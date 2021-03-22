Ночью в Тернополе горела сауна: во время ликвидации огня пострадали четверо пожарных, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Тернополе среди ночи произошел пожар в сауне с последующим взрывом. Во время ликвидации пожара пострадали спасатели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщат пресс-служба ГСЧС.

"22 марта 2021 г. в 2:38 в оперативно-диспетчерскую службу Управления поступило сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в помещении одного из банков, который находился на первом этаже 4-х этажного дома в г. Тернополь по ул. Замковая.

По прибытии к месту вызова дежурного караула установлено, что по указанному адресу возник пожар в помещении сауны в подвальном помещении данного дома, в результате чего произошло задымление помещения банка и верхних этажей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во время тушения очага пожара произошло накопление и выброс продуктов пиролиза древесины с последующим появлением взрывной волны, в результате чего четыре спасателя получили незначительные термические ожоги. Двое из них доставлены в лечебное учреждение, им оказана квалифицированная медицинская помощь. Жизни и здоровью пожарных ничего не угрожает.

В 3:35 пожар был локализован и в 3:37 ликвидирован на площади 20 кв м.

В результате пожара уничтожено помещение камеры сухого жара, 3 двери, электрический камин, повреждена облицовка стен, потолка и мебель сауны.

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Всего к тушению от Управления ГСЧС привлечено 7 единиц техники и 25 спасателей.

Во время тушения с верхних этажей здания с помощью специального оборудования спасены три человека, из них один ребенок, еще пять жильцов дома выведены на свежий воздух.

Причина пожара устанавливается.





Фото: сайт ГСЧС