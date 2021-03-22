ДТП на Николаевщине: 16-летний водитель и его пассажир погибли, двое военнослужащих - в больнице. ФОТО

Два автомобиля "Опель" столкнулись в Николаевской области.

Об этом сообщает Первомайский отдел полиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Произошло столкновение автомобилей Opel Astra и Opel Zafira. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 16-летние водитель и пассажир Opel Astra. 40-летний руководитель второго легкового автомобиля и его 41-летний пассажир, оба военные, получили телесные повреждения, с которыми госпитализированы", - сообщили в полиции.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства аварии. Они начали производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения.

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