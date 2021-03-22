Ночью в Тернополе горела сауна: во время ликвидации огня пострадали четверо пожарных, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
В Тернополе среди ночи произошел пожар в сауне с последующим взрывом. Во время ликвидации пожара пострадали спасатели.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщат пресс-служба ГСЧС.
"22 марта 2021 г. в 2:38 в оперативно-диспетчерскую службу Управления поступило сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в помещении одного из банков, который находился на первом этаже 4-х этажного дома в г. Тернополь по ул. Замковая.
По прибытии к месту вызова дежурного караула установлено, что по указанному адресу возник пожар в помещении сауны в подвальном помещении данного дома, в результате чего произошло задымление помещения банка и верхних этажей", - сказано в сообщении.
Отмечается, что во время тушения очага пожара произошло накопление и выброс продуктов пиролиза древесины с последующим появлением взрывной волны, в результате чего четыре спасателя получили незначительные термические ожоги. Двое из них доставлены в лечебное учреждение, им оказана квалифицированная медицинская помощь. Жизни и здоровью пожарных ничего не угрожает.
В 3:35 пожар был локализован и в 3:37 ликвидирован на площади 20 кв м.
В результате пожара уничтожено помещение камеры сухого жара, 3 двери, электрический камин, повреждена облицовка стен, потолка и мебель сауны.
Всего к тушению от Управления ГСЧС привлечено 7 единиц техники и 25 спасателей.
Во время тушения с верхних этажей здания с помощью специального оборудования спасены три человека, из них один ребенок, еще пять жильцов дома выведены на свежий воздух.
Причина пожара устанавливается.
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у ній дівчина плакала
классический какой то бордель ))) начальник "эскорт" агенства не заплатил за крышу похоже.
Я вчитися не хтів
Я втік від мами з татом
Я болт на все забив
В Тернополі торчав
Катав у ширку дімідрол
Я ненавидів поп
І слухав тіко рок-н-рол
Come on, Вася
Старайся не трусити попіл
Добий бродяга п'ятку і поїдем
В файне місто Тернопіль
Я там зустрів чувіху
Їй шістнадцяти не було
Зовсім малолєтка
Але в ліжку як акула
Я з нею все забув
Забув про ширку й дімедрол
Але вона любила диско
А не рок-н-рол
Come on, Вася
Старайся не трусити попіл
Добий бродяга п'ятку і поїдем
В файне місто Тернопіль
Вона крутила Boney M
І я від того звар'ював
Нагнав її із хати
Ще й під сраку надавав
І хоч я понімав
Що то в свої ворота гол
Але баби на час
Forever only Rock'n'Roll
Come on, Вася
Старайся не трусити попіл
Добий бродяга п'ятку і поїдем
В файне місто Тернопіль