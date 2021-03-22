Клининговые компании готовы отмыть гранит на Банковой за 12 тыс. грн и восстановить дверь за 30 тыс. грн, а не за 2 млн, как сказали в ОП. ФОТО
Столичные клининговые компании готовы взяться за очистку гранита и реставрацию двери Офиса Президента, пострадавших в ходе акции в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко, и сделать это существенно дешевле, чем заявили в ОП.
Об этом сообщил в Facebook журналист Вячеслав Лакомкин, передает Цензор.НЕТ.
Он списался с клининговыми компаниями, задав вопрос об устранении повреждений, нанесенных участниками акции у здания Офиса Президента 20 марта.
"Позвонил я в клининговую компанию и они готовы отмыть гранит за 12 тыс. гривен. За один рабочий день! Двери реставрируют полностью за 30 тыс. гривен. Итого - 42 тыс. гривен! Пусть даже 50 тыс.", - написал Лакомкин.
Он напомнил, что Офис Президента называет сумму в 2 млн грн, отмечая при этом, что через 72 часа краска въестся в гранит и отмыть ее будет значительно труднее.
Напомним, акция "Не слышишь? Увидишь" на Банковой прошла 20 марта, в день рождения Сергея Стерненко, находящегося в СИЗО Одессы. Участники разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад, жгли табличку "Президент Украины", бросали в сторону здания ОП зажженные файеры, взрывали петарды и запускали фейерверки.
Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Происшествие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали. Оказалось, что задержанный - Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, Иловайск, а затем продолжил службу 93-й ОМБр Холодный Яр.
В Офисе Президента заявили, что по предварительным экспертным оценкам, устранение повреждений здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 миллиона гривен.
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1.Борьба с коррупцией.Надо провести тендер или взять деньги с ковидного фонда.Фирма по условиям тендера должна быть сертифицирована,услуги тоже.Десяток экспертиз и аудитов с выездом в Оман для решения вопросов по месту.
2.Получить дозвіл от мнс,сбу,моз,ВР и вісновок про відсутність домашнього насильства. Держпраця и податкова також.
3.Получить решение о замене материалов для ремонта на шлак из отвалов какого-нибудь миталкомбината.
4.Скомпенсировать НДС и простить долги решением ВР.
5.Предлагаю дополнить самостоятельно.
И все это за какие-то жалкие 2 ляма?
Вы смеетесь?
8:18 - 22 марта 2021
По мнению активиста Яремы Духа, поводом для жесткого протеста под Офисом президента Украини стала имитация властью судебной реформы
«Так, у цьому вина насамперед Володимира Олександровича.
https://rec-con.com/go/b/eddd830f4c0f7de58979c21c2312b4688413cda4e387dc7?vc=1&tp=1&topTp=1&vId=0_a6cd4eb18ad756b45c7a57d653227144d5306bce&uId=7eeafad3f6b6819953090564596827c2486e143f&bvId=411b2ef2d8952db7578e441395d9b576458e6600&ar=0&lbt=4&yPx=1065&xPx=206&widowYPx=904&widowXPx=1565&pagePos=1&ifr=0&throughVc=1
https://rec-con.com/go/b/eddd830f4c0f7de58979c21c2312b4688413cda4e387dc7?vc=1&tp=1&topTp=1&vId=0_a6cd4eb18ad756b45c7a57d653227144d5306bce&uId=7eeafad3f6b6819953090564596827c2486e143f&bvId=411b2ef2d8952db7578e441395d9b576458e6600&ar=0&lbt=4&yPx=1065&xPx=206&widowYPx=904&widowXPx=1565&pagePos=1&ifr=0&throughVc=1
Знаєте, брехати - погано. Вандалізм - теж. Але корумповані суди - це ще гірше. І коли ми обговорюємо акцію на Банковій, потрібно пам'ятати, що до цього спонукало. Саме імітація судової реформи призвела до того, що люди вийшли на протест.
Пам'ятаєте, ще восени була криза із Конституційним судом? Те, що про неї не пишуть в новинах не означає, що її вже нема. Замість перезапуску КСУ (тобто якої не якої судової реформи) кілька тижнів тому від монобільшості призначили у склад нового суддю. Як це допомогти має? А ніяк.
У Верховній Раді є повно законопроектів, котрі допомагають реформувати і ліквідувати корумповані суди - той же ОАСК. Чому цього б не зробити? У президента Зеленського є партія з найбільшою фракцією у парламенті.
Книжка Кіпіані, Стерненко, Ріффмастер - про ці справи ми чуємо, бо учасникам процесу повезло потрапити в медіа. Маємо пам'ятати, що є українці, про чиї несправедливі вироки ми не дізнаємось, бо у них нема тисяч підписників і друзів, готових за них боротися.
Я не хочу ходити на пікети, я хочу справедливий суд.
І чесного президента, котрий тримає слово."
Почему они не остановили этот цирк ?
Думаю, что необходимо вычесть из их зарплаты восстановительные работы.
В следующий раз будут шевелиться быстрее.
Интересно, а если бы как в СШа - захват Капитолия, а ?
И где же наша охрана ????