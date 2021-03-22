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Уникальный детсад в форме пчелиных сот строят в Ривном, - Голик. ФОТО

В Ривном идет строительство детского садика в форме пчелиных сот. Уникальный проект таких детских садиков был разработан и впервые реализован в Днепропетровской области командой главы обладминистрации Валентина Резниченко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил Юрий Голик.

"Первые три садика по такому проекту, но с меньшей вместимостью - на 115 мест, были построены нами в Днепропетровской области: в Подгороднем, Романково и Илларионово. Приятно видеть, как классный проект воплощают и в других областях", - говорится в сообщении.

Уникальный детсад в форме пчелиных сот строят в Ривном, - Голик 01
Уникальный детсад в форме пчелиных сот строят в Ривном, - Голик 02

Ранее "РБК-Украина" детально описывало разные проекты детсадов, которые строились в Днепропетровской области при Резниченко: "В форме пчелиных сот. В стиле скандинавской архитектуры. С гигантскими окнами от потолка до пола с подогревом. Бассейн с пластиковыми шариками для игр. Внутренний сад. Просторные спальни. Кухни с современным оборудованием. Продуманные до мелочей площадки для прогулок и игры. Солнечные панели на крыше. Это все детские садики, которые разработали по заказу ОГА местные архитекторы, перед которыми была поставлена простая задача: делать что угодно, лишь бы от новых зданий садиков не осталось и духа "совка".

По словам Голика, такие яркие проекты приведут к тому, что вокруг них будет меняться и все остальное: "Все будут "плясать" именно от ярких детских садиков и школ, они словно центр, от которого жизнерадостный пейзаж будет распространяться по всему периметру".

Как сообщалось ранее, приемное отделение Ровенской областной больницы, обновленное по программе Зеленского "Большая стройка", готовится к приему первых пациентов. Строительные работы по реконструкции завершились на 100%. Заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Велике будівництво" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году в Украине будут реконструированы 177 приемных отделений.

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Автор: 

детсад (429) Ровно (530) Голик Юрий (126) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+5
Побільше таких новин,а то достали вже мітинги,пожари,війни і жирні наглючі морди ненаситних негідників з Їхніми прихвоснями!!!
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22.03.2021 18:36
+4
Побольше бы таких новостей, и лучше в прошедшем времени - построили, вот фото радостных детей и воспитателей.
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22.03.2021 18:11
+2
В ********* світі багато що будують, а для України виглядає файно.
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22.03.2021 17:55
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В современном мире такие садики уже давно не уникальны, то что на фото это посредственная архитектура, но на фоне того что строят в Украине сойдёт
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22.03.2021 17:53 Ответить
В ********* світі багато що будують, а для України виглядає файно.
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22.03.2021 17:55 Ответить
не заздри, у вас пятух із говна досягнення
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22.03.2021 21:52 Ответить
Голик - голимый коррупционер!
Был смотрящим за откатами у Резниченко, потом у Гончарука.......
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22.03.2021 17:56 Ответить
Україна планує почати транспортування водню в країни Європейського Союзу по трубопроводу "Дружба" із залученням європейських інвестицій.
Про це в інтерв'ю Handelsblatt повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"У середньостроковій перспективі так виглядає наша мета. Виробництво і транспортування водню в Європу є одним з головних пріоритетів для нас. Ми це інтенсивно обговорюємо з ЄС", - заявив Шмигаль.
Зараз газопроводом Дружба через Україну в ЄС транспортується російський газ. Прем'єр заявив, що переобладнати трубопровід можливо.
"Чисто з технічної точки зору це було б можливо. Герметизацію на трубах потрібно було б оновити. Такий трубопровід міг би зіграти важливу роль в зеленій енергетиці", - зазначив Шмигаль.https://dilo.net.ua/novyny/********-planuye-postachaty-po-druzhbi-voden-do-yevropy/
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22.03.2021 17:59 Ответить
Побольше бы таких новостей, и лучше в прошедшем времени - построили, вот фото радостных детей и воспитателей.
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22.03.2021 18:11 Ответить
Вот це ви молодці!!!
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22.03.2021 18:15 Ответить
нарисуем будем жить, папилбабосов рулит
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22.03.2021 18:16 Ответить
какие-то уж очень здоровые по фоткам здания. конечно хз, но мелкие наверное таки экономичнее получаются да и зачем карапузам слетать с трехметровой высоты прямо на тот свет, + пожаробезопасность, а тут взрослому со второго этажа костей можно не собрать. делать что угодно конечно можно, но желательно перед этим включать логику и читать спецификации для кого и зачем это чтоугодно предназначено.
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22.03.2021 18:21 Ответить
Побільше таких новин,а то достали вже мітинги,пожари,війни і жирні наглючі морди ненаситних негідників з Їхніми прихвоснями!!!
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22.03.2021 18:36 Ответить
Если молчать про морды ненасытных , то и таких детских садиков не будет, а морды будут все наглее и все ненасытнее
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22.03.2021 18:43 Ответить
На рендере вокруг красивый лес, а в реале старые совковые коробки
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22.03.2021 20:10 Ответить
для зеленского нужно построить красивую тюрьму. такой рейтинговый человек не может сидеть в некрасивой тюрьме
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22.03.2021 22:08 Ответить
Симпатично, звичайно, але не енергоощадливо. Чим більше зовнішніх стін в кімнаті, тим холодніше.
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22.03.2021 22:33 Ответить
Дітям треба бачити небо, а не сидіти у енергоощадливому бункері
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23.03.2021 00:21 Ответить
Можна зробити великі вікна у двох стінах, бачити небо і бути в теплі.
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23.03.2021 16:13 Ответить
 
 