Volkswagen на большой скорости влетел под грузовик на Житомирщине: трое погибших, в том числе 16-летняя девушка, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Житомирской области полиция расследует ДТП с тремя погибшими.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Житомирской области.
"Событие произошло ночью 22 марта в г. Коростышеве. Водитель легкового Volkswagen с пассажирами на значительной скорости зацепил попутный "Chevrolet" и неуправляемая машина влетела под грузовик, припаркованный на обочине. В результате происшествия погибли три человека, один из пассажиров с травмами в больнице", - сказано в сообщении.
Предварительно установлено, что около 1:00 ночи 22 марта водитель автомобиля Volkswagen Passat, 20-летний местный житель, двигаясь по ул. Киевской в г Коростышеве на значительной скорости, пытался осуществить опережение попутного автомобиля Chevrolet Aveo по правой полосе движения. После бокового столкновения с ним неуправляемый "Фольксваген" вынесло к отбойнику, где легковушка влетела под автопоезд "DAF" с полуприцепом.
В результате ДТП водитель Volkswagen и двое его пассажиров, 21-летний мужчина и 16-летняя девушка, все жители г. Коростышев, от полученных травм погибли на месте происшествия. Третьего 21-летнего пассажира этой же машины с телесными повреждениями госпитализированы в больницу.
"У травмированного мужчины по результатам медицинского обследования зафиксировано состояние алкогольного опьянения в 1,99 промилле. Сейчас определяются состояния, в которых находились погибшие водитель и пассажиры Volkswagen, - отметил начальник ГУНП в Житомирской областиЮрий Олейник. - Остальные участники ДТП, водитель и пассажир Chevrolet и водитель грузовика, предварительно, не пострадали. Их автомобили получили механические повреждения".
Все обстоятельства и причины, которые привели к трагическому ДТП, полицейские устанавливают в рамках начатого по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины уголовного производства.
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так может, зачем платить больше? ведь эффективность полиции в данной ситуации нулевая!