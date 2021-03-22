Уникальный детсад в форме пчелиных сот строят в Ривном, - Голик. ФОТО

В Ривном идет строительство детского садика в форме пчелиных сот. Уникальный проект таких детских садиков был разработан и впервые реализован в Днепропетровской области командой главы обладминистрации Валентина Резниченко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил Юрий Голик.

"Первые три садика по такому проекту, но с меньшей вместимостью - на 115 мест, были построены нами в Днепропетровской области: в Подгороднем, Романково и Илларионово. Приятно видеть, как классный проект воплощают и в других областях", - говорится в сообщении.





Ранее "РБК-Украина" детально описывало разные проекты детсадов, которые строились в Днепропетровской области при Резниченко: "В форме пчелиных сот. В стиле скандинавской архитектуры. С гигантскими окнами от потолка до пола с подогревом. Бассейн с пластиковыми шариками для игр. Внутренний сад. Просторные спальни. Кухни с современным оборудованием. Продуманные до мелочей площадки для прогулок и игры. Солнечные панели на крыше. Это все детские садики, которые разработали по заказу ОГА местные архитекторы, перед которыми была поставлена простая задача: делать что угодно, лишь бы от новых зданий садиков не осталось и духа "совка".

По словам Голика, такие яркие проекты приведут к тому, что вокруг них будет меняться и все остальное: "Все будут "плясать" именно от ярких детских садиков и школ, они словно центр, от которого жизнерадостный пейзаж будет распространяться по всему периметру".

Как сообщалось ранее, приемное отделение Ровенской областной больницы, обновленное по программе Зеленского "Большая стройка", готовится к приему первых пациентов. Строительные работы по реконструкции завершились на 100%. Заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Велике будівництво" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году в Украине будут реконструированы 177 приемных отделений.

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