За 2020 год для борьбы с COVID-19 через ProZorro потратили 31 млрд грн, - Dozorro. ИНФОГРАФИКА

С началом пандемии количество медицинских закупок через Prozorro стремительно возросло.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Dozorro.

Товары и услуги для борьбы с коронавирусом закупали почти 9 тыс. заказчиков. При этом на трех из них приходится 35% от общей суммы принятых договоров (10,8 млрд грн). Это госпредприятие "Медицинские закупки Украины", Киевская городская государственная администрация и Министерство внутренних дел.

ГП "Медицинские закупки" из общей суммы около 8 млрд грн больше всего потратило на компьютерные томографы - 2,3 млрд грн. Также предприятие заключило договоры на поставку тестов для выявления COVID-19 (988 млн грн), вакцину против коронавируса Sinovac Biotech (964 млн грн), аппараты ИВЛ (840 млн грн) и автомобили скорой помощи (728 млн грн).

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В КГГА на товары и услуги для борьбы с COVID-19 потратили 1,65 млрд грн. В частности, на медицинское оборудование (ИВЛ, рентгены, УЗИ) ушло более 630 млн грн, а на фармацевтическую продукцию и лекарственные средства - более 411 млн грн.

Министерство внутренних дел потратило на борьбу с COVID-19 1,27 млн грн. Эти деньги пошли на средства индивидуальной защиты, дезинфекционные и антисептические средства, а также медицинское оборудование. В Dozorro отмечают, что еще до середины лета 2020 года МВД возглавляло рейтинг крупнейших заказчиков по специальной процедуре COVID-19.

Всего по процедуре COVID-19 больше всего - 14,7 млрд грн - потратили на приобретение медицинского оборудования (аппараты искусственной вентиляции легких, ультразвуковой диагностики, рентгеновское оборудование, томографы и кислородные концентраторы).

Еще 7 млрд грн ушло на лекарственные средства, 2,4 млрд грн - на автомобиле скорой помощи, 1,3 млрд грн - на тесты для выявления COVID-19.

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