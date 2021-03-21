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УПЦ провела крестный ход в Харькове: во время пандемии в центре города собралось около 3 тыс. человек. ФОТО+ВИДЕО

В центре Харькова прошел крестный ход, организованный Харьковской епархией Украинской православной церкви (Московский патриархат).

Как передает Цензор.НЕТ, информация о массовом мероприятии опубликована местным изданием Newsroom, со ссылкой на Отдел коммуникации облуправления полиции.

Мероприятие собрало коло 3 тысяч человек. Участники прошли от Благовещенского собора до Покровского монастыря.

В епархии сообщили, что крестный ход с молитвой о мире в Украине приурочен первой недели Великого поста, празднику Торжества православия. Крестному ходу предшествовало богослужение в Благовещенском соборе, его совершил митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий, принимало участие духовенство города Харькова.

В связи с крестным ходом на Соборном спуске и улице Университетской перекрывали проезд транспорта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оснований для закрытия харьковского метрополитена пока нет, - секретарь горсовета Терехов

Заболеваемость COVID-19 в Харьковской области растет, как и по всей Украине. За последние сутки в регионе подтвердили 879 новых случаев заражения, 12 заболевших умерли.

За все время пандемии в Харьковской области заразились 94 960 жителей. От осложнений коронавируса умерли 1803 человека.

Харьковская область пока находится в желтой зоне карантина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верующие УПЦ МП в разгар пандемии начали масштабный крестный ход в Почаевскую Лавру. ВИДЕО

УПЦ провела крестный ход в Харькове: во время пандемии в центре города собралось около 3 тыс. человек 01

УПЦ МП (1561) Харьков (7515)


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Топ комментарии
+86
УПЦ провела крестный ход в Харькове. Во время пандемии в центре города собралось около 3 тыс. человек - Цензор.НЕТ 3976
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21.03.2021 15:32
+63
Не пишите УПЦ, это РПЦ .
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21.03.2021 15:41
+50
Сатанинский ход сруского падлоархата
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21.03.2021 15:38
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Это вам так хочется
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21.03.2021 19:22 Ответить
нам, отнюдь, этого не хочется от слова совсем
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22.03.2021 14:42 Ответить
опиум, мля
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21.03.2021 19:02 Ответить
этот же шабаш и в зп был банды радомир храма на анголенко террористов рф((
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21.03.2021 19:19 Ответить
А де Марченко з Медведчуком і сракоблок в повному складі?!
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21.03.2021 19:25 Ответить
Так им и надо!
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21.03.2021 19:32 Ответить
Паломница была?
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21.03.2021 19:43 Ответить
Была. Поломалась и дала.
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21.03.2021 20:06 Ответить
так это же московский сатанат. почему в заголовке его украинским назвали?
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21.03.2021 20:07 Ответить
потому что украинский суд запретил называть сатанинскую церковь московской
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22.03.2021 14:12 Ответить
секту ФСБ бутусов називає УПЦ, тому що сам є членом цієї секти. Не забувайте, як він борцував проти Порошенко і топив за шута зеленського
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21.03.2021 20:13 Ответить
Сатанисты сталинской церкви. И вот эти маразматики будут с цветами встречать московитские танки на руинах Харькова.
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21.03.2021 20:23 Ответить
и будут делать вид что не замечают разорванные кацапскими снарядами и минами тела своих родных, знакомых и соседей.
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21.03.2021 20:49 Ответить
У тебя больное воображение,патологически.харьков это украина
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21.03.2021 21:21 Ответить
Ты не побывал под рашистской оккупацией..
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21.03.2021 21:26 Ответить
Какая окупация???ты рамсы попутал,харьков украина
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22.03.2021 02:37 Ответить
Сатанисты так не считают.. И 5 колонна многочисленна.
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22.03.2021 10:33 Ответить
тупое мракобесие....
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21.03.2021 21:05 Ответить
Ай я яй а ктож на выборы будет ходить и голосовать за зе или мертветчуковский клан.если начнется падеж..
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21.03.2021 21:28 Ответить
Так и вымер от пандемии электорат ОПЗЖ, жаль, что заразят непричастных...
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21.03.2021 21:35 Ответить
УПЦ провела хресний хід у Харкові: під час пандемії в центрі міста зібралося близько 3 тис. осіб - Цензор.НЕТ 1142
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22.03.2021 05:24 Ответить
Спецслужби російської підерації перед плануванням операції по захопленню України, зробили перепис населення, яке може їх підтримати. Ось основний канал агітації і пропаганди Засрашки, але його Найсвітліший не бачить, бо якби не булава, то сам би із великим задоволенням зі своєю родиною і всім "квапрталом" пішов би цією ходою. Тут звичайно ніякого порушення немає. А коли під офіс молодь прийшла сказати правду, то рюкзаковці їм зробили пастку - пропустили і жбурнули каміння ва будівлю, а самі рюкзаківці спровокували розпис будівлі.Такі вони "правоохоронці".
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22.03.2021 08:51 Ответить
контингент - баби за 60
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22.03.2021 09:32 Ответить
Так би й шли стрункими рядками на расєю та не повертались.
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22.03.2021 09:38 Ответить
Какая УПЦ ? Московские попы!
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22.03.2021 09:52 Ответить
а что это раскольники по украинскому Харькову шастают...
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22.03.2021 10:09 Ответить
бесноватые
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22.03.2021 10:37 Ответить
А карантин, Аваков але....ментовский город
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22.03.2021 10:46 Ответить
На больницу они не надеются. Если заразятся короновирсом - Бог спасет. И Онуфрий приложение руки к больному месту поможет.
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22.03.2021 11:18 Ответить
а санкции против них ввести слабо?
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22.03.2021 11:29 Ответить
https://www.facebook.com/100038656728007/videos/193588125273077
Ось так треба відстоювати конституційне право на підприємницьку діяльність. Ніяка постанова не може його обмежити. Надзвичайного стану в Україні немає, отже і карантину бути не може.
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22.03.2021 13:19 Ответить
Адміни ви там пишіть хоч в заголовках УПЦ-МП, подивившись на заголовок вже думав на наших, виправте заголовок.
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22.03.2021 13:19 Ответить
наглядное пособие по естественному отбору
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22.03.2021 14:16 Ответить
захопили українські церкви і збирають гроші за панахиди, бо на інші служіння в окуповані церкви ніхто не ходить, а далі мзду кгбешнику кірюші .
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22.03.2021 18:07 Ответить
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