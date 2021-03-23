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Выявлена нелегальная схема добычи топазов, берилла и кварцевого сырья, при обыске изъято 10 т камней, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Правоохранители выявили незаконную схему добычи драгоценных камней.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Выявлена нелегальная схема добычи топазов, берилла и кварцевого сырья, при обыске изъято 10 т камней, - Нацполиция 01

В рамках расследования уголовного производства правоохранители выяснили, что предпринематели организовали добычу полезных ископаемых - топаза, берилла и кварцевого сырья. Фигуранты, имея разрешение на пользование недрами, без обязательного согласования проектной документации приступили к добыче.

При этом добыча драгоценных камней осуществлялось общеопасным способом, то есть с применением буровых механизмов и без соблюдения правил безопасности на производстве. В дальнейшем злоумышленники через подставные фирмы поставляли добытые полезные ископаемые на ювелирный завод в Киеве.

Выявлена нелегальная схема добычи топазов, берилла и кварцевого сырья, при обыске изъято 10 т камней, - Нацполиция 02

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22 марта было проведено 15 обысков в Киеве, Киевской и Житомирской областях: в офисном помещении акционерного общества, в шахтах и ​​на ювелирном заводе. В результате изъято более 10 тонн драгоценных камней и кварцевого сырья, документы, мобильные телефоны. Сумма нанесенного ущерба будет установлена ​​после проведения экспертизы.

Выявлена нелегальная схема добычи топазов, берилла и кварцевого сырья, при обыске изъято 10 т камней, - Нацполиция 03
Выявлена нелегальная схема добычи топазов, берилла и кварцевого сырья, при обыске изъято 10 т камней, - Нацполиция 04

Досудебное расследование проводится по ч. 4 ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины. За незаконные сделки фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы.

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Автор: 

Нацполиция (16498) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) ископаемые (168) недра (29)


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Топ комментарии
+21
"Фигуранты, имея разрешение на пользование недрами, без обязательного согласования проектной документации приступили к добыче" - вот мерзавцы! Даже разрешение имели! Но видимо послали нах какого то чинушу-стяжателя, который и организовал наезд
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23.03.2021 01:10
+13
Пока на фотографиях видно кварцевое сырье. Где бериллы, где топазы???

Некоторые жители Олевска убеждены, что добычу бурштына курирует некий гражданин Аваков. Вот уже три года хочу хоть где то прочитать про клевету местных жителей на добропорядочного гражданина...
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23.03.2021 03:17
+11
И это добро наверное добывалось на протяжении длительного времени, никто ничего не знал всем было хорошо ,строились у чинуш дворцы и молились бабки
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23.03.2021 00:48
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И это добро наверное добывалось на протяжении длительного времени, никто ничего не знал всем было хорошо ,строились у чинуш дворцы и молились бабки
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23.03.2021 00:48 Ответить
Не при помощи бурильных агрегатов, а лопатой еще с совдеповских времен. Знал в те веремена одного хлопца с тех краев.
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23.03.2021 08:06 Ответить
лопатой только в отвалах, поднятых с глубины пегматита.
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23.03.2021 21:43 Ответить
Что интересно по этой новости. А где? В смысле топазы?. Географически конечно где?
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23.03.2021 01:02 Ответить
Житомирская обл. Хорошев,такой там есть городок.
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23.03.2021 01:28 Ответить
Понял. Еду ближайшим. Лопата есть своя. Укажите цену на кирку.
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23.03.2021 01:31 Ответить
Это Володар-Волынский. Там всегда добывали берил и топаз. Но лопатой там не накопаешь. Берилл и топаз находятся в пегматите на глубине. Лопатой можна поковырять только в отвалах на поверхности.
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23.03.2021 08:16 Ответить
А шо оно стоит интересно?
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23.03.2021 14:06 Ответить
топаз в сырье 1 доллар за грамм, берилл 0т 30 до 60 за 1 грамм, дымчатый кварц, морион, раухтопаз те стоят копейки.
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23.03.2021 21:32 Ответить
Ну теперь буду знать досконально. По топазам столкнулся в молодости. Зашёл пас-лайнер ЧМП на О. Цейлон, Шри-Ланка в 1975г, практикантом был тогда. Но там сапфиры сильные, лучшие в мире, почти в одну цену с алмазами. Но дорого конечно для моряков загранзаплыва тех лет конечно. Потому и покупали например топазы, дымчатые, прозрачные(белые) ограненые конечно. Камни лунники, кошачий глаз называют их. Это категория полудрагоценных камней---цена не высокая и сегодня.
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23.03.2021 20:10 Ответить
Не захотели "обилечиваться".
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23.03.2021 01:07 Ответить
...кампостєр зламався
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23.03.2021 07:11 Ответить
"Фигуранты, имея разрешение на пользование недрами, без обязательного согласования проектной документации приступили к добыче" - вот мерзавцы! Даже разрешение имели! Но видимо послали нах какого то чинушу-стяжателя, который и организовал наезд
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23.03.2021 01:10 Ответить
офигеть! Украине нужно официально создать систему - сайт на котором будут указаны все ресурсы и их нахождение и всюду должно все добываться и показываться на сайте все показатели. Дальше обработка и т.п.
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23.03.2021 03:07 Ответить
а может страна должна поделится на два типа : одни добывают другие обрабатывают.при этом все живут на канарах , работают повахтено ))))
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23.03.2021 07:03 Ответить
Пока на фотографиях видно кварцевое сырье. Где бериллы, где топазы???

Некоторые жители Олевска убеждены, что добычу бурштына курирует некий гражданин Аваков. Вот уже три года хочу хоть где то прочитать про клевету местных жителей на добропорядочного гражданина...
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23.03.2021 03:17 Ответить
...так чорти водяться в болоті і в шахтах.
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23.03.2021 07:10 Ответить
топазы уже весят на жонах мусаров))) поэтому не попали в кадр.
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23.03.2021 08:39 Ответить
топазы видно, они в породе. бериллов нет. В основном видно черный пьезокварц и морион.
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23.03.2021 21:39 Ответить
Житомирская область в смысле наличия уникальных месторождений полезных ископаемых - настоящий Клондайк! Если бы кто-то вложил капиталы в геологию области, то она была бы самой богатой в Украине, но это почему-то никому не надо... Лучше на Полесских болотах сеять пшеницу (урожай - 7-9 цнт с га). Это ближе крестьянскому складу ума здешних элит...
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23.03.2021 06:02 Ответить
Еще давать волю Фирташу мыть драгами титановую руду, загаживая все вокруг. Правда реку Иршу загадили еще при Совдепии.
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23.03.2021 08:09 Ответить
Там давно так промышляют. Донецкие. Шахту по добыче взялся восстанавливать ещё кум Овоща и бывший министр Присяжнюк Николай.
Восстановление по Донецки выглядело так: помпы откачали воду с шахты. Быстренько добыли легкодоступные полудрагоценные камни (топазы) и затопили опять.
На вопрос - чё добыли?
Был ответ: - не успели
И так десятки раз
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23.03.2021 06:55 Ответить
Не знаю, есть ли еще краеведческий музей в Житомире. Може его уже и разворовали. Я в нем был в средине 80-х. Глаза разбегались от блеска драгоценных и полудрагоценных минералов. Только камни из семейства бериллов занимали несколько витрин. А к ним относятся, в частности, изумруд и воробьевит, очень дорогие кристаллы.
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23.03.2021 08:17 Ответить
изумруда в Володарске нет и никогда не было. Там просто берилл зеленовато-салатового цвета и гелиодор -желтого.
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23.03.2021 21:38 Ответить
КанКуРєнція.
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23.03.2021 07:08 Ответить
не поделили чего-то с нужными людьми... или нужные люди решили, что мало...
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23.03.2021 09:00 Ответить
Фігуранти, маючи дозвіл на користування надрами, без обов'язкового погодження проектної документації приступили до роботи. Не погодили з ким, адже мали дозвіл на розробку копалин? Людською мовою це означає не занесли вчасно хабарі і їх почали чмирити.
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23.03.2021 09:21 Ответить
Ця подія до справедливості і законності відношення не має.
"Шахтарі" не захотіли платити за "дах".
От і вся коллізія.
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23.03.2021 18:53 Ответить
шахтеры там никто, просто работяги. Мутят барыги , бандюки и менты
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23.03.2021 21:35 Ответить
100%
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23.03.2021 22:15 Ответить
 
 