортаж читала и смотрела на грани слез",- подчеркивает Руденко.

"За шесть лет мы привыкли к войне на Донбасе. А за последний год привыкли к тому, что рядом идет война за жизни людей. И, давайте признаемся, немного зачерствели. Нужно иногда напоминать себе, что у каждой цифры в статистике есть лицо, имя и семья", - подытожила она.

Читайте также: В Ивано-Франковске тяжелые COVID-пациенты по два часа ожидают госпитализации в скорых под больницей, - мэр Марцинкив

Автор: 

Ивано-Франковск (830) карантин (16729) Коломыя (42) Ивано-Франковская область (921) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+87
Одужання всім хворим! Таке життя - хтось 3 місяці бореться за життя, а якомусь бидлу впадло маску одягнути.
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20.03.2021 09:51
+71
Лучший папа, выздоравливай! Пятеро деток нужно растить !
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20.03.2021 09:48
+35
Бидло править Україною і злодюги вищої категоріі !
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20.03.2021 10:39
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Для тебе - зась!)) Навіщо тобі якість охорони здоров'я? На шару - тільки свята вода та відосики.
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25.03.2021 14:03 Ответить
Правильно, публікуйте ці фото, щоб бачили зебіли і старі совкодрочі, як тоді піддіоися на пропаганду. Аж тошнить від дебільності. Що вже неиаж бажання говорити про "апшори і ліпецьку іабрику?". Це призвело до такої кількості хворих і смертей, бо влада некомпетентна. При Порошенко і Супрун ми точно отримали б вакцину разом із світовими лідерами і найвищої якості. А сьогодна на ринку чув від таких же страрпедок обурення, що Байден назвав ху@ло вбивцею. Прямо караул і це все поєднали з підаищенням цін на все. Моїй мамі 93 роки, але вона чітко знає що він і є вбивця і знає хто такий Зеля.
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20.03.2021 13:30 Ответить
ты реально такой дебил что не понимаешь смысл фото? чтобы люди берегли себя, боялись смерти от ковида.

Это понимают даже санитарки. А ты там кем работаешь, если такой тупой? Нужники чистишь?
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20.03.2021 10:48 Ответить
Ублюдочное животное их лаптестана что-то прохрюкало?
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20.03.2021 10:49 Ответить
Те кто выбрал себе клоуном президентом не поймут.
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20.03.2021 10:50 Ответить
Ти знаєш, не знав, що від того фото можна заразитися? А після твоєї інструкції зрозумів, що навіть після 2-х років від того фото не тільки можна стати дурнем, а і сьогодні заразитися. Соромно фейків, які розповсюджували?
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20.03.2021 13:41 Ответить
"Життя і смерть поруч, розділені фіранкою", - ФОТО дня з ковідної лікарні в Коломиї - Цензор.НЕТ 6488
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20.03.2021 10:31 Ответить
73 % - ые..
Давайте все дружно покричим на стадионах - - - - -
-
" МЫ УСТАЛИ ОТ КОВИД !!!! " ..
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20.03.2021 10:35 Ответить
На фото молодые люди, не пожилые, это ж "проблема більш літніх людей".
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20.03.2021 10:54 Ответить
Актёры, причём неквалифицированные.
Люди с приступом астмы выглядят хуже этих, намного, не говоря уже о больных с пневмонией.

Пожалели бюджет на постановку. Олухи.
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20.03.2021 11:00 Ответить
А взагалі - так, морди червоні.
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20.03.2021 11:14 Ответить
Степанов работает на жёстком бюджете. Надо ему зарезервировать шконку не рядом с парашей. Из жалости.
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20.03.2021 11:15 Ответить
Крейдою могли б і запудрити і синюшності добавити.
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20.03.2021 11:22 Ответить
В следующем репортаже ждём. Пусть учатся на своих ошибках.
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20.03.2021 11:39 Ответить
а ти реально ******** рашатроль.
уже напевно у кожного є 3найомі або перехворівші або 3акопані від цих "постановок"
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20.03.2021 11:16 Ответить
Він росіянин, досі оплакує ссср.
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20.03.2021 12:34 Ответить
там клиника. даже не пытайся. существо е#анутое на всю голову, покусанное рептилоидами, чипированное барином михалковым, и просто впавшее в старческий маразм. видишь его - просто нажми кнопку спам, чтобы его вонь не резала глаз.
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20.03.2021 13:02 Ответить
..з МІСЦЯ подій - це ВСЕ елемент ПСИХІЧНОЇ атаки на Свідомість Людей .. діліть "показники" на десять і це буде близько до правди .. так ГРЗ - по погоді БАЦИЛА в повітрі - ВЕСНА..
..накручувати БУДУТЬ до-поки НЕ вкрадуть СвЗемлю - а Ми їм до ......це НЕ " слуги.." - це ЗЛОЧИННА сіоністська БАНДА злодійського племені = ВКРАСТИ СвЗемлю України Знищити Українську націю Ліквідувати Україну ( часом прав С.Хмара )
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20.03.2021 11:01 Ответить
Що ж з нами не так? Люди лежать у собачій буді, на якімсь дранті. Який же встид…Ну скільки може коштувати ліжко чи тумбочка? Якесь дике Зімбабве. Стид!!!
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20.03.2021 11:02 Ответить
...це так СПЕЦІАЛЬНО ..додати жахів ..
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20.03.2021 11:05 Ответить
До моргу в мішках возять, мабуть.
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20.03.2021 11:19 Ответить
Бо совкова-зелена влада закатала гроші в асфальт, замісь лікарень.
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20.03.2021 11:14 Ответить
Справедливості заради: за 2014 - 2018 роки кількість закладів амбулаторно-поліклінічної допомоги скоротилась на 26%, фельдшерсько-акушерських пунктів - на 5%, стаціонарів - на 22%. То хто там гроші закатав?
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20.03.2021 22:54 Ответить
А в цей час каломойша із "патріотом" Франківщини Шевченком слюнявлять пальці та перераховують бабоси, зароблені на Буковелі, який спокійно працював у червоній зоні.
Аваков із Зєлєй не заперечували.
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20.03.2021 11:14 Ответить
вони 3ара3 лохам кинуть пару млн і3 награбованого і пройде мессія в раду.
Наше стадо 3аслуговує на таке життя.
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20.03.2021 11:20 Ответить
Я напомню, что еще год назад, депутатша партии зеленского носила дырявую маску и советовала всем лечится от короновируса - *****. Прошло 12 мес, эта **** до сих пор депутат, и до сих она не выброшена из зебильной партии
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20.03.2021 11:48 Ответить
ну что вы, её кастрюлька на голове защищает...
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20.03.2021 11:59 Ответить
Партія "ідейна",тому гівном не розкидуються.
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20.03.2021 12:16 Ответить
Та депутатша ще й людину встигла вбити.
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20.03.2021 12:27 Ответить
И не сдохла. Ой какой страшный вирусячка
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21.03.2021 09:36 Ответить
Оце і є справжня вартість куртки Степанова і лиж препіздента
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20.03.2021 11:54 Ответить


справжня вартість куртки Степанова і лиж препіздента
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20.03.2021 16:22 Ответить
Бачу,що на цензорі довбодятлів із секти "невіруючих в ковід" не стало зовсім.Мабуть або вже на тому світі "не вірять",або таки щось сталось і нарешті повірили.
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20.03.2021 12:12 Ответить
по сравнению с другим это мелоч..в запорожье оно вообще и не заметно до сих пор шо б ты знал...это вы там по приваыкали по лыжам да по польше вот и получите)сколько в дтп гибнет и так плюс остальное..
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20.03.2021 17:20 Ответить
ну таки справедливости ради в Украине количество умерших от короновируса на 20.03.2021 г. 29 775 сравните сколько умирало в год от пневмонии и гриппа в стране в 2017-2019 г. данные с 2020 года зебилы по странному стечению обстоятельств засекретили . с лёгочными заболеваниями где то уже лет 5 такое творится по крайней мере у нас. в школах классами заболевали и уходили на карантин . пульмонология с середины декабря обычно заполнена и начинают распихивать где можно вплоть до детской больницы если бы не истерия с короной на это так бы и дальше не обращали внимание \ сколько мест занято \ да и сейчас не очень . всё про новомодную корону вещают
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21.03.2021 00:12 Ответить
У меня вообще есть подозрение,что корона гуляла еще задолго до ее официального появления.Я тяжело переболел в 2018 и 2019 году.И это было совсем не похоже на простуду или обычную пневмонию.Поэтому насторожился сразу после официального объявления этой заразы.И вообще,в мире происходит много странных вещей,о которых только можно догадываться.
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21.03.2021 00:33 Ответить
А ну, тролляки! Давайте ваши комменты, что им просто не повезло, а так грипп обычный. Ну или что это актеры, которые снялись для пиара
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20.03.2021 12:12 Ответить
Цікаво. В темі про ковід не відписалися акваріус та Меркава.
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20.03.2021 12:26 Ответить
Вибачаюся, любителі урінотерапії та Кашпіровського таки відписалися.
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20.03.2021 12:32 Ответить
И Дидовик. Хотя может тех,первых уже нет.Ясно же,что это не люди,-а клички от Пригожина!
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20.03.2021 13:14 Ответить
Заметили сколько молодых? Не зря говорят что Ковид молодеет...
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20.03.2021 13:05 Ответить
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"Життя і смерть поруч, розділені фіранкою", - ФОТО дня з ковідної лікарні в Коломиї - Цензор.НЕТ 4510Свободу пересування
"Життя і смерть поруч, розділені фіранкою", - ФОТО дня з ковідної лікарні в Коломиї - Цензор.НЕТ 4510Свободу медичного вибору
"Життя і смерть поруч, розділені фіранкою", - ФОТО дня з ковідної лікарні в Коломиї - Цензор.НЕТ 4510Свободу зібрань
"Життя і смерть поруч, розділені фіранкою", - ФОТО дня з ковідної лікарні в Коломиї - Цензор.НЕТ 4510Свободу ведення власного бізнесу
"Життя і смерть поруч, розділені фіранкою", - ФОТО дня з ковідної лікарні в Коломиї - Цензор.НЕТ 4510НІ продажу нашої землі
"Життя і смерть поруч, розділені фіранкою", - ФОТО дня з ковідної лікарні в Коломиї - Цензор.НЕТ 4510НІ медичній тиранії
"Життя і смерть поруч, розділені фіранкою", - ФОТО дня з ковідної лікарні в Коломиї - Цензор.НЕТ 4510НІ руйнації суспільних інституцій
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20.03.2021 13:20 Ответить
А за занавеской там что, труп в черном пакете?
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20.03.2021 14:46 Ответить
Любителі ходити без масок, буковельні чорти та інші чіповані - подивіться на ці фото і зробіть висновки
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20.03.2021 14:50 Ответить
так бацилы инфузории туфельки и через маску летают..они маленькие
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20.03.2021 17:17 Ответить
Зато капли слюней и соплей которыми чихают люди достаточно крупные чтобы задерживаться масками. Маски не для защиты себя, а для коллективной защиты друг друга.
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20.03.2021 20:44 Ответить
та ты деньги лапаешь и продукты в атб и ручку двери))
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20.03.2021 23:34 Ответить
Вот по этому маска это не единственное чем человечество должно защищаться. Ещё для рук существуют перчатки, санитайзеры, обработка дверных ручек растворами и снижение до минимума посещений всевозможных общественных мест.
А у нас недавно пол страны обоссалось из-за того, что на короткое время в маркетах закрыли отделы с бытовухой а оставили рабочими только продуктовую часть.
Вопрос не к Вам а к тем, кто истерил по поводу носков: ну что, все уже закупили себе носки в прок?
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21.03.2021 03:26 Ответить
Моя знакомая, докторша, работает в инфекционке каждый день с 8-00 до 24-00. На выходные лежит 2 дня на диване и смотрит в потолок...Ужасно все это. Особенно при таких правителях.
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20.03.2021 15:22 Ответить
ковид стремная херня, я два месяца проболел, ладно хоть не настолько сильно что б в больницу ехать но первые недели три влежку
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20.03.2021 15:39 Ответить
ці фото треба використати в соціальній рекламі для ковід-ідіотів!
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20.03.2021 16:20 Ответить
То не має сенсу. Їм можна кола на голові тесати.
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20.03.2021 17:14 Ответить
Епідемія це завжди дистанція і маски, але ж цього не було зроблено у
минулому році і Зе приймав всіх туристів в Україну без карантину, чому
стільки і було заражень. Це епідемія, але не як не пандемія - це факт.
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20.03.2021 19:08 Ответить
Не забувай себе лайкати, як зазвичай.
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21.03.2021 09:43 Ответить
хз я думал ковид фейк странно
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20.03.2021 17:16 Ответить
Ковід не фейк - пандемія фейк
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20.03.2021 19:05 Ответить
смысл если легких нет они шо заново отрастут шо ли
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20.03.2021 17:18 Ответить
А теперь..
ОЩУТИТЕ РАЗНИЦУ !! = 2014-.гг .==========


ПОРОШЕНКО мобилизирует народ , выделяет средства корпорацыы РОШЭН на ПВО и АРМИЮ.. . .


3эКВАКВАрталы - - ДАЮТ КОНЦЭРТЫ В Горловке и по России . ( 3э- уклоняеться от повесток )).... .
..
.
.
..
2020г- начало эпидемии---


ПОРОШЕНКО - за чет корпорацыи РОШЭН - покупает СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ , апараты ИВЛ и т д....-


3э-министр здравоОГРАБЛЕНИЯ ( январь 2020г ) - РАСПРОДАЕТ в рф испанию дажэ в Китай ) -- - СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС вирусных СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ...
.
конец 2020г-- -РАСПРОДАЕТЬСЯ СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС ЗЕРНА .
.
2021г - БЮДЖЭТНЫЕ -НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ для КОВИД - -ВЫДЕЛЯЮТЬСЯ БИТУМНЫМ заводам МЕРТВЕТЧУКА на ""асфальтирование "" дорог ..?? ..
!! .. .
.
.
.
.
Главное - - --- НЕ ПОРОШЕНКО ???.
.
......................
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20.03.2021 18:35 Ответить
Зря писал так много. Умные и адекватные это знают, а зебилы и прочие человечьи очистки - так им насрать. Вот просто насрать.
Помню понос и истерику по поводу батла на стадионе между Зе и Порохом.
И где все то за что боролся Зе? Народ даже и не спросит с Зе за обещания и невыполнение. Зе упрекал Пороху за то, что тот не помешал многие вопросы. Ну вот на его месте теперь Зе, и что, порешал все вопросы которыми упрекал Пороху?
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21.03.2021 03:33 Ответить
"Жизнь и смерть рядом. Разделенные занавеской. Этот снимок фотограф Kyiv Post Volodymyr Petrov сделал в больнице города Коломыя несколько дней назад. Здесь лечатся 170 пациентов с ковидом. Максимальная вместимость - 175, но недавно приходилось лечить и 190 пациентов сразу. Источник: https://censor.net/ru/p3254562

А колись люди хворіли по домам пневмонієй (запаленням легенів), але ж всіх
зашугали що прийшов вірус ***** (короновірус) і як тільки у людини + 38 С

вона одразу визиває швидку замість того щоб 3 - 4 тижня перехворіти дома.
І ще одне - лікарі чомусь соромливо замовчують той факт що при лікуванні
короновірусу вони по мєтодиці ВОЗ дають пацієнтам ліки які відключають
легені у людини (розслабляють м язи які відповідають за дихання) і тому
таке волання про ШВЛ. Перефразуючи одного комуняцького маразматика -
"Брехати, брехати і ще раз брехати"
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20.03.2021 19:04 Ответить
Что это за форма при которой уже третий месяц необходима кислородная маска? А лечение вообще производится?
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20.03.2021 20:46 Ответить
Это рассчитано на коронопсихозных лошков
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21.03.2021 09:40 Ответить
КАКИМ 14 ДЕБИЛАМ ЭТО НРАВИТСЯ !!!
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20.03.2021 21:26 Ответить
Странно. А я всегда считал, что дебилам нравится 95квартал. Что плохого в честных снимках? Простые, честные, репортажные (с натяжкой) кадры. Для тебя не хватает виньеточки по углам, размытия фона, выделения глаз и художественных царапин? Мне не хватает снимков из реанимации. Возможно, они у фотографа есть, но он решил не шокировать любителей бабочек и цветочков.
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21.03.2021 01:43 Ответить
эти фото еще с 28 февраля!
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20.03.2021 21:29 Ответить
На мене усе це не справляє жодного враження.
Це звичайний природний відбір. І я не збираюся заради слабких істот жертвувати власним комфортом. Люди зі слабким імунітетом мали раніше про нього дбати. Мені щиро похер на життя та смерть цих істот.
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21.03.2021 05:45 Ответить
Унылый фотошопчик
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21.03.2021 09:39 Ответить
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