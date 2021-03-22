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Украинский стрелок-паралимпиец Дорошенко победил на Кубке мира и установил рекорд Европы. ФОТОрепортаж

В городе Аль-Айн в Объединенных Арабских Эмиратах проходит Кубок мира по пулевой стрельбе среди спортсменов-паралимпийцев.

Украинец Андрей Дорошенко, который выступает в классе SH1, в упражнении "стрельба из пневматической винтовки на десять метров стоя" завоевал золотую награду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Национального комитета спорта инвалидов Украины.

Вторым в этом упражнении стал еще один представитель "сине-желтых" - Юрий Стоев.

Результат паралимпийца Дорошенко - 625,0 очков в квалификации - стал новым рекордом Европы. Украинец превзошел свой же континентальный рекорд на 0,6 очков, который установил пять лет назад на Кубке мира в Таиланде.

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Всего украинская сборная завоевала на соревнованиях в ОАЭ восемь наград, из них четыре золотые, три серебряные и одну бронзовую. Турнир продлится до 24 марта.

Украинский стрелок-паралимпиец Дорошенко победил на Кубке мира и установил рекорд Европы 01
Фото: fb.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine
Украинский стрелок-паралимпиец Дорошенко победил на Кубке мира и установил рекорд Европы 02
Фото: fb.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine
Украинский стрелок-паралимпиец Дорошенко победил на Кубке мира и установил рекорд Европы 03
Фото: fb.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine
Украинский стрелок-паралимпиец Дорошенко победил на Кубке мира и установил рекорд Европы 04
Фото: fb.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Также смотрите: В Украине пройдут онлайн-соревнования для ветеранов и людей с инвалидностью "Игры Героев". ВИДЕО

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люди с инвалидностью (354) победа (591) соревнования (256)


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22.03.2021 04:42 Ответить
Украинский стрелок-паралимпиец Дорошенко победил на Кубке мира и установил рекорд Европы - Цензор.НЕТ 172
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22.03.2021 08:13 Ответить
Украинский стрелок-паралимпиец Дорошенко победил на Кубке мира и установил рекорд Европы - Цензор.НЕТ 8362
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22.03.2021 06:23 Ответить
Наші вітання !!!
Український стрілець-паралімпієць Дорошенко переміг на Кубку світу і встановив рекорд Європи - Цензор.НЕТ 8651
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22.03.2021 10:13 Ответить
молодцы !!!!!!!!!! хорошо бы иметь таких снайперов на передовой
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22.03.2021 11:18 Ответить
 
 