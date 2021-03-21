Украинские военные в зоне ООС прошли курс обучения по ведению диалога с местным населением. ФОТОрепортаж

В районе проведения Операции объединенных сил закончился курс по развитию навыков ведения переговоров, коммуникации и фасилитациии диалогов между военными и гражданскими по методике Гарвардского переговорного проекта, который прошли представители структурных подразделений гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

"В течение 16-18 марта в районе проведения ООС представители структурных подразделений гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины приняли участие в курсе по развитию навыков ведения переговоров, коммуникации и фасилитациии диалогов между военными и гражданскими по методике Гарвардского переговорного проекта. Целью этого курса является развитие у военнослужащих коммуникативных навыков ведения переговоров, свободного общения с разными людьми и в разных ситуациях (деловых, бытовых, кризисных), а также повышение культуры общения (формального и неформального)", - отмечается в сообщении.

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В информации подчеркивается, что "вместе с военнослужащими к обучению также были привлечены представители военно-гражданских администраций и активные жители громад, расположенных вблизи линии соприкосновения.

Участники курса получили необходимые знания и навыки для самостоятельного проведения диалогов между гражданскими и военными для поиска совместных решений по вопросам, связанным с улучшением защиты жителей общин на Востоке Украины".

Заместитель Командующего ООС генерал-майор Эдуард Москалев от имени Командующего ООС поблагодарил организаторов и тренеров за проведение двомодульного курса для военнослужащих и вручил памятные награды.

"Следует отметить, что курс был проведен в рамках проектов "Усиление способности для защиты гражданского населения на Востоке Украины" и "Развитие способности для защиты гражданского населения на Востоке Украины", реализуемых Центром защиты гражданского населения в условиях конфликта (CIVIC) и при финансовой поддержке федерального Министерства иностранных дел Германии и Европейского Союза соответственно", - резюмируют в штаба ООС.

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