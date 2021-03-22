РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6782 посетителя онлайн
Новости Фото Коронавирус и карантин
930 5

За 2020 год для борьбы с COVID-19 через ProZorro потратили 31 млрд грн, - Dozorro. ИНФОГРАФИКА

С началом пандемии количество медицинских закупок через Prozorro стремительно возросло.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Dozorro.

Товары и услуги для борьбы с коронавирусом закупали почти 9 тыс. заказчиков. При этом на трех из них приходится 35% от общей суммы принятых договоров (10,8 млрд грн). Это госпредприятие "Медицинские закупки Украины", Киевская городская государственная администрация и Министерство внутренних дел.

ГП "Медицинские закупки" из общей суммы около 8 млрд грн больше всего потратило на компьютерные томографы - 2,3 млрд грн. Также предприятие заключило договоры на поставку тестов для выявления COVID-19 (988 млн грн), вакцину против коронавируса Sinovac Biotech (964 млн грн), аппараты ИВЛ (840 млн грн) и автомобили скорой помощи (728 млн грн).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фирмы-прокладки при закупке вакцин от COVID-19 нет, платим напрямую производителю, - Ляшко

В КГГА на товары и услуги для борьбы с COVID-19 потратили 1,65 млрд грн. В частности, на медицинское оборудование (ИВЛ, рентгены, УЗИ) ушло более 630 млн грн, а на фармацевтическую продукцию и лекарственные средства - более 411 млн грн.

Министерство внутренних дел потратило на борьбу с COVID-19 1,27 млн грн. Эти деньги пошли на средства индивидуальной защиты, дезинфекционные и антисептические средства, а также медицинское оборудование. В Dozorro отмечают, что еще до середины лета 2020 года МВД возглавляло рейтинг крупнейших заказчиков по специальной процедуре COVID-19.

Всего по процедуре COVID-19 больше всего - 14,7 млрд грн - потратили на приобретение медицинского оборудования (аппараты искусственной вентиляции легких, ультразвуковой диагностики, рентгеновское оборудование, томографы и кислородные концентраторы).

Еще 7 млрд грн ушло на лекарственные средства, 2,4 млрд грн - на автомобиле скорой помощи, 1,3 млрд грн - на тесты для выявления COVID-19.

Также читайте: Вакцину фирмы Sinovac закупали без тендера, так закупают все средства от COVID-19, - Prozorro

За 2020 год для борьбы с COVID-19 через ProZorro потратили 31 млрд грн, - Dozorro 01
За 2020 год для борьбы с COVID-19 через ProZorro потратили 31 млрд грн, - Dozorro 02
За 2020 год для борьбы с COVID-19 через ProZorro потратили 31 млрд грн, - Dozorro 03
За 2020 год для борьбы с COVID-19 через ProZorro потратили 31 млрд грн, - Dozorro 04

Читайте также: Для выработки коллективного иммунитета в Украине нужно вакцинировать 30 млн человек, - эксперт Минздрава Литовка

Автор: 

карантин (16729) Prozorro (212) закупки (759) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По поводу мытья фасада АП. Судья по спецодежде и технике клинеров, работу делали не штатные уборщики здания, а нанятая фирма. Вопрос! Откуда взялся этот неизвестный герой, который за одно утро смог найти ребят, обсудить условия, подписать договор, организовать оплату?

Может быть все было заблаговременно сделано через Прозорро, как положено? Был проведен тендер. Были соблюдены все конкурсные условия. Был определен победитель. Исключаем такой вариант? Ну ок. Значит одно из двух- или сегодняшние работы проведены с нарушением процедур и подписавшие договор превысили свои полномочия. Либо г-н Ермак, принявший дар от неведомого благодетеля в виде большой мойки, совершил коррупционное деяние. Короче, тут петля со всех сторон. Была бы у нас журналистика в стране, можно Пулитцеровскую премию намутить. Но...© сеть
показать весь комментарий
22.03.2021 21:00 Ответить
в этом году с дорог будут сдирать прошлогодний асфальт, который весной со снегом и талыми водами не уйдёт, доставать из под него зарытый там антиковидный фонд и уже с осени, традиционно, когда начнутся дожди, начнут его снова зарывать в рамках новой кампании "велике будівництво" в великом ямковом ремонте.
показать весь комментарий
22.03.2021 21:02 Ответить
Да-да, помним:
Полную "Мрію" одноразовых масок по 40 грн. для Епицентра ЛИЧНО "Гарант" закупал!
показать весь комментарий
22.03.2021 21:24 Ответить
А на що витрачено 31 млрд гривень, якщо фактично нічого не зроблено по боротьбі із ковід? Хто буде відповідати?
показать весь комментарий
23.03.2021 09:14 Ответить
 
 