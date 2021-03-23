Мужчина открыл стрельбу в супермаркете Колорадо: десять человек, в том числе полицейский, погибли. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Десять человек, включая офицера полиции, погибли во время стрельбы в супермаркете King Soopers в американском городе Боулдер, штат Колорадо.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, об этом сообщает ABC news.
Источник в полиции сообщил телеканалу, что полицейские прибыли на место происшествия после сообщения о стрельбе на парковке у супермаркета, которое поступило примерно в 14:30 по местному времени. После этого вооруженный винтовкой подозреваемый открыл по ним огонь. В результате 51-летний офицер полиции Эрик Тэлли, который приехал на место первым, погиб.
Фото: соцсети. Погибший полицейский Эрик Телли
После этого подозреваемый был ранен и взят под стражу. Его отправили в местную больницу. Полиция не назвала его имени и возможные мотивы. Агентство Reuters опубликовало видео задержания и госпитализации подозреваемого.
Всего во время стрельбы в супермаркете и на его парковке были убиты десять человек. По данным полиции, подозреваемый стал единственным человеком с серьезными травмами, который выжил, пишет Reuters.
Напомним, на днях в трех спа-салонах в штате Джорджия, США, произошла стрельба. В результате инцидента погибли семь человек.
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первое: твоё оружие должно быть заряжено и находится в моменте нападения у тебя в руке. если оно в кобуре или кармане и тебя решил убить вооружённый человек, ты не успеешь его достать, просто не успеешь. каким бы нинзей ты не был.
второе: что если у оппонента автомат или винтовка? твой пистолет в кобуре, твои действия? так что где и когда ты его будешь применять? пьяных пугать?
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Успеет другой вооружённый гражданин пристрелить преступника...Или третий...
1. Если бы у народа были свои стволы с собой, то вполне возможно, что кто-то оказался бы достаточно подготовленным, чтоб стрелять в ответ и жертв было бы меньше, хотябы потому, что стрелок был бы вынужден отвлечься от набивания фрагов и вступить в дуэль.
2. Отсутствие оружия у посетителей супермаркета 100% не помогло отбиться от нападавшего. Безоружные люди выступали исключительно в роли мишени.
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Оружие в украинцев давно есть. Нет нарезного короткоствола. Да, а вот в Молдове есть и они не перестреляли друг друга.
А остальной нарид гуляет с дулей в кармане (и может это даже и неплохо, учитывая градус ипанутости).
1. это ваше предположение,(если бы у народа и тд). как пример случаи в сша.
2. согласен. но снова смотрим на сша. почему там не стреляют в ответ? где эти герои?
Это как раз объяснить легче всего. Вы слышали про такую штуку, как "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE ошибка выжившего "? Если в супермаркет врывается чувак, достаёт автомат и с криком "Аллаху акбар" тутже получает пулю в лоб от ближайшего ковбоя, то про этот случай вы не услышите ничего. Это не интересно массовой публике, кучи трупов нет, скукотища, репортёры CNN проезжают мимо.
это всё сказки для детей.
Печалька..
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Вполне возможно...
Стільки теоретиків, що аж лячно.
GTA- с шестью звёздами в реале не сильно прикольно )
https://www.facebook.com/newsmax# tS2h epufonshorrsmred ·
Greg Kelly: Stark racial terms usually dominate the conversation, so why have the identity politics been dropped this time?
via Greg Kelly Reports, weekdays at 7PM ET on Newsmax TV: http://nws.mx/tv?fbclid=IwAR3lQIKhmLZSbotnPtDVcGvkYB9HJfc_glGzpV61FrEPjDiG4Ti_skuL2t8 nws.mx/tv
Не копіюється фотка. Стрілець - ніби сирійський біженець, Ахмад Ал Аліві Алісса, який приїхав у Штати за каденції Обами по програмі біженців (з батьками), зараз йому 21.
По лінку - репортаж.
З показаних фото, усі жертви - білі. Від 20 до 65 років.
Це ж не чорний урка-нарик-рецидивіст, який подох од передозу ... =свята жертва=.
https://www.cbsnews.com/news/boulder-shooting-victims-what-we-know/
Ну, ще Трампа називав негарними словами.