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У водителя на Житомирщине в руках взорвалась граната, которой он угрожал полицейским. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Житомире ннаходящийся в неадекватном состоянии водитель пытался скрыться от полицейских, потом угрожал полицейским гранатой, но сам пострадал от нее. Мужчину доставили в реанимационное отделение с травматической ампутацией правого предплечья и другими рваными ранами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Житомирской области, о ходе ночных событий на брифинге 22 марта рассказал начальник ГУНП в Житомирской области Юрий Олейник.

Так, по данным ведомства, около 23:14 в г. Житомире по площади Победы патрульные остановили Honda Accord, за рулем которого, как выяснилось, находился 35-летний житель областного центра. Ранее мужчина уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей, в том числе дважды в 2020 и 2021 году за управление автомобилем в состоянии опьянения и управлении транспортным средством лицом, лишенным такого права.

На этот раз по требованию полицейских предоставить документы водитель заблокировался в салоне и категорически отказывался выполнять законные указания правоохранителей. Поэтому на место происшествия прибыли полицейские роты полиции особого назначения ГУНП и следственно-оперативная группа Житомирского районного управления полиции.

"В этот момент мужчина находился в салоне в бронежилете и каске и вел себя неадекватно, в частности говорил сам с собой", - рассказал Олейник.

У водителя на Житомирщине в руках взорвалась граната, которой он угрожал полицейским 01

При попытке полицейских открыть двери автомобиля водитель начал движение, пытаясь сбежать от правоохранителей и выехал за пределы областного центра.

На территории Житомирского и соседних районов была введена специальная полицейская операция. Поэтому навстречу нарушителю для его задержания выехали два экипажа полицейских Чудновского отделения. Увидев, что движение на дороге заблокировано служебными автомобилями правоохранителей, нарушитель развернулся и продолжил бежать в обратном направлении.

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Поэтому добравшись областного центра и двигаясь по улице Героев Базара в направлении перекрестка с проспектом Мира, водитель автомобиля Honda Accord не справился с управлением и столкнулся с припаркованным на обочине Ford Transit. После этого водитель вышел из салона с предметом, похожим на гранату, в руках. При попытке полицейских успокоить мужчину и уговорить прекратить противоправные действия, боеприпас взорвался.

У водителя на Житомирщине в руках взорвалась граната, которой он угрожал полицейским 02

В результате мужчина получил травмы в виде травматической ампутации правого предплечья, многочисленные рваные раны правой ноги и правой поясничной области.

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы Главного управления Нацполиции в Житомирской области во главе с начальником ГУНП, а также Житомирского районного управления полиции, специалисты взрывотехнической службы, другие соответствующие подразделения полиции.

У водителя на Житомирщине в руках взорвалась граната, которой он угрожал полицейским 03

"По предварительному заключению, в руках мужчины взорвалась граната РГД-5. Он замахнулся, чтобы, вероятно, бросить ее в полицейских, при этом выдернув чеку. Думаю, что от недостаточности навыков поведения, а также неадекватности состояния, намерение не смог осуществить, но реальная угроза для полицейских, которые в этот момент окружили мужчину, существовала", - подчеркнул Олейник.

В настоящее время по данному факту начато уголовное производство сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины - 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами, взрывчатыми веществами), 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа ...) .

Продолжаются следственно-розыскные мероприятия, в том числе неотложные обыски по месту жительства мужчины.

У водителя на Житомирщине в руках взорвалась граната, которой он угрожал полицейским 04

"Среди изъятого есть порошок, вероятно, наркотического состава. Для проверки этого будут назначены соответствующие экспертные исследования, - сказал Олейник.

У водителя на Житомирщине в руках взорвалась граната, которой он угрожал полицейским 05
Фото: сайт полиции

взрыв (6771) граната (1003) Житомир (684) Нацполиция (16496)


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Топ комментарии
+19
В медецинской карточке напишите ему диагноз - клинический идиот!
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22.03.2021 15:32
+7
Премию Дарвина...
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22.03.2021 16:00
+5
весна-с
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22.03.2021 15:33
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В медецинской карточке напишите ему диагноз - клинический идиот!
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22.03.2021 15:32 Ответить
избиратель зеленского
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22.03.2021 16:32 Ответить
Обычно пишут, что коронавирус !
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22.03.2021 18:25 Ответить
весна-с
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22.03.2021 15:33 Ответить
красота-с
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22.03.2021 16:20 Ответить
"Хорошо, что люди не пострадали"
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22.03.2021 15:33 Ответить
Угу, власник Форд-Транзита в захваті, його авто допомогло зупинити придурка.
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22.03.2021 15:37 Ответить
Страховка от придурков есть?
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22.03.2021 15:39 Ответить
Дорога в такому стані, як в штатах на на покинутому ранчо Жесть
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22.03.2021 15:46 Ответить
Так вона має назву "Героїв Базару".... Нам відомо багато "героїв з базару"...Вінницького
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22.03.2021 16:52 Ответить
Проблема не в АТО. А в идиотах !
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22.03.2021 16:26 Ответить
Премию Дарвина...
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22.03.2021 16:00 Ответить
Это преступник,дважды попадался пьяным,гранату взорвал.хорошо некого неранило
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22.03.2021 16:05 Ответить
Оштрафуйте его в 105-й раз клоуны )))>
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22.03.2021 16:07 Ответить
Из протокола "...и успел крикнуть "Только без рук!"..."
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22.03.2021 16:08 Ответить
Опять наверное какой -то липовый УБД шник или липовый участник и липовый герой АТО!! Сейчас их до хрена развелось!!
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22.03.2021 16:30 Ответить
докладывал наверное самый лучший.
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22.03.2021 16:44 Ответить
"рухаючись вулицею Героїв Базару" Джерело: https://censor.net/ua/p3254831
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22.03.2021 16:49 Ответить
А нашо йому права рука? Пульт від телевізора можна і лівою тримати. Сватів дивитися і слугу народу.
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22.03.2021 16:55 Ответить
А попу мама витре... Бо жінці, напевно, ідіот не потрібен.
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22.03.2021 18:11 Ответить
Лівою витре, як мусульмани.
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22.03.2021 19:10 Ответить
Естественній отбор....
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22.03.2021 19:30 Ответить
Граната и Ураина скоро будут как тренд))
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22.03.2021 19:38 Ответить
зачем полицаи останавливают без причины?
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22.03.2021 22:15 Ответить
так а чо токо инвалид...??- маловато будет..(с)
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22.03.2021 23:24 Ответить
треба і другу руку ампутувати - для симетрії.
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31.03.2021 21:17 Ответить
 
 