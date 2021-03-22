РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10322 посетителя онлайн
Новости Фото
9 865 47

Свастику со стен ОП стерли, а здание оградили лентой. ФОТОрепортаж

Со здания Офиса Президента стерли свастику, которая появилась после субботних протестов.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Отметим, ранее на здании Офиса Президента появилось изображение свастики. Правозащитница из Центра гражданских свобод Александра Матвийчук заявила, что "эпизод со свастикой" на субботней акции под Офисом Президента явно спланированная провокация, чтобы предоставить событиям конкретную окраску.

Свастику со стен ОП стерли, а здание оградили лентой 01

Однако уже сегодня свастику стерли, а здание оградили ленточкой.

Свастику со стен ОП стерли, а здание оградили лентой 02
Свастику со стен ОП стерли, а здание оградили лентой 03
Свастику со стен ОП стерли, а здание оградили лентой 04

Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергей Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

Читайте: Ожидаем от МВД и СБУ проведения расследования, - заявление Кабмина по событиям под ОПУ

Автор: 

протест (5858) свастика (32) Богачук Олег (1462) Офис Президента (1799)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+39
Свастику со стен ОП стерли, а здание оградили лентой - Цензор.НЕТ 2591
показать весь комментарий
22.03.2021 12:05
+21
Сначала надо потерпевшего вiслюка вынести, а потом за ним хату помыть.
показать весь комментарий
22.03.2021 12:05
+17
И что, не нашлось даже пары десятков зебилов, чтоб устроить субботник и своему кумиру домик отмыть?!
"Слуги", а вы какого хрена ждете?
А ну, за швабры!
показать весь комментарий
22.03.2021 12:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
и шо?так и оставят?
бубочка решил воплотить в жизнь хоть какие то свои обещания?ну,о переносе офиса...
показать весь комментарий
22.03.2021 12:04 Ответить
Свастику зі стін ОП стерли, а будівлю відгородили стрічкою - Цензор.НЕТ 2438
показать весь комментарий
22.03.2021 12:10 Ответить
Институт нацпамяти выступил против переноса гаражей на место массовых захоронений жертв коммунистических репрессий https://dumskaya.net/news/institut-natcpamyati-vystupil-protiv-perenosa-ga-139385/ это о современных агентах Москвы, любителях путина городском Голове Одессе который в угоду двум еврейским олигархам- которые с его помощью украли Аэропорт Одесса выселяет гаражи на кладбище...
показать весь комментарий
22.03.2021 12:20 Ответить
поджог Рейхстага не удался
показать весь комментарий
22.03.2021 14:20 Ответить
Другое дело! В таком виде можно сохранить для потомков.
показать весь комментарий
22.03.2021 12:04 Ответить
Сначала надо потерпевшего вiслюка вынести, а потом за ним хату помыть.
показать весь комментарий
22.03.2021 12:05 Ответить
Мечты, мечты,
Где ваша сладость?
показать весь комментарий
22.03.2021 14:40 Ответить
Да - наивно думать, что вiслюк, самой природой лишегнный мозга, сможет без поддержки х-йла удержаться за табуретку
показать весь комментарий
22.03.2021 15:03 Ответить
Свастику со стен ОП стерли, а здание оградили лентой - Цензор.НЕТ 2591
показать весь комментарий
22.03.2021 12:05 Ответить
ті самі, що були.
Чи ні?
показать весь комментарий
22.03.2021 12:10 Ответить
І чим тобі не подобається національна гра "Я не я" у виконанні Зелі, Коломойського, Єрмака, Степанова, Радуцького, Арестовича і ще сотень інших "нових ліц"?
Чи їм можна, а іншим "не по пацанскі"?
показать весь комментарий
22.03.2021 12:19 Ответить
Криміналістів чекають - для обґрунтування двомільйонних збитків...
показать весь комментарий
22.03.2021 12:06 Ответить
Как без тендера получить откат на быстром восстановлении здания - прально , дорисовать после событий свастику, чёнить про геев, евреев и афроамериканцев.
показать весь комментарий
22.03.2021 12:07 Ответить
)))))))))))))вины?ну да ,лучше бы они саму шмарклю обосцали и разрисовали...
показать весь комментарий
22.03.2021 12:20 Ответить
И что, не нашлось даже пары десятков зебилов, чтоб устроить субботник и своему кумиру домик отмыть?!
"Слуги", а вы какого хрена ждете?
А ну, за швабры!
показать весь комментарий
22.03.2021 12:08 Ответить
Точно, зеленинский субботник!
показать весь комментарий
22.03.2021 12:59 Ответить
А коли ви вже козла з медведчуком посадите,і Ріфа випустете?Про портнова мовчу,бо його і курву що дозволила ********* повернутись треба вішати.
показать весь комментарий
22.03.2021 12:10 Ответить
Правильно не спешите,спешить некуда ,пускай больше вьедается,уже не 2 млн будет а 10,и где делись нацгвардейцы что на фото возле двери во время митинга и полиця,оставили пост,Аваков будет отвечать?
показать весь комментарий
22.03.2021 12:15 Ответить
Як завжди в таких ситуаціях, багато галасу з нічого.
Не з свастиками треба боротися, а з проблемами, що до них приводять.
показать весь комментарий
22.03.2021 12:17 Ответить
Бывший кандидат в народные депутаты от "Голоса" Николай Давыдюк чуток почистил...
Свастику зі стін ОП стерли, а будівлю відгородили стрічкою - Цензор.НЕТ 4261
показать весь комментарий
22.03.2021 12:18 Ответить
Юрчишин попросил.
Стыдно стало.
показать весь комментарий
22.03.2021 12:27 Ответить
На момент официального проведения акции данной символики на здании Офиса Президента зафиксировано не было. Организаторы объявили завершения акции в 20.49. В 21.00 мониторы отсняли фрагмент стены. На видео видно, что данная символика на здании отсутствует. Таким образом, рисунок свастики появился на стене ориентировочно между 21.00 и 22.00 часами. В 21.57 появилось фото в твиттере на странице журналиста Стаса Юрченко с фрагментом стены, на которой уже был нанесен этот символ"Источник:https://censor.net/ru/p3254750
показать весь комментарий
22.03.2021 13:02 Ответить
Давыдюк почистил утром, кроме того все знают, что преступника всегда тянет на место преступления!
показать весь комментарий
22.03.2021 13:40 Ответить
А може то просто була емблема японського міста Хіросакі?
показать весь комментарий
22.03.2021 12:19 Ответить
Гнев и манипуляции: о подожженном гербе, президенте-«лохе», Авакове и нашем белом пальто

Татьяна Николаенко . Букви.

"Гнев - эмоция плохо контролируется, особенно если его альтернатива только разочарование и депрессия.
Можно долго писать посты о маргинализации Стерненко и тех, кто его поддерживает, вчерашними действиями, если не обращать внимание на контекст, в котором это происходит.
https://bykvu.com/ua/mysli/diakuiu-za-vyrok-iak-sternenko-otrymav-7-rokiv-v-iaznytsi-za-vymahannia-300-hrn/ Стерненко получил приговор по делу, где главного свидетеля суд даже в глаза не видел.
https://bykvu.com/ua/mysli/advokat-antonenka-stanislav-kulyk-natspolitsiia-ne-vidpratsiuvala-vsi-versii-vbyvstva-sheremeta/ В СИЗО 15 месяцев уже находится Андрей Антоненко , которого виновным без суда и следствия сделали президент, генпрокурор и министр внутренних дел. За более чем год власть не показала обществу ни одного убедительного доказательства, кроме полуразобранной подаренной мины и экспертизы походки,

Зато заместителю Офиса президента Татарову, которого подозревают в коррупции, https://bykvu.com/ua/mysli/zberehty-tatarova-iak-prokuratura-i-sudy-riatuiut-zastupnyka-holovy-ofisu-prezydenta/ даже подозрение не удается вручить.
У нас на прошлой неделе https://bykvu.com/ua/mysli/khto-taka-suddia-tsarevych-i-chomu-rishennia-verkhovnoho-sudu-po-nii-zvuchyt-iak-vyrok-suddivstvu/ отменили указ об увольнении судьи Оксаны Царевич , которая не только выносила решение против оппонентов президента Януковича, за что Украину потом выплачивала компенсации по искам в ЕСПЧ, она делала виновными людей, которых и на месте преступления не было. И решением Верховного суда это признано нормальным.
А еще у нас есть Сергей Вовк и Павел Вовк, чьи имена уже сами воспринимаются как приговор суду и судебной системе. И еще у нас есть ОАСК.
Да, боже, у нас даже президент в контрах с Конституционным Судом. И когда ему кричат: «Эй, ваше решение относительно суда выглядит не очень законным», его выходят защищать сотни инфлюенсеров, которые уверяют, что это все божья роса.........
Когда у Арсена Борисовича были мирные отношения с Петром Алексеевичем, то и митинги не выходили за пределы допустимого (которое часто определялось обычной клеткой). Но, как только эти отношения давали маленькую трещину, то и ситуация сразу выходила из-под контроля. Так было со всеми протестами и прорывами во главе с Михеилом Саакашвили в 2017 году.

......
Полиция в огромном количестве просидела во дворах правительственного квартала, но так и не спасла Офис президента от неканонического слова «Лох». Чтобы президент не забывал от кого зависит его спокойное пребывание в теплой ванне на четвертом этаже, пока мы будем спорить серого или бежевого оттенка таки наше «белое пальто» сегодня."

Від себе скажу - ГОЛОС, ви партія Украіни чиі партія олігарха Пінчука? Оліграха, котрий точно є чатиною олігахічної мафії що жре Україну.
показать весь комментарий
22.03.2021 12:23 Ответить
на глянцы краска так легко треться... за що 2 лимони??? напевне провокатором був вигодополучатель....
показать весь комментарий
22.03.2021 12:25 Ответить
450 депутатских дармоедных рыл могли бы скинуться по 100 гн и за день отмыть!
на реставрацию двери мож дня 2 и все!
показать весь комментарий
22.03.2021 12:29 Ответить
Свастика на здании ОП появилась уже после завершения акции протеста, - правозащитница Матвийчук

Правозащитница из Центра гражданских свобод Александра Матвийчук заявила, что свастика на здании Офиса Президента после акции протеста в субботу появилась уже после ее завершения.

Понедельник, 22 марта 2021, 11:55

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://bykvu.com/ru/bukvy/svastika-na-budivli-op-z-javilasja-vzhe-pislja-zavershennja-akcii-protestu-pravozahisnicja-matvijchuk/ Свастику зі стін ОП стерли, а будівлю відгородили стрічкою - Цензор.НЕТ 2066 https://telegram.me/share/url?url=https://bykvu.com/ru/bukvy/svastika-na-budivli-op-z-javilasja-vzhe-pislja-zavershennja-akcii-protestu-pravozahisnicja-matvijchuk/&text=%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9E%D0%9F%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C%20%D1%83%D0%B6%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0,%20%E2%80%94%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA Свастику зі стін ОП стерли, а будівлю відгородили стрічкою - Цензор.НЕТ 2066 https://twitter.com/intent/tweet?url=https://bykvu.com/ru/bukvy/svastika-na-budivli-op-z-javilasja-vzhe-pislja-zavershennja-akcii-protestu-pravozahisnicja-matvijchuk/&text=%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9E%D0%9F%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C%20%D1%83%D0%B6%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0,%20%E2%80%94%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA Свастику зі стін ОП стерли, а будівлю відгородили стрічкою - Цензор.НЕТ 2066 https://bykvu.com/ru/bukvy/svastika-na-budivli-op-z-javilasja-vzhe-pislja-zavershennja-akcii-protestu-pravozahisnicja-matvijchuk/ Свастику зі стін ОП стерли, а будівлю відгородили стрічкою - Цензор.НЕТ 2066

Об этом она написала в https://www.facebook.com/photo?fbid=10157945110662304&set=pcb.10157945117727304 Facebook .
По словам Матвийчук, это явно спланированная провокация, чтобы придать событиям конкретную окраску.
показать весь комментарий
22.03.2021 12:30 Ответить
Мда.... свастика - вкусная сенсация для киселевской программы для балалаечников.
показать весь комментарий
22.03.2021 12:33 Ответить
Сотрут эти надписи или нет - неважно. Во-первых, они полностью соответствуют содержимому ОП. А во-вторых, историю не сотрешь. Как народ сделал свой выбор, таким народ и войдет в историю. Тряпками и моющими средствами историю не отмыть.
показать весь комментарий
22.03.2021 12:34 Ответить
Опоздали.
Лентой надо было 3 дня назад оградить.
показать весь комментарий
22.03.2021 13:06 Ответить
Вот не понимаю... что именно предполагали те кто нарисовал знак?
1. Хотели сказать, что за этими стенами правит нацист Зеленский?
2. Хотели сказать что знак это подпись тех кто всё это разрисовал?
Конечно понятно, что как ни крути, варианты на руку кацапоСМИ.
Так найди, Аваков, этого малолетнего придурка кто нарисовал!
показать весь комментарий
22.03.2021 13:11 Ответить
Придурок не малолетний, а вполне здоровая дтитина.
Ублюдок Антон Геращенко его назвали при вьілуплении
показать весь комментарий
22.03.2021 13:43 Ответить
Сама поліція і організувала
показать весь комментарий
22.03.2021 14:02 Ответить
Туту главное не прекращать протесты и не вестись на попытки их дискредитации со стороны властей
показать весь комментарий
22.03.2021 14:06 Ответить
ви вже Їх дискредитували,пізно опам*ятались! тепер Їжте те що нас...и!
показать весь комментарий
22.03.2021 14:20 Ответить
Це перед ким дискредитували протести? Протести були, протести є, протести будуть і надалі. Протести це нормальні дії народу проти корумпованої, злодійської влади.
показать весь комментарий
22.03.2021 20:24 Ответить
Аваков чорт!
показать весь комментарий
22.03.2021 14:35 Ответить
Как можно оскорблять чувства героев?
показать весь комментарий
22.03.2021 15:42 Ответить
Всі при справах, "патріоти" на пиво заробляють. ДУСЯ на прибиранні. Всім добре. Головне, щоб гранатами не жбурлялися.
показать весь комментарий
22.03.2021 15:50 Ответить
 
 