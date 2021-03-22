В коронавирусных больницах Николаева заканчиваются места, пациентов размещают в коридорах, - местные СМИ. ФОТО

В связи с ростом заболеваемости на коронавирус в отведенных под лечение пациентов с COVID-19 больницах Николаева не осталось свободных палат. Койки для больных приходится размещать в коридорах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание НикВести.

Редакция получила фото из коридора "ковидного" отделения 3-й городской больницы Николаева (Дубки).

В других ковидных госпиталях — 1-й и 5-й больницах, по информации НикВести, ситуация еще хуже.

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По данным государственной информационно-аналитической системы MEDdata по состоянию на утро 21 марта Николаевская городская больница №3 заполнена на 84,4%, №1 на 85,9%, №5 на 98,3%. Областная инфекционная больница заполнена на 100%.