42-летний мужчина подорвался на взрывном устройстве в Орехово на Луганщине, - полиция. ФОТОрепортаж

В с. Орехово-Донецкое Новоайдарского района Луганской области местный житель получил ранения в результате подрыва на взрывном устройстве, полиция открыла уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

"Вчера, 21 марта, в дежурную часть Счастьенский районного отдела полиции поступило сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи о том, что больницу госпитализирован 42-летний местный житель с диагнозом минно-взрывная травма, осколочные ранения левой кисти и левой голени.

Правоохранители установили, что в с. Орехово-Донецкое Новоайдарского района, которое граничит с оккупированной территории, трое местных жителей выносили доски из сарая и грузили их в лафет для дальнейшей транспортировки. Во время поднятия в сарае доски с земли произошел взрыв, в результате которого один из мужчин получил телесные повреждения.

Установлено, что домовладение, на территории которого произошел взрыв, находится на окраине населенного пункта, расположенный в непосредственной близости к линии разграничения, является не жилым и ничем не ограждено.

С места происшествия были изъяты металлические обломки (вероятно от гранаты Ф-1) и взрывателя, которые будут направлены на экспертизу в НИЭКЦ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Волновахе дети нашли гранату на спортплощадке, - Нацполиция. ФОТО

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 258 УК Украины "Террористический акт". Проводится досудебное следствие.





Фото: сайт полиции