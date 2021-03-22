Фонд Порошенко отправил 30 кислородных концентраторов в 10 областей Украины: Нехватка кислорода - сейчас самая большая беда. ФОТОрепортаж
Еще одна партия из 30 кислородных концентраторов отправлена в украинские больницы от Фонда Порошенко. Каждый прибор может одновременно обеспечивать кислородную поддержку для двух пациентов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".
Концентраторы доставят в Винницкую, Донецкую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Львовскую, Одесскую, Ривненскую, Сумскую и Черкасскую области.
"Во всех цивилизованных странах выстроена глубоко эшелонированная оборона, которая способна дать отпор - и через тесты, и через вакцины, через защиту врачей, и через новейшее оборудование, и через койки, оборудованные кислородом, и много-много других вещей", - подчеркнул лидер "ЕС" Порошенко.
По его словам, Украина, несмотря на бравурные заявления власти о "чемпионстве в борьбе с коронавирусом", оказалась не готовой к эпидемии. Порошенко отметил, что сейчас в Украине полную дозу вакцины получил только один человек, а темпы вакцинации крайне низкие.
"10-15 тысяч каждый день заболевает. Государство - беспомощно. Власть - беспомощна. Министр, премьер, президент Зеленский - беспомощны", - подчеркнул пятый президент.
"Мы предлагали власти: соберите СНБО, имплементируйте наш антиковидный план, в конце концов завезите вакцину. Когда вы пытаетесь сделать дискуссию, нужна вакцинация или нет, скажите людям правду - у вас нет вакцины", - добавил Порошенко.
Лидер "ЕС" отметил, что сейчас самая большая беда - это нехватка кислорода для больных коронавирусом.
"Мы передаем очередную партию кислородных концентраторов. Мы очень надеемся, что эти кислородные концентраторы уже с завтрашнего дня начнут спасать жизни людей", - подытожил Порошенко.
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Степанов таскає на своїх плечах "гостинку" у Києві, білодаха.
Ты думаешь, почему у ЗЕбанутых такая истерика от Пороха? Потому что они понимают, что Порох для них - как гора Эверест, недостижимая величина, а ЗЕбанутые против Пороха - кучка говна. ЗЕленая.
ось ти звернувся і тобі відповів
Випадково журналюги тільки в магазин заходять, а там Зеля!
https://www.youtube.com/watch?v=qV154UJB4O0 Віктор Медведчук і Оксана Марченко передали медзасоби і обладнання лікарням для боротьби з COVID
Чи "то другоє", правда?
Запад от востока - отличаешь?
Говно от шоколада отличаешь?
Если нет - заткнись и не отсвечивай.
Не ваше єто - читать.
Дивно, але не пізніше як вчора https://censor.net/ru/comments/locate/3254695/0192146c-d140-72d2-b853-5ee613a6d100, що вже вакцинувались всі його родичі і знайомі, а кожен третій потерпає від побічних наслідків індійської вакцини. То хто з них бреше?
А криворогий шлимазл вовочка в это же время пытается стырить 2 млн грн на отмывании своей ОПы
А в это время фонд Порошенка продолжает заботиться о людях , но бидлоте разного рода это не нравится ,
так как для лоха забота - это пиар , ну не **... ж вашу машу !
с тех персоналом в больницах - да проблемы , а вот эти штуки ( концентраторы ) нужно будет заряжать либо на станции , либо от балонов высокого давления , если на станции , то искать транспорт с ячейками под эти штуки ( я в курсе че там стоят небольшие балоны среднего давления + редуктор + увлажнитель и немного электроники )
по мне чистый пиар
За два года своего недопрезидентства осел Оманский хоть яблочко или маску за свой счет в госпиталь раненным отнес???
Науседа, Президент другой страны в госпиталь поехал, всего туда нвез ребятам плоть до компьютеров.
Испанский стыд! Два года постоянного и ежедневного стыда и унижения страны.