По факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан, - Нацполиция. ФОТО

Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"Активисты устроили акцию протеста у Офиса Президента Украины на улице Банковой, в связи с этим работники структурных подразделений столичной полиции совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины усилили превентивные меры для обеспечения общественной безопасности и порядка", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что за совершение противоправных действий во время митинга правоохранители задержали одного из участников.

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"Это - уроженец Винницкой, 1995 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Мужчину задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство на ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

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Напомним, акция "Не слышишь? Увидишь" на Банковой прошла 20 марта, в день рождения Сергея Стерненко, находящегося в СИЗО Одессы. Участники разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад, жгли табличку "Президент Украины", бросали в сторону здания ОП зажженные файеры, взрывали петарды и запускали фейерверки.