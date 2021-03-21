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Новости Фото Приговор Стерненко
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По факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан, - Нацполиция. ФОТО

Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"Активисты устроили акцию протеста у Офиса Президента Украины на улице Банковой, в связи с этим работники структурных подразделений столичной полиции совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины усилили превентивные меры для обеспечения общественной безопасности и порядка", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что за совершение противоправных действий во время митинга правоохранители задержали одного из участников.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Геращенко об акции 20 марта на Банковой: План провокаторов о кровопролитии в центре Киева сорван. ВИДЕО

"Это - уроженец Винницкой, 1995 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Мужчину задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство на ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

По факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан, - Нацполиция 01

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Напомним, акция "Не слышишь? Увидишь" на Банковой прошла 20 марта, в день рождения Сергея Стерненко, находящегося в СИЗО Одессы. Участники разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад, жгли табличку "Президент Украины", бросали в сторону здания ОП зажженные файеры, взрывали петарды и запускали фейерверки

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акция (2425) Киев (25571) Нацполиция (16487) хулиганство (352)


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Топ комментарии
+11
Однако, По факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9278 не забываем о главном
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21.03.2021 00:22
+3
неужто подоляка задержали, как заказчика картинки "бесчинств радикалов"? ?
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21.03.2021 00:18
+3
Яка ще дискредитація України? Україна й так дискредитована, куди вже глибше. Уже б давно треба було Вовку побити й в болоті, яке він в Україні розвів, виваляти.
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21.03.2021 00:53
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неужто подоляка задержали, как заказчика картинки "бесчинств радикалов"? ?
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21.03.2021 00:18 Ответить
Вовці треба отчьот зробить - для отмазки , а саміу Авакова готуються кіно дивитись
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21.03.2021 00:21 Ответить
Однако, По факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9278 не забываем о главном
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21.03.2021 00:22 Ответить
Да не будет никакого свята:подозреваемые в провале операции сбегут ещё до выхода самого фильма ,а их имена мы узнаем уже пост-фактум
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21.03.2021 00:38 Ответить
чем больше врагов сгинет из Украины, тем лучше--любым способом, но лучше через каштаны)))
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21.03.2021 01:03 Ответить
Не узнаете вы имён. Денег занесли, фильм выйдет в лайт варианте, потому и задержка с его выходом.
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21.03.2021 08:32 Ответить
Навіщо були перформенси з монашкою? Це ******* точно проплаченістю.Сьогодні там нікого не було.Тепер на ремонт спишуть 10 мільйонів з бюджету.А нікому не шкода працю комунальників? Вони ж у вихідний день будуть за нещасні копійки працювати.

Людей не багато було.Ну не було там десятків тисяч і не буде.
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21.03.2021 00:30 Ответить
В меру жестко, по европейски провели митинг.
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21.03.2021 00:36 Ответить
Охи срач разгорелся.. Одни оправдывают вандализм, другие наоборот. Вам не кажется, что это хитроспланированная акция авакова-портнова с целью дискредитировать Украину, активистов, Майдан, протест как таковой? Или что , аваков не мог бы заранее выставить кордон мусоров и заблочить АП?!! .. Только - спонтанная и быстрая Революция !!! Потому что Майданы так и не смогли уничтожить олигархическую систему управления государством !!!
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21.03.2021 00:41 Ответить
удел кокцапа: шлобысь бояры, похрустел ягельком и забылся.
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21.03.2021 00:57 Ответить
это ты кому козак-иерусалимский так насыпаешь, мне !? или ты Ушибся Ап сосну балдой !!!
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21.03.2021 01:07 Ответить
Для того чтобы уничтожить олигархическую систему, надо понимать, что для этого надо сделать. У нас после каждого майдана (как и всегда) олигархические выборы. Это такие выборы, когда в бюллетенях только представители олигархата. А почему так. А потому что, чтобы попасть в бюллетень на выборах президента, необходимо заплатить многомиллионный денежный залог. Такого не только нигде в странах Западной цивилизации нет, но и нигде в мире. Такие выборы - оплот олигархии.
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21.03.2021 04:18 Ответить
P.S. требование уничтожения избирательного залога должно быть не только на каждом майдане, но и на каждом протесте, проходящем на любую тему. И необходимы отдельные протесты с требованием уничтожить этот залог.
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21.03.2021 04:24 Ответить
P.S. ещё. Вот представьте себе. Майдан победил. Все рады, все в эйфории. Теперь будет демократия. А тут олигархические выборы, когда в бюллетень впускают только тех, кому олигархи отвалили по несколько миллионов на залог. Ситуация, мягко говоря, абсурдная.
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21.03.2021 04:36 Ответить
І сумніву немає в спланованості. Доступ до будівлі могли б перекрити без проблем. Сам же Геращенко заявив, що силовиків було достатньо. Стали б "стіною" перед будівлею, як під час акцій ФОПів.
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21.03.2021 07:13 Ответить
якась сабаківська *******
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21.03.2021 00:46 Ответить
Агент Зеленский идет по стопам Януковича.
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21.03.2021 00:53 Ответить
Яценюк і подібні теж не найкращий варіант, щоб іти по стопам. І одні й інші ставленики олігархічних угрупувань. Треба хтось інший.
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21.03.2021 04:43 Ответить
Яка ще дискредитація України? Україна й так дискредитована, куди вже глибше. Уже б давно треба було Вовку побити й в болоті, яке він в Україні розвів, виваляти.
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21.03.2021 00:53 Ответить
В прошлый раз Аваков поставил кордоны силовиков - его обвинили что их присутствие является провокацией против мирной акции. Сегодня Аваков не поставил кордоны силовиков - его обвинили что их отсутствие явилось провокацией для мирной акции с салютом по случаю дня рождения.
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21.03.2021 01:01 Ответить
Манипуляция: провокация в дурацком поведении провокаторов, внедренных властью в натовп протестующих)))
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21.03.2021 01:05 Ответить
в прошлый раз Аваков и его братки убили Александра Музычко
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21.03.2021 06:32 Ответить
мусора мрази
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21.03.2021 06:31 Ответить
Вчера был на Крещатике. Где-то часов в 15, видел проезжающую в сторону европейской площади колону из 10+ мусорских кразов и автобусов с "космонавтами" внутри. Откуда у аваковской мусорни была информация о том, что под охфисом будет погром?! Зачем так много мусорья везли?! Может ожидали знатный движ? А може весь это "радикальный" погром организовали сами мусора?
Кстати, вчера где-то в 14 на Михайловской площади был протест "антивакцинщиков-антиковидликов". На 300-500 человек было не более 20 копов, и то большая часть из них форме "полиция диалога". А теперь сравните с менее многочисленной акцией в поддержку Стерненко, куда ехало раза в два раза больше мусоров чем самих протестующих.
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21.03.2021 06:31 Ответить
Антиковидники никого не избивают, на людей не нападают, никому не угрожают. По итогу кто то с кучей мусоров всё равно устроил погром, а кто то толпой и без мусоров ничего не устроил.
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21.03.2021 08:35 Ответить
зегниды приоделись под руководством Авакова,
теперь лохам лапшу вешают
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21.03.2021 06:50 Ответить
ждем видосика(если будет вообще) от клоуна что активитсы бесспредельщики бандиты гопники радикалы что мусора вообщt лапоньки может премию Авакову даст что мусора спасли это все как говорил Антоша, и понятно ни слова причины собрания и про Стеренко молчок
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21.03.2021 07:51 Ответить
Что это вчера было, только не говорите про акцию в поддержку Стерненко, титушня отработала провокацию на силовое противостояние, полиция не повелась, цель не достигнута, сторонников Стерненко стало меньше, Шабунин говорил, что будет красиво... мерзко и стыдно
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21.03.2021 08:49 Ответить
Формування зрадниками, руками їх пригодованих панських нагайок, професійних революціонерів.
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21.03.2021 09:32 Ответить
треба відкривати справи проти суддів і злочинноі влади що ненавидить все украінське
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21.03.2021 09:44 Ответить
"За фактом дій на Банковій відкрито кримінальну справу, одну особу затримано, - Нацполіція. ФОТО"

- сподівався вже побачить на ФОТО найвеличнішу крихітку Зелю, яка це все і замутила та ще й продовжує шкодити Державі Україна, гальмуючи все, до чого дотягнеться своєю робочою, накачаною правою клешнею..( - мабуть вже іншим разом
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21.03.2021 09:45 Ответить
 
 