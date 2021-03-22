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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Тело пропавшего ветерана АТО Ганненко, которого разыскивали с конца декабря, нашли на Черкасщине. ФОТО

Тело ветерана обнаружили в водоеме в соседнем селе. Следов насильственной смерти на нем нет.

Об этом "Суспільному" сообщила пресс-секретарь ГУНП в Черкасской области Зоя Вовк, информирует Цензор.НЕТ.

По словам пресс-секретаря, житель села Грищинцы, участник боевых действий Анатолий Ганненко исчез 28 декабря 2020-го года. Розыском мужчины занимались оперативно-розыскные группы.

Тело Анатолия Ганненко нашли вблизи соседнего села Бобрица в местном водоеме. Следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружили, добавила Зоя Вовк.

Правоохранители открыли уголовное производство.

Продолжается следствие.

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"Украинский милитарный портал" сообщает, что похороны Анатолия Ганненко состоялись 21 марта в его родном селе Грищинцы на Каневщине.

Анатолий Ганненко был морпехов, десантником, участвовал в рейде 95 бригады ВСУ в тыл врага летом 2014 года.

Тело пропавшего ветерана АТО Ганненко, которого разыскивали с конца декабря, нашли на Черкасщине 01

Автор: 

ветераны (1109) Нацполиция (16498) смерть (9230) Черниговская область (1139)


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Топ комментарии
+33
Як так могло статись ?
Хтось вбиває ветеранів в тилу ?
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22.03.2021 16:47
+26
Агенты раши одного за друним уничтожают украинских патриотов.
А яловое быдло сопли жует.
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22.03.2021 16:44
+25
на фото очень позитивный и крепкий Человек...поэтому в "без следов насильственной смерти" через более 2-х месяцев под водой... не верится..
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22.03.2021 17:09
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Агенты раши одного за друним уничтожают украинских патриотов.
А яловое быдло сопли жует.
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22.03.2021 16:44 Ответить
Так ему это всё пофик.
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22.03.2021 17:08 Ответить
Як так могло статись ?
Хтось вбиває ветеранів в тилу ?
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22.03.2021 16:47 Ответить
Сепари https://censor.net/ru/user/354814,сепари.
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22.03.2021 17:07 Ответить
Я їх ніколи не пробачу.
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22.03.2021 17:12 Ответить
ФСБ же убирает своихТіло зниклого ветерана АТО Ганненка, якого розшукували з кінця грудня, знайшли на Черкащині - Цензор.НЕТ 9949
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22.03.2021 18:31 Ответить
сам-то понял, шо перднул водкой, дебил...
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22.03.2021 23:56 Ответить
на фото очень позитивный и крепкий Человек...поэтому в "без следов насильственной смерти" через более 2-х месяцев под водой... не верится..
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22.03.2021 17:09 Ответить
ну то згадайте хто в нас очолює МВС і які звитяги у МВС за час його керування
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22.03.2021 22:52 Ответить
Какая-то тварь истребляет наших ветеранов АТО, а то что, следов насильственной смерти на нём нет, это обыкновенная формальность, никто не хочет искать убийцу, проще сказать - сам утонул.
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22.03.2021 17:17 Ответить
Процитую, що писали на Цензор_нет про його зникнення 10.01.21 22:41: (підкреслене - мною) "Толя - морпіх, десантник, брав участь у рейді 95-ї. За роки війни, починаючи з 2014 року, накосив зі своєї гвинтівки не один десяток сепарів. Це не вигаданий персонаж чи міфічний герой, Толя - реально людина слова і діла. Я свідок одного з відрізків його бойового шляху і тому вище написане підтверджую особисто, як сержант і підлеглий у взводі (аж ніяк не піхотному) він проявив себе лише з найкращого боку. Востаннє його бачили 28 грудня о 19:20 у вище зазначеному селі, де він відпочивав та після сутички покинув заклад. За майже 2 тижні жодних новин від поліції. Військовослужбовець, який став на захист Батьківщини та допоміг захистити незалежність нашої держави, зараз потребує вашої допомоги та розголосу. Будь-яку інформацію повідомляйте у приватні повідомлення", - написав Підлісний. Джерело: https://censor.net/ua/n3240943
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22.03.2021 18:04 Ответить
Для безопасности каждому ветерану ато один пистолет и 2 обоймы в подарок
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22.03.2021 19:12 Ответить
Спочивай з миром, синку...
Тіло зниклого ветерана АТО Ганненка, якого розшукували з кінця грудня, знайшли на Черкащині - Цензор.НЕТ 9763
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22.03.2021 19:38 Ответить
Вічна память герою
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22.03.2021 20:04 Ответить
 
 