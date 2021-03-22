Свастику со стен ОП стерли, а здание оградили лентой. ФОТОрепортаж

Со здания Офиса Президента стерли свастику, которая появилась после субботних протестов.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Отметим, ранее на здании Офиса Президента появилось изображение свастики. Правозащитница из Центра гражданских свобод Александра Матвийчук заявила, что "эпизод со свастикой" на субботней акции под Офисом Президента явно спланированная провокация, чтобы предоставить событиям конкретную окраску.

Однако уже сегодня свастику стерли, а здание оградили ленточкой.







Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергей Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

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