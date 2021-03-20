"Жизнь и смерть рядом, разделенные занавеской", - ФОТО дня из ковидной больницы в Коломые
Фотограф Kyiv Post Владимир Петров сделал в коронавирусной больнице Коломыи на Ивано-Франковщине уникальные снимки.
Об этом написала на своей странице в соцсети Фейсбук журналист Ольга Руденко, информирует Цензор.НЕТ.
"Жизнь и смерть рядом. Разделенные занавеской. Этот снимок фотограф Kyiv Post Volodymyr Petrov сделал в больнице города Коломыя несколько дней назад. Здесь лечатся 170 пациентов с ковидом. Максимальная вместимость - 175, но недавно приходилось лечить и 190 пациентов сразу. Один из пациентов лежит уже почти три месяца. Его нос начал гнить от кислородной маски, ее пришлось заменить шлемом", - подчеркивает она.
Журналист также отметила, что у одного пациента на тумбочке стоит кружка "Лучший папа". У него пятеро детей.
"Люди идут в больницу волонтерами, чтобы помогать ухаживать за близкими. Я довольно стойкий к трагедиям человек, но этот репортаж читала и смотрела на грани слез",- подчеркивает Руденко.
"За шесть лет мы привыкли к войне на Донбасе. А за последний год привыкли к тому, что рядом идет война за жизни людей. И, давайте признаемся, немного зачерствели. Нужно иногда напоминать себе, что у каждой цифры в статистике есть лицо, имя и семья", - подытожила она.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Это понимают даже санитарки. А ты там кем работаешь, если такой тупой? Нужники чистишь?
Давайте все дружно покричим на стадионах - - - - -
-
" МЫ УСТАЛИ ОТ КОВИД !!!! " ..
Люди с приступом астмы выглядят хуже этих, намного, не говоря уже о больных с пневмонией.
Пожалели бюджет на постановку. Олухи.
уже напевно у кожного є 3найомі або перехворівші або 3акопані від цих "постановок"
..накручувати БУДУТЬ до-поки НЕ вкрадуть СвЗемлю - а Ми їм до ......це НЕ " слуги.." - це ЗЛОЧИННА сіоністська БАНДА злодійського племені = ВКРАСТИ СвЗемлю України Знищити Українську націю Ліквідувати Україну ( часом прав С.Хмара )
Аваков із Зєлєй не заперечували.
Наше стадо 3аслуговує на таке життя.
справжня вартість куртки Степанова і лиж препіздента
Всеукраїнський громадський рух "Захист Здоров'я Нації", за участі рухів "Права Людини та Здоров'я Нації", "Стоп Фейк Пандемія", запрошує всіх вільних інтелектуальних людей, громадян, приєднатись до маршу за СВОБОДУ та КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ!
Ми відстоюємо наше право на:
Свободу слова
Свободу пересування
Свободу медичного вибору
Свободу зібрань
Свободу ведення власного бізнесу
НІ продажу нашої землі
НІ медичній тиранії
НІ руйнації суспільних інституцій
Вільні народи мають право на повноцінне щасливе життя на власній землі! В наших силах вберегти свободи та майбутнє нащадків! Ми - люди, і ми - цей світ!
Ні пЛандемії облуди та страху!
За свободу! За волю! За правду!
Загальна декларація прав людини
стаття 30 - Ніщо у цій Декларації не може бути витлумачено як надання будь-якій державі, групі осіб або окремим особам права займатися будь-якою діяльністю або вчиняти дії, спрямовані на знищення прав і свобод, викладених у цій Декларації. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015?fbclid=IwAR1tEJJbsZRFBSs_RrGbrt0PEAdSTJztd6jmMAavyFRrvzgtwFDdiLvfxY0 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015 ...
А у нас недавно пол страны обоссалось из-за того, что на короткое время в маркетах закрыли отделы с бытовухой а оставили рабочими только продуктовую часть.
Вопрос не к Вам а к тем, кто истерил по поводу носков: ну что, все уже закупили себе носки в прок?
минулому році і Зе приймав всіх туристів в Україну без карантину, чому
стільки і було заражень. Це епідемія, але не як не пандемія - це факт.
ОЩУТИТЕ РАЗНИЦУ !! = 2014-.гг .==========
ПОРОШЕНКО мобилизирует народ , выделяет средства корпорацыы РОШЭН на ПВО и АРМИЮ.. . .
3эКВАКВАрталы - - ДАЮТ КОНЦЭРТЫ В Горловке и по России . ( 3э- уклоняеться от повесток )).... .
..
.
.
..
2020г- начало эпидемии---
ПОРОШЕНКО - за чет корпорацыи РОШЭН - покупает СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ , апараты ИВЛ и т д....-
3э-министр здравоОГРАБЛЕНИЯ ( январь 2020г ) - РАСПРОДАЕТ в рф испанию дажэ в Китай ) -- - СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС вирусных СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ...
.
конец 2020г-- -РАСПРОДАЕТЬСЯ СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС ЗЕРНА .
.
2021г - БЮДЖЭТНЫЕ -НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ для КОВИД - -ВЫДЕЛЯЮТЬСЯ БИТУМНЫМ заводам МЕРТВЕТЧУКА на ""асфальтирование "" дорог ..?? ..
!! .. .
.
.
.
.
Главное - - --- НЕ ПОРОШЕНКО ???.
.
......................
Помню понос и истерику по поводу батла на стадионе между Зе и Порохом.
И где все то за что боролся Зе? Народ даже и не спросит с Зе за обещания и невыполнение. Зе упрекал Пороху за то, что тот не помешал многие вопросы. Ну вот на его месте теперь Зе, и что, порешал все вопросы которыми упрекал Пороху?
А колись люди хворіли по домам пневмонієй (запаленням легенів), але ж всіх
зашугали що прийшов вірус ***** (короновірус) і як тільки у людини + 38 С
вона одразу визиває швидку замість того щоб 3 - 4 тижня перехворіти дома.
І ще одне - лікарі чомусь соромливо замовчують той факт що при лікуванні
короновірусу вони по мєтодиці ВОЗ дають пацієнтам ліки які відключають
легені у людини (розслабляють м язи які відповідають за дихання) і тому
таке волання про ШВЛ. Перефразуючи одного комуняцького маразматика -
"Брехати, брехати і ще раз брехати"
Це звичайний природний відбір. І я не збираюся заради слабких істот жертвувати власним комфортом. Люди зі слабким імунітетом мали раніше про нього дбати. Мені щиро похер на життя та смерть цих істот.