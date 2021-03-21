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Вчера от пули снайпера в районе поселка Шумы погиб военнослужащий Кирилл Быковский. ФОТО

Вчера, 20 марта, в районе поселка Шумы Торецкого горсовета Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ, погиб Кирилл Быковский, житель Кропивницкого, военнослужащий одного из подразделений Вооруженных Сил Украины.

Об этом говорится в телеграмм-канале председателя Кировоградской ОГА Андрея Назаренко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Имеем тяжелую весть с фронта. На востоке от пули снайпера погиб наш защитник Кирилл Быковский. Вечная память Герою! Мои искренние соболезнования маме и сестрам", - отметил Назаренко.

Более подробная информация, а также время и место прощания с погибшим будут сообщены дополнительно.

Читайте также: Украинский воин погиб возле поселка Шумы на Донбассе 20 марта, - ОТГ "Cевер"

Вчера от пули снайпера в районе поселка Шумы погиб военнослужащий Кирилл Быковский 01

Автор: 

смерть (9230) военнослужащие (6149) потери (4398) Ян Осока (1501) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+44
Вчера от пули снайпера в районе поселка Шумы погиб военнослужащий Кирилл Быковский - Цензор.НЕТ 9612
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21.03.2021 12:45
+41
Боляче чути. Співчуття рідним і близьким! Душа його заспокоїться тільки коли виженемо ворога з нашої землі.
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21.03.2021 12:54
+20
Вчора від кулі снайпера в районі селища Шуми загинув військовослужбовець Кирило Биковський - Цензор.НЕТ 9357
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21.03.2021 13:09
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Вчера от пули снайпера в районе поселка Шумы погиб военнослужащий Кирилл Быковский - Цензор.НЕТ 9612
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21.03.2021 12:45 Ответить
Боляче чути. Співчуття рідним і близьким! Душа його заспокоїться тільки коли виженемо ворога з нашої землі.
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21.03.2021 12:54 Ответить
Зезідент-таран-хомчак-кравчук-аферістович, як зазвичай, без коментарів?
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21.03.2021 13:08 Ответить
Вчора від кулі снайпера в районі селища Шуми загинув військовослужбовець Кирило Биковський - Цензор.НЕТ 9357
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21.03.2021 13:09 Ответить
З Богом спочиває. Більше писати нема змісту ....
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21.03.2021 13:17 Ответить
Вчора від кулі снайпера в районі селища Шуми загинув військовослужбовець Кирило Биковський - Цензор.НЕТ 6595
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21.03.2021 13:24 Ответить
О каком мире говорит Янелох ?
Он его даже рассмотрел у Путлера в каком-то месте, где обычно действует врач проктолог.
Путлер гонит километровые колонны техники в Крым, вокруг границ сконцентрированы ударные группировки, а на Донбассе регулярно гибнут наши военные.
Это - мир, когда оккупант не ушел с наших земель?
И главное, с кем он там собрался разговаривать о мире?
Президент США Джо Байден уже заклеймил Путина убийцей, и в первую очередь из-за Украины.
Но более точную характеристику этому персонажу дал сенатор Джон Маккейн.
Кстати, там он сказал и о тех, кто заглядывает Путину в глаза.
Вечная память Герою Украины😪😪😪
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21.03.2021 13:36 Ответить
все эти смерти на совести зеленого мудака!
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21.03.2021 13:55 Ответить
А членограй баче мир в очах у *****...
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21.03.2021 14:20 Ответить
что б эти все снайперы сидели на своих винтовках жопой
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21.03.2021 14:54 Ответить
Земля пухом хлопцу!
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21.03.2021 15:42 Ответить
Вічна память герою. Дякуючи таким патріотам зірваний проект "новоросія",зупинена агресія путлеровської росії. Слава героям!!
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21.03.2021 16:07 Ответить
Вічна пам'ять герою полеглому за Батьківщину....
Вчора від кулі снайпера в районі селища Шуми загинув військовослужбовець Кирило Биковський - Цензор.НЕТ 2001

Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!
Вчора від кулі снайпера в районі селища Шуми загинув військовослужбовець Кирило Биковський - Цензор.НЕТ 4656
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21.03.2021 16:24 Ответить
Вчора від кулі снайпера в районі селища Шуми загинув військовослужбовець Кирило Биковський - Цензор.НЕТ 3806
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21.03.2021 17:17 Ответить
Господи ...

Спочивай спокійно.

Боляче.
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21.03.2021 18:41 Ответить
земляк..
земля пухом
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21.03.2021 20:48 Ответить
 
 