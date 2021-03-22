Акции против режима Лукашенко прошли в городах Беларуси и мира. ФОТОрепортаж
В городах Беларуси и мира 21 марта прошли акции в поддержку белорусской оппозиции и против Александра Лукашенко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радыё Свабода.
Так, акции прошли в столице Беларуси Минске: в районе Сухарево - женский марш, в микрорайоне Серебрянка демонстранты прошли с дымовыми шашками, скандируя "Лукашенко в автозаке". Небольшие акции также прошли в других городах столичного региона.
Кроме того, сторонники белорусской оппозиции также провели перформанс в Южной Корее и акцию солидарности в Варшаве, Гданьске и Вроцлаве.
В Вильнюсе лидер оппозиции Светлана Тихановская приняла участие в акции с требованием освободить ее мужа Сергея Тихановского и других политических заключенных.
Акции солидарности также прошли в Киеве и Львове.
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