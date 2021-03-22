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Новости Фото ДТП
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Два человека погибли, еще трое, в том числе подросток, пострадали в ДТП в Торецке, - ГСЧС. ФОТО

В результате ДТП в воскресенье днем в Торецке (Донецкая обл.) погибли два человека, еще трое пострадали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"21 марта в 16:35 диспетчер Службы спасения "101" получил сообщение о дорожно-транспортном происшествии по адресу: Бахмутский район, г. Торецк, перекресток ул. Центральная и ул. Маяковского. 

По прибытию установлено, что в результате столкновения двух легковых автомобилей Audi А4 и Mitsubishi Lancer два человека погибли (водитель автомобиля Audi 1981 г.р. и водитель автомобиля Mitsubishi 2002 г.р.). Бойцы ГСЧС с помощью гидравлического инструмента деблокировали тела двух погибших и передали сотрудникам Национальной полиции, - сказано в сообщении.

Кроме того пострадали три человека (2001 г.р., 2002 г.р., 2005 г.р.), которые были госпитализированы в Центральную городскую больницу г. Торецк до прибытия спасателей.

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Обстоятельства происшествия устанавливаются соответствующими специалистами.

Два человека погибли, еще трое, в том числе подросток, пострадали в ДТП в Торецке, - ГСЧС 01
Фото: сайт ГСЧС

ДТП (7678) Донецкая область (9756) Торецк (467)


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