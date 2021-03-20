В Черное море направляется американский ракетный эсминец типа "Arleigh Burke". ФОТО
В Черном море наблюдается необычно большая концентрация ракетных кораблей стран НАТО.
Об этом руководитель проекта "Институт Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко сообщил в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Мониторинговая группа www.blackseanews.net и "Института Черноморских стратегических исследований" сообщает, что по состоянию на 8:20 (EET) 20.03.2021 - пролив Дарданеллы проходит USS Thomas Hudner (DDG-116) - американский ракетный эсминец типа "Arleigh Burke". Ждем его в Черном море ...", - отметил Клименко.
По словам Клименко, это корабль одной из новых модификаций этого типа - он введен в эксплуатацию 1 декабря 2018 года. Имеет на вооружении до 74 крылатых ракет "Стандарт-2" или "Стандарт-3", 24 ракеты (6 × 4) Си Спэрроу.
"Таким образом, на сегодня в Черном море находятся 4 мощных ракетных корабля НАТО (крейсер, 2 фрегата и эсминец).
Подобная концентрация наблюдалась в июле 2017, когда в Черном море были ракетный эсминец USS Carney (DDG 64), ракетный крейсер USS Hue City (CG 66), британский ракетный эсминец HMS Duncan (D 37) и французский ракетный фрегат Chevalier Paul (D 621)", - рехюмировал Клименко.
У Чорному морі незвично велика концентрація ракетних кораблів країн НАТО Моніторингова група www.blackseanews.net та...Опубликовано Andrii Klymenko Пятница, 19 марта 2021 г.
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