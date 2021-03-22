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Представители ССО Украины и Литвы провели совместные учения в Карпатах. ФОТОрепортаж

Военнослужащие Сил специальных операций Украины и Литвы в течение двух недель учились выполнять задачи в заснеженной горной местности во время международных учений JCET "ICEPEAK - 2021".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Представители ССО Украины и Литвы провели совместные учения в Карпатах 01

"Согласно сценарию учений на территории страны состоялся акт гибридной агрессии. Контролируемой государством-агрессором группе противника удалось расшатать ситуацию в определенных регионах и распространить свои антигосударственные лозунги с требованиями обеспечить им "независимость". Действовать нужно было "хирургически", проведя спецоперацию по ликвидации главарей, которые базируются в карпатских горах. В район задачи направили тактические группы Сил специальных операций", - говорится в сообщении.

В ходе учений спецназовцы изучали угрозы, с которыми могут столкнуться в горах. Инструкторы проводили лекции, посвященные лавинной безопасности, средствам первой помощи, объясняли, как уберечься от гипотермии и минимизировать последствия переохлаждения, учили пользоваться горным оборудованием и правильно планировать содержание своего рюкзака.

Представители ССО Украины и Литвы провели совместные учения в Карпатах 02
Представители ССО Украины и Литвы провели совместные учения в Карпатах 03

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Каждый учебный выход в горы участники брали с собой лавинные датчики, способные поймать сигнал на глубине нескольких метров. С их помощью искали тех, кто попал в занос при лавине. Выходили на комплексные занятия за много километров от "гражданских" трасс. Отрабатывали технику скитура - передвижения на лыжах по пересеченной местности на неподготовленных склонах, с постоянными подъемами и спусками.

Представители ССО Украины и Литвы провели совместные учения в Карпатах 04

Инструкторы обучали воинов определять степени лавинной безопасности на горных участках и соответственно правильно планировать свои дальнейшие действия. Устраивали занятия по поиску пострадавших в снежных завалах. Все операторы прошли стресс-тест: поочередно их закапывали в снег, имитируя последствия схода лавины. В руках воина оставляли только лавинный щуп, которым он должен был подать условные сигналы на поверхность. Наблюдателю со стороны слой снега, под которым "прячут" солдата, мог показаться небольшим, но выбраться из него самостоятельно достаточно сложно. Здесь важно, насколько быстро и слаженно сработает остальная команда, которая должен получить товарища из-под завала.

Представители ССО Украины и Литвы провели совместные учения в Карпатах 05

Также учебных выходах воины ССО отработали элементы по уничтожению ядра вражеской группировки. Во время этого этапа воины провели занятия по эвакуации условного раненого после оказания первой помощи. Так, пострадавшего закрепили в носилках, к которым подстроили альпинистские веревки. Операторы заняли место вокруг носилок, образовав "паука" и перевезли раненого в определенную безопасную точку.

Представители ССО Украины и Литвы провели совместные учения в Карпатах 06

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Представители ССО Украины и Литвы провели совместные учения в Карпатах 07

Автор: 

Карпаты (305) оборона (5214) спецназ (618) военные учения (3459) ССО (527)


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Топ комментарии
+4
Чи завезли в Карпати перед цим декількох кацапів у якості мішені?
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23.03.2021 00:46
+4
Горы - это хорошо... Впереди Крымские горы.. Знания понадобятся...! )
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23.03.2021 00:47
+3
Воевать тяжело. Воевать в горах еще тяжелее. Воевать в горах зимой - точно не для слабых духом.
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22.03.2021 23:39
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22.03.2021 23:34 Ответить
п.с знаю де ця хатка)
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22.03.2021 23:35 Ответить
Воевать тяжело. Воевать в горах еще тяжелее. Воевать в горах зимой - точно не для слабых духом.
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22.03.2021 23:39 Ответить
..схроны там нужны, чтобы воевать....иначе с воздухв как куропаток посчитают и уложат..
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22.03.2021 23:55 Ответить
Учения типа превед Йовбики
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23.03.2021 00:02 Ответить
На странице https://twitter.com/USNavyEurope Твиттер Шестого американского флота появилось видео вчерашней дозаправки американских палубных истребителей-бомбардировщиков от летающего танкера над Черным морем. Самолеты F/A-18E Super Hornet взлетели с авианосца «Дуайт Эйзенхауэр» (USS Dwight D. Eisenhower), находящегося в Средиземном море. По информации пресс-службы, истребители взаимодействовали с американским https://dumskaya.net/news/v-chernoe-more-voshel-amerikanskiy-raketnyy-krey-139222/ крейсером USS Monterey CG61 и https://dumskaya.net/news/v-chernoe-more-zahodit-eshche-odin-noveyshiy-ame-139311/ эсминцем USS Thomas Hudner DDG116 , маневрирующими в составе группы кораблей в Черном море в рамках международных учений Sea Shield 2021.
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23.03.2021 00:16 Ответить
О количестве взлетевших с авианосца самолетов не сообщается. Напомним, 21 марта над районом учений появились сразу три летающих танкера KC-135 Stratotanker, взлетевших с британской авиабазы Милденхолл. Дозаправка истребителей проводилась в дневное и ночное время суток.
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23.03.2021 00:27 Ответить
Чи завезли в Карпати перед цим декількох кацапів у якості мішені?
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23.03.2021 00:46 Ответить
Горы - это хорошо... Впереди Крымские горы.. Знания понадобятся...! )
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23.03.2021 00:47 Ответить
Добре, що всіх дістали зі снігу ...
Ото вправа ...
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23.03.2021 06:04 Ответить
Альпіністи травмованого або переохолодженого по снігу транспортують на карематі. Також обрізаний каремат зручно використовувати в якості шини на кінцівці. В Карпатах важливо відпрацювати орієнтування на місцевості. Бо тут орієнтуватися складніше навіть ніж на Кавказі. Особливо взимку. І щось нічого не кажуть про вогневу підготовку в горах. А вона дуже відрізняється від вогневої підготовки на рівнині. Маскхалатів не всім вистачило. Ганьба. В реальних умовах перестріляють як куріпок.
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23.03.2021 10:47 Ответить
 
 