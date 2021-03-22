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Все 6 полос на мосту через Хаджибейский лиман откроют до мая, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Работы на мосту через Хаджибейский лиман планируют завершить к майским праздникам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Мост построили в начале 2000-х, однако водители могли использовать только одну сторону дороги с 2 полосами. В рамках программы "Большая стройка" в августе 2020 года был открыт проезд тремя отремонтированными полосами.

На других трех полосах движения сейчас завершаются работы. Были забетонированы железобетонные плиты пролетного строения левой части моста.

По словам Кубракова, как только наладится погода, начнутся работы по устройству гидроизоляции и прокладки двух слоев асфальтобетона.

Все 6 полос на мосту через Хаджибейский лиман откроют до мая, - Укравтодор 01
Все 6 полос на мосту через Хаджибейский лиман откроют до мая, - Укравтодор 02

Кроме того, работы продолжаются на мосту через Сухой Лиман на дороге М-27 Одесса - Черноморск. Этот мост, соединяющий регион с портом в Черноморске, строится с 2016-го года. Работы были возобновлены только летом 2020-го года, после того, как "Укравтодор" забрал его себе на баланс из коммунальной собственности в государственную.

Все 6 полос на мосту через Хаджибейский лиман откроют до мая, - Укравтодор 03

"За прошлый год в рамках Национальной программы восстановления мостов было отремонтировано 158 искусственных сооружений на государственных дорогах. В 2021 году Укравтодор планирует построить, реконструировать или отремонтировать не менее 150 мостов и путепроводов", - подчеркнул глава "Укравтодора".

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что до конца 2023-го планируется восстановить всю сеть общегосударственных дорог, которая насчитывает более 20 000 км.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ход ремонта дорог, который осуществляет Укравтодор, можно отслеживать на специальной интерактивной карте, - Кубраков

Автор: 

Одесса (7898) Укравтодор (663) Кубраков Александр (222) Большая стройка (728)


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О Велике Крадівництво знову показують.
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22.03.2021 12:31 Ответить
правильный мост для тех, кто в Одессу любит мотаться из Киева
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22.03.2021 12:43 Ответить
Нічого собі який маштабний обєкт, навіть ціклопічний)))
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22.03.2021 12:49 Ответить
В котрий раз ремонтують те, що ремонтували торік...
А дамбу укріплювати, яка на ладан дихає і загрожує затопленням Пересипу, ніхто вже не збирається???
А дорогу там розширити, хоч до 4 полос???
А об'їздну дорогу збудувати так, щоби вантажівки не їхали крізь спальний район і не розбивали дороги до ям, де жигуля можна сховати, коли збираєтесь???
Зарити побільше грошиїей, не дуже напружуючись - це головна задача...
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22.03.2021 12:56 Ответить
Объясните кто-нибудь блазню, что все эти распилы не относятся к компетенции президента. Не поймёт- я за забором у родителей туалет типа сортир сделаю и приглашу его ленточку перерезать.
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22.03.2021 12:59 Ответить
Усі 6 смуг на мосту через Хаджибейський лиман відкриють до травня, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 3541
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22.03.2021 13:24 Ответить
планируют завершить к майским праздникам.Источник: https://censor.net/ru/p3254776
Добро пожаловать в Одессу всем уставшим от карантинов, масок и отсутствия вакцинации! Нах тот Буковель, лето на дворе!
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22.03.2021 14:29 Ответить
Разберите старый мост...у меня лодка не проходит...
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22.03.2021 14:32 Ответить
 
 