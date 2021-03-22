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Новости Фото Революция в Беларуси
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Акции против режима Лукашенко прошли в городах Беларуси и мира. ФОТОрепортаж

В городах Беларуси и мира 21 марта прошли акции в поддержку белорусской оппозиции и против Александра Лукашенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радыё Свабода.

Так, акции прошли в столице Беларуси Минске: в районе Сухарево - женский марш, в микрорайоне Серебрянка демонстранты прошли с дымовыми шашками, скандируя "Лукашенко в автозаке". Небольшие акции также прошли в других городах столичного региона.

Акции против режима Лукашенко прошли в городах Беларуси и мира 01
Акции против режима Лукашенко прошли в городах Беларуси и мира 02

Кроме того, сторонники белорусской оппозиции также провели перформанс в Южной Корее и акцию солидарности в Варшаве, Гданьске и Вроцлаве.

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Акции против режима Лукашенко прошли в городах Беларуси и мира 03
Акции против режима Лукашенко прошли в городах Беларуси и мира 04
Акции против режима Лукашенко прошли в городах Беларуси и мира 05

В Вильнюсе лидер оппозиции Светлана Тихановская приняла участие в акции с требованием освободить ее мужа Сергея Тихановского и других политических заключенных.

Акции солидарности также прошли в Киеве и Львове.

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Автор: 

Беларусь (7899) протест (5858)


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Топ комментарии
+7
БИОРУСЬ

Акции против режима Лукашенко прошли в городах Беларуси и мира - Цензор.НЕТ 3105
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22.03.2021 06:05
+6


Акции против режима Лукашенко прошли в городах Беларуси и мира - Цензор.НЕТ 9516
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22.03.2021 06:06
+5
Акции против режима Лукашенко прошли в городах Беларуси и мира - Цензор.НЕТ 1509
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22.03.2021 06:25
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Правила форума Совет форумчан
Лукашаку - на гілляку!
Путіняку - на гілляку!
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22.03.2021 01:56 Ответить
Вранье..У нас не было акций против батьки..
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22.03.2021 02:43 Ответить
Де, в Грозном? Чи Махачкалі?
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22.03.2021 05:45 Ответить
Смелые люди. Ща мусорня их заметет.
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22.03.2021 04:47 Ответить
Таракану насрать, он боится только дихлофос или чтобы его не приплюснули.
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22.03.2021 05:40 Ответить
БИОРУСЬ

Акции против режима Лукашенко прошли в городах Беларуси и мира - Цензор.НЕТ 3105
показать весь комментарий
22.03.2021 06:05 Ответить


Акции против режима Лукашенко прошли в городах Беларуси и мира - Цензор.НЕТ 9516
показать весь комментарий
22.03.2021 06:06 Ответить
Акции против режима Лукашенко прошли в городах Беларуси и мира - Цензор.НЕТ 5102
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22.03.2021 06:24 Ответить
Биоруссия
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22.03.2021 06:24 Ответить
Акции против режима Лукашенко прошли в городах Беларуси и мира - Цензор.НЕТ 1509
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22.03.2021 06:25 Ответить
Выйти в лес и прикрыть лица это конечно мощный протест.
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22.03.2021 06:39 Ответить
а ещё лучше закопаться в том же лесу!)
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22.03.2021 07:39 Ответить
І як, Лукашенко злякався?
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22.03.2021 07:12 Ответить
Мощно. Усатый в ужасе берёт билеты на Ростов.
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22.03.2021 07:27 Ответить
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22.03.2021 07:51 Ответить
зявилися перші квіти і нате вам - відроджуються білоруські протести, тепер ця кловунада затянеться до наступної зими, щоби потім знову чекати на перші весняні квіти.
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22.03.2021 08:33 Ответить
То фотомонтаж. Не спиться тіхановській.
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22.03.2021 10:19 Ответить
Уже даже не смешно. Это коверкание самого понятия протест.
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22.03.2021 08:48 Ответить
А что значит осталось 4 дня, Лукашенко уже уходит?
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22.03.2021 09:04 Ответить
Мы каждый год готовимся весной свергать.
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22.03.2021 09:13 Ответить
То знято, коли ще сніг лежав. Жаль дивитися на потуги опозиції.
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22.03.2021 10:21 Ответить
Помню як білоруси розповідали, що вони не такі як українці, що не будуть створювати майдан, що вони мирними маршами переможуть лукашенко... Ітог, як і попереджали, все заглохло. Ось і все.
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22.03.2021 10:55 Ответить
мертвому - припарки....
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22.03.2021 12:20 Ответить
 
 