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Украинские военные в зоне ООС прошли курс обучения по ведению диалога с местным населением. ФОТОрепортаж

В районе проведения Операции объединенных сил закончился курс по развитию навыков ведения переговоров, коммуникации и фасилитациии диалогов между военными и гражданскими по методике Гарвардского переговорного проекта, который прошли представители структурных подразделений гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

"В течение 16-18 марта в районе проведения ООС представители структурных подразделений гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины приняли участие в курсе по развитию навыков ведения переговоров, коммуникации и фасилитациии диалогов между военными и гражданскими по методике Гарвардского переговорного проекта. Целью этого курса является развитие у военнослужащих коммуникативных навыков ведения переговоров, свободного общения с разными людьми и в разных ситуациях (деловых, бытовых, кризисных), а также повышение культуры общения (формального и неформального)", - отмечается в сообщении.

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В информации подчеркивается, что "вместе с военнослужащими к обучению также были привлечены представители военно-гражданских администраций и активные жители громад, расположенных вблизи линии соприкосновения.
Участники курса получили необходимые знания и навыки для самостоятельного проведения диалогов между гражданскими и военными для поиска совместных решений по вопросам, связанным с улучшением защиты жителей общин на Востоке Украины".

Заместитель Командующего ООС генерал-майор Эдуард Москалев от имени Командующего ООС поблагодарил организаторов и тренеров за проведение двомодульного курса для военнослужащих и вручил памятные награды.

"Следует отметить, что курс был проведен в рамках проектов "Усиление способности для защиты гражданского населения на Востоке Украины" и "Развитие способности для защиты гражданского населения на Востоке Украины", реализуемых Центром защиты гражданского населения в условиях конфликта (CIVIC) и при финансовой поддержке федерального Министерства иностранных дел Германии и Европейского Союза соответственно", - резюмируют в штаба ООС.

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Украинские военные в зоне ООС прошли курс обучения по ведению диалога с местным населением 01
Украинские военные в зоне ООС прошли курс обучения по ведению диалога с местным населением 02
Украинские военные в зоне ООС прошли курс обучения по ведению диалога с местным населением 03
Украинские военные в зоне ООС прошли курс обучения по ведению диалога с местным населением 04
Украинские военные в зоне ООС прошли курс обучения по ведению диалога с местным населением 05

переговоры (4985) СЦКК (725) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+21
Подлый народишко там живёт. Сепары, упоротая вата и один на другом предатели. Даже кацапы у себя их за людей не считают.Хотя сами тоже с людьми мало чего общего и у них.Короче, вернём территорию.А там упоротые сами свалят.
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21.03.2021 14:52
+17
Украинские военные в зоне ООС прошли курс обучения по ведению диалога с местным населением - Цензор.НЕТ 346Украинские военные в зоне ООС прошли курс обучения по ведению диалога с местным населением - Цензор.НЕТ 2036Украинские военные в зоне ООС прошли курс обучения по ведению диалога с местным населением - Цензор.НЕТ 881
...
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21.03.2021 15:00
+17
- Мішо, позерай, сепаратиста-м туй зловив.
- Десь го зловив?
- Туй на путьови.
- А се наш сепаратист вадь мацкальський?
- Фрас го знає. Йшов на машині. Я го остановив і зазвідав-ім, ди йде. Вун ми каже, ош у «магазин». Се се бовт по їхньому. Я вже сякий ош відпустити, або позераву - висить у машині лєнточка, ги сто жУків у шорі! Но то я го утяг із машини і положив на землю. Никай, там лежить. А пак знайшов-ім у багажнику автомат. Думаву, ош се се мацкаль.
- Може узвідати, де суть го цімбори?
- Мож. Айбо вун нич української не розуміє. Я пробував. Вун лем на ня упозерався ги баран на нові ворота. Нич української не розуміє.
- Йдеме. Я попробую.
- Добридинь! Як ся маєш? Не тисне шнурок на руки?
- Что?
- Дораз тя **** та бде ти і «что» і «как». Як ся пишеш?
- Пішеш?
- Айно! Фамілія, ім'я, по батькови. Удкідь-ісь?
- Іванов Іван Івановіч
- Не миригуй ня, бо точно тя дораз ****. Маєш метрику даяку?
- Что?
(чути звук удару у вухо)
- Я тя придупреждав, ош не миригуй ня. Метрика є? Паспорт по вашому. Утлевел. Аусвайс. Пітьо, як бде по англицьки паспорт?
(Пітьо помагає)
- Па-ас-с-спо-орт
- Дякуву.
(До сепаратиста)
- Ду ю спікінглиш? Ху із он дьюті тудей! Паспорт маєш? Паспорт!
- Да. Вот в карманє.
- Так. Іванов Іван Іванович. Не надурив. Зря-м тя у вухо ввалив-ім. Но вибач. Малинько-м нись миригований-ім. Айбо паспорт мацкальський, ге?
- Что?
(чути звук удару у друге вухо)
- Пувів-ім ти, ош не чтокай. Кажу, ош паспорт мацкальський. Як ісь-ся туй оказав?
- Оказав?
- Айно, оказав. Прописаний-ісь у Ростови, а йдеш із лєнточков і автоматом у Україні. Лем не кажи ми, ош ся заблудив.
- Заблудив?
- Ти што, дЕбіл єден? Не розумієш української, то бдеме по русскі. Звідаву, ош КАК ти ся туй оказав? ПРІЄХАЛ, звідаву, як, до фраса?
- Чєво???
(чути черговий удар у вухо)… Щоб мацкальські солдафони не получали у вухо - пропоную їм вивчити наступні запитання, які бде ставити їм закарпатська файта у зоні АТО:
Як ся пишеш? - Фамилия, имя, отчество?
Де йдеш, до фраса? - куда вас черти нєсут?
Маєш метрику даяку? - У Вас есть какие-то документы, которыє удостоверяют вашу личность?
Де суть твої цімбОри? - В каком квадрате находится группа Ваших войск?
Кулько вас туй? - Каково количество вашей группы?
Ти дЕбіл єден? - Мне кажется, вы не поняли сути моего вопроса.
Не миригуй ня - Ваши вопросы очень похожи на желание затянуть время или обмануть меня. Это не может не злить. Особенно на фоне всеобщей нервозности в зоне АТО.
Дораз тя **** - Вы вынуждаете меня применить к вам методы физического воздействия. Это претит моему мировоззрению, но Вы не оставляете мне других вариантов получения необходимой нам информации с Вашей сторони.
(с)
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21.03.2021 15:02
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Украинские военные в зоне ООС прошли курс обучения по ведению диалога с местным населением - Цензор.НЕТ 7659
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21.03.2021 14:44 Ответить
Що,гроші вже зовсім нікуди дівати?
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21.03.2021 14:44 Ответить
Скільки вовка не годуй , а всеодно в ліс дивиться ( це я про місцеве населення) ,
яке на виборах знову обирає своїх ОПЗЖистів , тобто ворогів Украіни !
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21.03.2021 14:45 Ответить
"Торнадо" для ведения диалога с местными,полезнее было бы.
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21.03.2021 18:30 Ответить
Феню учили?
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21.03.2021 14:48 Ответить
Это вместо контрснайперской подготовки?
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21.03.2021 14:50 Ответить
Подлый народишко там живёт. Сепары, упоротая вата и один на другом предатели. Даже кацапы у себя их за людей не считают.Хотя сами тоже с людьми мало чего общего и у них.Короче, вернём территорию.А там упоротые сами свалят.
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21.03.2021 14:52 Ответить
Общение только через фильтрационные лагеря. Заслужили сполна.
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21.03.2021 14:56 Ответить
Украинские военные в зоне ООС прошли курс обучения по ведению диалога с местным населением - Цензор.НЕТ 346Украинские военные в зоне ООС прошли курс обучения по ведению диалога с местным населением - Цензор.НЕТ 2036Украинские военные в зоне ООС прошли курс обучения по ведению диалога с местным населением - Цензор.НЕТ 881
...
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21.03.2021 15:00 Ответить
Спасибо за эти фотки. Ещё мы помним "парад" наших пленных в Донецке и реакцию местной ваты.Только фильтрационные лагеря,лишение гражданства и лишение всех соц выплат заставит этих мразей покинуть нашу землю.И не призывайте меня к гуманизму к этим организмам.Его больше не будет.
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21.03.2021 15:15 Ответить
Українські військові в зоні ООС пройшли курс навчання з ведення діалогу з місцевим населенням - Цензор.НЕТ 6685Українські військові в зоні ООС пройшли курс навчання з ведення діалогу з місцевим населенням - Цензор.НЕТ 8462
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21.03.2021 15:38 Ответить
- Мішо, позерай, сепаратиста-м туй зловив.
- Десь го зловив?
- Туй на путьови.
- А се наш сепаратист вадь мацкальський?
- Фрас го знає. Йшов на машині. Я го остановив і зазвідав-ім, ди йде. Вун ми каже, ош у «магазин». Се се бовт по їхньому. Я вже сякий ош відпустити, або позераву - висить у машині лєнточка, ги сто жУків у шорі! Но то я го утяг із машини і положив на землю. Никай, там лежить. А пак знайшов-ім у багажнику автомат. Думаву, ош се се мацкаль.
- Може узвідати, де суть го цімбори?
- Мож. Айбо вун нич української не розуміє. Я пробував. Вун лем на ня упозерався ги баран на нові ворота. Нич української не розуміє.
- Йдеме. Я попробую.
- Добридинь! Як ся маєш? Не тисне шнурок на руки?
- Что?
- Дораз тя **** та бде ти і «что» і «как». Як ся пишеш?
- Пішеш?
- Айно! Фамілія, ім'я, по батькови. Удкідь-ісь?
- Іванов Іван Івановіч
- Не миригуй ня, бо точно тя дораз ****. Маєш метрику даяку?
- Что?
(чути звук удару у вухо)
- Я тя придупреждав, ош не миригуй ня. Метрика є? Паспорт по вашому. Утлевел. Аусвайс. Пітьо, як бде по англицьки паспорт?
(Пітьо помагає)
- Па-ас-с-спо-орт
- Дякуву.
(До сепаратиста)
- Ду ю спікінглиш? Ху із он дьюті тудей! Паспорт маєш? Паспорт!
- Да. Вот в карманє.
- Так. Іванов Іван Іванович. Не надурив. Зря-м тя у вухо ввалив-ім. Но вибач. Малинько-м нись миригований-ім. Айбо паспорт мацкальський, ге?
- Что?
(чути звук удару у друге вухо)
- Пувів-ім ти, ош не чтокай. Кажу, ош паспорт мацкальський. Як ісь-ся туй оказав?
- Оказав?
- Айно, оказав. Прописаний-ісь у Ростови, а йдеш із лєнточков і автоматом у Україні. Лем не кажи ми, ош ся заблудив.
- Заблудив?
- Ти што, дЕбіл єден? Не розумієш української, то бдеме по русскі. Звідаву, ош КАК ти ся туй оказав? ПРІЄХАЛ, звідаву, як, до фраса?
- Чєво???
(чути черговий удар у вухо)… Щоб мацкальські солдафони не получали у вухо - пропоную їм вивчити наступні запитання, які бде ставити їм закарпатська файта у зоні АТО:
Як ся пишеш? - Фамилия, имя, отчество?
Де йдеш, до фраса? - куда вас черти нєсут?
Маєш метрику даяку? - У Вас есть какие-то документы, которыє удостоверяют вашу личность?
Де суть твої цімбОри? - В каком квадрате находится группа Ваших войск?
Кулько вас туй? - Каково количество вашей группы?
Ти дЕбіл єден? - Мне кажется, вы не поняли сути моего вопроса.
Не миригуй ня - Ваши вопросы очень похожи на желание затянуть время или обмануть меня. Это не может не злить. Особенно на фоне всеобщей нервозности в зоне АТО.
Дораз тя **** - Вы вынуждаете меня применить к вам методы физического воздействия. Это претит моему мировоззрению, но Вы не оставляете мне других вариантов получения необходимой нам информации с Вашей сторони.
(с)
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21.03.2021 15:02 Ответить
"І сміх, і гріх...". Мені легше зрозуміть білоруса з його "трясянкою", ніж нашого "бойка" чи "лемка"...
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21.03.2021 15:12 Ответить
Так же и тут. В Нью Йорке и Луизиане вроде говорят на одном языке - Английском. Но нью-йоркцу и жителю какого-нибудь маленького городка в Луизиане потребуется переводчик, шоб пообщаться
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21.03.2021 17:53 Ответить
Макс, від мене до Тального - менше сотні км. І то там по-іншому говорять... Далеко ходить не треба - одне село на південь від мого - 9 км, друге - на північ - 6 км. І то їх деякі діалектизми відрізняються як від наших, так і один від одного... У Швейцарії кожна долина має свій діалект... А "бойки" відгороджені від України Карпатами, а з іншого боку - румуни, мадяри, словаки... Та ще й село від села горами відгороджене...
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21.03.2021 18:24 Ответить
Нема білорусів (замінили на кацапів)...одні поліщуки лишились...ось тому й розумієш
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21.03.2021 18:42 Ответить
співчуття хлопцям.розмови з ватою це те ще задоволення
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21.03.2021 15:04 Ответить
Работу с населением Бомбаса надо начинать с изучения Конституции и Уголовного кодекса
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21.03.2021 15:17 Ответить
Расстреливать как бешенных собак.
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21.03.2021 15:20 Ответить
Наглядова група ОСЦКК ОБСЄ потрапила під обстріл на Донбасі. Ну, повискакували з машин, розбіглися в боки... Українець ускочив у викопану "щілину", і сидить. Тут "плиг" на голову "кацап" с ОСЦКК:
- Ну-ка, подвинься!...
- А ти чого сюди лізеш?
- Как это, «ЧЕГО?" Стреляют!...
- Хто?!!! Наші дотримуються перемир"я, не стріляють, а "ваших", як ви заявляєте, "там нет"... Так хто ж стрілять може?... Для тебе цей обстріл - "амман здрения и слуха". Так Путін наказав... Значить - вірь і вилазь із окопу...
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21.03.2021 15:24 Ответить
чергу над головою
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21.03.2021 15:26 Ответить
Кумедно - методику Гарвардського переговорного проєкту реалізують явно не щирі британці, які до того явно ментально відмінні від місцевого населення...
Дивно також виглядає формулювання - "Учасники курсу отримали необхідні знання та навички для самостійного проведення діалогів між цивільними та військовими для пошуку спільних рішень щодо питань, пов'язаних із покращенням захисту мешканців громад на Сході України" Джерело: https://censor.net/ua/p3254665
Вони посередники?
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21.03.2021 15:42 Ответить
А вот вчера у Офиса Президента между прочим произошла практическая отработка захвата зданий государственной власти с последующим мямлением подставленного как бы для объяснений А.Геращенко о том как полиция не хотела обидеть этих "мелких хулиганов" с цепями и фомками, которые чуть не проламывали головы полицейским и обезобразили дорогостоящий анфас здания Офиса Президента. Но они им это ещё припомнят, только кто кому - вчера возле райотдела эти "мелкие хулиганы" внаглую избивали полицейских. Власть чтио сдалась этии так называемым активистам или она их реально боится? Тогда зачем нам содержать такое огромное количество насозданых правоохренительных органов? Что вообще происходит?
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21.03.2021 15:47 Ответить
Українські військові в зоні ООС пройшли курс навчання з ведення діалогу з місцевим населенням - Цензор.НЕТ 1449
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21.03.2021 15:58 Ответить
Услышьте Донбасс!!!
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21.03.2021 16:21 Ответить
При общении с этим населением лучше использовать переводчик
С автоматического на одиночный
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21.03.2021 16:25 Ответить
Учили прикладом между глаз попадать ?
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21.03.2021 16:34 Ответить
Не думаю, что американцы когда-то имели дело с диверсантами, переодетыми в штатское, и проплаченными урками..
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21.03.2021 17:15 Ответить
6 грудня, город Вашингтон, ДК, Капитолий. До этого - стаи бешеных обезьянок из blm по всей стране.
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21.03.2021 17:57 Ответить
Сепаратиську відкрив хату - спочатку кинь туди гранату, а потім чергу дай із автомата, і буде вам привітна така хата.
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21.03.2021 18:31 Ответить
Диалог должен начинаться так..."Эй кореш (братуха, чел) вали сюда базар есть..." кАаакой?? ..та ты не какай а вали сюда ... с тобой люди поговорить хотят...
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21.03.2021 18:48 Ответить
Як мене дратує засилля і невиправдане вживання іншомовних слів !!!
локація, кейс, фасілітація (це - взагалі), постійне - стартувати, хаб і т.д.
Для чого засмічувати мову ?
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21.03.2021 19:29 Ответить
Я, лично Вам, в отдельной категории сказаний и под определённым углом зрения, могу рассказать, почему, ОЧЕНЬ необходимо "невиправдане вживання іншомовних слів".
Если есть желание)
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21.03.2021 23:31 Ответить
То кажіть ! Та є, нікуди не ділося. Завжди цікаво. Знаєте.
P.S. Про решту не забула. У =сов= натхнення вночі.
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21.03.2021 23:53 Ответить
)))))
Лично для Вас, собираю множество интересных фактов)))))
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22.03.2021 00:02 Ответить
Я ж Вас вимучу конкретно. Навіть не сумнівайтеся.

А філологи і =училки= - то вопше страшна вещ. )))
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22.03.2021 00:08 Ответить
Самая страшная веШТЧ, это когда, понимаешь, что идя в общем стою, для тебя играет отдельный барабан.
Он, как всегда за забором)))
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22.03.2021 00:13 Ответить
Так. =Атставіть=, як казав мій тато (офіцер запасу).
Напишете.
Рада, що Ви - в гарному гуморі, од якого я не знаю, шо чекать. )))
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22.03.2021 00:23 Ответить
этот нарид только родной им матерный язык понимает.....
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21.03.2021 21:07 Ответить
 
 