Блокирована контрабанда наркотиков в ОРДЛО: метадон перевозили в детских игрушках. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины блокировала канал контрабандной переправки наркотиков из Украины в ОРДЛО через территорию РФ. Злоумышленников задержали в ходе спецоперации в Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В ходе спецоперации правоохранители изъяли подготовленную к продаже партию метадона (стоимостью более 4 млн грн по ценам черного рынка) и незарегистрированное оружие.

По данным следствия, лидеры группы организовали наркотрафик на временно неподконтрольную украинской власти территории Донбасса. Злоумышленники прятали запрещенные вещества в детских игрушках и колясках. Затем переправляли их своим сообщникам под видом бытовых посылок через водителей микроавтобусов, которые осуществляют нерегулярные пассажирские перевозки.

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Наркотики вывозили в РФ через пункты пропуска "Гоптовка" Харьковской области и "Меловое" на Луганщине. Они попадали в ОРДЛО через временно неподконтрольные участки госграницы. В рамках контроля за совершением преступления сотрудники СБУ задокументировали 12 эпизодов контрабанды наркотиков участниками группировки.

Сейчас следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств), ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

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