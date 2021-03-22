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Ночью в Тернополе горела сауна: во время ликвидации огня пострадали четверо пожарных, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Тернополе среди ночи произошел пожар в сауне с последующим взрывом. Во время ликвидации пожара пострадали спасатели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщат пресс-служба ГСЧС.

"22 марта 2021 г. в 2:38 в оперативно-диспетчерскую службу Управления поступило сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в помещении одного из банков, который находился на первом этаже 4-х этажного дома в г. Тернополь по ул. Замковая.

По прибытии к месту вызова дежурного караула установлено, что по указанному адресу возник пожар в помещении сауны в подвальном помещении данного дома, в результате чего произошло задымление помещения банка и верхних этажей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во время тушения очага пожара произошло накопление и выброс продуктов пиролиза древесины с последующим появлением взрывной волны, в результате чего четыре спасателя получили незначительные термические ожоги. Двое из них доставлены в лечебное учреждение, им оказана квалифицированная медицинская помощь. Жизни и здоровью пожарных ничего не угрожает.

Ночью в Тернополе горела сауна: во время ликвидации огня пострадали четверо пожарных, - ГСЧС 01

В 3:35 пожар был локализован и в 3:37 ликвидирован на площади 20 кв м.

В результате пожара уничтожено помещение камеры сухого жара, 3 двери, электрический камин, повреждена облицовка стен, потолка и мебель сауны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю огонь унес жизни 46 человек, на водных объектах погибли 20, - ГСЧС

Всего к тушению от Управления ГСЧС привлечено 7 единиц техники и 25 спасателей.

Ночью в Тернополе горела сауна: во время ликвидации огня пострадали четверо пожарных, - ГСЧС 02

Во время тушения с верхних этажей здания с помощью специального оборудования спасены три человека, из них один ребенок, еще пять жильцов дома выведены на свежий воздух.

Причина пожара устанавливается.

Ночью в Тернополе горела сауна: во время ликвидации огня пострадали четверо пожарных, - ГСЧС 03
Ночью в Тернополе горела сауна: во время ликвидации огня пострадали четверо пожарных, - ГСЧС 04
Фото: сайт ГСЧС

пожар (5960) Тернополь (769) ГСЧС (4983)


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Топ комментарии
+2
тонус, пенус, в анус = бонус )))

классический какой то бордель ))) начальник "эскорт" агенства не заплатил за крышу похоже.
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22.03.2021 11:34
+1
Надеюсь путаны в сауне не пострадали
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22.03.2021 11:37
+1
МЧС і дозволяє. Треба ж їх керівництву десь "піднімати тонус".
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22.03.2021 12:04
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горіла сауна, палала,
у ній дівчина плакала
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22.03.2021 11:31 Ответить
тонус, пенус, в анус = бонус )))

классический какой то бордель ))) начальник "эскорт" агенства не заплатил за крышу похоже.
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22.03.2021 11:34 Ответить
Не заплатив пожежникам? Так це вони у сауні були?
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22.03.2021 12:05 Ответить
Лише одне запитання - яке падло в житловому будинку в історичному центрі міста в підвалі дозволило облаштувати пожежонебезпечний заклад? Ну просто цікаво, а скільки Надал за то взяв? А то, до речі, патрійот, свободівець...
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22.03.2021 11:36 Ответить
МЧС і дозволяє. Треба ж їх керівництву десь "піднімати тонус".
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22.03.2021 12:04 Ответить
Надеюсь путаны в сауне не пострадали
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22.03.2021 11:37 Ответить
Я мав 17 років
Я вчитися не хтів
Я втік від мами з татом
Я болт на все забив
В Тернополі торчав
Катав у ширку дімідрол
Я ненавидів поп
І слухав тіко рок-н-рол
Come on, Вася
Старайся не трусити попіл
Добий бродяга п'ятку і поїдем
В файне місто Тернопіль
Я там зустрів чувіху
Їй шістнадцяти не було
Зовсім малолєтка
Але в ліжку як акула
Я з нею все забув
Забув про ширку й дімедрол
Але вона любила диско
А не рок-н-рол
Come on, Вася
Старайся не трусити попіл
Добий бродяга п'ятку і поїдем
В файне місто Тернопіль
Вона крутила Boney M
І я від того звар'ював
Нагнав її із хати
Ще й під сраку надавав
І хоч я понімав
Що то в свої ворота гол
Але баби на час
Forever only Rock'n'Roll
Come on, Вася
Старайся не трусити попіл
Добий бродяга п'ятку і поїдем
В файне місто Тернопіль
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22.03.2021 12:05 Ответить
Сауна банку не принадлежит, как могло показаться
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22.03.2021 12:19 Ответить
Все сауны рано или поздно сгорают ,закон госпожнадзора 🙄🤦😜
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22.03.2021 12:34 Ответить
В сауне должна бить автоматика ,.УЗО ,.сплинкери водние.
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22.03.2021 12:38 Ответить
Лечение пострадавших и расходы на тушение за счёт того кто подписал акт допуска или кто самовольно эксплуатировал сауну без доков.
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22.03.2021 14:55 Ответить
 
 