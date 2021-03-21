Вчера от пули снайпера в районе поселка Шумы погиб военнослужащий Кирилл Быковский. ФОТО
Вчера, 20 марта, в районе поселка Шумы Торецкого горсовета Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ, погиб Кирилл Быковский, житель Кропивницкого, военнослужащий одного из подразделений Вооруженных Сил Украины.
Об этом говорится в телеграмм-канале председателя Кировоградской ОГА Андрея Назаренко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Имеем тяжелую весть с фронта. На востоке от пули снайпера погиб наш защитник Кирилл Быковский. Вечная память Герою! Мои искренние соболезнования маме и сестрам", - отметил Назаренко.
Более подробная информация, а также время и место прощания с погибшим будут сообщены дополнительно.
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Он его даже рассмотрел у Путлера в каком-то месте, где обычно действует врач проктолог.
Путлер гонит километровые колонны техники в Крым, вокруг границ сконцентрированы ударные группировки, а на Донбассе регулярно гибнут наши военные.
Это - мир, когда оккупант не ушел с наших земель?
И главное, с кем он там собрался разговаривать о мире?
Президент США Джо Байден уже заклеймил Путина убийцей, и в первую очередь из-за Украины.
Но более точную характеристику этому персонажу дал сенатор Джон Маккейн.
Кстати, там он сказал и о тех, кто заглядывает Путину в глаза.
Вечная память Герою Украины😪😪😪
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!
Спочивай спокійно.
Боляче.
земля пухом