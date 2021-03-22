"Покупатель" машины отобрал ее у киевлянина, но доехал только до соседней улицы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

19-летний парень продавал старенький "Форд". По объявлению к нему обратился 41-летний житель Киевской области. Но когда они отправились на тестовую поездку, "покупатель" наставил на продавца пистолет и выгнал его из машины.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"Пострадавший рассказал, что накануне выложил в интернете объявление о продаже своего автомобиля "Форд". Через некоторое время позвонил мужчина, который договорился с ним о встрече для осмотра автомобиля. Во время пробной поездки "покупатель" достал пистолет и, угрожая им, завладел авто", - сказано в сообщении полиции.

Но доехать грабитель смог только до соседнего квартала - дальше автомобиль сломался, заглох, и его пришлось бросить посреди улицы.

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Полицейские разыскали неудачливого похитителя, задержали его по месту жительства и изъяли 2 пневматических пистолета.

Теперь жителю Киевщины грозит от 8 до 12 лет за решеткой.





