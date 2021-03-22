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В коронавирусных больницах Николаева заканчиваются места, пациентов размещают в коридорах, - местные СМИ. ФОТО
В связи с ростом заболеваемости на коронавирус в отведенных под лечение пациентов с COVID-19 больницах Николаева не осталось свободных палат. Койки для больных приходится размещать в коридорах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание НикВести.
Редакция получила фото из коридора "ковидного" отделения 3-й городской больницы Николаева (Дубки).
В других ковидных госпиталях — 1-й и 5-й больницах, по информации НикВести, ситуация еще хуже.
По данным государственной информационно-аналитической системы MEDdata по состоянию на утро 21 марта Николаевская городская больница №3 заполнена на 84,4%, №1 на 85,9%, №5 на 98,3%. Областная инфекционная больница заполнена на 100%.
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На пандемію начхати. На людей начхати.
Взагалі вже.. Чи по коментарю не видно що не за зелю ?
Отупіли вже ?
але влада банально боїться за свій рейтинг та ще й дурить з вакцинами - хай краще люди вмирають.
Хотя степашка самоустранился - "во всем виноваты местные власти". Степашка всего лишь бюджет попилил, тестирование провалил, вакцину не закупил, не сделал вообще ни-че-го. Помимо уголовных преступлений. А виноваты, естественно, местные власти.
Шансів підхватити ковід на вуліці, транспорту та магазінах набагато нижче. Для того, щоб ковід міцно закрепився у організмі, необхідно як мінімум 15 мінут.
А вообще, какой ковид? Президент личным примером показал , что ковида нет, катался на лыжах , поехал загорать в дубай.