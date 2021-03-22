Крышка люка влетела в автомобиль и убила 11-летнего мальчика во Львове, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Из-за плохо закрепленной крышки люка на дороге во Львове погиб 11-летний мальчик.
Об этом в Facebook сообщает главное управление ГСЧС Львовщины, информирует Цензор.НЕТ.
21 марта служебный автомобиль оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины во Львовской области следовал к месту пожара с включенными маячками и специальным звуковым сигналом. В результате наезда на аварийный люк, который находился на проезжей части, возникла трагедия. Крышка люка вылетела из-под авто и попала во встречный автомобиль. В результате трагедии погиб одиннадцатилетний мальчик, находившийся в салоне автомобиля.
"Коллектив Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области шокирован трагическим случаем и выражает искренние соболезнования семье погибшего мальчика", - говорится в сообщении.
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водятел не виноувен
дитину вбив
машину вбив
службу запоров
а було просто об'їхати люк
Во первых, водители не обязаны объезжать люки на дорогах - они не являются препятствием и не обозначены как таковые.
Во вторых, я бы посмотрел как ты на большой скорости уворачиваешься от люка с ближним светом фар.
Сразу ведь видно - у тебя машины никогда не было и правила ПДД не знаешь.
сразу видно, что все люки на дороге твои
Во вторых, я бы посмотрел как ты на большой скорости уворачиваешься от люка с ближним светом фар.
Сразу ведь видно - у тебя машины никогда не было и правила ПДД не знаешь."
А еще советую ознакомится с 3 пунктом ПДД. Когда купишь свою первую машину и сдашь на права - пригодится.
21 марта служебный автомобиль оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины во Львовской области следовал к месту пожара с включенными маячками и специальным звуковым сигналом. Источник: https://censor.net/ru/p3254729
А вот відповідальні за стан цієї дороги повинні нести кримінальну відповідальність !
І чи на фото не видно , що стан дороги у цілому пристойний , а навколо люка - велика вибоїна ...
1. Не исеет значение имел право ребенок сидеть спереди или нет. Может он баскетболист и 150 роста. Сильно бы изменилось, если бы там сидел взрослый человек? От этого он бы выжил? Нет.
2. При чем тут автомобиль спасательной службы? Любой паркетник/внедорожник (любой тяжелый автомобиль), наехв таким же способом мог запустить люк так же.
3. Виноваты те, кто ответственный за этот участок дороги. Те, кто не отремонтировал вовремя. Это неисполнение обязанностей, которое привело к смерти.
Аварийный люк должен был быть или отремонтирован, или обозначен так, чтоб избежать наезда на него.
Есть статья 140 КУоАП, которая регламентирует ответстветнность. Но нам не предусмотрено если привело к гибели:
"тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і накладення штрафу на посадових осіб, громадян - суб'єктів господарської діяльності в розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк від п'яти до десяти діб."
Так что, максимум заплатит штраф, и все
Увы, очень часто причиной трагической гибели детей становится обычная свинская неряшливость и безответственность косоруких взрослых.