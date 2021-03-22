"Покупатель" машины отобрал ее у киевлянина, но доехал только до соседней улицы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
19-летний парень продавал старенький "Форд". По объявлению к нему обратился 41-летний житель Киевской области. Но когда они отправились на тестовую поездку, "покупатель" наставил на продавца пистолет и выгнал его из машины.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.
"Пострадавший рассказал, что накануне выложил в интернете объявление о продаже своего автомобиля "Форд". Через некоторое время позвонил мужчина, который договорился с ним о встрече для осмотра автомобиля. Во время пробной поездки "покупатель" достал пистолет и, угрожая им, завладел авто", - сказано в сообщении полиции.
Но доехать грабитель смог только до соседнего квартала - дальше автомобиль сломался, заглох, и его пришлось бросить посреди улицы.
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Полицейские разыскали неудачливого похитителя, задержали его по месту жительства и изъяли 2 пневматических пистолета.
Теперь жителю Киевщины грозит от 8 до 12 лет за решеткой.
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Порохоботы в упор не видят преступлений Порошенко, а этот не видит, что ворует.
Вор должен сидеть в тюрьме!
Исключительно избирателем Зеленского?!
Теперь вместо полвареника,на которые томос не намажеш,у них видосики-гундосики,которые они вместе с террмосом на уши намазывают.
Но продолжают об этом. писать второй год!
Все решта - під питанням
навряд ли этот шедевр стоил дорого, чтоб так пугать хозяина ?
Обхохочемся!