Тело пропавшего ветерана АТО Ганненко, которого разыскивали с конца декабря, нашли на Черкасщине. ФОТО
Тело ветерана обнаружили в водоеме в соседнем селе. Следов насильственной смерти на нем нет.
Об этом "Суспільному" сообщила пресс-секретарь ГУНП в Черкасской области Зоя Вовк, информирует Цензор.НЕТ.
По словам пресс-секретаря, житель села Грищинцы, участник боевых действий Анатолий Ганненко исчез 28 декабря 2020-го года. Розыском мужчины занимались оперативно-розыскные группы.
Тело Анатолия Ганненко нашли вблизи соседнего села Бобрица в местном водоеме. Следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружили, добавила Зоя Вовк.
Правоохранители открыли уголовное производство.
Продолжается следствие.
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"Украинский милитарный портал" сообщает, что похороны Анатолия Ганненко состоялись 21 марта в его родном селе Грищинцы на Каневщине.
Анатолий Ганненко был морпехов, десантником, участвовал в рейде 95 бригады ВСУ в тыл врага летом 2014 года.
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А яловое быдло сопли жует.
Хтось вбиває ветеранів в тилу ?