УПЦ провела крестный ход в Харькове: во время пандемии в центре города собралось около 3 тыс. человек. ФОТО+ВИДЕО

В центре Харькова прошел крестный ход, организованный Харьковской епархией Украинской православной церкви (Московский патриархат).

Как передает Цензор.НЕТ, информация о массовом мероприятии опубликована местным изданием Newsroom, со ссылкой на Отдел коммуникации облуправления полиции.

Мероприятие собрало коло 3 тысяч человек. Участники прошли от Благовещенского собора до Покровского монастыря.

В епархии сообщили, что крестный ход с молитвой о мире в Украине приурочен первой недели Великого поста, празднику Торжества православия. Крестному ходу предшествовало богослужение в Благовещенском соборе, его совершил митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий, принимало участие духовенство города Харькова.

В связи с крестным ходом на Соборном спуске и улице Университетской перекрывали проезд транспорта.

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Заболеваемость COVID-19 в Харьковской области растет, как и по всей Украине. За последние сутки в регионе подтвердили 879 новых случаев заражения, 12 заболевших умерли.

За все время пандемии в Харьковской области заразились 94 960 жителей. От осложнений коронавируса умерли 1803 человека.

Харьковская область пока находится в желтой зоне карантина.

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