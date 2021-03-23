Выявлена нелегальная схема добычи топазов, берилла и кварцевого сырья, при обыске изъято 10 т камней, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Правоохранители выявили незаконную схему добычи драгоценных камней.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В рамках расследования уголовного производства правоохранители выяснили, что предпринематели организовали добычу полезных ископаемых - топаза, берилла и кварцевого сырья. Фигуранты, имея разрешение на пользование недрами, без обязательного согласования проектной документации приступили к добыче.

При этом добыча драгоценных камней осуществлялось общеопасным способом, то есть с применением буровых механизмов и без соблюдения правил безопасности на производстве. В дальнейшем злоумышленники через подставные фирмы поставляли добытые полезные ископаемые на ювелирный завод в Киеве.

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22 марта было проведено 15 обысков в Киеве, Киевской и Житомирской областях: в офисном помещении акционерного общества, в шахтах и ​​на ювелирном заводе. В результате изъято более 10 тонн драгоценных камней и кварцевого сырья, документы, мобильные телефоны. Сумма нанесенного ущерба будет установлена ​​после проведения экспертизы.





Досудебное расследование проводится по ч. 4 ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины. За незаконные сделки фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы.

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