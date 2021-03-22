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Крышка люка влетела в автомобиль и убила 11-летнего мальчика во Львове, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Из-за плохо закрепленной крышки люка на дороге во Львове погиб 11-летний мальчик.

Об этом в Facebook сообщает главное управление ГСЧС Львовщины, информирует Цензор.НЕТ.

21 марта служебный автомобиль оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины во Львовской области следовал к месту пожара с включенными маячками и специальным звуковым сигналом. В результате наезда на аварийный люк, который находился на проезжей части, возникла трагедия. Крышка люка вылетела из-под авто и попала во встречный автомобиль. В результате трагедии погиб одиннадцатилетний мальчик, находившийся в салоне автомобиля.

"Коллектив Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области шокирован трагическим случаем и выражает искренние соболезнования семье погибшего мальчика", - говорится в сообщении.

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Крышка люка влетела в автомобиль и убила 11-летнего мальчика во Львове, - ГСЧС 01

Крышка люка влетела в автомобиль и убила 11-летнего мальчика во Львове, - ГСЧС 02
Крышка люка влетела в автомобиль и убила 11-летнего мальчика во Львове, - ГСЧС 03
Крышка люка влетела в автомобиль и убила 11-летнего мальчика во Львове, - ГСЧС 04
Крышка люка влетела в автомобиль и убила 11-летнего мальчика во Львове, - ГСЧС 05
Крышка люка влетела в автомобиль и убила 11-летнего мальчика во Львове, - ГСЧС 06
Крышка люка влетела в автомобиль и убила 11-летнего мальчика во Львове, - ГСЧС 07
Крышка люка влетела в автомобиль и убила 11-летнего мальчика во Львове, - ГСЧС 08
Крышка люка влетела в автомобиль и убила 11-летнего мальчика во Львове, - ГСЧС 09

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дети (6520) ДТП (7678) Львов (4585) смерть (9230) ГСЧС (4983)


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Топ комментарии
+59
В Штатах дорожную службу засудили бы, у нас промолчат.....
А ребенка никто родителям не вернёт, какое горе...
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22.03.2021 09:45
+34
Да, там порядок не потому, что они очень любят ямы заделывать, а потому, что в случае проблем - суд, увольнение, банкротство, тюрьма.
Начальник местного автодора должен сесть за убийство.
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22.03.2021 09:51
+23
Беда...
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22.03.2021 09:43
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Страница 2 из 2
Там скорее всего и стоял пластик, т.к. чугун не взлетит на такую высоту из под колес такой машины
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22.03.2021 12:45 Ответить
Там на фотке видно чугунное кольцо... А про взлетел. Ну в ютубе есть подборочки как клюки взлетают.
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22.03.2021 13:00 Ответить
Пластиковую крышку как раз и устанавливают в штатное старое чугунное кольцо
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22.03.2021 13:06 Ответить
Первый раз о таком слышу... Там комплект обод и крышка. За счёт того что она лёгкая, там даже специальные крепления под ключ есть что бы как раз люк нельзя было так легко открыть... Если тут такое имело место то это грубое нарушение правил безопасности и нормативных документов(где у нас ещё живёт совок).
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22.03.2021 13:14 Ответить
У нас во дворе чугунную скоммуниздили, так на её место положили пластик - один в один. А вот насчёт грубого нарушения, что не закрыта на замок, полностью согласен!
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22.03.2021 16:45 Ответить
Засудити треба міське управляння що за люки відповідає.. Дитину вже не повернеш.
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22.03.2021 12:22 Ответить
Як він міг вилетіти? Він же ж важить кілограмів 50
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22.03.2021 12:34 Ответить
ага, воно само
водятел не виноувен
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22.03.2021 12:36 Ответить
ох и водятел...
дитину вбив
машину вбив
службу запоров
а було просто об'їхати люк
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22.03.2021 12:45 Ответить
права сначала получи, поезди годок, а потом будешь пытаться умничать
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23.03.2021 06:48 Ответить
да... понабирают прокладок между рулем и сиденьем
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23.03.2021 07:16 Ответить
прокладка у тебя в голове походу.
Во первых, водители не обязаны объезжать люки на дорогах - они не являются препятствием и не обозначены как таковые.
Во вторых, я бы посмотрел как ты на большой скорости уворачиваешься от люка с ближним светом фар.
Сразу ведь видно - у тебя машины никогда не было и правила ПДД не знаешь.
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23.03.2021 12:47 Ответить
если бы этот злосчастный люк объехал, то и ничего бы не было, а так...
сразу видно, что все люки на дороге твои
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23.03.2021 13:02 Ответить
RE: "Во первых, водители не обязаны объезжать люки на дорогах - они не являются препятствием и не обозначены как таковые.
Во вторых, я бы посмотрел как ты на большой скорости уворачиваешься от люка с ближним светом фар.
Сразу ведь видно - у тебя машины никогда не было и правила ПДД не знаешь."
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23.03.2021 13:21 Ответить
интуиция отсутствует совсем
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23.03.2021 14:24 Ответить
при чем тут интуиция? Может тебе школоло словарик почитать?
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23.03.2021 14:30 Ответить
люк вылетел из-под легковухи....однозначно виноват водитель МЧС который превысил скорость...дорожная служба выражает огромное соболезнование в виде жопы 1Х1м
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22.03.2021 13:11 Ответить
Точно превысил скорость? Или это твои фантазии?
А еще советую ознакомится с 3 пунктом ПДД. Когда купишь свою первую машину и сдашь на права - пригодится.
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23.03.2021 12:57 Ответить
А как с чуством юмора? немец тупой оли кацап -исполнитель?
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23.03.2021 14:09 Ответить
Да ты мастер юмора - надо в Кривом зеркале выступать, срочно
Кришка люка влетіла в авто і вбила 11-річного хлопчика у Львові, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5035
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23.03.2021 14:15 Ответить
https://censor.net/ru/user/35164

21 марта служебный автомобиль оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины во Львовской области следовал к месту пожара с включенными маячками и специальным звуковым сигналом. Источник: https://censor.net/ru/p3254729

А вот відповідальні за стан цієї дороги повинні нести кримінальну відповідальність !
І чи на фото не видно , що стан дороги у цілому пристойний , а навколо люка - велика вибоїна ...
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22.03.2021 13:50 Ответить
Ну а я о чем...крайним назначат водителя хотя виновата дорожная служба...единственно что авто мчс так может ведомство будет защищать своего...
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22.03.2021 19:34 Ответить
На пожар успели? А уже по пути погиб ребятенок который жизни не видел ещё.Виновата обслуживающая дорогу организация 100% но на дорогу смотреть тоже нужно, мог также погибнуть весь расчет находящийся в автомобиле и если не люк а даже булыжник попавший под колесо на проезжей части превращается в снаряд.
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22.03.2021 14:25 Ответить
Почитал комментарии... Кто во что гаразд.
1. Не исеет значение имел право ребенок сидеть спереди или нет. Может он баскетболист и 150 роста. Сильно бы изменилось, если бы там сидел взрослый человек? От этого он бы выжил? Нет.
2. При чем тут автомобиль спасательной службы? Любой паркетник/внедорожник (любой тяжелый автомобиль), наехв таким же способом мог запустить люк так же.
3. Виноваты те, кто ответственный за этот участок дороги. Те, кто не отремонтировал вовремя. Это неисполнение обязанностей, которое привело к смерти.
Аварийный люк должен был быть или отремонтирован, или обозначен так, чтоб избежать наезда на него.
Есть статья 140 КУоАП, которая регламентирует ответстветнность. Но нам не предусмотрено если привело к гибели:
"тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і накладення штрафу на посадових осіб, громадян - суб'єктів господарської діяльності в розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк від п'яти до десяти діб."
Так что, максимум заплатит штраф, и все
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22.03.2021 14:37 Ответить
Очень грамотный комплексный анализ: респект ув. Дмитрию Венгерешу.

Увы, очень часто причиной трагической гибели детей становится обычная свинская неряшливость и безответственность косоруких взрослых.
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23.03.2021 04:11 Ответить
ну тут понятно что нужно папу сажать и ответсвенного за люк
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23.03.2021 06:55 Ответить
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