Украинские военные в зоне ООС прошли курс обучения по ведению диалога с местным населением. ФОТОрепортаж
В районе проведения Операции объединенных сил закончился курс по развитию навыков ведения переговоров, коммуникации и фасилитациии диалогов между военными и гражданскими по методике Гарвардского переговорного проекта, который прошли представители структурных подразделений гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.
"В течение 16-18 марта в районе проведения ООС представители структурных подразделений гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины приняли участие в курсе по развитию навыков ведения переговоров, коммуникации и фасилитациии диалогов между военными и гражданскими по методике Гарвардского переговорного проекта. Целью этого курса является развитие у военнослужащих коммуникативных навыков ведения переговоров, свободного общения с разными людьми и в разных ситуациях (деловых, бытовых, кризисных), а также повышение культуры общения (формального и неформального)", - отмечается в сообщении.
В информации подчеркивается, что "вместе с военнослужащими к обучению также были привлечены представители военно-гражданских администраций и активные жители громад, расположенных вблизи линии соприкосновения.
Участники курса получили необходимые знания и навыки для самостоятельного проведения диалогов между гражданскими и военными для поиска совместных решений по вопросам, связанным с улучшением защиты жителей общин на Востоке Украины".
Заместитель Командующего ООС генерал-майор Эдуард Москалев от имени Командующего ООС поблагодарил организаторов и тренеров за проведение двомодульного курса для военнослужащих и вручил памятные награды.
"Следует отметить, что курс был проведен в рамках проектов "Усиление способности для защиты гражданского населения на Востоке Украины" и "Развитие способности для защиты гражданского населения на Востоке Украины", реализуемых Центром защиты гражданского населения в условиях конфликта (CIVIC) и при финансовой поддержке федерального Министерства иностранных дел Германии и Европейского Союза соответственно", - резюмируют в штаба ООС.
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яке на виборах знову обирає своїх ОПЗЖистів , тобто ворогів Украіни !
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- Десь го зловив?
- Туй на путьови.
- А се наш сепаратист вадь мацкальський?
- Фрас го знає. Йшов на машині. Я го остановив і зазвідав-ім, ди йде. Вун ми каже, ош у «магазин». Се се бовт по їхньому. Я вже сякий ош відпустити, або позераву - висить у машині лєнточка, ги сто жУків у шорі! Но то я го утяг із машини і положив на землю. Никай, там лежить. А пак знайшов-ім у багажнику автомат. Думаву, ош се се мацкаль.
- Може узвідати, де суть го цімбори?
- Мож. Айбо вун нич української не розуміє. Я пробував. Вун лем на ня упозерався ги баран на нові ворота. Нич української не розуміє.
- Йдеме. Я попробую.
- Добридинь! Як ся маєш? Не тисне шнурок на руки?
- Что?
- Дораз тя **** та бде ти і «что» і «как». Як ся пишеш?
- Пішеш?
- Айно! Фамілія, ім'я, по батькови. Удкідь-ісь?
- Іванов Іван Івановіч
- Не миригуй ня, бо точно тя дораз ****. Маєш метрику даяку?
- Что?
(чути звук удару у вухо)
- Я тя придупреждав, ош не миригуй ня. Метрика є? Паспорт по вашому. Утлевел. Аусвайс. Пітьо, як бде по англицьки паспорт?
(Пітьо помагає)
- Па-ас-с-спо-орт
- Дякуву.
(До сепаратиста)
- Ду ю спікінглиш? Ху із он дьюті тудей! Паспорт маєш? Паспорт!
- Да. Вот в карманє.
- Так. Іванов Іван Іванович. Не надурив. Зря-м тя у вухо ввалив-ім. Но вибач. Малинько-м нись миригований-ім. Айбо паспорт мацкальський, ге?
- Что?
(чути звук удару у друге вухо)
- Пувів-ім ти, ош не чтокай. Кажу, ош паспорт мацкальський. Як ісь-ся туй оказав?
- Оказав?
- Айно, оказав. Прописаний-ісь у Ростови, а йдеш із лєнточков і автоматом у Україні. Лем не кажи ми, ош ся заблудив.
- Заблудив?
- Ти што, дЕбіл єден? Не розумієш української, то бдеме по русскі. Звідаву, ош КАК ти ся туй оказав? ПРІЄХАЛ, звідаву, як, до фраса?
- Чєво???
(чути черговий удар у вухо)… Щоб мацкальські солдафони не получали у вухо - пропоную їм вивчити наступні запитання, які бде ставити їм закарпатська файта у зоні АТО:
Як ся пишеш? - Фамилия, имя, отчество?
Де йдеш, до фраса? - куда вас черти нєсут?
Маєш метрику даяку? - У Вас есть какие-то документы, которыє удостоверяют вашу личность?
Де суть твої цімбОри? - В каком квадрате находится группа Ваших войск?
Кулько вас туй? - Каково количество вашей группы?
Ти дЕбіл єден? - Мне кажется, вы не поняли сути моего вопроса.
Не миригуй ня - Ваши вопросы очень похожи на желание затянуть время или обмануть меня. Это не может не злить. Особенно на фоне всеобщей нервозности в зоне АТО.
Дораз тя **** - Вы вынуждаете меня применить к вам методы физического воздействия. Это претит моему мировоззрению, но Вы не оставляете мне других вариантов получения необходимой нам информации с Вашей сторони.
(с)
- Ну-ка, подвинься!...
- А ти чого сюди лізеш?
- Как это, «ЧЕГО?" Стреляют!...
- Хто?!!! Наші дотримуються перемир"я, не стріляють, а "ваших", як ви заявляєте, "там нет"... Так хто ж стрілять може?... Для тебе цей обстріл - "амман здрения и слуха". Так Путін наказав... Значить - вірь і вилазь із окопу...
Дивно також виглядає формулювання - "Учасники курсу отримали необхідні знання та навички для самостійного проведення діалогів між цивільними та військовими для пошуку спільних рішень щодо питань, пов'язаних із покращенням захисту мешканців громад на Сході України" Джерело: https://censor.net/ua/p3254665
Вони посередники?
С автоматического на одиночный
локація, кейс, фасілітація (це - взагалі), постійне - стартувати, хаб і т.д.
Для чого засмічувати мову ?
Если есть желание)
P.S. Про решту не забула. У =сов= натхнення вночі.
Лично для Вас, собираю множество интересных фактов)))))
А філологи і =училки= - то вопше страшна вещ. )))
Он, как всегда за забором)))
Напишете.
Рада, що Ви - в гарному гуморі, од якого я не знаю, шо чекать. )))