Вчера от пули снайпера в районе поселка Шумы погиб военнослужащий Кирилл Быковский. ФОТО

Вчера, 20 марта, в районе поселка Шумы Торецкого горсовета Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ, погиб Кирилл Быковский, житель Кропивницкого, военнослужащий одного из подразделений Вооруженных Сил Украины.

Об этом говорится в телеграмм-канале председателя Кировоградской ОГА Андрея Назаренко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Имеем тяжелую весть с фронта. На востоке от пули снайпера погиб наш защитник Кирилл Быковский. Вечная память Герою! Мои искренние соболезнования маме и сестрам", - отметил Назаренко.

Более подробная информация, а также время и место прощания с погибшим будут сообщены дополнительно.

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