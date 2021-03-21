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Церемония прощания с погибшим на Донбассе бойцом 10-й ОГШБр Виктором Пасекой прошла в Хмельницком. ФОТОрепортаж

В Хмельницком 21 марта прошла церемония прощания с младшим сержантом Виктором Пасекой, погибшим 18 марта в районе Пивденного.

Об этом говорится в материале издания АрмияInform, сообщает Цензор.НЕТ.

"Провожали в последний путь, кроме родных и близких погибшего защитника, его боевые побратимы, представители оперативного командования "Запад", руководство Хмельницкого гарнизона, местных органов самоуправления, представители патриотических общественных организаций, волонтеры, духовенство и горожане", - отмечается в сообщении.

Похоронили погибшего военнослужащего на Аллее Славы кладбища в микрорайоне Раково.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 18 марта в районе проведения ООС от вражеской пули погиб военнослужащий Виктор Пасека. ФОТО

Церемония прощания с погибшим на Донбассе бойцом 10-й ОГШБр Виктором Пасекой прошла в Хмельницком 01
Церемония прощания с погибшим на Донбассе бойцом 10-й ОГШБр Виктором Пасекой прошла в Хмельницком 02
Церемония прощания с погибшим на Донбассе бойцом 10-й ОГШБр Виктором Пасекой прошла в Хмельницком 03
Церемония прощания с погибшим на Донбассе бойцом 10-й ОГШБр Виктором Пасекой прошла в Хмельницком 04

Также читайте: Враг с начала суток дважды открывал огонь из гранатометов по позициям ОС в районе Водяного, - пресс-центр

Церемония прощания с погибшим на Донбассе бойцом 10-й ОГШБр Виктором Пасекой прошла в Хмельницком 05
Церемония прощания с погибшим на Донбассе бойцом 10-й ОГШБр Виктором Пасекой прошла в Хмельницком 06
Церемония прощания с погибшим на Донбассе бойцом 10-й ОГШБр Виктором Пасекой прошла в Хмельницком 07

Напомним, Виктор Степанович Пасека родился 8 июня 1965 года в селе Мончинцы Красиловского района, жил в Хмельницком. Служил младшим сержантом, командиром боевой машины - командиром отделения 2-й роты 109-го отдельного горно- штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Погиб 18 марта около полудня в районе пгт Пивденне Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, полученного во время обстрела позиций ВСУ со стороны оккупированной Горловки.

Смотрите также: Вчера от пули снайпера в районе поселка Шумы погиб военнослужащий Кирилл Быковский. ФОТО

Автор: 

похороны (1534) Хмельницький (479) Донбасс (26956) потери (4398) Ян Осока (1501) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (204) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+27
Найщиріші співчуття родині пана Віктора, всім його близьким та друзям. Вічна пам'ять та вічна Слава!
Церемонія прощання із загиблим на Донбасі бійцем 10-ї ОГШБр Віктором Пасєкою відбулась у Хмельницькому - Цензор.НЕТ 286
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21.03.2021 19:56
+19
Вічна Слава Героям!
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21.03.2021 19:56
+17
А зелень больше беспокоит не гибель патриотов, а то что им на заборе правду написали.
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21.03.2021 19:39
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А зелень больше беспокоит не гибель патриотов, а то что им на заборе правду написали.
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21.03.2021 19:39 Ответить
Беспокоит то что смерти Наших воинов для Зечучел стало обыденность.. да и не только для них - народец тоже стал меньше обращать внимание - убили та и убили.. Это политика власти замалчивать и с нивелировать эту тему войны до максимума - на сколько у них получится..
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21.03.2021 19:57 Ответить
Найщиріші співчуття родині пана Віктора, всім його близьким та друзям. Вічна пам'ять та вічна Слава!
Церемонія прощання із загиблим на Донбасі бійцем 10-ї ОГШБр Віктором Пасєкою відбулась у Хмельницькому - Цензор.НЕТ 286
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21.03.2021 19:56 Ответить
Вічна Слава Героям!
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21.03.2021 19:56 Ответить
..че т многовато пацанов полегло мишенями за последние пару дней....пора ответку готовить винторогим муфлонам достойную, не по феньшую как то все это, пацанов за просто так ложить...неправильно это..
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21.03.2021 19:56 Ответить
Пробач,що ми ,хто живі - цю війну досі не завершили ПЕРЕМОГОЮ !
А не ПЕРЕМИРРЯМ !
Світла Пам"ять ...
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21.03.2021 20:04 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
Церемонія прощання із загиблим на Донбасі бійцем 10-ї ОГШБр Віктором Пасєкою відбулась у Хмельницькому - Цензор.НЕТ 7789
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21.03.2021 20:15 Ответить
Украінці сумують за Своїми Героями 😪😪😪

Смерть клятим москалям 😡
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21.03.2021 20:24 Ответить
Боже, прийми його безсмертну Душу...
Церемонія прощання із загиблим на Донбасі бійцем 10-ї ОГШБр Віктором Пасєкою відбулась у Хмельницькому - Цензор.НЕТ 6232

..
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21.03.2021 20:35 Ответить
Герої не вмирають
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21.03.2021 21:40 Ответить
А зачем Украине ДАУНетское тупое быдло типа ЧЕРНОРОТОЙ Бондаренко спрашивает блогер и художник Сергей Поярков:? и отвечает...такое дерЬмо рожают тока на ДАУНбассе...
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21.03.2021 21:53 Ответить
его убийца ботоксный и бурят в тайге в горбатую гору играли
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21.03.2021 23:18 Ответить
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі! Спочивай з миром, синку...
Церемонія прощання із загиблим на Донбасі бійцем 10-ї ОГШБр Віктором Пасєкою відбулась у Хмельницькому - Цензор.НЕТ 7351
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22.03.2021 09:08 Ответить
 
 