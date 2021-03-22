Акции против режима Лукашенко прошли в городах Беларуси и мира. ФОТОрепортаж

В городах Беларуси и мира 21 марта прошли акции в поддержку белорусской оппозиции и против Александра Лукашенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радыё Свабода.

Так, акции прошли в столице Беларуси Минске: в районе Сухарево - женский марш, в микрорайоне Серебрянка демонстранты прошли с дымовыми шашками, скандируя "Лукашенко в автозаке". Небольшие акции также прошли в других городах столичного региона.





Кроме того, сторонники белорусской оппозиции также провели перформанс в Южной Корее и акцию солидарности в Варшаве, Гданьске и Вроцлаве.

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В Вильнюсе лидер оппозиции Светлана Тихановская приняла участие в акции с требованием освободить ее мужа Сергея Тихановского и других политических заключенных.

Акции солидарности также прошли в Киеве и Львове.

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