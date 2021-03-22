ДТП на Николаевщине: 16-летний водитель и его пассажир погибли, двое военнослужащих - в больнице. ФОТО
Два автомобиля "Опель" столкнулись в Николаевской области.
Об этом сообщает Первомайский отдел полиции, информирует Цензор.НЕТ.
"Произошло столкновение автомобилей Opel Astra и Opel Zafira. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 16-летние водитель и пассажир Opel Astra. 40-летний руководитель второго легкового автомобиля и его 41-летний пассажир, оба военные, получили телесные повреждения, с которыми госпитализированы", - сообщили в полиции.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства аварии. Они начали производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения.
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У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули 16-річні водій та пасажир Opel Astra. 40-річний керманич другого легковика і його 41-річний пасажир, обидва військові, отримали тілесні ушкодження, з якими госпіталізовані. © Офіційний сайт Національної поліції в Миколаївській області: https://mk.npu.gov.ua/news/dtp/na-mikolajivshhini-slidchi-rozsliduyut-obstavini-dtp-de-vnaslidok-zitknennya-legkovikiv-zaginuli-dvoje-nepovnolitnix-a-shhe-dvoje-lyudej-zaznali-travmuvan/