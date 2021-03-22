Представители ССО Украины и Литвы провели совместные учения в Карпатах. ФОТОрепортаж

Военнослужащие Сил специальных операций Украины и Литвы в течение двух недель учились выполнять задачи в заснеженной горной местности во время международных учений JCET "ICEPEAK - 2021".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

"Согласно сценарию учений на территории страны состоялся акт гибридной агрессии. Контролируемой государством-агрессором группе противника удалось расшатать ситуацию в определенных регионах и распространить свои антигосударственные лозунги с требованиями обеспечить им "независимость". Действовать нужно было "хирургически", проведя спецоперацию по ликвидации главарей, которые базируются в карпатских горах. В район задачи направили тактические группы Сил специальных операций", - говорится в сообщении.

В ходе учений спецназовцы изучали угрозы, с которыми могут столкнуться в горах. Инструкторы проводили лекции, посвященные лавинной безопасности, средствам первой помощи, объясняли, как уберечься от гипотермии и минимизировать последствия переохлаждения, учили пользоваться горным оборудованием и правильно планировать содержание своего рюкзака.





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Каждый учебный выход в горы участники брали с собой лавинные датчики, способные поймать сигнал на глубине нескольких метров. С их помощью искали тех, кто попал в занос при лавине. Выходили на комплексные занятия за много километров от "гражданских" трасс. Отрабатывали технику скитура - передвижения на лыжах по пересеченной местности на неподготовленных склонах, с постоянными подъемами и спусками.

Инструкторы обучали воинов определять степени лавинной безопасности на горных участках и соответственно правильно планировать свои дальнейшие действия. Устраивали занятия по поиску пострадавших в снежных завалах. Все операторы прошли стресс-тест: поочередно их закапывали в снег, имитируя последствия схода лавины. В руках воина оставляли только лавинный щуп, которым он должен был подать условные сигналы на поверхность. Наблюдателю со стороны слой снега, под которым "прячут" солдата, мог показаться небольшим, но выбраться из него самостоятельно достаточно сложно. Здесь важно, насколько быстро и слаженно сработает остальная команда, которая должен получить товарища из-под завала.

Также учебных выходах воины ССО отработали элементы по уничтожению ядра вражеской группировки. Во время этого этапа воины провели занятия по эвакуации условного раненого после оказания первой помощи. Так, пострадавшего закрепили в носилках, к которым подстроили альпинистские веревки. Операторы заняли место вокруг носилок, образовав "паука" и перевезли раненого в определенную безопасную точку.

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