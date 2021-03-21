По факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан, - Нацполиция. ФОТО
Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"Активисты устроили акцию протеста у Офиса Президента Украины на улице Банковой, в связи с этим работники структурных подразделений столичной полиции совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины усилили превентивные меры для обеспечения общественной безопасности и порядка", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что за совершение противоправных действий во время митинга правоохранители задержали одного из участников.
"Это - уроженец Винницкой, 1995 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Мужчину задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство на ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
Напомним, акция "Не слышишь? Увидишь" на Банковой прошла 20 марта, в день рождения Сергея Стерненко, находящегося в СИЗО Одессы. Участники разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад, жгли табличку "Президент Украины", бросали в сторону здания ОП зажженные файеры, взрывали петарды и запускали фейерверки.
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Людей не багато було.Ну не було там десятків тисяч і не буде.
Кстати, вчера где-то в 14 на Михайловской площади был протест "антивакцинщиков-антиковидликов". На 300-500 человек было не более 20 копов, и то большая часть из них форме "полиция диалога". А теперь сравните с менее многочисленной акцией в поддержку Стерненко, куда ехало раза в два раза больше мусоров чем самих протестующих.
теперь лохам лапшу вешают
- сподівався вже побачить на ФОТО найвеличнішу крихітку Зелю, яка це все і замутила та ще й продовжує шкодити Державі Україна, гальмуючи все, до чого дотягнеться своєю робочою, накачаною правою клешнею..( - мабуть вже іншим разом