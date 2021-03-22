Крышка люка влетела в автомобиль и убила 11-летнего мальчика во Львове, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Из-за плохо закрепленной крышки люка на дороге во Львове погиб 11-летний мальчик.

Об этом в Facebook сообщает главное управление ГСЧС Львовщины, информирует Цензор.НЕТ.

21 марта служебный автомобиль оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины во Львовской области следовал к месту пожара с включенными маячками и специальным звуковым сигналом. В результате наезда на аварийный люк, который находился на проезжей части, возникла трагедия. Крышка люка вылетела из-под авто и попала во встречный автомобиль. В результате трагедии погиб одиннадцатилетний мальчик, находившийся в салоне автомобиля.

"Коллектив Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области шокирован трагическим случаем и выражает искренние соболезнования семье погибшего мальчика", - говорится в сообщении.

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