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Новости Фото ДТП
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Volkswagen на большой скорости влетел под грузовик на Житомирщине: трое погибших, в том числе 16-летняя девушка, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Житомирской области полиция расследует ДТП с тремя погибшими.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Житомирской области.

"Событие произошло ночью 22 марта в г. Коростышеве. Водитель легкового Volkswagen с пассажирами на значительной скорости зацепил попутный "Chevrolet" и неуправляемая машина влетела под грузовик, припаркованный на обочине. В результате происшествия погибли три человека, один из пассажиров с травмами в больнице", - сказано в сообщении.

Предварительно установлено, что около 1:00 ночи 22 марта водитель автомобиля Volkswagen Passat, 20-летний местный житель, двигаясь по ул. Киевской в ​​г Коростышеве на значительной скорости, пытался осуществить опережение попутного автомобиля Chevrolet Aveo по правой полосе движения. После бокового столкновения с ним неуправляемый "Фольксваген" вынесло к отбойнику, где легковушка влетела под автопоезд "DAF" с полуприцепом.

Volkswagen на большой скорости влетел под грузовик на Житомирщине: трое погибших, в том числе 16-летняя девушка, - полиция 01

В результате ДТП водитель Volkswagen и двое его пассажиров, 21-летний мужчина и 16-летняя девушка, все жители г. Коростышев, от полученных травм погибли на месте происшествия. Третьего 21-летнего пассажира этой же машины с телесными повреждениями госпитализированы в больницу.

"У травмированного мужчины по результатам медицинского обследования зафиксировано состояние алкогольного опьянения в 1,99 промилле. Сейчас определяются состояния, в которых находились погибшие водитель и пассажиры Volkswagen, - отметил начальник ГУНП в Житомирской областиЮрий Олейник. - Остальные участники ДТП, водитель и пассажир Chevrolet и водитель грузовика, предварительно, не пострадали. Их автомобили получили механические повреждения".

Volkswagen на большой скорости влетел под грузовик на Житомирщине: трое погибших, в том числе 16-летняя девушка, - полиция 02

Все обстоятельства и причины, которые привели к трагическому ДТП, полицейские устанавливают в рамках начатого по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины уголовного производства.

Volkswagen на большой скорости влетел под грузовик на Житомирщине: трое погибших, в том числе 16-летняя девушка, - полиция 03
Фото: сайт полиции

ДТП (7678) Нацполиция (16496) пьянство (867) Житомирская область (1396)


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Топ комментарии
+25
А разве можно с такой скоростью ночью летать??
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22.03.2021 14:05
+17
Очередной гонщик-долбоящер!!
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22.03.2021 14:03
+14
Він припаркувався в "кишені", там 2 смуги вільні. Якби не вантажівка, воно б у фундаменті будинку спинилось. Ще хтось міг постраждати.
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22.03.2021 14:11
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АВЕО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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22.03.2021 15:11 Ответить
Погибло три человека ,а тут дебилы смеються с погибших ,оскорбляют их,тролят между собой.мерзко и противно.
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22.03.2021 15:34 Ответить
Так вроде люди не пострадали - только сракеры.
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22.03.2021 16:23 Ответить
Там впереди перекресток ! Значек "светофора" никто не видит ? Это сколько метров до перекрестка ? А кто не знает , скажу еще одно , до перекрестка там еще и автобусная остановка ... И не важно , что это была ночь ... По-этому , Иван Петров , я с вами согласен , люди не пострадали ...
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23.03.2021 15:23 Ответить
Вот это я понимаю гонщик! Хорошо за сотку шёл.
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22.03.2021 16:11 Ответить
Евгений , за сотку ??? Какую сотку ??? Вторую ??? Это видео выложено в замедленном виде , чтобы людей не так шокировать...
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23.03.2021 15:27 Ответить
Не гони до ста, а живи до ста!
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01.05.2021 17:17 Ответить
Прошлый раз бимер, сейчас фолькс. "Что русскому хорошо, то немцу - смерть" (С)
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22.03.2021 16:21 Ответить
Балта - 2...
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22.03.2021 19:28 Ответить
он так ездил последние полтора часа перед аварией. и полицаи ничего не видели и не остановили, и камеры натыканные как собачьи какашки не помогли.

так может, зачем платить больше? ведь эффективность полиции в данной ситуации нулевая!
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22.03.2021 22:21 Ответить
"полтора часа перед аварией" - естественный отбор и премия Дарвина...
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23.03.2021 15:30 Ответить
Авакову или Геращенко-жирному?
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23.03.2021 17:41 Ответить
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