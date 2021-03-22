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Фонд Порошенко отправил 30 кислородных концентраторов в 10 областей Украины: Нехватка кислорода - сейчас самая большая беда. ФОТОрепортаж

Еще одна партия из 30 кислородных концентраторов отправлена в украинские больницы от Фонда Порошенко. Каждый прибор может одновременно обеспечивать кислородную поддержку для двух пациентов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Концентраторы доставят в Винницкую, Донецкую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Львовскую, Одесскую, Ривненскую, Сумскую и Черкасскую области.

"Во всех цивилизованных странах выстроена глубоко эшелонированная оборона, которая способна дать отпор - и через тесты, и через вакцины, через защиту врачей, и через новейшее оборудование, и через койки, оборудованные кислородом, и много-много других вещей", - подчеркнул лидер "ЕС" Порошенко.

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По его словам, Украина, несмотря на бравурные заявления власти о "чемпионстве в борьбе с коронавирусом", оказалась не готовой к эпидемии. Порошенко отметил, что сейчас в Украине полную дозу вакцины получил только один человек, а темпы вакцинации крайне низкие.

"10-15 тысяч каждый день заболевает. Государство - беспомощно. Власть - беспомощна. Министр, премьер, президент Зеленский - беспомощны", - подчеркнул пятый президент.

"Мы предлагали власти: соберите СНБО, имплементируйте наш антиковидный план, в конце концов завезите вакцину. Когда вы пытаетесь сделать дискуссию, нужна вакцинация или нет, скажите людям правду - у вас нет вакцины", - добавил Порошенко.

Лидер "ЕС" отметил, что сейчас самая большая беда - это нехватка кислорода для больных коронавирусом.

"Мы передаем очередную партию кислородных концентраторов. Мы очень надеемся, что эти кислородные концентраторы уже с завтрашнего дня начнут спасать жизни людей", - подытожил Порошенко.

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Фонд Порошенко отправил 30 кислородных концентраторов в 10 областей Украины: Нехватка кислорода - сейчас самая большая беда 01
Фонд Порошенко отправил 30 кислородных концентраторов в 10 областей Украины: Нехватка кислорода - сейчас самая большая беда 02
Фонд Порошенко отправил 30 кислородных концентраторов в 10 областей Украины: Нехватка кислорода - сейчас самая большая беда 03
Фонд Порошенко отправил 30 кислородных концентраторов в 10 областей Украины: Нехватка кислорода - сейчас самая большая беда 04

Автор: 

карантин (16729) Порошенко Петр (19606) Европейская Солидарность (1054) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+44
...та не может быть
Фонд Порошенко отправил 30 кислородных концентраторов в 10 областей Украины: Нехватка кислорода сейчас самая большая беда - Цензор.НЕТ 8054
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22.03.2021 13:22
+28
Они при упоминании фамилии Порошенка не только портят воздух, а жиденько обсираются.
Ты думаешь, почему у ЗЕбанутых такая истерика от Пороха? Потому что они понимают, что Порох для них - как гора Эверест, недостижимая величина, а ЗЕбанутые против Пороха - кучка говна. ЗЕленая.
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22.03.2021 13:30
+25
Зелебобіки, настав час псувати повітря - новина про Справжнього Гетьмана.
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22.03.2021 13:24
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...та не может быть
Фонд Порошенко отправил 30 кислородных концентраторов в 10 областей Украины: Нехватка кислорода сейчас самая большая беда - Цензор.НЕТ 8054
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22.03.2021 13:22 Ответить
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22.03.2021 13:24 Ответить
...не ты ли зафигачил, чувак?
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22.03.2021 13:35 Ответить
опять врешь - подтверждай - бедный ,кидают тебя под .... - давай врунишка и побыстрей))))
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22.03.2021 13:36 Ответить
получат ,получат - а получили ли - где повреждение? - проект это не закон( обещать не значит жениться - для острых))) - бедный ВРЕШЬ и не краснеешь))) - не завидую тебе ,тяжело тебе деньги достаться- давай старайся лучше)))))))
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22.03.2021 13:48 Ответить
парашник и гундосик самая большая беда-а....
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22.03.2021 13:35 Ответить
а фонд степашки сделал выторг санаханту на 600 000 за куртку....
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22.03.2021 13:22 Ответить
куртка шикардосная ..мля какая она хоть на вид ?
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22.03.2021 13:25 Ответить
Як декілька шуб із соболя
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22.03.2021 13:45 Ответить
Ой. Якихось 23 тисячі зелених. Коли бабла ДУЖЕ багато, дістається воно на шару і дівати його нікуди, чому б і не купити?
Степанов таскає на своїх плечах "гостинку" у Києві, білодаха.
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22.03.2021 13:39 Ответить
щас бы наши танки уже на ул .Артема стояли
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22.03.2021 13:23 Ответить
Какого Артёма! У Арматы месячные.
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22.03.2021 13:27 Ответить
Зелебобіки, настав час псувати повітря - новина про Справжнього Гетьмана.
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22.03.2021 13:24 Ответить
Они при упоминании фамилии Порошенка не только портят воздух, а жиденько обсираются.
Ты думаешь, почему у ЗЕбанутых такая истерика от Пороха? Потому что они понимают, что Порох для них - как гора Эверест, недостижимая величина, а ЗЕбанутые против Пороха - кучка говна. ЗЕленая.
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22.03.2021 13:30 Ответить
...вазелин, конечно, лучше - верно, вася?
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22.03.2021 13:36 Ответить
МолодецЬ! Нельзя с экранов пропадать,а то забудут.
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22.03.2021 13:25 Ответить
вот, первый пошел!
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22.03.2021 13:35 Ответить
Забулут?так твой зекретин в каждом видосике Пороха рекламирует
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22.03.2021 13:48 Ответить
😄👍👍
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22.03.2021 17:02 Ответить
йде боротьба за надвірну і всю велику коломийщину
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22.03.2021 13:26 Ответить
і фронт розтягнувся до до донецької області. які ви тупі зелені п-си.
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22.03.2021 13:31 Ответить
до до до... ... ***********, не заїкайся
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22.03.2021 13:37 Ответить
а по суті твого срача є щось сказати? дегенерати тільки вміють у відповідь бараняче бе- бе-бе
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22.03.2021 13:41 Ответить
кацапіздаун...відповідаю на звертання...знов заїкаєшся...ще погавкай, повесели форум
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22.03.2021 13:55 Ответить
обидва, https://censor.net/ru/user/425456 та https://censor.net/ru/user/394850, припиняйте fratricide
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22.03.2021 14:11 Ответить
на звертання - відповідаю...
ось ти звернувся і тобі відповів
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22.03.2021 14:19 Ответить
А у зелени самая большая беда-обосраный ОП.
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22.03.2021 13:30 Ответить
Ага. Тебе на голову.
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22.03.2021 13:38 Ответить
Возмутительно! Шмаркля слила ковидный фонд олигапрхам через вэлыкэ крадивныцтво, а этот, не побоюсь этого слова, президент, из собственных денег вон чего вытворяет! От шо токо тот Порох не придумает, чтобы только крошку Цахеса подставить!!!
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22.03.2021 13:30 Ответить
І журналісти з фототехнікою зовсім випадково поруч проходили )))
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22.03.2021 13:31 Ответить
Звісно не випадково. Прийшли та зняли. Та показали. Тепер хай клован подібний відосік запиляє.
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22.03.2021 13:33 Ответить
Йому до цього не звикати...
Фонд Порошенка відправив 30 кисневих концентраторів у 10 областей України: нестача кисню зараз - найбільша біда - Цензор.НЕТ 5097
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22.03.2021 13:38 Ответить
долбойоб, де ти там журналісті побачило? фото прес- служби єс
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22.03.2021 13:34 Ответить
а то!
Випадково журналюги тільки в магазин заходять, а там Зеля!
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22.03.2021 13:36 Ответить
Ні, не випадково. Але ж вам, зеленому билу якось треба доводити, що ви оббрехали справжнього Гетьмана і вибрали всім зеленого скомороха.
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22.03.2021 13:37 Ответить
А може оце "справжній гетьман"?
https://www.youtube.com/watch?v=qV154UJB4O0 Віктор Медведчук і Оксана Марченко передали медзасоби і обладнання лікарням для боротьби з COVID
Чи "то другоє", правда?
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22.03.2021 13:44 Ответить
Для тебя, поцман, и кобыла невеста.
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22.03.2021 13:46 Ответить
Для мене Медведчук і Порошенко - то є два однакових сорти лайна в різній упаковці, не дивно що піаряться на публіку абсолютно однаково.
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22.03.2021 13:47 Ответить
Що заважає доларовому мільйонеру Зе передати медичне обладнання? Грошей жалко?
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22.03.2021 13:49 Ответить
...никто не будет спорить с таким экспертом по говну, как ты, вася...
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22.03.2021 13:53 Ответить
Поц, а ты чёрное и белое отличаешь?
Запад от востока - отличаешь?
Говно от шоколада отличаешь?
Если нет - заткнись и не отсвечивай.
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22.03.2021 13:53 Ответить
А ты как хотел? Порошенко не пиарился на миллиарде потраченном на ВСУ. Вы это оценили? Нет. Поэтому это нормально, когда кто-то тратит свои деньги и при это пиарится.
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22.03.2021 13:38 Ответить
А можно ссылку на то как Порошенко потратил миллиард своих денег на ВСУ?
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22.03.2021 13:46 Ответить
зачем вам ссылки - вы ж зебилы)
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22.03.2021 13:52 Ответить
Просто было бы интересно почитать про заслуги Порошенко.
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22.03.2021 13:54 Ответить
А зачем тебе? ты ж про зеленского ежедневно читаешь, но мозги на место не встали.
Не ваше єто - читать.
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22.03.2021 13:56 Ответить
...тебя в интернете забанили, вася?
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22.03.2021 13:54 Ответить
Випадково журналісти зайшли на "вакцинацію" зебуби з побритим торсом.😛😛😛
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22.03.2021 17:08 Ответить
Ну і що сказати,нехай Порох і кознокрад,і барига,і вбивця,і ще що хош,АЛЕ,ЧОМУ НІДЕ НЕ ЗУСТРІЧАЮ,ЩО ЩОСЬ ПОДІБНЕ ЗРОБИЛИ----ЮВТ,НОВІНСЬКИЙ,ЗЕ,МЕДВЕДЧУК і їм подібні,хотів ще приписати Ахметку,так він хоч донбасят підмазує,і то хоч що небудь. А тут Порох вже стільки влупив і все одно-- БАРИГА!!! Багато хто вже розуміє свою помилку,але багато хто ще ТУПИТЬ як останній ІДІОТ!!!! Нічого хорошого Зе не зробить для України,хоча потрібно наголосити на тому,що не виключно---ХОЧЕ!!!!! Але і я хочу бути таким як І.МАСК---але мозгів не вистачає!!! Чим швидше Зе піде,тим з меншими втратами ми знову зможем піти вперед.
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22.03.2021 13:34 Ответить
Хоча б хтось щось корисне робить, а зелені як зазвичай просто тормозять
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22.03.2021 13:36 Ответить
Порошенко отметил, что сейчас в Украине полную дозу вакцины получил только один человек, а темпы вакцинации крайне низкие.

Дивно, але не пізніше як вчора https://censor.net/ru/comments/locate/3254695/0192146c-d140-72d2-b853-5ee613a6d100, що вже вакцинувались всі його родичі і знайомі, а кожен третій потерпає від побічних наслідків індійської вакцини. То хто з них бреше?
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22.03.2021 13:37 Ответить
Очєвідно шо брешеш ти, як усі набутилочнікі
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22.03.2021 13:39 Ответить
А дайте відповідь на таке запитання:РОДИЧІ ВАКЦИНУ ВКОЛОЛИ ДВІ ДОЗИ,ЧИ ОДНУ?
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22.03.2021 13:57 Ответить
вот так - все познаётся в сравнении - зеленые - вам реально не стыдно ,за свой выбор?
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22.03.2021 13:37 Ответить
...стыдно как раз адекватным 25% за неадекватность 73%
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22.03.2021 13:39 Ответить
не ищем легких путей и прямых связок ,хотя....))
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22.03.2021 13:43 Ответить
Вот мерзавец!
А криворогий шлимазл вовочка в это же время пытается стырить 2 млн грн на отмывании своей ОПы
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22.03.2021 13:38 Ответить
Запалали подоляцькі пердаки.
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22.03.2021 13:38 Ответить
не шоб куртку купить.
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22.03.2021 13:54 Ответить
Уже год пытаюсь найти, какие средства на борьбу с эпидемией были выделены благотворительными фондами квартала, Коломойского, Медведчука,Тимошенко и т.д., но пока безуспешно..
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22.03.2021 14:10 Ответить
В стране эпидемия, финансовый кризис, разгул коррупции, а " ... члены Кабмина решительно осуждают вандализм и надругательство над госсимволами во время акций протеста"
А в это время фонд Порошенка продолжает заботиться о людях , но бидлоте разного рода это не нравится ,
так как для лоха забота - это пиар , ну не **... ж вашу машу !
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22.03.2021 14:19 Ответить
Не! Ну молодец! Помню он семье жильё купил.В Германии муж министра МОЗ закупил для Моз маски.Выгнали и позор на всю Германию.А у нас проходит на Ура.
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22.03.2021 14:24 Ответить
Кажуть ,що зєлєнський закупив кисневі концентратори для своїх прихильників, видно їх не багато зосталось цих прихильників.
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22.03.2021 14:31 Ответить
дишовый пеар на крави.
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22.03.2021 14:35 Ответить
Цікаво, скільки кисневих концентраторів за свої власні кошти закупили Байден чи Меркель.
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22.03.2021 15:33 Ответить
Нормальный ход.уважуха
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22.03.2021 15:51 Ответить
Респект Пороху!
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22.03.2021 15:58 Ответить
Фонд Порошенка відправив 30 кисневих концентраторів у 10 областей України: нестача кисню зараз - найбільша біда - Цензор.НЕТ 1268
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22.03.2021 16:22 Ответить
Фонд Порошенка відправив 30 кисневих концентраторів у 10 областей України: нестача кисню зараз - найбільша біда - Цензор.НЕТ 2871
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22.03.2021 16:24 Ответить
кислорода ( О2 ) в промышленных городах валом , плати и бери
с тех персоналом в больницах - да проблемы , а вот эти штуки ( концентраторы ) нужно будет заряжать либо на станции , либо от балонов высокого давления , если на станции , то искать транспорт с ячейками под эти штуки ( я в курсе че там стоят небольшие балоны среднего давления + редуктор + увлажнитель и немного электроники )
по мне чистый пиар
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22.03.2021 19:05 Ответить
А где жмотливое зеленое ничтожество? 4 день отдыхает или под капельницами?
За два года своего недопрезидентства осел Оманский хоть яблочко или маску за свой счет в госпиталь раненным отнес???

Науседа, Президент другой страны в госпиталь поехал, всего туда нвез ребятам плоть до компьютеров.
Испанский стыд! Два года постоянного и ежедневного стыда и унижения страны.
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22.03.2021 22:25 Ответить
 
 