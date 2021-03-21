Церемония прощания с погибшим на Донбассе бойцом 10-й ОГШБр Виктором Пасекой прошла в Хмельницком. ФОТОрепортаж
В Хмельницком 21 марта прошла церемония прощания с младшим сержантом Виктором Пасекой, погибшим 18 марта в районе Пивденного.
Об этом говорится в материале издания АрмияInform, сообщает Цензор.НЕТ.
"Провожали в последний путь, кроме родных и близких погибшего защитника, его боевые побратимы, представители оперативного командования "Запад", руководство Хмельницкого гарнизона, местных органов самоуправления, представители патриотических общественных организаций, волонтеры, духовенство и горожане", - отмечается в сообщении.
Похоронили погибшего военнослужащего на Аллее Славы кладбища в микрорайоне Раково.
Напомним, Виктор Степанович Пасека родился 8 июня 1965 года в селе Мончинцы Красиловского района, жил в Хмельницком. Служил младшим сержантом, командиром боевой машины - командиром отделения 2-й роты 109-го отдельного горно- штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Погиб 18 марта около полудня в районе пгт Пивденне Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, полученного во время обстрела позиций ВСУ со стороны оккупированной Горловки.
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Світла Пам"ять ...
Смерть клятим москалям 😡
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