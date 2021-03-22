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Свастика на здании ОП появилась уже после завершения акции протеста, это явно спланированная провокация, - правозащитница Матвийчук. ФОТО

Свастика на здании Офиса Президента после субботней акции протеста появилась уже после завершения акции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает правозащитница из Центра гражданских свобод Александра Матвийчук.

По ее словам, "эпизод со свастикой" на субботней акции под Офисом Президента явно спланированная провокация, чтобы предоставить событиям конкретную окраску.

"По сообщениям в Telegram-канале, на здании Офиса Президента была нарисована нацистская символика, которая подпадает под запрет использования символов тоталитарных режимов. Вместе с тем, на момент официального проведения акции данной символики на здании Офиса Президента зафиксировано не было. Организаторы объявили завершения акции в 20.49. В 21.00 мониторы отсняли фрагмент стены. На видео видно, что данная символика на здании отсутствует. Таким образом, рисунок свастики появился на стене ориентировочно между 21.00 и 22.00 часами. В 21.57 появилось фото в твиттере на странице журналиста Стаса Юрченко с фрагментом стены, на которой уже был нанесен этот символ", - говорится в сообщении.

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Матвийчук прикрепила соответствующие скриншоты:

- скриншот с трансляции Радио Свобода в 20.30;
- скриншот с видео мониторов ОЗОНа в 21:00;
- фото с твиттера журналиста Стаса Юрченко в 21.57.

Свастика на здании ОП появилась уже после завершения акции протеста, это явно спланированная провокация, - правозащитница Матвийчук 01
Свастика на здании ОП появилась уже после завершения акции протеста, это явно спланированная провокация, - правозащитница Матвийчук 02
Свастика на здании ОП появилась уже после завершения акции протеста, это явно спланированная провокация, - правозащитница Матвийчук 03

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Как сообщалось, накануне вечером на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергей Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн. В результате фракция "Слуга народа" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков для принятия постановления по оценкам вчерашних событий под Офисом Президента Украины.

Автор: 

протест (5858) свастика (32) Офис Президента (1799) Матвийчук Александра (5)


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Топ комментарии
+49
То Порошенко жи! Він там усі ходи-виходи знає)Свастика на здании ОП появилась уже после завершения акции протеста, это явно спланированная провокация, - правозащитница Матвийчук - Цензор.НЕТ 8204
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22.03.2021 11:00
+46
самі мєнти і намалювали.
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22.03.2021 11:00
+44
Свастика на будівлі ОП з'явилася вже після завершення акції протесту, це явно спланована провокація, - правозахисниця Матвійчук - Цензор.НЕТ 5209
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22.03.2021 11:05
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22.03.2021 13:14 Ответить
Як же вони Порошенка бояться! Може для цього є підстави?
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22.03.2021 11:45 Ответить
Конечно есть. Не хотят испачкаться.
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22.03.2021 17:56 Ответить
Свастику явно рисовал человечек с красной звездой на заднице...
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22.03.2021 11:47 Ответить
Та понятно, что портнов рисовал картинку для лубянского тв... Он сам хотел прийти в костюме гитлера и кричать "Freiheit für Sternenko", но - в последний момент - не нашёл усов...Потому что их забрал Майкл Щур. Чтоб усами разрушать здание ОП.
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22.03.2021 11:51 Ответить
ЗеГупа вова уже посинел от ужаса ))
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22.03.2021 12:12 Ответить
Свастика з'явилась для кацап-ТВ, це було окреме замовлення.
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22.03.2021 12:45 Ответить
Що, нема відіо входу до ОП з камер спостережень?
Здається на Зєлє і його шоблі вже нема де штемпеля ставити. Все брехнею заліплено.
Зєлю геть. Дострокові. Ось, яке має бути гасло у всіх. І єдине.
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22.03.2021 12:47 Ответить
Это гнида-Геращенко ночью дорисовывал.
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22.03.2021 12:47 Ответить
А чё все так взбеленились, разухарились и взъерепенились: "Караул! Свастика-свастика!"
Дремучая темнота!
Всё логично и правильно - какие-то местные просветлённые "Рерих" с "Блаватской" незаметненько под шумок именно левосторонней свастикой пометили вход в Асгард - оно и понятно: все, кто обитают в здании ОП, "живут, как у Бога за пазухой"©. А правостороння свастика не подходит - это для косоглазых на входе в Шамбалу (хотя и там не бедствуют).
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22.03.2021 13:03 Ответить
Ути-пути как забегали открещиваясь от свастики. Скорее всего именно те, которые убеждали, что это древнеиндийский, а вообще славянский символ Коловорот и украинцы должны им гордиться и повсеместно малевать. А кто сильно сомневался, тем рассказывали тонкости в какую сторону он крутится. Судя по тому как сейчас усиленно отбрехиваются - "это не я!", выходит, что в сторону от цивилизованного мира.
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22.03.2021 13:22 Ответить
Та-а-ак. А це що значить? Що можна вже під дверима ОП не тільки намалювати що завгодно непоміченим жодною камерою.
А якщо хтось захоче вибухівку прилаштувати, теж не знайдеться винного?
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22.03.2021 13:30 Ответить
Все дуже схоже на підпал Рейхстагу.
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22.03.2021 13:52 Ответить
Свастика на будівлі ОП з'явилася вже після завершення акції протесту, це явно спланована провокація, - правозахисниця Матвійчук - Цензор.НЕТ 9686
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22.03.2021 15:00 Ответить
поджог Рейхстага не удался
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22.03.2021 14:01 Ответить
такие провокации для мусоров - обычное дело, там работают одни ублюдки без понятия чести
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22.03.2021 14:49 Ответить
и вовсе не удивляет, что зекомандА и кацапы в один голос кричат "бей фошиздов-бандеровцев"..
зебилы-авак-овцы, вы-таки дебилы, тормоза Украины
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22.03.2021 14:59 Ответить
Версии на выбор.
1. не было свастики,
2 её провокаторы нанесли.
3. это индийская свастика.
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22.03.2021 15:10 Ответить
без Луцкого БТРа картина не полная.. опять *********** на стрелку нацгвардеец?
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22.03.2021 15:25 Ответить
ДИМОВА ЗАВІСА ЗЕ-команди ПЕРЕД ВИХОДОМ КІНО ПРО ВАНГЕРГЕЙСТ.
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22.03.2021 16:24 Ответить
малувато було фактажу, за душу не візьме, малувато нацизму, антон дописав - це порох перед жидами винуватий. Колись голова Донецької облради малював Ющенка в формі офіцера сс, і розвісив по всому Донецьку і не проканало, не злякався Ющенко. А коли ЮВТ в супроводі друга Кисиля в майці Шахтаря під номером 7 заходила в облраду, у них засоловіло в очах. А чим зараз закінчилось - в цьому винуватий Порох. Той голова зараз вчить авіаторів. А босяк Луцький є ректором навчання цих авіаторів разом з Борою (це по їхньому Борис)
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22.03.2021 18:29 Ответить
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