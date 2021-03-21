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Офис Президента после вчерашних протестов. Поврежденные двери заменили деревянным листом, других работ пока не проводят. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В настоящее время рабочие сняли двери на входе в здание Офиса Президента Украины, которые вчера повредили в ходе акции протеста. Вместо них поставили деревянные листы.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его данным, никаких других работ под зданием ОПУ в настоящее время не проводится. Все выглядит именно так, как оставили после себя митингующие. Краску с фасада здания пока также не отмывают.

Офис Президента после вчерашних протестов. Поврежденные двери заменили деревянным листом, других работ пока не проводят 01
Офис Президента после вчерашних протестов. Поврежденные двери заменили деревянным листом, других работ пока не проводят 02
Офис Президента после вчерашних протестов. Поврежденные двери заменили деревянным листом, других работ пока не проводят 03
Офис Президента после вчерашних протестов. Поврежденные двери заменили деревянным листом, других работ пока не проводят 04
Офис Президента после вчерашних протестов. Поврежденные двери заменили деревянным листом, других работ пока не проводят 05
Офис Президента после вчерашних протестов. Поврежденные двери заменили деревянным листом, других работ пока не проводят 06
Офис Президента после вчерашних протестов. Поврежденные двери заменили деревянным листом, других работ пока не проводят 07
Офис Президента после вчерашних протестов. Поврежденные двери заменили деревянным листом, других работ пока не проводят 08
Офис Президента после вчерашних протестов. Поврежденные двери заменили деревянным листом, других работ пока не проводят 09
Офис Президента после вчерашних протестов. Поврежденные двери заменили деревянным листом, других работ пока не проводят 10
Офис Президента после вчерашних протестов. Поврежденные двери заменили деревянным листом, других работ пока не проводят 11
Офис Президента после вчерашних протестов. Поврежденные двери заменили деревянным листом, других работ пока не проводят 12
Офис Президента после вчерашних протестов. Поврежденные двери заменили деревянным листом, других работ пока не проводят 13
Офис Президента после вчерашних протестов. Поврежденные двери заменили деревянным листом, других работ пока не проводят 14
Офис Президента после вчерашних протестов. Поврежденные двери заменили деревянным листом, других работ пока не проводят 15
Офис Президента после вчерашних протестов. Поврежденные двери заменили деревянным листом, других работ пока не проводят 16
Офис Президента после вчерашних протестов. Поврежденные двери заменили деревянным листом, других работ пока не проводят 17
Офис Президента после вчерашних протестов. Поврежденные двери заменили деревянным листом, других работ пока не проводят 18
Офис Президента после вчерашних протестов. Поврежденные двери заменили деревянным листом, других работ пока не проводят 19

Офис Президента после вчерашних протестов. Поврежденные двери заменили деревянным листом, других работ пока не проводят 19
Офис Президента после вчерашних протестов. Поврежденные двери заменили деревянным листом, других работ пока не проводят 21
Офис Президента после вчерашних протестов. Поврежденные двери заменили деревянным листом, других работ пока не проводят 22
Офис Президента после вчерашних протестов. Поврежденные двери заменили деревянным листом, других работ пока не проводят 23

Как сообщалось, накануне вечером на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергей Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

Читайте также: Будем инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по вчерашним событиям под ОПУ, - заявление фракции "СН"

ВИДЕО и ФОТО Олег Богачук

Автор: 

протест (5858) Богачук Олег (1462) Офис Президента (1799)


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Топ комментарии
+28
https://twitter.com/svecha62 свічка

Антонiна знайшла. Прям пiд ОПою

Офис Президента после вчерашних протестов. Поврежденные двери заменили деревянным листом, других работ пока не проводят - Цензор.НЕТ 4476
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21.03.2021 15:58
+26
Поврежденные двери заменили деревянным листом, других работ пока не проводят

========================
Все ! Два ляма кончились.Для проведения остальных работ надо еще 5 лямов.
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21.03.2021 16:03
+25
Похоже на надписи на Рейхстаге.
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21.03.2021 15:50
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да, и у этой орды хан членом на рояле умеет
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21.03.2021 17:59 Ответить
а толпе Зебилов и их хозяевам место в Ростове
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21.03.2021 18:19 Ответить
Ну нічого, завтра вийдуть на роботу прибиральниці Ради Ілона Давидівна та Анжела Петрівна! І всіх пошлють нах! Ну як в тій сторожці лісника)))
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21.03.2021 17:41 Ответить
оту кулю треба не мити, а щоб стояла як нагадування.
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21.03.2021 17:53 Ответить
Как напоминание о маразме фанатиков?
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21.03.2021 20:48 Ответить
яких хванатіков? то у риторика рашки і лукашки, та совків недобитих. Училки в школі теж батьків, які захищають права своїх дітей як попав називають, якби тільки не признаться у тому, що педкороновані обісралися
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21.03.2021 21:07 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
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tZE inform

@tZEinform


Знаменитая "ДУСя" тратящая десятки миллионов гривен, имеющая собственную производственную базу, не способна заменить двери (!!) в ОПУ. Пристроили какое то уродство Написи не смываются - пресс- полировка гранита - это так сложно? Или хотят показать Вове поле боя ?
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21.03.2021 18:03 Ответить
Пусть стоит теперь, я бы не делал ничего. Арестовать всех маляров, выдать по бритвочке и зубной щеточке...пусть гранит чистят, а особенно рваный гранит пусть почистят...
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21.03.2021 20:53 Ответить
Ось, чому у Пороха Прямий а у бубки дебільний 95-ий і мендельскій дом?
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21.03.2021 18:11 Ответить
Порох смердит коррупцией и жадностью.
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21.03.2021 20:49 Ответить
Це смердить з твоїх кальсонів, кацапдрил.
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21.03.2021 21:39 Ответить
ZE ! Vidkriy o4i !!!! Vlada dovela do protestiv ! Ne bulo b KRIVOSUDDYA - ne bulo b protestiv !
Vidpustit' Sternenka i Antonenka !!!! I bude vsim NORM !!!
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21.03.2021 18:12 Ответить
не треба зовсім чистити - нехай наши європейські друзі бачать, хто до них йде
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21.03.2021 18:16 Ответить
Факт - залишити
Щоб влада не забувала
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22.03.2021 12:15 Ответить
Установили волшебную дверь для долгоносика Буратино и его папы Карла. Открыл и .. .уже в Ростове. Как мило.
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21.03.2021 18:16 Ответить
Бенксі ридає і шматує чуприну, що не в тій країні народився. Це свято весни.
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21.03.2021 18:16 Ответить
Офіс потєрпєвшего.
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21.03.2021 18:21 Ответить
Красота! Контрастирующая экспрессия цвета, буйство разлетающихся брызг красок, неудержимый полёт авторской фантазии... Это праздник супрематизма, абстракционизма и авангардизма какой-то! Красотища!!!
Однако намётанный глаз опытного искусствоведа неизбежно фиксирует едва уловимую художественную незавершённость композиции, незаконченность изобразительного замысла коллективного автора. Жизнеутверждающим апофеозом шедевра, обращающим внимание зрителя в будущее, должен был стать завершающий жирный групповой мазок от всего авторского коллектива - огроменная смердящая куча гавнища на граните ступеней перед декорированными дверями здания ОП.
Ценители высокого изобразительного искусства искренне надеются на то, что коллективный автор в ближайшем будущем не единожды вернётся к своему шедевру, дополняя его новыми масштабными художественными деталями, на радость всего зрительского сообщества.
"Красота требует жертв!"©
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21.03.2021 18:25 Ответить
Деревляні листочки . Какіє мі ніщіє. Крізь ті двері стільки бабла пронесли, що на їх місці треба платинові ворота ставити.
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21.03.2021 18:26 Ответить
БАБЛІЩА.
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21.03.2021 18:30 Ответить
Зєліна багатоходівочка. Посадити Стерненка, щоб влаштувати безлад на Банковій. щоб потім зробити Банкову найбільш охороняємим об'єктом в Україні.
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21.03.2021 19:02 Ответить
так лучше ?проплота которая туда ходит ну вы и уроды..отмывайте теперь своей прической..
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21.03.2021 19:21 Ответить
Родина никого не расстреляла ? а шо ж такое ?
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21.03.2021 20:29 Ответить
Быдлятину котарая бузит под офисом президента пора обливать хлоркой с водометов, а то от них реально воняет, воняет Порохом.
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21.03.2021 20:47 Ответить
Офіс президента після вчорашніх протестів. Пошкоджені двері замінили дерев'яним листом, інших робіт поки не проводять - Цензор.НЕТ 8860
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21.03.2021 21:59 Ответить
То Ви вважаєте,що підлога країни бидлота,та не бажає Україні світу?
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21.03.2021 22:10 Ответить
У посольстві РФ давно нікого нема ,тому борошна совісті цих 'вояк' не турбують.
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21.03.2021 22:16 Ответить
..всё это руйнування - однозначная хня!!! - это тупо, глупо и неправильно(( это для идиотов-олигофренов и провокаторов-врагов кайф-удовольствие... для всех нас - боль и растрата из наших же кишень(((
есть элементарно простые и более действенные методы. какие-???- думай...те)))
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21.03.2021 23:29 Ответить
Руденко: те, кто вчера стоял рядом со мной у ОП, не были похожи ни на провокаторов, ни на боевиков. Они требовали справедливости
Сергей Руденко пишет у себя в Facebook, то, что вчера происходило у Офиса президента Украины, для многих выглядит как акт вандализма и провокация. У Офиса президента он видел людей, которые протестовали против выборочного правосудия. Потому Стерненко и Антоненко сидят в СИЗО, а Медведчук и Марченко за причастность к финансированию боевиков - нет.
Руденко отмечает, потому санкции для Януковича СНБО вводит, а Татаров и в дальнейшем остается управлять Офисом президента Зеленского. Потому дело «вагнеровцев» слило окружение Зеленского, а враги - Бурба и Бутусов. Ибо матами украинцев в сети обкладывает представитель ТКГ Арестович, а недостойно себя ведут протестующие под Офисом президента.
«Те, кто вчера стоял рядом со мной у ОП, не были похожи ни на провокаторов, ни на боевиков. Они не похожи на людей, которые готовы канализировать протесты против заключения Стерненко. В подавляющем большинстве это была молодежь. Она требовала справедливости. Так, как это было в 1990, 2002, 2004, 2013 и 2014 годах. Запрос на справедливость и в дальнейшем остается нереализованным в Украине», - написал Сергей Руденко.
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22.03.2021 00:05 Ответить
Подонки
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22.03.2021 00:56 Ответить
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