Офис Президента после вчерашних протестов. Поврежденные двери заменили деревянным листом, других работ пока не проводят. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В настоящее время рабочие сняли двери на входе в здание Офиса Президента Украины, которые вчера повредили в ходе акции протеста. Вместо них поставили деревянные листы.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
По его данным, никаких других работ под зданием ОПУ в настоящее время не проводится. Все выглядит именно так, как оставили после себя митингующие. Краску с фасада здания пока также не отмывают.
Как сообщалось, накануне вечером на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергей Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".
По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.
По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.
ВИДЕО и ФОТО Олег Богачук
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tZE inform
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Знаменитая "ДУСя" тратящая десятки миллионов гривен, имеющая собственную производственную базу, не способна заменить двери (!!) в ОПУ. Пристроили какое то уродство Написи не смываются - пресс- полировка гранита - это так сложно? Или хотят показать Вове поле боя ?
Vidpustit' Sternenka i Antonenka !!!! I bude vsim NORM !!!
Щоб влада не забувала
Однако намётанный глаз опытного искусствоведа неизбежно фиксирует едва уловимую художественную незавершённость композиции, незаконченность изобразительного замысла коллективного автора. Жизнеутверждающим апофеозом шедевра, обращающим внимание зрителя в будущее, должен был стать завершающий жирный групповой мазок от всего авторского коллектива - огроменная смердящая куча гавнища на граните ступеней перед декорированными дверями здания ОП.
Ценители высокого изобразительного искусства искренне надеются на то, что коллективный автор в ближайшем будущем не единожды вернётся к своему шедевру, дополняя его новыми масштабными художественными деталями, на радость всего зрительского сообщества.
"Красота требует жертв!"©
есть элементарно простые и более действенные методы. какие-???- думай...те)))
Сергей Руденко пишет у себя в Facebook, то, что вчера происходило у Офиса президента Украины, для многих выглядит как акт вандализма и провокация. У Офиса президента он видел людей, которые протестовали против выборочного правосудия. Потому Стерненко и Антоненко сидят в СИЗО, а Медведчук и Марченко за причастность к финансированию боевиков - нет.
Руденко отмечает, потому санкции для Януковича СНБО вводит, а Татаров и в дальнейшем остается управлять Офисом президента Зеленского. Потому дело «вагнеровцев» слило окружение Зеленского, а враги - Бурба и Бутусов. Ибо матами украинцев в сети обкладывает представитель ТКГ Арестович, а недостойно себя ведут протестующие под Офисом президента.
«Те, кто вчера стоял рядом со мной у ОП, не были похожи ни на провокаторов, ни на боевиков. Они не похожи на людей, которые готовы канализировать протесты против заключения Стерненко. В подавляющем большинстве это была молодежь. Она требовала справедливости. Так, как это было в 1990, 2002, 2004, 2013 и 2014 годах. Запрос на справедливость и в дальнейшем остается нереализованным в Украине», - написал Сергей Руденко.