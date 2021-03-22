У водителя на Житомирщине в руках взорвалась граната, которой он угрожал полицейским. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Житомире ннаходящийся в неадекватном состоянии водитель пытался скрыться от полицейских, потом угрожал полицейским гранатой, но сам пострадал от нее. Мужчину доставили в реанимационное отделение с травматической ампутацией правого предплечья и другими рваными ранами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Житомирской области, о ходе ночных событий на брифинге 22 марта рассказал начальник ГУНП в Житомирской области Юрий Олейник.

Так, по данным ведомства, около 23:14 в г. Житомире по площади Победы патрульные остановили Honda Accord, за рулем которого, как выяснилось, находился 35-летний житель областного центра. Ранее мужчина уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей, в том числе дважды в 2020 и 2021 году за управление автомобилем в состоянии опьянения и управлении транспортным средством лицом, лишенным такого права.

На этот раз по требованию полицейских предоставить документы водитель заблокировался в салоне и категорически отказывался выполнять законные указания правоохранителей. Поэтому на место происшествия прибыли полицейские роты полиции особого назначения ГУНП и следственно-оперативная группа Житомирского районного управления полиции.

"В этот момент мужчина находился в салоне в бронежилете и каске и вел себя неадекватно, в частности говорил сам с собой", - рассказал Олейник.

При попытке полицейских открыть двери автомобиля водитель начал движение, пытаясь сбежать от правоохранителей и выехал за пределы областного центра.

На территории Житомирского и соседних районов была введена специальная полицейская операция. Поэтому навстречу нарушителю для его задержания выехали два экипажа полицейских Чудновского отделения. Увидев, что движение на дороге заблокировано служебными автомобилями правоохранителей, нарушитель развернулся и продолжил бежать в обратном направлении.

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Поэтому добравшись областного центра и двигаясь по улице Героев Базара в направлении перекрестка с проспектом Мира, водитель автомобиля Honda Accord не справился с управлением и столкнулся с припаркованным на обочине Ford Transit. После этого водитель вышел из салона с предметом, похожим на гранату, в руках. При попытке полицейских успокоить мужчину и уговорить прекратить противоправные действия, боеприпас взорвался.

В результате мужчина получил травмы в виде травматической ампутации правого предплечья, многочисленные рваные раны правой ноги и правой поясничной области.

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы Главного управления Нацполиции в Житомирской области во главе с начальником ГУНП, а также Житомирского районного управления полиции, специалисты взрывотехнической службы, другие соответствующие подразделения полиции.

"По предварительному заключению, в руках мужчины взорвалась граната РГД-5. Он замахнулся, чтобы, вероятно, бросить ее в полицейских, при этом выдернув чеку. Думаю, что от недостаточности навыков поведения, а также неадекватности состояния, намерение не смог осуществить, но реальная угроза для полицейских, которые в этот момент окружили мужчину, существовала", - подчеркнул Олейник.

В настоящее время по данному факту начато уголовное производство сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины - 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами, взрывчатыми веществами), 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа ...) .

Продолжаются следственно-розыскные мероприятия, в том числе неотложные обыски по месту жительства мужчины.

"Среди изъятого есть порошок, вероятно, наркотического состава. Для проверки этого будут назначены соответствующие экспертные исследования, - сказал Олейник.



Фото: сайт полиции