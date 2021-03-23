Выявлена нелегальная схема добычи топазов, берилла и кварцевого сырья, при обыске изъято 10 т камней, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Правоохранители выявили незаконную схему добычи драгоценных камней.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В рамках расследования уголовного производства правоохранители выяснили, что предпринематели организовали добычу полезных ископаемых - топаза, берилла и кварцевого сырья. Фигуранты, имея разрешение на пользование недрами, без обязательного согласования проектной документации приступили к добыче.
При этом добыча драгоценных камней осуществлялось общеопасным способом, то есть с применением буровых механизмов и без соблюдения правил безопасности на производстве. В дальнейшем злоумышленники через подставные фирмы поставляли добытые полезные ископаемые на ювелирный завод в Киеве.
22 марта было проведено 15 обысков в Киеве, Киевской и Житомирской областях: в офисном помещении акционерного общества, в шахтах и на ювелирном заводе. В результате изъято более 10 тонн драгоценных камней и кварцевого сырья, документы, мобильные телефоны. Сумма нанесенного ущерба будет установлена после проведения экспертизы.
Досудебное расследование проводится по ч. 4 ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины. За незаконные сделки фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы.
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Некоторые жители Олевска убеждены, что добычу бурштына курирует некий гражданин Аваков. Вот уже три года хочу хоть где то прочитать про клевету местных жителей на добропорядочного гражданина...
Восстановление по Донецки выглядело так: помпы откачали воду с шахты. Быстренько добыли легкодоступные полудрагоценные камни (топазы) и затопили опять.
На вопрос - чё добыли?
Был ответ: - не успели
И так десятки раз
"Шахтарі" не захотіли платити за "дах".
От і вся коллізія.