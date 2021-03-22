Все 6 полос на мосту через Хаджибейский лиман откроют до мая, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Работы на мосту через Хаджибейский лиман планируют завершить к майским праздникам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Мост построили в начале 2000-х, однако водители могли использовать только одну сторону дороги с 2 полосами. В рамках программы "Большая стройка" в августе 2020 года был открыт проезд тремя отремонтированными полосами.

На других трех полосах движения сейчас завершаются работы. Были забетонированы железобетонные плиты пролетного строения левой части моста.

По словам Кубракова, как только наладится погода, начнутся работы по устройству гидроизоляции и прокладки двух слоев асфальтобетона.





Кроме того, работы продолжаются на мосту через Сухой Лиман на дороге М-27 Одесса - Черноморск. Этот мост, соединяющий регион с портом в Черноморске, строится с 2016-го года. Работы были возобновлены только летом 2020-го года, после того, как "Укравтодор" забрал его себе на баланс из коммунальной собственности в государственную.

"За прошлый год в рамках Национальной программы восстановления мостов было отремонтировано 158 искусственных сооружений на государственных дорогах. В 2021 году Укравтодор планирует построить, реконструировать или отремонтировать не менее 150 мостов и путепроводов", - подчеркнул глава "Укравтодора".

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что до конца 2023-го планируется восстановить всю сеть общегосударственных дорог, которая насчитывает более 20 000 км.

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