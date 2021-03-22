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42-летний мужчина подорвался на взрывном устройстве в Орехово на Луганщине, - полиция. ФОТОрепортаж

В с. Орехово-Донецкое Новоайдарского района Луганской области местный житель получил ранения в результате подрыва на взрывном устройстве, полиция открыла уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

"Вчера, 21 марта, в дежурную часть Счастьенский районного отдела полиции поступило сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи о том, что больницу госпитализирован 42-летний местный житель с диагнозом минно-взрывная травма, осколочные ранения левой кисти и левой голени.

Правоохранители установили, что в с. Орехово-Донецкое Новоайдарского района, которое граничит с оккупированной территории, трое местных жителей выносили доски из сарая и грузили их в лафет для дальнейшей транспортировки. Во время поднятия в сарае доски с земли произошел взрыв, в результате которого один из мужчин получил телесные повреждения.

42-летний мужчина подорвался на взрывном устройстве в Орехово на Луганщине, - полиция 01

Установлено, что домовладение, на территории которого произошел взрыв, находится на окраине населенного пункта, расположенный в непосредственной близости к линии разграничения, является не жилым и ничем не ограждено.

С места происшествия были изъяты металлические обломки (вероятно от гранаты Ф-1) и взрывателя, которые будут направлены на экспертизу в НИЭКЦ.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 258 УК Украины "Террористический акт". Проводится досудебное следствие.

42-летний мужчина подорвался на взрывном устройстве в Орехово на Луганщине, - полиция 02
42-летний мужчина подорвался на взрывном устройстве в Орехово на Луганщине, - полиция 03
Фото: сайт полиции

взрыв (6771) граната (1003) Нацполиция (16496) Луганская область (6501)


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если сарай ничей...то шо за доски они оттуда выносили???
трошки тырили получается (тож может хозяин сигнализацию как бы... установил)
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22.03.2021 13:23 Ответить
цікаво як вони ці дрібнюсінькі осколки знайшли)
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22.03.2021 13:52 Ответить
 
 