Фонд Порошенко отправил 30 кислородных концентраторов в 10 областей Украины: Нехватка кислорода - сейчас самая большая беда. ФОТОрепортаж

Еще одна партия из 30 кислородных концентраторов отправлена в украинские больницы от Фонда Порошенко. Каждый прибор может одновременно обеспечивать кислородную поддержку для двух пациентов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Концентраторы доставят в Винницкую, Донецкую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Львовскую, Одесскую, Ривненскую, Сумскую и Черкасскую области.

"Во всех цивилизованных странах выстроена глубоко эшелонированная оборона, которая способна дать отпор - и через тесты, и через вакцины, через защиту врачей, и через новейшее оборудование, и через койки, оборудованные кислородом, и много-много других вещей", - подчеркнул лидер "ЕС" Порошенко.

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По его словам, Украина, несмотря на бравурные заявления власти о "чемпионстве в борьбе с коронавирусом", оказалась не готовой к эпидемии. Порошенко отметил, что сейчас в Украине полную дозу вакцины получил только один человек, а темпы вакцинации крайне низкие.

"10-15 тысяч каждый день заболевает. Государство - беспомощно. Власть - беспомощна. Министр, премьер, президент Зеленский - беспомощны", - подчеркнул пятый президент.

"Мы предлагали власти: соберите СНБО, имплементируйте наш антиковидный план, в конце концов завезите вакцину. Когда вы пытаетесь сделать дискуссию, нужна вакцинация или нет, скажите людям правду - у вас нет вакцины", - добавил Порошенко.

Лидер "ЕС" отметил, что сейчас самая большая беда - это нехватка кислорода для больных коронавирусом.

"Мы передаем очередную партию кислородных концентраторов. Мы очень надеемся, что эти кислородные концентраторы уже с завтрашнего дня начнут спасать жизни людей", - подытожил Порошенко.

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