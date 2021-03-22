Свастику со стен ОП стерли, а здание оградили лентой. ФОТОрепортаж
Со здания Офиса Президента стерли свастику, которая появилась после субботних протестов.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Отметим, ранее на здании Офиса Президента появилось изображение свастики. Правозащитница из Центра гражданских свобод Александра Матвийчук заявила, что "эпизод со свастикой" на субботней акции под Офисом Президента явно спланированная провокация, чтобы предоставить событиям конкретную окраску.
Однако уже сегодня свастику стерли, а здание оградили ленточкой.
Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергей Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".
По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.
По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.
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бубочка решил воплотить в жизнь хоть какие то свои обещания?ну,о переносе офиса...
Где ваша сладость?
Чи ні?
Чи їм можна, а іншим "не по пацанскі"?
"Слуги", а вы какого хрена ждете?
А ну, за швабры!
Не з свастиками треба боротися, а з проблемами, що до них приводять.
Стыдно стало.
Татьяна Николаенко . Букви.
"Гнев - эмоция плохо контролируется, особенно если его альтернатива только разочарование и депрессия.
Можно долго писать посты о маргинализации Стерненко и тех, кто его поддерживает, вчерашними действиями, если не обращать внимание на контекст, в котором это происходит.
https://bykvu.com/ua/mysli/diakuiu-za-vyrok-iak-sternenko-otrymav-7-rokiv-v-iaznytsi-za-vymahannia-300-hrn/ Стерненко получил приговор по делу, где главного свидетеля суд даже в глаза не видел.
https://bykvu.com/ua/mysli/advokat-antonenka-stanislav-kulyk-natspolitsiia-ne-vidpratsiuvala-vsi-versii-vbyvstva-sheremeta/ В СИЗО 15 месяцев уже находится Андрей Антоненко , которого виновным без суда и следствия сделали президент, генпрокурор и министр внутренних дел. За более чем год власть не показала обществу ни одного убедительного доказательства, кроме полуразобранной подаренной мины и экспертизы походки,
Зато заместителю Офиса президента Татарову, которого подозревают в коррупции, https://bykvu.com/ua/mysli/zberehty-tatarova-iak-prokuratura-i-sudy-riatuiut-zastupnyka-holovy-ofisu-prezydenta/ даже подозрение не удается вручить.
У нас на прошлой неделе https://bykvu.com/ua/mysli/khto-taka-suddia-tsarevych-i-chomu-rishennia-verkhovnoho-sudu-po-nii-zvuchyt-iak-vyrok-suddivstvu/ отменили указ об увольнении судьи Оксаны Царевич , которая не только выносила решение против оппонентов президента Януковича, за что Украину потом выплачивала компенсации по искам в ЕСПЧ, она делала виновными людей, которых и на месте преступления не было. И решением Верховного суда это признано нормальным.
А еще у нас есть Сергей Вовк и Павел Вовк, чьи имена уже сами воспринимаются как приговор суду и судебной системе. И еще у нас есть ОАСК.
Да, боже, у нас даже президент в контрах с Конституционным Судом. И когда ему кричат: «Эй, ваше решение относительно суда выглядит не очень законным», его выходят защищать сотни инфлюенсеров, которые уверяют, что это все божья роса.........
Когда у Арсена Борисовича были мирные отношения с Петром Алексеевичем, то и митинги не выходили за пределы допустимого (которое часто определялось обычной клеткой). Но, как только эти отношения давали маленькую трещину, то и ситуация сразу выходила из-под контроля. Так было со всеми протестами и прорывами во главе с Михеилом Саакашвили в 2017 году.
......
Полиция в огромном количестве просидела во дворах правительственного квартала, но так и не спасла Офис президента от неканонического слова «Лох». Чтобы президент не забывал от кого зависит его спокойное пребывание в теплой ванне на четвертом этаже, пока мы будем спорить серого или бежевого оттенка таки наше «белое пальто» сегодня."
Від себе скажу - ГОЛОС, ви партія Украіни чиі партія олігарха Пінчука? Оліграха, котрий точно є чатиною олігахічної мафії що жре Україну.
на реставрацию двери мож дня 2 и все!
Правозащитница из Центра гражданских свобод Александра Матвийчук заявила, что свастика на здании Офиса Президента после акции протеста в субботу появилась уже после ее завершения.
Понедельник, 22 марта 2021, 11:55
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Об этом она написала в https://www.facebook.com/photo?fbid=10157945110662304&set=pcb.10157945117727304 Facebook .
По словам Матвийчук, это явно спланированная провокация, чтобы придать событиям конкретную окраску.
Лентой надо было 3 дня назад оградить.
1. Хотели сказать, что за этими стенами правит нацист Зеленский?
2. Хотели сказать что знак это подпись тех кто всё это разрисовал?
Конечно понятно, что как ни крути, варианты на руку кацапоСМИ.
Так найди, Аваков, этого малолетнего придурка кто нарисовал!
Ублюдок Антон Геращенко его назвали при вьілуплении