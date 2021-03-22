Украинский стрелок-паралимпиец Дорошенко победил на Кубке мира и установил рекорд Европы. ФОТОрепортаж
В городе Аль-Айн в Объединенных Арабских Эмиратах проходит Кубок мира по пулевой стрельбе среди спортсменов-паралимпийцев.
Украинец Андрей Дорошенко, который выступает в классе SH1, в упражнении "стрельба из пневматической винтовки на десять метров стоя" завоевал золотую награду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Национального комитета спорта инвалидов Украины.
Вторым в этом упражнении стал еще один представитель "сине-желтых" - Юрий Стоев.
Результат паралимпийца Дорошенко - 625,0 очков в квалификации - стал новым рекордом Европы. Украинец превзошел свой же континентальный рекорд на 0,6 очков, который установил пять лет назад на Кубке мира в Таиланде.
Всего украинская сборная завоевала на соревнованиях в ОАЭ восемь наград, из них четыре золотые, три серебряные и одну бронзовую. Турнир продлится до 24 марта.
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