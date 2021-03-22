Пресечено производство фальсифицированного топлива на Кировоградщине. Изъята продукция на 5 млн грн , - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины заблокировала в Кировоградской области деятельность группировки, которая организовала нелегальное производство и сбыт нефтепродуктов.

По предварительным данным, ежемесячно дельцы реализовывали оптовые партии топлива сомнительного качества почти на 30 млн грн. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Подчеркивается, что для изготовления фальсифицированного дизтоплива и бензина в промышленных масштабах участники группы устроили на территории частной нефтебазы подпольный мини-завод. Готовую продукцию они реализовывали представителям агропредприятий Кировоградской, Полтавской и Винницкой областей.

Во время обысков на территории нелегального производства и по адресам проживания злоумышленников правоохранители выявили более 200 тонн фальсифицированного топлива на общую сумму более 5 млн грн. Изъятая продукция и оборудование для ее изготовления направлены на экспертизу.

По предварительным данным следствия, незаконный бизнес организовали трое местных коммерсантов.

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В рамках уголовного производства по ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.





