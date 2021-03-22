Свастика на здании ОП появилась уже после завершения акции протеста, это явно спланированная провокация, - правозащитница Матвийчук. ФОТО
Свастика на здании Офиса Президента после субботней акции протеста появилась уже после завершения акции.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает правозащитница из Центра гражданских свобод Александра Матвийчук.
По ее словам, "эпизод со свастикой" на субботней акции под Офисом Президента явно спланированная провокация, чтобы предоставить событиям конкретную окраску.
"По сообщениям в Telegram-канале, на здании Офиса Президента была нарисована нацистская символика, которая подпадает под запрет использования символов тоталитарных режимов. Вместе с тем, на момент официального проведения акции данной символики на здании Офиса Президента зафиксировано не было. Организаторы объявили завершения акции в 20.49. В 21.00 мониторы отсняли фрагмент стены. На видео видно, что данная символика на здании отсутствует. Таким образом, рисунок свастики появился на стене ориентировочно между 21.00 и 22.00 часами. В 21.57 появилось фото в твиттере на странице журналиста Стаса Юрченко с фрагментом стены, на которой уже был нанесен этот символ", - говорится в сообщении.
Матвийчук прикрепила соответствующие скриншоты:
- скриншот с трансляции Радио Свобода в 20.30;
- скриншот с видео мониторов ОЗОНа в 21:00;
- фото с твиттера журналиста Стаса Юрченко в 21.57.
Как сообщалось, накануне вечером на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергей Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".
По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.
По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн. В результате фракция "Слуга народа" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков для принятия постановления по оценкам вчерашних событий под Офисом Президента Украины.
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Здається на Зєлє і його шоблі вже нема де штемпеля ставити. Все брехнею заліплено.
Зєлю геть. Дострокові. Ось, яке має бути гасло у всіх. І єдине.
Дремучая темнота!
Всё логично и правильно - какие-то местные просветлённые "Рерих" с "Блаватской" незаметненько под шумок именно левосторонней свастикой пометили вход в Асгард - оно и понятно: все, кто обитают в здании ОП, "живут, как у Бога за пазухой"©. А правостороння свастика не подходит - это для косоглазых на входе в Шамбалу (хотя и там не бедствуют).
А якщо хтось захоче вибухівку прилаштувати, теж не знайдеться винного?
зебилы-авак-овцы, вы-таки дебилы, тормоза Украины
1. не было свастики,
2 её провокаторы нанесли.
3. это индийская свастика.