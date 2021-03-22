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Блокирована контрабанда наркотиков в ОРДЛО: метадон перевозили в детских игрушках. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины блокировала канал контрабандной переправки наркотиков из Украины в ОРДЛО через территорию РФ. Злоумышленников задержали в ходе спецоперации в Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В ходе спецоперации правоохранители изъяли подготовленную к продаже партию метадона (стоимостью более 4 млн грн по ценам черного рынка) и незарегистрированное оружие.

По данным следствия, лидеры группы организовали наркотрафик на временно неподконтрольную украинской власти территории Донбасса. Злоумышленники прятали запрещенные вещества в детских игрушках и колясках. Затем переправляли их своим сообщникам под видом бытовых посылок через водителей микроавтобусов, которые осуществляют нерегулярные пассажирские перевозки.

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Наркотики вывозили в РФ через пункты пропуска "Гоптовка" Харьковской области и "Меловое" на Луганщине. Они попадали в ОРДЛО через временно неподконтрольные участки госграницы. В рамках контроля за совершением преступления сотрудники СБУ задокументировали 12 эпизодов контрабанды наркотиков участниками группировки.

Сейчас следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств), ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Блокирована контрабанда наркотиков в ОРДЛО: метадон перевозили в детских игрушках 01
Блокирована контрабанда наркотиков в ОРДЛО: метадон перевозили в детских игрушках 02
Блокирована контрабанда наркотиков в ОРДЛО: метадон перевозили в детских игрушках 03
Блокирована контрабанда наркотиков в ОРДЛО: метадон перевозили в детских игрушках 04

Автор: 

наркотики (2148) россия (95683) СБУ (19931) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+12
Зря, лучше б туда пустить наркотрафик. во первых можно денег заработать, во вторых чем больше орков сдохнет от передоза тем лучше!!!
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22.03.2021 16:35
+10
зачем?
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22.03.2021 16:33
+5
вывозят ИЗ Украины в кацапию. Да пусть повыздыхивают там от наркоты хоть все. Чем наши то не довольны ? Хотят чтобы больше наркоты осталось, чтобы украинцы ею травились ? Или тем что мимо кассы потоки на нычку проходили ?
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22.03.2021 16:43
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Правила форума Совет форумчан
а игрушки какого красного туда возят???
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22.03.2021 16:32 Ответить
старым каммунистам красные пигулки
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22.03.2021 19:03 Ответить
зачем?
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22.03.2021 16:33 Ответить
У получателя неоплаченные счета за прошлый месяц...
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22.03.2021 16:35 Ответить
Патаму шта охфіс збільшив споживання. Хіба не видно по зашкварах?
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22.03.2021 17:06 Ответить
Зря, лучше б туда пустить наркотрафик. во первых можно денег заработать, во вторых чем больше орков сдохнет от передоза тем лучше!!!
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22.03.2021 16:35 Ответить
Учитывая, что лугандон финансируется из кацапского бюджета, получился бы неплохой "пылесос" средств.
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22.03.2021 16:41 Ответить
Тобто попередньо було одинадцять контрольованих поставок наркоти сєпарам пропущено через український кордон. А не забагато? А хіміки хто?
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22.03.2021 16:36 Ответить
Навіщо їм метадон, якщо на Стіролі вони в промислових масштабах амфетамін клепають?
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22.03.2021 16:37 Ответить
трамадол на Стіролі клепають, а не амфетамин.
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30.04.2021 18:01 Ответить
вывозят ИЗ Украины в кацапию. Да пусть повыздыхивают там от наркоты хоть все. Чем наши то не довольны ? Хотят чтобы больше наркоты осталось, чтобы украинцы ею травились ? Или тем что мимо кассы потоки на нычку проходили ?
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22.03.2021 16:43 Ответить
Людей, которые продают дырявым гамадрилам метадон, нужно наградить
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22.03.2021 16:56 Ответить
детская дозировка...
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22.03.2021 17:21 Ответить
Текст зрозумілий,одного не розумію - нахрена ,ще й хваляться
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22.03.2021 17:27 Ответить
Зачем?
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22.03.2021 21:28 Ответить
Даремно.Нехай,би обіжралися
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22.03.2021 23:47 Ответить
лошня..- еще б своего добавили - хай дохнет попочленство)))
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22.03.2021 23:50 Ответить
да там возле границы надо , лабораторию -завод по производству ,этой дряни , надо построить . и передавать туда бесплатно .за год бы территорию очистили бы.
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23.03.2021 07:15 Ответить
 
 