Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше, 1 человек погиб, 5 - госпитализированы,- МИД. ФОТО

Минувшей ночью вблизи Кашице в Польше перевернулся автобус с 10 гражданами Украины. 1 человек погиб, 5 были госпитализированы.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале спикер МИД Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

По данным Николенко, генеральное консульство Украины в Люблине взаимодействует с правоохранительными органами Польши для выяснения обстоятельств аварии, а также предоставляет пострадавшим консульскую помощь.

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Польское издание tvn24.pl обнародовало фото с места происшествия. Подчеркивается, что авария произошла практически на том же месте, где в начале марта также попал в ДТП автобус с украинцами.







"В автобусе ехали 10 человек, в том числе двое водителей. Все они являются гражданами Украины. Один человек погиб на месте, еще четыре попали в госпитали", - цитирует издание представителя пожарной службы Подкарпатского воеводства Марцина Бетлея.

По данным польских СМИ, в управлении главной дирекции национальных дорог и автомагистралей отметили, что автобус наехал на отбойник в конце съезда в пункт обслуживания пассажиров "Кашице" и перевернулся в придорожный овраг.

Как сообщалось, по информации МИД Украины 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчева-Краковец" автобус "Познань-Херсон" (находилось 57 человек, граждане Украины) попал в ДТП, в результате чего погибли 5 человек и 35 человек были госпитализированы в лечебные учреждения.