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Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше, 1 человек погиб, 5 - госпитализированы,- МИД. ФОТО

Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше, 1 человек погиб, 5 - госпитализированы,- МИД. ФОТО

Минувшей ночью вблизи Кашице в Польше перевернулся автобус с 10 гражданами Украины. 1 человек погиб, 5 были госпитализированы.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале спикер МИД Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

По данным Николенко, генеральное консульство Украины в Люблине взаимодействует с правоохранительными органами Польши для выяснения обстоятельств аварии, а также предоставляет пострадавшим консульскую помощь.

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Польское издание tvn24.pl обнародовало фото с места происшествия. Подчеркивается, что авария произошла практически на том же месте, где в начале марта также попал в ДТП автобус с украинцами.

Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше, 1 человек погиб, 5 - госпитализированы,- МИД 01
Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше, 1 человек погиб, 5 - госпитализированы,- МИД 02
Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше, 1 человек погиб, 5 - госпитализированы,- МИД 03

"В автобусе ехали 10 человек, в том числе двое водителей. Все они являются гражданами Украины. Один человек погиб на месте, еще четыре попали в госпитали", - цитирует издание представителя пожарной службы Подкарпатского воеводства Марцина Бетлея.

По данным польских СМИ, в управлении главной дирекции национальных дорог и автомагистралей отметили, что автобус наехал на отбойник в конце съезда в пункт обслуживания пассажиров "Кашице" и перевернулся в придорожный овраг.

Как сообщалось, по информации МИД Украины 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчева-Краковец" автобус "Познань-Херсон" (находилось 57 человек, граждане Украины) попал в ДТП, в результате чего погибли 5 человек и 35 человек были госпитализированы в лечебные учреждения.

Автор: 

ДТП (7678) МИД (6966) Польша (8431) автобус (95) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+5
Это на фото микроавтобус?
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22.03.2021 08:51
+4
4 дня назад проезжал там... Вообще непонятно к чему там эта дыра в рельефе, там треугольник50 метров сторона, и овраг глубиной 3 м... Если б этой дыры небыло, автобус бы протаранил отбойник и все остались бы живы
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22.03.2021 08:57
+3
Так это же то же самое место где перевернулся предидущий автобус....
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22.03.2021 08:52
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Чого вони пхнуться в ту Польщу?
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22.03.2021 08:44 Ответить
Наверное не от хорошей жизни...
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22.03.2021 08:54 Ответить
Епоха бідності минула ж, нє?
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22.03.2021 09:13 Ответить
Та уже с 14 года как бы... Но только все как то не до конца...
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22.03.2021 09:37 Ответить
прямо какой то трешь ... опять Украина опять наш автобус опять та же дорога и тот же поворот и опять перевернулся думаю скоро просто Европа запретит нашим авось пронесет ездить к ним в Европу... пора понять одно надо в Украине строить и развивать европейскую железнодорожную колею и систему чтобы к нам в Украину пошли компании железнодорожные частные государственные Франции Дании Германии Словакии Чехии Польши Нидерландов и так далее лоукостеры.. в Амстердаме сел и в Киеве вышел из поезда или Мюнхене сел и вышел в харькове из поезда и так далее..
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22.03.2021 10:33 Ответить
Это на фото микроавтобус?
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22.03.2021 08:51 Ответить
а где сказано про "микроавтобус"?
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22.03.2021 09:21 Ответить
В заголовке, уже исправили
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22.03.2021 09:24 Ответить
понятно
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22.03.2021 09:24 Ответить
Так это же то же самое место где перевернулся предидущий автобус....
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22.03.2021 08:52 Ответить
Да-да, так и пишут на ленте УКРНЕТа- почти то самое Место. Бывает же... Кошмар.
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22.03.2021 08:57 Ответить
снаряд в одну лунку дважды падает и это факт...
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22.03.2021 08:58 Ответить
Не почти, а то же... Я ьам ехал 4 дня назад... Тож хотел заехать перед таможней в туалет сходить... Последний паркинг перед переходом
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22.03.2021 08:59 Ответить
у тебя, значит, тоже "жизнь не очень", раз в Польшу поехал?
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22.03.2021 10:03 Ответить
Да... 2 к евро поехал зарабатывать... В украине столько не платят
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23.03.2021 20:19 Ответить
Это за что же платят в Польше такие деньжищи?
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23.03.2021 21:15 Ответить
За профессионаизм... За умение впихнуть невпихнуемое... За знание пяти языков... Понятное дело, что заробитчане на теплицаз столько не имеют
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24.03.2021 22:46 Ответить
4 дня назад проезжал там... Вообще непонятно к чему там эта дыра в рельефе, там треугольник50 метров сторона, и овраг глубиной 3 м... Если б этой дыры небыло, автобус бы протаранил отбойник и все остались бы живы
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22.03.2021 08:57 Ответить
це не мікро, а повноцінний автобус
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22.03.2021 09:13 Ответить
Такое впечатление, что в Польше украинцев уже больше чем в Украине... под керовництвом "солнцеликого" Украина скоро вообще опустеет..
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22.03.2021 09:33 Ответить
Только старт массовому оттоку дал предыдущий солнцеликий сивочолый!
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22.03.2021 13:02 Ответить
ЗНОВУ "відзначились" . ДОПОКИ ЦЕ БУДЕ . БІДА ТА СОРОМ .
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22.03.2021 10:51 Ответить
Часто встречающаесе выражение в последнее время, автобус с украинцами )
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22.03.2021 11:04 Ответить
Дивакі наші українськи туристи. Невже на літаку не безпечніше їхати дивитися європейскі пам'ятки та краєвиди. Вони ще не знають скільки там коштує філіжанка кави, а вже на сірниках економлять.
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22.03.2021 12:23 Ответить
заробітчани не є туристами.
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22.03.2021 12:26 Ответить
Водителе понабирают непрофесионалов оттого и такое
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24.03.2021 22:58 Ответить
 
 