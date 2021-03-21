Офис Президента после вчерашних протестов. Поврежденные двери заменили деревянным листом, других работ пока не проводят. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В настоящее время рабочие сняли двери на входе в здание Офиса Президента Украины, которые вчера повредили в ходе акции протеста. Вместо них поставили деревянные листы.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его данным, никаких других работ под зданием ОПУ в настоящее время не проводится. Все выглядит именно так, как оставили после себя митингующие. Краску с фасада здания пока также не отмывают.















































Как сообщалось, накануне вечером на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергей Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

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ВИДЕО и ФОТО Олег Богачук