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ДТП на Николаевщине: 16-летний водитель и его пассажир погибли, двое военнослужащих - в больнице. ФОТО

Два автомобиля "Опель" столкнулись в Николаевской области.

Об этом сообщает Первомайский отдел полиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Произошло столкновение автомобилей Opel Astra и Opel Zafira. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 16-летние водитель и пассажир Opel Astra. 40-летний руководитель второго легкового автомобиля и его 41-летний пассажир, оба военные, получили телесные повреждения, с которыми госпитализированы", - сообщили в полиции.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства аварии. Они начали производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения.

Также на Цензор.НЕТ: Volkswagen на большой скорости влетел под грузовик на Житомирщине: трое погибших, в том числе 16-летняя девушка, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

ДТП на Николаевщине: 16-летний водитель и его пассажир погибли, двое военнослужащих - в больнице 01
ДТП на Николаевщине: 16-летний водитель и его пассажир погибли, двое военнослужащих - в больнице 02

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ДТП (7679) Николаевская область (2131) подростки (450) Нацполиция (16498) смерть (9232) военнослужащие (6155)


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Топ комментарии
+30
"40-летний руководитель второго легкового автомобиля..."

Блин, и кто это интересно так на "Цензоре" тексты набирает?
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22.03.2021 23:39
+11
Просто на Цензорі перекладають офіційні документи російською, а потім з російської сторінки - на українську, все Гуглом, без вичитування тексту носіями мови. Тому і "маємо те, що маємо"(с)
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23.03.2021 00:23
+10
Що підліток без водійського посвідчення робив за кермом автомобіля?
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22.03.2021 23:34
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Що підліток без водійського посвідчення робив за кермом автомобіля?
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22.03.2021 23:34 Ответить
Мало того что без прав,но ещё на трассе!!!
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22.03.2021 23:39 Ответить
На права здавать готувався...
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23.03.2021 01:31 Ответить
з інструктором
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23.03.2021 01:38 Ответить
Головне, що був в масці.
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23.03.2021 09:05 Ответить
"40-летний руководитель второго легкового автомобиля..."

Блин, и кто это интересно так на "Цензоре" тексты набирает?
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22.03.2021 23:39 Ответить
Водітєлі )
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22.03.2021 23:51 Ответить
Что вам не так? Ноговодитель более правильно
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22.03.2021 23:53 Ответить
Исходя из данной ситуации, я бы его и не так ещё назвал...
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23.03.2021 00:32 Ответить
За оригіналом (посилання в тексті) -

У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули 16-річні водій та пасажир Opel Astra. 40-річний керманич другого легковика і його 41-річний пасажир, обидва військові, отримали тілесні ушкодження, з якими госпіталізовані. © Офіційний сайт Національної поліції в Миколаївській області: https://mk.npu.gov.ua/news/dtp/na-mikolajivshhini-slidchi-rozsliduyut-obstavini-dtp-de-vnaslidok-zitknennya-legkovikiv-zaginuli-dvoje-nepovnolitnix-a-shhe-dvoje-lyudej-zaznali-travmuvan/
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23.03.2021 00:06 Ответить
Просто на Цензорі перекладають офіційні документи російською, а потім з російської сторінки - на українську, все Гуглом, без вичитування тексту носіями мови. Тому і "маємо те, що маємо"(с)
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23.03.2021 00:23 Ответить
Та це зрозуміло... Але редактор (коректор) навіщо існує?
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23.03.2021 00:30 Ответить
Как кто ДЯТЕЛ
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23.03.2021 02:44 Ответить
Дятел набрал а второй дятел исправил.
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23.03.2021 02:46 Ответить
Может Opel Zafira был с ручным управлением, поэтому и руководитель?
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23.03.2021 06:07 Ответить
Такий варіант можливий якщо водій інвалід, але ж в тому автомобілі були військові (знаю про винятки коли військовим з інвалідністю дозволяють продовжувати службу, але це одиничні випадки), скоріше за все просто редактор статті прошляпив.
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23.03.2021 08:36 Ответить
Об этом я как-то не подумал... ))
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23.03.2021 11:25 Ответить
скоріш усього то не цензор, то так поліція тупориле - там же узято у лапки пряму мову, цитата.
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23.03.2021 08:36 Ответить
А что, у нас уже в 16 лет выдают права на вождение автомобиля? Какого хрена он сел за руль, вот не сел бы и был бы жив, а пассажира жаль.
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22.03.2021 23:49 Ответить
зафира на встречке
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23.03.2021 00:41 Ответить
зафіра *********? Загалом ********* все це накоїла.
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23.03.2021 04:57 Ответить
До 18 пацанчик мав їхати з інструктором навіть уже здавши на права. Хто його за руль посадив той і має нести відповідальність.
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23.03.2021 04:09 Ответить
а ще цікаво: як батьки дозволили дитині сісти за кермо?
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23.03.2021 08:40 Ответить
Повний хаос на дорогах жодного дня без страшних дтп і як завжди ніхто ні за що не відповідає .
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23.03.2021 08:52 Ответить
16 летний - не водитель! Как минимум, нарушитель.
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23.03.2021 09:02 Ответить
Да так можно говорить конечно. У меня была подобная ситуация, благо я не пострадал а только лишь мой автомобиль, да так что пришлось сдавать его на Выкуп авто после дтп https://avto-skup.com.ua/srochnyiy-vyikup-avto/ это я легко отделался. А вообще не важно сколько водителю лет, права если купил, то считай катастрофа.
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14.04.2021 11:42 Ответить
 
 